Прошло восемь лет с тех пор, как сервис NordPass впервые опубликовал рейтинг самых популярных в мире паролей. Похоже, что с тех пор, вопрос безопасности паролей так и остаётся открытым. Опубликованный в восьмой раз рейтинг паролей по версии NordPass, составленный на основе данных об утечках, сильно похож на предыдущий в самом плохом смысле.

«В очередной раз "123456" — самый распространённый пароль в мире. Получилось так, что уже семь из восьми лет этот пароль удерживает первую строчку рейтинга», — говорится в сообщении NordPass.

Отмечается, что даже когда «123456» не возглавлял рейтинг популярных паролей, он всё равно оставался в верхней части списка. Тройка лидеров не меняется все восемь лет. В этом году первая тройка выглядит следующим образом: «123456», «admin» и «12345678». В остальной части топ-10 также почти нет никаких изменений.

По данным NordPass, единственное заметное изменение в десятке самых популярных паролей заключается в появлении варианта «1234» и незначительное смещение традиционно популярного «password» — этот пароль переместился с шестого на седьмое место. «Нам ещё предстоит проделать большую работу по повышению осведомлённости о безопасности паролей», — говорится в сообщении NordPass.

Распространение ИИ-инструментов существенно упростило подбор паролей. Из-за этого всё больше учётных данных попадают в руки злоумышленников, и это происходит всё быстрее. В дополнение к этому ИИ сделал проще взлом хешированных паролей. Другими словами, если пользователь повторно задействует пароль, который уже замечен в утечке (даже если речь только о его хеше), вероятность компрометации других аккаунтов значительно выше.

Специалисты NordPass рекомендуют пользователям отказываться от использования стандартных паролей, переходя на биометрическую аутентификацию и passkey. Там же, где нельзя обойтись без паролей, стоит задействовать более сложные пароли, особенно остерегаясь комбинаций из рейтинга топ-200 популярных паролей от NordPass. В дополнение к этому крайне не рекомендуется использовать пароли на основе слов, связанных с трендами в поп-культуре.