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Обзор блока питания ID-COOLING FG-850
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Бренд ID-COOLING ассоциируется в первую очередь с системами охлаждения. Однако, начиная с текущего года, компания выпускает еще и блоки питания, а ее каталог уже содержит четыре серии БП. Из них мы рассмотрим «золотую» линейку, с буквами FG в названии моделей, на примере ее среднего среднего представителя мощностью 850 Вт.
⇡#Технические характеристики, конструкция, цена
В дополнение к золотому сертификату 80 PLUS герой обзора претендует на соответствие стандартам ATX 3.1 и PCIE 5.1. Вся паспортная мощность доступна по линии 12 В. Малые линии 3,3 и 5 В имеют совокупную мощность 130 Вт при том, что даже среди золотых моделей не больше 120 Вт — это норма.
Блок питания собран в корпусе глубиной 150 мм и охлаждается вентилятором типоразмера 120 мм. Предусмотрен переключатель между активным и полупассивным режимами охлаждения.
Помимо разъема 12V-2x6, сконфигурированного на мощность 600 Вт, ID-COOLING FG-850 имеет пять универсальных 12-вольтовых разъемов для питания CPU и видеокарты.
Изоляция кабелей имитирует тканевую оплетку, а сечение основных проводников равно 18AWG — за исключением 16AWG в кабеле 12V-2x6. К магниту кабели не притягиваются.
В период работы над обзором мы нашли блок питания в продаже по цене 8 290 руб. Гарантийный срок на ID-COOLING FG-850 равен десяти годам.
⇡#Внутреннее устройство
Все современные БП золотого класса изнутри похожи друг на друга, и ID-COOLING FG-850 не является исключением.
На входе блока питания расположен двухкаскадный фильтр электромагнитных помех, варистор для защиты от скачков напряжения, а также компенсатор пусковых токов на основе термистора и реле.
Основной преобразователь устроен по полумостовой топологии с LLC — также типичной для «золотых» моделей. На вторичной стороне используются синхронные выпрямители, а малые линии 3,3 и 5 В формируются из 12 В преобразователями DC-DC.
Электролитические конденсаторы представлены продукцией Nippon Chemi-Con (Япония) и ChengX (Китай).
Вентилятор под маркой Yate Loon работает на подшипнике скольжения.
⇡#Методика тестирования
Оборудование:
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Процедура тестирования многолинейных блоков питания стандарта ATX включает следующие испытания.
Режим ожидания
Сигнал PS_ON# неактивен, отсутствует нагрузка на линию дежурного питания 5 В.
Измеряемые параметры:
Нагрузка на линию дежурного питания 5 В
Сигнал PS_ON# неактивен, мощность линии дежурного питания 5 В варьирует от 1 Вт до максимальной величины (в пределах спецификаций испытуемого устройства) с шагом 1 Вт.
Измеряемые параметры:
Стандарт ATX допускает отклонение напряжения линии дежурного питания 5 В от эталона на величину от −5 до +5 %.
Перекрестная нагрузка
Целью кросс-нагрузочного тестирования является измерение рабочих параметров испытуемого устройства при множестве различных комбинаций мощности линий (в пределах спецификаций блока питания и электронных нагрузок). Выполняются следующие разновидности кросс-нагрузочных тестов:
Измеряемые параметры:
Стандарт ATX, начиная с версии 3.0, допускает отклонение напряжения 12 В от эталона на величину от −7 до +5 %, а остальных линий — от −5 до +5 %.
Пульсации напряжения постоянного тока
Тестирование выполняется при следующих условиях (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок):
Измерение размаха пульсаций напряжения производится с помощью осциллографа с полосой пропускания 26 МГц и резистивных щупов. Согласно требованиям стандарта ATX параллельно с нагрузкой к каждой из линий подключен электролитический конденсатор емкостью 10 мкФ и керамический конденсатор емкостью 0,1 мкФ.
Результатом теста является максимум полученных значений для каждой линии при тестовых условиях. Допустимый размах пульсаций на линии 12 В составляет 120 мВ, а на других линиях — 50 мВ.
Удержание напряжения постоянного тока после обрыва питания
Устанавливается максимальная мощность линии 12 В и максимальная совокупная мощность линий 5 и 3,3 В (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок). Затем питание испытуемого устройства отключается рубильником, а с помощью осциллографа измеряется промежуток времени между отключением питания и моментом, когда напряжение линии 12 В опустилось до минимально приемлемой величины (11,16 В), — hold-up time.
Стандарт ATX вплоть до версии 3.0 предъявляет требование в 17 мс к hold-up time под максимальной нагрузкой на блок питания. В стандарте ATX 3.1 это значение понижено до 12 мс, а 17 мс являются рекомендательной величиной под нагрузкой в 80 % номинальной мощности.
Скорость вращения вентилятора
В ходе всех тестов перекрестной нагрузки измеряется скорость вращения вентилятора испытуемого устройства. Результаты фиксируются после стабилизации скорости при каждом изменении мощности нагрузки.
Источники
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⇡#Результаты тестирования
Режим ожидания
«Вампирская» мощность ID-COOLING FG-850 составляет 0,176 Вт — это более низкая величина, чем у большинства других БП, которые прошли через тестовую лабораторию 3DNews за последний год.
Дежурное питание 5 В
Линия дежурного питания 5 В обладает типичным КПД в районе 75 % и стабилизирована с точностью до 2 %.
КПД и коэффициент мощности
Варьируемая нагрузка на основные линии блока питания выявила максимальный и средний в КПД в 93 и 89 % соответственно. В свою очередь, коэффициент мощности доходит до значения 0,98. Это также вполне типичные результаты для современных устройств категории 80 PLUS Gold.
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Стабилизация напряжений
Все выходные напряжения ID-COOLING FG-850 не отклоняются от эталона более чем на 3 %.
Размах пульсаций напряжения
Полученные в ходе тестов значения Vpp также являются более чем приемлемыми с позиции стандарта ATX.
Hold-Up Time
Напряжение 12 В оставалось в референсном коридоре на протяжении 18,3 мс после обрыва питания под максимальной нагрузкой. Данный результат соответствует требованиям не только ATX 3.1, но и более строгой в этом отношении третьей версии стандарта.
Скорость вращения вентилятора
При доминирующей нагрузке на линию 12 В вентилятора начинает вращаться лишь при достижении выходной мощности 600 Вт. Максимальная же скорость вращения вентилятора лежит в пределах 1 500 об/мин.
⇡#Выводы
Если судить по сегодняшнему гостю лаборатории 3DNews, блоки питания у ID-COOLING удались. По всем измеренным нами характеристикам модель FG-850 полностью соответствует ожиданиям от современного «золотого» БП и даже кое в чем превосходит их — а именно в суммарной мощности малых линий 3,3 и 5 В (130 Вт), причем без вреда для качества. Потенциальным владельцам стоит знать, что электролитические конденсаторы тут — не только японские, но и китайские, а вентилятор собран на подшипнике скольжения. Как бы то ни было, производитель настолько уверен в начинке ID-COOLING FG-850, что дает на блок питания десятилетнюю гарантию.
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