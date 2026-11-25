Бренд ID-COOLING ассоциируется в первую очередь с системами охлаждения. Однако, начиная с текущего года, компания выпускает еще и блоки питания, а ее каталог уже содержит четыре серии БП. Из них мы рассмотрим «золотую» линейку, с буквами FG в названии моделей, на примере ее среднего среднего представителя мощностью 850 Вт.

В дополнение к золотому сертификату 80 PLUS герой обзора претендует на соответствие стандартам ATX 3.1 и PCIE 5.1. Вся паспортная мощность доступна по линии 12 В. Малые линии 3,3 и 5 В имеют совокупную мощность 130 Вт при том, что даже среди золотых моделей не больше 120 Вт — это норма.

Блок питания собран в корпусе глубиной 150 мм и охлаждается вентилятором типоразмера 120 мм. Предусмотрен переключатель между активным и полупассивным режимами охлаждения.

Помимо разъема 12V-2x6, сконфигурированного на мощность 600 Вт, ID-COOLING FG-850 имеет пять универсальных 12-вольтовых разъемов для питания CPU и видеокарты.

Тип кабеля Количество кабелей Конечных разъемов на кабеле Длина до первого разъема, мм Сечение проводников 24-контактный 1 1 600 18/22AWG EPS12V 2 1 (2 × ATX12V) 650 18AWG 12V-2x6 1 1 600 16/24AWG PCI Express (6+2) 3 1 650 18AWG SATA 2 4 450 18AWG Molex 1 3 500 18AWG

Изоляция кабелей имитирует тканевую оплетку, а сечение основных проводников равно 18AWG — за исключением 16AWG в кабеле 12V-2x6. К магниту кабели не притягиваются.

В период работы над обзором мы нашли блок питания в продаже по цене 8 290 руб. Гарантийный срок на ID-COOLING FG-850 равен десяти годам.

Все современные БП золотого класса изнутри похожи друг на друга, и ID-COOLING FG-850 не является исключением.

На входе блока питания расположен двухкаскадный фильтр электромагнитных помех, варистор для защиты от скачков напряжения, а также компенсатор пусковых токов на основе термистора и реле.

Основной преобразователь устроен по полумостовой топологии с LLC — также типичной для «золотых» моделей. На вторичной стороне используются синхронные выпрямители, а малые линии 3,3 и 5 В формируются из 12 В преобразователями DC-DC.

Электролитические конденсаторы представлены продукцией Nippon Chemi-Con (Япония) и ChengX (Китай).

Вентилятор под маркой Yate Loon работает на подшипнике скольжения.

Оборудование:

многоканальная электронная нагрузка PSU-Test-950W от компании «МикроДип»: четыре канала с током вплоть до 30 А для линий 12, 5 и 3,3 В, канал с током вплоть до 5 А для линии дежурного питания 5 В (максимальная совокупная мощность — 994 Вт);

шасси для электронных нагрузок Tonghui TH8300 и модульная нагрузка Tonghui TH8305-80-80 мощностью 500 Вт для линии 12 В;

измеритель мощности GW Instek GPM-78213;

осциллограф OWON VDS1022I;

высоковольтные изолированные дифференциальные щупы Hantek HT8050;

резистивные (т. н. Z0) щупы: коаксиальный кабель RG-58, резистор 455 Ом последовательно, оконечное согласование 50 Ом;

ИБП Ippon Innova RTB 3000 в режиме постоянной частоты как квазиэталонный источник питания (U ≈ 230 В, f ≈ 50 Гц, крест-фактор ≈ 1,45, КНИ ≈ 1,48 %). К ИБП не подключены какие-либо другие потребители, помимо испытуемого устройства;

лазерный тахометр DT2234A.

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Процедура тестирования многолинейных блоков питания стандарта ATX включает следующие испытания.

Режим ожидания

Сигнал PS_ON# неактивен, отсутствует нагрузка на линию дежурного питания 5 В.

Измеряемые параметры:

коэффициент полезного действия;

коэффициент мощности.

Нагрузка на линию дежурного питания 5 В

Сигнал PS_ON# неактивен, мощность линии дежурного питания 5 В варьирует от 1 Вт до максимальной величины (в пределах спецификаций испытуемого устройства) с шагом 1 Вт.

Измеряемые параметры:

коэффициент полезного действия;

коэффициент мощности;

напряжение линии дежурного питания 5 В.

