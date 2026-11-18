Компания AMD начала подогревать интерес к своим анонсам для выставки CES 2027, хотя пока практически не раскрывает конкретной информации. Джек Хуинь (Jack Huynh), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения вычислительных систем и графики AMD, опубликовал короткое сообщение, в котором пообещал приоткрыть завесу тайны над тем, что нас ждет на предстоящей выставке в январе.

Топ-менеджер AMD называет предстоящий анонс «следующей эрой вычислений», однако в его заявлении нет ни названий продуктов, ни технических характеристик, ни даже намёков на то, о какой именно категории устройств пойдёт речь. Учитывая должность Хуиня в AMD, можно предположить, что речь идёт о процессорах Ryzen, графических решениях Radeon или чём-то более масштабном в сфере вычислительных технологий. Также нельзя исключать решения для центров обработки данных, хотя в сообщении нет прямых указаний на этот сегмент рынка.

В тизере присутствует стилизованное изображение буквы «A». Оно отдалённо напоминает обозначение «AT», которое фигурирует в слухах о графических процессорах AMD следующего поколения — RDNA 5. Согласно утечкам, эти чипы проходят под кодовыми именами AT0, AT2, AT3 и AT4, где «AT» расшифровывается как «Alpha Trion». Впрочем, связывать графический элемент с этими GPU — лишь догадка, основанная исключительно на внешнем сходстве.

Возможны и другие варианты. Не исключено, что AMD готовит новую систему наименований для своих будущих процессоров Zen 6 или просто представляет новый брендинг для своих вычислительных продуктов. Ранее инсайдер под ником Kepler_L2 сообщал, что видеокарты AMD на базе архитектуры RDNA 5 могут быть представлены только во второй половине 2027 года. Это делает полноценный анонс линейки Radeon на CES маловероятным, хотя нельзя исключать предварительный показ архитектуры.

Если строить догадки, то, скорее всего, тизер связан с архитектурой Zen 6. Такого же мнения придерживается портал TechPowerUp, отмечающий, что AMD может представить настольные процессоры Ryzen нового поколения под кодовым названием Olympic Ridge. AMD только что выпустила новую серию серверных процессоров EPYC, поэтому вполне логично ожидать новостей о потребительских чипах Zen 6.

Выставка CES также является традиционной площадкой для анонса мобильных процессоров нового поколения. Обычно у AMD насыщенная программа на CES, охватывающая сразу несколько продуктовых категорий. Впрочем, для поклонников графики Radeon выставка CES 2026 в начале года оказалась довольно разочаровывающей.

Презентация AMD на CES 2027 запланирована на 5 января 2027 года в 10:00 по тихоокеанскому времени (21:00 мск) и пройдёт в отеле Mandalay Bay в Лас-Вегасе.