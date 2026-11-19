Taiwan Semiconductor Manufacturing Company и Samsung Electronics приостановили поставки некоторых полупроводниковых продуктов своим китайским клиентам. Ограничения продлятся до тех пор, пока компании не получат новые лицензии на экспорт от Министерства торговли США.

По данным источника, оба вендора уведомили своих клиентов в Китае, что определённые чипы не будут поставляться до тех пор, пока Министерство торговли США рассматривает соответствующие лицензии, разрешающие такие поставки. Среди клиентов Samsung в Китае — ByteDance и Kunlun, подразделение Baidu, занимающееся развитием центров обработки данных для нужд искусственного интеллекта. Обе компании ищут поставщиков на фоне дефицита ускорителей Nvidia, которая ранее на этой неделе объявила, что больше не будет поставлять в Китай ИИ-ускорители серии Hopper, предназначенные для использования в центрах обработки данных.

Приостановка поставок со стороны TSMC и Samsung связана с новым правилом Министерства торговли США. Дело в том, что новые ограничения американских властей введены в отношении доступа китайских компаний к зарубежным центрам обработки данных. Новое правило также затрагивает контрактных производителей. Теперь предприятия, занимающиеся производством и корпусированием микросхем, обязаны рассматривать любой производительный чип, разработанный в Китае, как контролируемый компонент для ИИ-систем (если только разработчик не включён в белый список США). Для поставок таких чипов теперь требуется отдельная лицензия независимо от того, где находится покупатель.

Ранее китайские разработчики могли направлять заказы через сторонние компании, занимающиеся корпусированием и тестированием чипов. Эти компании проверяли, подпадают ли компоненты под экспортные ограничения США. Если всё было в порядке, они осуществляли их поставку без получения лицензии. Теперь же Министерство торговли США закрыло эту лазейку.

Ограничения коснулись и чипов для смартфонов. Новые нормы отменяют исключения, которые позволяли производителям чипов, доказывать, что их продукция предназначена для целей, не связанных с ИИ, например, для использования в смартфонах. На этом фоне TSMC и Samsung были вынуждены уведомить своих китайских клиентов из сферы производства потребительской электроники о приостановке поставок.

TSMC производит чипы для нескольких китайских производителей смартфонов, включая Xiaomi, Oppo и Vivo. По данным источника, вендор, скорее всего, получит лицензию на поставку этих компонентов. Однако из-за приостановки поставок могут возникнуть значительные задержки в производстве. Для TSMC Китай является небольшим рынком. Данные квартального финансового отчёта компании указывают на то, что в третьем квартале на клиентов из КНР пришлось около 5 % выручки, тогда как годом ранее этот показатель был равен 8 %.

Приостановка поставок усугубляет дефицит, с которым уже сталкиваются китайские технологические компании. Стоимость чипов памяти выросла, а местные производители, такие как SMIC, испытывают нехватку производственных мощностей. Согласно новым правилам, поставки, которые на момент вступления в силу новых ограничений уже находились в пути, могут быть завершены на прежних условиях, но не позднее 21 декабря.