Стандарт ATX допускает отклонение напряжения линии дежурного питания 5 В от эталона на величину от −5 до +5 %.

Перекрестная нагрузка

Целью кросс-нагрузочного тестирования является измерение рабочих параметров испытуемого устройства при множестве различных комбинаций мощности линий (в пределах спецификаций блока питания и электронных нагрузок). Выполняются следующие разновидности кросс-нагрузочных тестов:

максимальный ток каждой линии (исключая линию дежурного питания 5 В) без нагрузки на другие линии;

максимальная совокупная мощность малых линий 3,3 и 5 В при максимальном токе одной из них и максимальном токе линии дежурного питания 5 В. Остаток полной мощности испытуемого устройства исчерпывается за счет нагрузки на линию 12 В;

мощность линии 12 В варьирует от 0 до максимума с шагом 100 Вт, а совокупная мощность линий 5 и 3,3 В — от 0 до максимума с шагом 20 Вт. Токи линий 5 и 3,3 В равны. Для достижения максимальной мощности могут вводиться дополнительные шаги.

Измеряемые параметры:

коэффициент полезного действия;

коэффициент мощности;

скорость вращения вентилятора испытуемого устройства (если блок питания имеет полупассивный режим охлаждения, он всегда включается);

напряжение линий.

Стандарт ATX, начиная с версии 3.0, допускает отклонение напряжения 12 В от эталона на величину от −7 до +5 %, а остальных линий — от −5 до +5 %.

Пульсации напряжения постоянного тока

Тестирование выполняется при следующих условиях (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок):

максимальный ток каждой линии (исключая линию дежурного питания 5 В) без нагрузки на другие линии;

максимальная совокупная мощность малых линий 3,3 и 5 В при максимальном токе одной из них и максимальном токе линии дежурного питания 5 В. Остаток полной мощности испытуемого устройства исчерпывается за счет нагрузки на линию 12 В.

Измерение размаха пульсаций напряжения производится с помощью осциллографа с полосой пропускания 26 МГц и резистивных щупов. Согласно требованиям стандарта ATX параллельно с нагрузкой к каждой из линий подключен электролитический конденсатор емкостью 10 мкФ и керамический конденсатор емкостью 0,1 мкФ.

Результатом теста является максимум полученных значений для каждой линии при тестовых условиях. Допустимый размах пульсаций на линии 12 В составляет 120 мВ, а на других линиях — 50 мВ.

Удержание напряжения постоянного тока после обрыва питания

Устанавливается максимальная мощность линии 12 В и максимальная совокупная мощность линий 5 и 3,3 В (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок). Затем питание испытуемого устройства отключается рубильником, а с помощью осциллографа измеряется промежуток времени между отключением питания и моментом, когда напряжение линии 12 В опустилось до минимально приемлемой величины (11,16 В), — hold-up time.

Стандарт ATX вплоть до версии 3.0 предъявляет требование в 17 мс к hold-up time под максимальной нагрузкой на блок питания. В стандарте ATX 3.1 это значение понижено до 12 мс, а 17 мс являются рекомендательной величиной под нагрузкой в 80 % номинальной мощности.

Скорость вращения вентилятора

В ходе всех тестов перекрестной нагрузки измеряется скорость вращения вентилятора испытуемого устройства. Результаты фиксируются после стабилизации скорости при каждом изменении мощности нагрузки.

Источники

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Режим ожидания

«Вампирская» мощность ID-COOLING FG-850 составляет 0,176 Вт — это более низкая величина, чем у большинства других БП, которые прошли через тестовую лабораторию 3DNews за последний год.

Режим ожидания P (⏦), Вт λ 0,176 0,003

Дежурное питание 5 В

Линия дежурного питания 5 В обладает типичным КПД в районе 75 % и стабилизирована с точностью до 2 %.

Дежурное питание 5 В P (задан.), Вт U, В I, А P (⎓), Вт P (⏦), Вт КПД, % λ 5 5,02 0,95 4,82 6,30 76 0,10 10 4,97 1,95 9,70 12,71 76 0,19 15 4,94 2,95 14,56 19,40 75 0,27

КПД и коэффициент мощности

Варьируемая нагрузка на основные линии блока питания выявила максимальный и средний в КПД в 93 и 89 % соответственно. В свою очередь, коэффициент мощности доходит до значения 0,98. Это также вполне типичные результаты для современных устройств категории 80 PLUS Gold.

