С тех пор, как на рынок вышли первые блоки питания стандарта ATX 3.0, нам чаще всего приходилось иметь дело с «золотыми» моделями. Реже попадалась платина или бронза, но за все это время мы протестировали на удивление мало БП класса 80 PLUS Silver. Сегодняшний гость лаборатории 3DNews — это второй по старшинству представитель «серебряной» серии PF-D V2 от GamerStorm и, как можно предположить, его начинка представляет собой нечто среднее между соседними категориями.

Первое, что бросается в глаза из перечня характеристик GamerStorm PF800D V2 — это сертификат 80 PLUS Silver с пометкой 230V EU. Это значит, что блок питания рассчитан на работу лишь в европейских электросетях с напряжением от 200 до 240 В. При этом устройство может похвастаться аттестатом ATX 3.1 Pass от лаборатории Cybenetics, который подтверждает соответствие данному стандарту. GamerStorm PF800D V2 может отдать все 800 Вт паспортной мощности по линии 12 В, а вот малые линии 3,3 и 5 В ограничены совокупной мощностью 100 Вт.

Корпус БП имеет глубину всего лишь 140 мм и продувается вентилятором типоразмера 120 мм. Переключатель между активным и полупассивным режимами охлаждения отсутствует — вентилятор работает всегда.

Тип кабеля Количество кабелей Конечных разъемов на кабеле Длина до первого разъема, мм Сечение проводников 24-контактный 1 1 550 18/22AWG EPS12V 1 2 (2 × ATX12V) 620 18AWG 12V-2x6 1 1 600 16/24AWG PCI Express (6+2) 1 2 550 18AWG PCI Express (6+2) 1 1 550 18AWG SATA + Molex 1 3 × SATA + 1 × Molex 350 18AWG

Выходные кабели у GamerStorm PF800D V2 — несъемные. Большинство проводников имеет сечение 18AWG — за исключением кабеля 12V-2x6, который имеет основные проводники сечением 16AWG. Металл проводников не притягивается к магниту, а изоляция имеет тиснение, имитирующее тканевую оплетку. Сигнальные контакты 12V-2x6 сконфигурированы на мощность 450 Вт.

В период работы над обзором блок питания можно было купить за сумму от 5 350 руб. Производитель дает на него пятилетнюю гарантию.

Блок питания создан на платформе фирмы Helly Technology, продукцию которой мы нечасто видим внутри десктопных блоков питания.

По списку компонентов на первичной стороне плата GamerStorm PF800D V2 мало отличается от «золотых» моделей: есть двухкаскадный фильтр ЭМП, варистор для защиты от скачков напряжения и компенсатор пусковых токов на онове термистора. Разве что плавкий предохранитель отсутствует.

Схема коррекции коэффициента мощности — активная. Основной преобразователь имеет полумостовую топологию без LLC. Выпрямитель на вторичной стороне собран по-старинке — на диодах Шоттки. А вот малые линии 3,3 и 5 В, как и в «золотых моделях», формируются из 12 В с помощью преобразователей DC-DC, компоненты которых распаяны на основной печатной плате.

Комплект электролитических конденсаторов набран продукцией под марками ChengX (Китай) и Ltec (Тайвань).

Вентилятор производства хорошо известной в этой сфере компании Hong Hua работает на гидродинамическом подшипнике.

Оборудование:

многоканальная электронная нагрузка PSU-Test-950W от компании «МикроДип»: четыре канала с током вплоть до 30 А для линий 12, 5 и 3,3 В, канал с током вплоть до 5 А для линии дежурного питания 5 В (максимальная совокупная мощность — 994 Вт);

шасси для электронных нагрузок Tonghui TH8300 и модульная нагрузка Tonghui TH8305-80-80 мощностью 500 Вт для линии 12 В;

измеритель мощности GW Instek GPM-78213;

осциллограф OWON VDS1022I;

высоковольтные изолированные дифференциальные щупы Hantek HT8050;

резистивные (т. н. Z0) щупы: коаксиальный кабель RG-58, резистор 455 Ом последовательно, оконечное согласование 50 Ом;

ИБП Ippon Innova RTB 3000 в режиме постоянной частоты как квазиэталонный источник питания (U ≈ 230 В, f ≈ 50 Гц, крест-фактор ≈ 1,45, КНИ ≈ 1,48 %). К ИБП не подключены какие-либо другие потребители, помимо испытуемого устройства;

лазерный тахометр DT2234A.

Процедура тестирования многолинейных блоков питания стандарта ATX включает следующие испытания.

Режим ожидания

Сигнал PS_ON# неактивен, отсутствует нагрузка на линию дежурного питания 5 В.

