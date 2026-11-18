18 ноября 2026 года в 13:16:07 по московскому времени автоматическая межпланетная станция «Вояджер-1» (Voyager 1) достигла исторической отметки — расстояния полёта в одни световые сутки от Земли. К этой точке в пространстве станция летела 49 лет, два месяца и 11 дней. Но главное чудо в том, что «Вояджер-1» продолжает научную работу.

Световые сутки — это единица измерения расстояния, а не времени: она показывает, какое расстояние свет (на самом деле — это любое электромагнитное излучение) проходит за 24 часа. Радиосигнал, распространяющийся с той же скоростью, теперь затрачивает около суток только на путь от Земли до аппарата и столько же на обратный путь. Если измерять расстояние в привычных единицах, то это примерно 25,9 млрд км, хотя «Вояджер-1» двигался отнюдь не по прямой и на его спидометре, если бы такой был, было бы другое число.

Свой путь в бесконечность «Вояджер-1» начал 5 сентября 1977 года. Его текущая скорость относительно Солнца составляет около 61 000 км/ч. Даже при нынешней скорости «Вояджеру-1» потребуется около 40 000 лет, чтобы пройти вблизи звезды Глизе 445 (AC +79 3888), находящейся более чем в 17 световых годах от Земли. По расчётам NASA, аппарат пройдёт примерно в 1,7 светового года от неё.

«Вояджер-1» был запущен для исследования Юпитера и Сатурна, а в августе 2012 года пересёк границу гелиосферы и вышел в межзвёздное пространство. Сейчас он продолжает передавать научные данные из области, находящейся за пределами пузыря частиц и магнитных полей, создаваемого Солнцем. Сотрудники NASA как могут, продлевают работу бортового оборудования, отключая всё менее значимые научные приборы и даже умудряясь экономить на казалось бы неприкасаемых вещах, таких как обогрев системы подачи топлива к двигателям.

Вместе с «Вояджером-1»в межзвёздное пространство движется его близнец «Вояджер-2», который достигнет аналогичного расстояния в одни световые сутки от Земли только в ноябре 2035 года. Помимо научного оборудования на борту обоих аппаратов находятся позолоченные пластинки с записями звуков, музыки, изображений и приветствий на разных языках — послание потенциальным внеземным цивилизациям.

Интересно отметить, что первоначально было сделано три такие пластинки — по одному для «Вояджеров» и одну запасную. Позже NASA вынашивало планы запустить ещё десять таких аппаратов, поэтому изготовили ещё как минимум десять копий пластинок. Их копии сегодня хранятся, в частности, в Библиотеке Конгресса США, Смитсоновском институте, ООН и нескольких центрах NASA. Даже Илон Маск как-то сказал, что у него тоже есть такая, хотя неизвестно, речь о подлинном экземпляре или о копии.