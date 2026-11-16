Сегодня 16 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Владелец «Бегущего по лезвию» подтвердил...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Владелец «Бегущего по лезвию» подтвердил планы на AAA-игру по мотивам культовой киберпанковой вселенной

Несмотря на культовый статус, по мотивам киберпанковой вселенной «Бегущий по лезвию» (Blade Runner) до сих пор не вышло ни одной крупнобюджетной игры. Похоже, однако, так будет не всегда.

Источник изображений: Alcon Entertainment

Источник изображений: Alcon Entertainment

Соруководители владеющей правами на «Бегущего по лезвию» компании Alcon Entertainment Эндрю Косов (Andrew Kosove) и Бродерик Джонсон (Broderick Johnson) в интервью IGN подтвердили интерес к игре Blade Runner уровня AAA.

По словам Косова и Джонсона, Alcon Entertainment уже ведёт переговоры насчёт разработки AAA-игры по Blade Runner с потенциальными партнёрами. Особый упор в проекте будет сделан на интерактивность.

Другими деталями Косов и Джонсон не поделились, но в редакции IGN остались под впечатлением, что у Alcon Entertainment чёткое и «грандиозное» видение на потенциальную игровую адаптацию «Бегущего по лезвию».

Франшиза «Бегущий по лезвию» за почти 60 лет с момента зарождения насчитывает лишь четыре игры: шутер Blade Runner (1985), квест Blade Runner (1997) и его ремастер (2022), а также VR-экшен Blade Runner 2049: Replicant Pursuit (2017).

В 2023 году издатель и разработчик Annapurna Interactive представил приключенческую игру Blade Runner 2033: Labyrinth, однако судьба её под вопросом. Прошлой зимой проект пропал из Steam и с сайта компании.

Кроме того, британская студия Supermassive Games (Until Dawn, The Dark Pictures Anthology, The Quarry) работала над приключенческим экшеном Blade Runner: Time To Live. Хотя игра выглядела «довольно впечатляюще», Alcon проект закрыла.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про игры

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
GTA VI побила рекорд Cyberpunk 2077 по предзаказам и уже заработала больше миллиарда долларов
Новая вакансия в команде Cyberpunk 2 заинтриговала любителей кооператива
Cyberpunk 2077 установила новый рекорд платформы mod.io и показала лучший пиковый онлайн в Steam за три года
DeepSeek ввела лимиты для бесплатных пользователей после рекордного роста нагрузки
Alibaba представила Qwen4-Max — флагманскую ИИ-модель с 2,4 трлн параметров и запретом на кибератаки
Предзагрузка GTA VI обернулась рекордным скачком интернет-трафика по всему миру
Материалы по теме
GTA VI побила рекорд Cyberpunk 2077 по предзаказам и уже заработала больше миллиарда долларов

GTA VI побила рекорд Cyberpunk 2077 по предзаказам и уже заработала больше миллиарда долларов

Новая вакансия в команде Cyberpunk 2 заинтриговала любителей кооператива

Новая вакансия в команде Cyberpunk 2 заинтриговала любителей кооператива

Cyberpunk 2077 установила новый рекорд платформы mod.io и показала лучший пиковый онлайн в Steam за три года

Cyberpunk 2077 установила новый рекорд платформы mod.io и показала лучший пиковый онлайн в Steam за три года

DeepSeek ввела лимиты для бесплатных пользователей после рекордного роста нагрузки

DeepSeek ввела лимиты для бесплатных пользователей после рекордного роста нагрузки

Alibaba представила Qwen4-Max — флагманскую ИИ-модель с 2,4 трлн параметров и запретом на кибератаки

Alibaba представила Qwen4-Max — флагманскую ИИ-модель с 2,4 трлн параметров и запретом на кибератаки

Предзагрузка GTA VI обернулась рекордным скачком интернет-трафика по всему миру

Предзагрузка GTA VI обернулась рекордным скачком интернет-трафика по всему миру

Теги: blade runner, alcon entertainment
blade runner, alcon entertainment
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайский электросамолёт CE-25A выполнил первый испытательный полёт с людьми на борту
POCO X8 Pro Max, POCO X8 и POCO X8s — надёжные смартфоны с премиальным дизайном и высокой производительностью
Открытый ИИ потерял главного союзника: уход Хуанга может сыграть на руку OpenAI и Anthropic
DeepSeek ввела лимиты для бесплатных пользователей после рекордного роста нагрузки
Конкурент Starlink потерял 40 спутников разом: первый после перерыва пуск ракеты Vulcan Centaur провалился
Владелец «Бегущего по лезвию» подтвердил планы на AAA-игру по мотивам культовой киберпанковой вселенной 28 мин.
Alibaba представила Qwen4-Max — флагманскую ИИ-модель с 2,4 трлн параметров и запретом на кибератаки 2 ч.
Предзагрузка GTA VI обернулась рекордным скачком интернет-трафика по всему миру 3 ч.
XXII конференция «Свободное программное обеспечение в высшей школе» 4 ч.
RuStore станет обязательным для предустановки на все умные телевизоры в России 5 ч.
«Выглядит потрясающе»: моддер прокачал Dark Souls: Prepare To Die Edition с помощью трассировки пути 7 ч.
«Формула-1» заключила партнёрство с игрой Umamusume: Pretty Derby про девушек-лошадей 8 ч.
Амбициозная стратегия от разработчика-одиночки отправит вести грандиозные космические и наземные битвы — геймплейный трейлер Horu 10 ч.
Никаких убийств, драк с полицией и угонов машин: китайские СМИ раскрыли правила стриминга GTA VI 10 ч.
Microsoft 364: на устранение сбоя облачных сервисов компании ушло больше суток 23 ч.
США закручивают гайки: китайские компании больше не смогу арендовать ИИ-чипы Nvidia за рубежом без разрешения 54 мин.
Samsung, SK hynix и Micron не смогли отвертеться от иска о сговоре ради дефицита DRAM 2 ч.
Утечка раскрыла дизайн и сроки выхода планшета-трансформера Lenovo Googlebook Duet 13 2 ч.
Nscale ввела в эксплуатацию два ЦОД и 25 тыс. ИИ-ускорителей за 2,5 месяца 5 ч.
Японский ЦОД NTT Docomo поможет в выращивании креветок 5 ч.
Microsoft рассказала, с помощью чего попытается удержать цену консоли Project Helix следующего поколения 5 ч.
Встраиваемая система AAEON Boxer-8741AI выполнена на платформе NVIDIA Jetson T5000 7 ч.
Дженсен Хуанг тайно обсуждает с союзниками возвращение на пост гендира Nvidia 7 ч.
Японский зонд летит за грунтом астероида, но может найти там потерянную станцию с надписью «Сделано в СССР» 7 ч.
РТК-ЦОД выполнил миграцию ИТ-систем «Комуса» в гибридную среду без остановки бизнес-процессов 10 ч.