Измеряемые параметры:

коэффициент полезного действия;

коэффициент мощности.

Нагрузка на линию дежурного питания 5 В

Сигнал PS_ON# неактивен, мощность линии дежурного питания 5 В варьирует от 1 Вт до максимальной величины (в пределах спецификаций испытуемого устройства) с шагом 1 Вт.

Измеряемые параметры:

коэффициент полезного действия;

коэффициент мощности;

напряжение линии дежурного питания 5 В.

Стандарт ATX допускает отклонение напряжения линии дежурного питания 5 В от эталона на величину от −5 до +5 %.

Перекрестная нагрузка

Целью кросс-нагрузочного тестирования является измерение рабочих параметров испытуемого устройства при множестве различных комбинаций мощности линий (в пределах спецификаций блока питания и электронных нагрузок). Выполняются следующие разновидности кросс-нагрузочных тестов:

максимальный ток каждой линии (исключая линию дежурного питания 5 В) без нагрузки на другие линии;

максимальная совокупная мощность малых линий 3,3 и 5 В при максимальном токе одной из них и максимальном токе линии дежурного питания 5 В. Остаток полной мощности испытуемого устройства исчерпывается за счет нагрузки на линию 12 В;

мощность линии 12 В варьирует от 0 до максимума с шагом 100 Вт, а совокупная мощность линий 5 и 3,3 В — от 0 до максимума с шагом 20 Вт. Токи линий 5 и 3,3 В равны. Для достижения максимальной мощности могут вводиться дополнительные шаги.

Измеряемые параметры:

коэффициент полезного действия;

коэффициент мощности;

скорость вращения вентилятора испытуемого устройства (если блок питания имеет полупассивный режим охлаждения, он всегда включается);

напряжение линий.

Стандарт ATX, начиная с версии 3.0, допускает отклонение напряжения 12 В от эталона на величину от −7 до +5 %, а остальных линий — от −5 до +5 %.

Пульсации напряжения постоянного тока

Тестирование выполняется при следующих условиях (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок):

максимальный ток каждой линии (исключая линию дежурного питания 5 В) без нагрузки на другие линии;

максимальная совокупная мощность малых линий 3,3 и 5 В при максимальном токе одной из них и максимальном токе линии дежурного питания 5 В. Остаток полной мощности испытуемого устройства исчерпывается за счет нагрузки на линию 12 В.

Измерение размаха пульсаций напряжения производится с помощью осциллографа с полосой пропускания 26 МГц и резистивных щупов. Согласно требованиям стандарта ATX параллельно с нагрузкой к каждой из линий подключен электролитический конденсатор емкостью 10 мкФ и керамический конденсатор емкостью 0,1 мкФ.

Результатом теста является максимум полученных значений для каждой линии при тестовых условиях. Допустимый размах пульсаций на линии 12 В составляет 120 мВ, а на других линиях — 50 мВ.

Удержание напряжения постоянного тока после обрыва питания

Устанавливается максимальная мощность линии 12 В и максимальная совокупная мощность линий 5 и 3,3 В (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок). Затем питание испытуемого устройства отключается рубильником, а с помощью осциллографа измеряется промежуток времени между отключением питания и моментом, когда напряжение линии 12 В опустилось до минимально приемлемой величины (11,16 В), — hold-up time.

Стандарт ATX вплоть до версии 3.0 предъявляет требование в 17 мс к hold-up time под максимальной нагрузкой на блок питания. В стандарте ATX 3.1 это значение понижено до 12 мс, а 17 мс являются рекомендательной величиной под нагрузкой в 80 % номинальной мощности.

Скорость вращения вентилятора

В ходе всех тестов перекрестной нагрузки измеряется скорость вращения вентилятора испытуемого устройства. Результаты фиксируются после стабилизации скорости при каждом изменении мощности нагрузки.

Источники

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Режим ожидания

«Фантомная» мощность GamerStorm PF800D V2 ниже, чем у большинства других блоков питания, которые мы тестировали ранее,— всего 0,12 Вт.

Режим ожидания P (⏦), Вт λ 0,122 0,004

Дежурное питание 5 В

Линия 5VSB обладает ожидаемым КПД в районе 75 %, но дежурное напряжение плохо стабилизировано и при максимальном паспортном токе в 3 А выходит за рамки референсного диапазона.

