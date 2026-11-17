«Сбер» представил «СберБум Трек» — портативную умную колонку с помощником с искусственным интеллектом «ГигаЧат» и функциями персонализации. Устройство уже поступило в продажу на официальном сайте SberDevices, на торговых площадках и в розничных сетях потребительской электроники.

Колонке «СберБум Трек» можно задать любое имя; время автономной работы составляет до 8 часов. Одним из достоинств устройства является управление музыкой без подключения к интернету, отмечает производитель — для этого устройство располагает локальной ИИ-моделью «ГигаЧат». Обратившись к устройству по заданному имени, можно запустить воспроизведение сохранённой музыки; поддерживается поиск по исполнителю и названию композиции — всего можно сохранить на устройстве более 200 треков.

«СберБум Трек» оснащена светодиодным дисплеем, на который выводится анимация в виде глазок — она делает общений с ИИ более живым. Устройство укомплектовано акселерометром: обнаружив падение, оно может вскрикнуть «Ой!»; если положить его на бок, колонка закроет глаза на LED-дисплее и изобразит сон. Её можно использовать в качестве игрового кубика — если встряхнуть колонку, на дисплее покажется случайное число от одного до шести.

Колонка имеет встроенный аккумуляторе ёмкостью 2500 мА·ч — их хватит на срок до 8 часов работы в автономной режиме; в наличии съёмный ремешок для удобства переноски. Акустика мощностью 20 Вт обещает качественный звук в помещении и на открытом воздухе. Звучание можно настроить при помощи эквалайзера, доступны также четыре предустановленных режима. Протокол Matter over Wi-Fi позволяет использовать «СберБум Трек» с устройствами умного дома. Рекомендованная розничная цена новой умной колонки «Сбера» — 14 990 руб.