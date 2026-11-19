Американский стартап Architect Labs представил Frostbite — экспериментальную архитектуру процессора общего назначения, с нуля разработанную с помощью искусственного интеллекта. В бенчмарках разработка в пух и прах разгромила лучший процессор современности, название которого осталось в тайне по юридическим причинам. Искусственный интеллект доказал готовность перевернуть представление о проектировании чипов.

Современные процессоры общего назначения — те, которые сейчас установлены в ваших настольных компьютерах и ноутбуках — немыслимы без множества архитектурных «костылей». Но это насущная необходимость продиктованная преемственностью и требованию поддерживать когда-то созданный список инструкций, а также необходимостью развивать архитектуру не ломая радикально наработки прошлых десятилетий. Сказать, что это съедает производительность и увеличивает энергопотребление — это сильно преуменьшить проблему. Это их пожирает. Созданная с нуля процессорная архитектура позволяет рассчитывать на ускорение вычислений только за счёт отсутствия подобных «пережитков прошлого».

Искусственный интеллект как раз вызрел настолько, что ему можно поручить работу по проектированию процессорной архитектуры. Для людского коллектива на это потребовались бы годы труда, с чем ИИ готов справляться гораздо быстрее. Та же компания Architect Labs в августе этого года сообщила о разработке искусственным интеллектом ускорителя Redwood для задач ИИ всего за две недели. Впрочем, компания умолчала о том, как долго в разработке был проект процессора Frostbite.

Главная особенность Frostbite — использование математической модели вычислений под названием interaction nets (интерактивные сети), предложенной ещё в 1990 году. В отличие от традиционных процессоров, которые должны определять зависимости между инструкциями и управлять их выполнением, Frostbite использует явное описание связей между операциями. Это позволяет одновременно выполнять независимые вычислительные задачи без традиционного механизма внеочередного исполнения (out-of-order execution). По заявлению разработчиков, на 25 тестовых задачах новая архитектура показала в среднем 4,59-кратное преимущество по производительности на ватт относительно «традиционного процессорного ядра» неназванной компании.

В Architect Labs подчёркивают, что ИИ позволяет проверять модели и архитектуры, которыми проектировщики не интересуются только потому, что их ещё никто не проверял. Проверка стоит огромных денежных и временных затрат, если речь идёт об инженерах, тогда как искусственный интеллект быстро и с гораздо меньшими затратами может проверить смелые идеи, что, собственно, компания продемонстрировала, сделав ставку на идею интерактивных сетей.

В основу архитектуры положена концепция, при которой программа представляется в виде графа взаимодействующих узлов. Каждый узел имеет определённые входы и выходы, а вычисления происходят посредством локального преобразования связанных пар узлов. Важное свойство такой модели — каждое значение имеет единственного владельца и используется ровно один раз. Это позволяет уменьшить потребность в общей изменяемой памяти, сложных механизмах согласования кешей и централизованном планировании потоков. К тому же, у такого подхода есть естественный параллелизм, что позволяет упростить масштабирование вычислительных ядер.

Программы для Frostbite пишутся на языке Vine, синтаксис которого напоминает Rust, после чего компилятор преобразует их в промежуточное представление Ivy. Сам процессор состоит из вычислительных плиток (tiles), обменивающихся задачами через встроенную сеть. Если блок (плитка) завершил собственную работу, он может забрать задачу у соседнего блока, а при отсутствии работы переходит в неактивное состояние, экономя на потреблении.

Разработка велась с использованием собственной формальной системы описания архитектуры ASL и программной модели Arcmodel. Система позволяла автоматически проверять соответствие архитектуры, аппаратных (RTL) реализаций и тестовых моделей математически заданным правилам. В итоге описание 31 аппаратного блока было преобразовано более чем в 800 тысяч строк формальных спецификаций.

Разработчики сообщают, что система Arcmodel моделировала энергопотребление и производительность примерно в 660 раз быстрее RTL-симуляции. В процессе оптимизации ИИ рассмотрел 58 архитектурных изменений, из которых 37 были приняты. В частности, были найдены способы более точного управления тактовой частотой отдельных блоков, позволившие совместно оптимизировать аппаратную часть и программную среду. ИИ проявил изобретательность и находчивость во многих вопросах, что удивило людей. Часть решений стали абсолютной находкой, ранее не применявшихся в архитектуре чипов.

Frostbite был программно синтезирован с использованием технологических норм 7 нм. На этапе синтеза расчётная частота достигла 800 МГц, а в итоговом проекте физической топологии (GDS) — 500 МГц. Один вычислительный кластер Frostbite Quad, включающий четыре блока и четыре узла L3, занимает 0,792 мм2. Для сравнения разработчики использовали процессорное ядро неизвестной модели с площадью 0,895 мм2, также рассчитанное для 7-нм техпроцесса.

По результатам 25 тестов среднее преимущество Frostbite по производительности на ватт составило 4,59 раза, а по производительности на единицу площади — 8,77 раза. На 15 тестах, не использовавшихся при первоначальной оптимизации (они были впервые запущены на процессоре), преимущество по энергоэффективности составило 3,83 раза. Позже разработчики обещают провести дополнительные испытания на более широком наборе стандартных бенчмарков SPEC и PARSEC.

Распределение энергопотребления на графике показывает, за счёт чего достигается экономия. Если не учитывать распределение тактов, то CPU общего назначения тратит 57 % энергии на работу с памятью и 27 % — на выборку, декодирование и выдачу инструкций. Frostbite сокращает потребление энергии на работу с памятью до 38 %, а на выборку, декодирование и выдачу инструкций — до 6 %. При этом 26 % энергии тратится на встроенную сеть и планировщик, то есть на распределение работы и передачу сообщений между блоками. Что особенно примечательно, у Frostbite энергопотребление растёт примерно линейно при масштабировании числа ядер, тогда как для CPU увеличение их количества требует такого нагромождения схем и механизмов согласования кешей, что о линейном увеличении энергопотребления не может быть и речи.

В перспективе разработчики собираются реализовать Frostbite на FPGA, подготовить для него операционную систему и работающие программы, а также опубликовать RTL и систему команд.