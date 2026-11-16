Владелец «Бегущего по лезвию» подтвердил планы на AAA-игру по мотивам культовой киберпанковой вселенной

Несмотря на культовый статус, по мотивам киберпанковой вселенной «Бегущий по лезвию» (Blade Runner) до сих пор не вышло ни одной крупнобюджетной игры. Похоже, однако, так будет не всегда.

Соруководители владеющей правами на «Бегущего по лезвию» компании Alcon Entertainment Эндрю Косов (Andrew Kosove) и Бродерик Джонсон (Broderick Johnson) в интервью IGN подтвердили интерес к игре Blade Runner уровня AAA.

По словам Косова и Джонсона, Alcon Entertainment уже ведёт переговоры насчёт разработки AAA-игры по Blade Runner с потенциальными партнёрами. Особый упор в проекте будет сделан на интерактивность.

Другими деталями Косов и Джонсон не поделились, но в редакции IGN остались под впечатлением, что у Alcon Entertainment чёткое и «грандиозное» видение на потенциальную игровую адаптацию «Бегущего по лезвию».

Франшиза «Бегущий по лезвию» за почти 60 лет с момента зарождения насчитывает лишь четыре игры: шутер Blade Runner (1985), квест Blade Runner (1997) и его ремастер (2022), а также VR-экшен Blade Runner 2049: Replicant Pursuit (2017).

В 2023 году издатель и разработчик Annapurna Interactive представил приключенческую игру Blade Runner 2033: Labyrinth, однако судьба её под вопросом. Прошлой зимой проект пропал из Steam и с сайта компании.

Кроме того, британская студия Supermassive Games (Until Dawn, The Dark Pictures Anthology, The Quarry) работала над приключенческим экшеном Blade Runner: Time To Live. Хотя игра выглядела «довольно впечатляюще», Alcon проект закрыла.