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Стабилизация напряжений

Все выходные напряжения ID-COOLING FG-850 не отклоняются от эталона более чем на 3 %.

Перекрестная нагрузка (максимальная мощность линий) P (задан.), Вт 3,3 В 5 В 12 В 1 12 В 2 12 В 3 Дежурное 5 В P (⎓), Вт P (⏦), Вт КПД, % λ Вентилятор, об/мин U, В I, А U, В I, А U, В I, А U, В I, А U, В I, А U, В I, А 66 3,28 19,70 5,03 0,00 11,99 0,00 11,99 0,00 0,00 0,00 5,06 0,00 64,54 88,00 73 0,63 539 100 3,31 0,00 4,87 19,72 11,99 0,00 11,99 0,00 0,00 0,00 5,05 0,00 96,04 124,00 77 0,73 534 846 3,31 0,00 5,03 0,00 11,89 20,61 11,91 20,64 12,05 28,50 5,05 0,00 834,29 906,00 92 0,98 1 115 850 3,27 19,70 4,94 12,60 11,87 20,61 11,90 20,64 12,09 16,76 4,91 2,95 834,12 942,00 89 0,97 1 448 850 3,30 3,27 4,89 19,72 11,87 20,61 11,91 20,64 12,09 16,76 4,94 2,95 815,02 937,00 87 0,98 1 428

Перекрестная нагрузка (все тесты) 3,3 В 5 В 12 В Дежурное 5 В КПД, % λ U, В U, В U, В U, В Макс. 3,31 5,03 12,09 5,06 93 0,98 Средн. 3,29 4,94 11,94 5,00 89 0,90 Мин. 3,27 4,87 11,85 4,91 71 0,31

Размах пульсаций напряжения

Полученные в ходе тестов значения Vpp также являются более чем приемлемыми с позиции стандарта ATX.

Размах пульсаций напряжения P (задан.), Вт 3,3 В 5 В 12 В Дежурное 5 В I, А Vpp, мВ I, А Vpp, мВ I, А Vpp, мВ I, А Vpp, мВ 66 19,70 14 0,00 24 0,00 18 0,00 18 100 0,00 24 19,72 18 0,00 16 0,00 20 846 0,00 26 0,00 20 69,75 20 0,00 36 850 19,70 24 12,60 32 58,01 22 2,95 30 850 3,27 30 19,72 26 58,01 24 2,95 28

Hold-Up Time

Напряжение 12 В оставалось в референсном коридоре на протяжении 18,3 мс после обрыва питания под максимальной нагрузкой. Данный результат соответствует требованиям не только ATX 3.1, но и более строгой в этом отношении третьей версии стандарта.

Скорость вращения вентилятора

При доминирующей нагрузке на линию 12 В вентилятора начинает вращаться лишь при достижении выходной мощности 600 Вт. Максимальная же скорость вращения вентилятора лежит в пределах 1 500 об/мин.

Скорость вращения вентилятора, об/мин Мощность 3,3 В + 5 В, Вт Макс. 548 552 664 745 831 1 056 1 347 Н/Д 1 419 120 541 547 589 654 734 842 936 1 303 Н/Д 1 416 100 547 549 603 688 781 859 1 140 Н/Д 1 309 80 548 573 632 710 862 1 084 Н/Д 1 290 60 546 551 604 692 772 938 Н/Д 1 215 40 546 550 553 650 750 855 1 149 1 181 20 544 549 553 708 858 1 105 1 215 0 643 761 935 1 115 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Макс. Мощность 12 В, Вт

Если судить по сегодняшнему гостю лаборатории 3DNews, блоки питания у ID-COOLING удались. По всем измеренным нами характеристикам модель FG-850 полностью соответствует ожиданиям от современного «золотого» БП и даже кое в чем превосходит их — а именно в суммарной мощности малых линий 3,3 и 5 В (130 Вт), причем без вреда для качества. Потенциальным владельцам стоит знать, что электролитические конденсаторы тут — не только японские, но и китайские, а вентилятор собран на подшипнике скольжения. Как бы то ни было, производитель настолько уверен в начинке ID-COOLING FG-850, что дает на блок питания десятилетнюю гарантию.