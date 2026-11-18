К началу продаж культовой криминальной игры с открытым миром — Grand Theft Auto VI — российская мастерская Caviar представила коллекцию люксовых гаджетов Most Wanted, в которую вошло шесть эксклюзивных устройств с характерным для игры дизайном: четыре модифицированных смартфона и две версии умных очков Ray-Ban Wayfarer Gen 2, украшенных дорого и богато.

Самая дорогая модель коллекции — это складной iPhone Duo Pink Alligator стоимостью от $13 130. Его задняя панель отделана натуральной кожей аллигатора, выкрашенной в неоновый розовый цвет с эмблемой Most Wanted с шестью звёздами по центру. Сам по себе смартфон обрамлён в титановую раму.

Для ценителей смартфонов Apple также подготовлены iPhone 18 Pro и Pro Max в исполнениях Neon Vice и Gangster. Оба они украшены объёмной накладкой в виде пистолета Beretta 92FS.

В случае Neon Vice накладка выполнена из авиационного титана со стилизованными пальмовыми листьями с бирюзовой и розовой эмалью, а накладка у версии Gangster покрыта золотом 999-й пробы. Цена вопроса, соответственно, составляет $11 130 и $11 700.

Для поклонников Android предлагается модель Samsung Z Fold8 Ultra Ocean Drive за $11 560. Его декоративная панель выполнена из титана с геометрическими узорами, отсылающими к архитектуре зданий в стиле ар-деко, и покрыта двумя слоями золота 999-й пробы.

Коллекцию дополняют очки Ray-Ban Wayfarer Gen 2 в исполнениях Sunset и Gold Rush стоимостью $6990 и $6700.

Первая версия получила бронзовые элементы с родиевым покрытием и вставки из розовой и бирюзовой ювелирной эмали, вторая — золотые детали на дужках и лазерную гравировку. Электронная начинка очков включает встроенную камеру, динамики Bluetooth и сенсорное управление — всё штатное, как у серийных моделей. Начинка смартфонов такая же, как у серийных экземпляров.

По информации Caviar, каждый из шести представленных гаджетов будет выпущен ограниченной серией — всего по 19 экземпляров. Желающим приобрести эксклюзивные изделия следует помнить, что из-за чрезмерной толщины декоративных накладок на задних панелях они могут не работать с системами беспроводной зарядки и другими аксессуарами с подобным принципом сопряжения.