Дежурное питание 5 В P (задан.), Вт U, В I, А P (⎓), Вт P (⏦), Вт КПД, % λ 5 4,89 0,95 4,70 6,30 75 0,11 10 4,78 1,95 9,32 12,10 77 0,19 15 4,71 2,95 13,90 18,40 76 0,27

КПД и коэффициент мощности

Энергоэффективность GamerStorm PF800D V2 достигает 89 %, а в среднем составляет 86 %, что является вполне приемлемым результатом для «серебряного» блока питания. Высокая нагрузка на малые линии 3,3 и 5 В, как обычно, вызывает снижение КПД вплоть до 66 %. В свою очередь, максимальный коэффициент мощности равен 0,99 — в этом герой обзора превзошел наши ожидания.

Стабилизация напряжений

Напряжение 12 В отклоняется от номинала не более чем на 2 %, напряжение малых линий 3,3 и 5 В — в пределах 4 %, а вот линия дежурного питания 5 В снова вышла за рамки диапазона, заданного в стандарте ATX.

Перекрестная нагрузка (максимальная мощность линий) P (задан.), Вт 3,3 В 5 В 12 В 1 12 В 2 12 В 3 Дежурное 5 В P (⎓), Вт P (⏦), Вт КПД, % λ Вентилятор, об/мин U, В I, А U, В I, А U, В I, А U, В I, А U, В I, А U, В I, А 50 3,25 14,76 5,05 0,00 12,08 0,00 12,09 0,00 0,00 0,00 4,97 0,00 47,99 68,80 70 0,60 1 006 75 3,33 0,00 4,88 14,78 12,08 0,00 12,08 0,00 0,00 0,00 4,97 0,00 72,09 95,00 76 0,68 1 025 792 3,32 0,00 5,03 0,00 11,84 20,56 11,85 20,59 12,05 24,00 4,91 0,00 776,74 884,00 88 0,98 1 535 800 3,24 14,76 4,94 9,91 11,83 20,61 11,84 20,64 12,09 15,09 4,55 2,95 780,81 915,00 85 0,99 1 620 800 3,28 7,46 4,89 14,78 11,83 20,61 11,84 20,64 12,08 15,09 4,64 4,64 788,59 912,00 86 0,99 0

Перекрестная нагрузка (все тесты) 3,3 В 5 В 12 В Дежурное 5 В КПД, % λ U, В U, В U, В U, В Макс. 3,33 5,05 12,09 4,97 89 0,99 Средн. 3,25 4,93 11,95 4,81 86 0,90 Мин. 3,19 4,86 11,83 4,55 66 0,37

Размах пульсаций напряжения

Значения Vpp на всех линиях лежат глубоко внутри допустимых пределов.

Размах пульсаций напряжения P (задан.), Вт 3,3 В 5 В 12 В Дежурное 5 В I, А Vpp, мВ I, А Vpp, мВ I, А Vpp, мВ I, А Vpp, мВ 50 14,76 16 0,00 18 0,00 18 0,00 22 75 0,00 20 14,78 18 0,00 18 0,00 28 792 0,00 26 0,00 22 65,15 32 0,00 28 800 14,76 20 9,91 20 56,34 28 2,95 24 800 7,46 18 14,78 22 56,34 30 4,64 26

Hold-Up Time

Напряжение 12 В падает ниже допустимой величины через 16 мс после обрыва питания под максимальной нагрузкой — в спецификациях ATX 3.1 это также приемлемый результат.

Скорость вращения вентилятора

Следствием низкого по сравнению с «золотыми» блоками питания КПД является непрерывно работающий вентилятор, причем на достаточно высокой скорости даже в отсутствие полезной нагрузки.

Скорость вращения вентилятора, об/мин Мощность 3,3 В + 5 В, Вт 120 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 100 1 040 1 043 1 045 1 049 1 050 1 055 1 060 Н/Д 1 683 80 1 024 1 026 1 030 1 032 1 035 1 038 1 038 1 575 1 640 60 1 015 1 017 1 020 1 022 1 025 1 029 1 031 1 505 1 627 40 1 009 1 007 1 008 1 012 1 014 1 017 1 018 1 030 1 602 20 992 996 998 1 001 1 005 1 009 1 010 1 012 1 573 0 976 981 985 989 993 998 998 999 1 535 0 100 200 300 400 500 600 700 Макс. Мощность 12 В, Вт

GamerStorm PF800D V2 хорошо иллюстрирует, какую нишу на современном рынке занимают блоки питания категории 80 PLUS Silver. Цена этой модели дает возможность крупно сэкономить по сравнению с «золотыми» решениями подобной мощности. Но, коль скоро уровни сертификации 80 PLUS определяются коэффициентом полезного действия, GamerStorm PF800D V2 нуждается в непрерывном обдуве довольно скоростным вентилятором. Налицо и другие признаки удешевления — такие, как гирлянда фиксированных кабелей. А вот из всех рабочих характеристик герою обзора можно попенять только на неудовлетворительную стабилизацию линии дежурного питания 5 В.