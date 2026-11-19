Представленные компанией Honor в сентябре умные часы Watch 6 Pro вышли на международный рынок, лишившись одной важной функции — обнаружение остановки сердца (Cardiac Arrest Detection) останется доступным только в версии для Китая.

Смарт-часы Honor Watch 6 Pro выполнены в корпусе из нержавеющей стали, они располагают широким набором функций мониторинга здоровья и предлагают время автономной работы до 18 дней. Устройство имеет габариты 46,3 × 46,3 × 11,6 мм при массе 50 г, не считая ремешка. Передняя часть корпуса выполнена из нержавеющей стали, безель изготовлен из нанокристаллической керамики. 1,5-дюймовый круглый дисплей имеет разрешение 466 × 466 пикселей, что даёт плотность 310 пикселей на дюйм. Пиковая яркость экрана Honor Watch 6 Pro составляет 5500 кд/м². Часы доступны в корпусе чёрного и серебристого цвета и комплектуются фторэластомерным ремешком или стальным браслетом соответственно.

Функциональные возможности Honor Watch 6 Pro включают все стандартные инструменты для отслеживания показателей здоровья и физической активности: мониторинг частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, качества сна и вариабельности сердечного ритма. Новая функция быстрого сканирования показателей здоровья (Quick Health Scan) позволяет произвести несколько замеров одновременно. Часы поддерживают более 120 спортивных режимов, в том числе специализированные функции «Тренера по бегу», «Профессиональный футбольный режим» для футболистов, а режим игры в бадминтон распознаёт более шести типов ударов, помогая более точно отслеживать расход калорий.

Смарт-часы оборудованы аккумулятором ёмкостью 515 мА·ч — на полностью заряженной батарее устройство может проработать до 18 дней в сверхдлительном режиме, до 10 дней при обычном использовании и до недели в режиме постоянно включённого дисплея (Always-On Display). В наличии двухдиапазонный GPS, водонепроницаемость 5ATM, защита от пыли и влаги по стандартам IP68, IP68K и IP69, поддержка Bluetooth 5.4 и NFC, жестовое управление, а также совместимость с устройствами под управлением Google Android и Apple iOS.

При выпуске Honor Watch 6 Pro в Китае производитель отдельно отметил функцию обнаружения остановки сердца, но в европейском пресс-релизе и спецификациях она не упоминается. Не исключено, что такое решение компания приняла из-за местных регулирующих органов. Предзаказы для европейских покупателей принимаются с сегодняшнего дня. Рекомендованная розничная цена чёрной модели Honor Watch 6 Pro с фторэластомерным ремешком составляет €379, за серебристую модель со стальным браслетом придётся заплатить €429. Первым покупателям смарт-часов Honor предлагает скидки и подарки.