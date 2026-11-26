Китайские бренды среагировали на придуманное Apple и, на мой взгляд, совершенно нелепое обозначение старших смартфонов Pro Max – и в 2026-м массово засыпают нас своими «про максами» — дело доходит даже до моделей среднего сегмента (Xiaomi Redmi 17 Pro Max 5G). Вот и OPPO села на тот же поезд, но повезла сразу до главного вокзала, назвав так свой флагман — OPPO Find X10 Pro Max.

OPPO Find X10 Pro Max подчеркивает свое старшинство в линейке смартфонов компании всеми доступными способами. Он получил крупный, 6,78-дюймовый дисплей — причем с поддержкой частоты 144 Гц и цветового пространства BT.2020. В нем установлена нетипичная для актуального флагмана, но все равно мощнейшая аппаратная платформа — MediaTek Dimensity 9600 Pro (и это сразу выделяет Find X10 Pro Max на фоне конкурентов). Батарея — аж на 8000 мА·ч. Но самое главное — это камеры.

Их тут три, и все — с крупными сенсорами разрешением 200 мегапикселей. Они дополнены спектральным сенсором, помогающим улучшить цветопередачу (весь комплекс решений, отвечающих за цвета, — аппаратный и программный — получил имя системы естественной цветопередачи LUMO), главный модуль оснащен системой DeepPix, теоретически увеличивающей емкость светочувствительных датчиков, а при съемке видео доступна интеграция с экосистемой TILTA KHRONOS и глубокая программная совместимость с приложением Blackmagic Camera, Имеется поддержка опциональных телеконвертеров, а программной настройкой занимались в числе прочих и инженеры компании Hasselblad, с которой OPPO сотрудничает уже давно. Подробно о камере мы поговорим ниже в соответствующем разделе, но уже само техническое описание смотрится внушительно — OPPO как бы намекает: мы сделали претендента на звание лучшего смартфона по качеству и возможностям съемки как фото, так и видео. Ну, проверим.

OPPO Find X10 Pro Max Apple iPhone 18 Pro Google Pixel 11 Pro Samsung Galaxy S26 Ultra HUAWEI Pura 90s Pro Max Дисплей 6,78 дюйма, LTPO AMOLED, 2772 × 1272 точки (450 ppi); 144 Гц 6,3 дюйма, LTPO Super Retina XDR OLED, 2622 × 1206 точек (460 ppi); 120 Гц 6,3 дюйма, LTPO OLED, 2856 × 1280 (497 ppi); 120 Гц 6,9 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 1440 × 3120 точек (498 ppi); 120 Гц; режим Privacy Display 6,9 дюйма, LTPO OLED, 2880 × 1308 точек (459 ppi); 120 Гц Защитное стекло Crystal Guard Ceramic Shield 2 Corning Gorilla Glass Victus 2 Corning Gorilla Armor 2 HUAWEI Kunlun Glass 2 Процессор MediaTek Dimensity 9600 Pro: восемь ядер (2 × C2-Ultra, частота 4,55 ГГц, 3 × C2-Pro, частота 4,35 ГГц, 3 × C2-Pro, частота 3,1 ГГц) Apple A20 Pro: шесть ядер (2 × производительных, частота 4,93 ГГц + 4 × энергоэффективных, частота 2,64 ГГц) Google Tensor G6: семь ядер (1 × ARM C1-Ultra, частота 4,1 ГГц + 4 × ARM C1-Pro, частота 3,4 ГГц + 2 × ARM C1-Pro, частота 2,65 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy: восемь ядер (2 × Oryon V3 Phoenix L, частота 4,74 ГГц, 6 × Oryon V3 Phoenix M, частота 3,62 ГГц) Kirin 9030S: восемь ядер (1 × Taishan Big, частота 2,7 ГГц, 3 × Taishan Mid, частота до 2,15 ГГц, 4 × ARM Taishan Little, частота 1,62 ГГц) [неофициальная информация] Графический контроллер Mali-G2 Ultra NX MP12 Apple GPU (7 ядер) IMG CXTP-48-1536 Adreno 840 Maleoon 935F [неофициальная информация] Оперативная память 12/16 Гбайт 12 Гбайт 12/16 Гбайт 12/16 Гбайт 12 Гбайт Флеш-память 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024/2048 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Две nano-SIM; eSIM Одна nano-SIM и одна eSIM или две e-SIM (международная версия), две eSIM (версия для США), две nano-SIM (версия для Китая) Одна nano-SIM и одна eSIM (международная версия), две eSIM (версия для США) Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM; eSIM Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA GSM 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 800/850/900/1700/1900/2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 800/850/900/1700/1900/2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 106 (международная версия) LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 75 (международная версия) LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 (международная версия) SA/NSA/Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78, 79 (международная версия) SA/NSA/Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 Bluetooth 6.2 6.0 6.0 6.0 6.0 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, Face ID Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, ИК-порт Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Нет Есть, на экране Есть, на экране Есть, на боковой клавише Основная камера Тройной модуль: 200 Мп, ƒ/1,5 + 200 Мп, ƒ/2,1 + 200 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 13 до 70 мм), оптический стабилизатор с основным и телефотомодулем, фазовый автофокус на всех камерах (гибридный — на главной), тройная светодиодная вспышка Тройной модуль: 48 Мп, ƒ/1,5-4,0 + 48 Мп, ƒ/2,2 + 48 Мп, ƒ/2,8 + LiDAR (ЭФР от 13 до 100 мм), фазовый автофокус во всех модулях, стабилизация — в главном модуле и телефотомодуле, светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,7 + 48 Мп, ƒ/2,8 + 48 Мп, ƒ/1,7 (диапазон ЭФР от 12 до 105 мм), фазовый автофокус на всех камерах (гибридный — на главной), оптический стабилизатор на главном и телефотомодуле, светодиодная вспышка Четверной модуль: 200 Мп, ƒ/1,4 + 50 Мп, ƒ/1,9 + 50 Мп, ƒ/2,9 + 10 Мп, ƒ/2,4 (ЭФР от 13 до 111 мм), оптический стабилизатор с основным и обоими телефотомодулями, фазовый автофокус на всех камерах (гибридный — на главной), одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,4-4,0 + 200 Мп, ƒ/2,6 + 40 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 13 до 84 мм), фазовый автофокус во всех модулях (гибридный – в главном модуле), оптическая стабилизация в основном и телефотомодулях, двойная светодиодная вспышка Фронтальная камера 50 Мп, ƒ/2,0, фазовый автофокус, без вспышки Двойной модуль: 18 Мп, ƒ/1,9, фазовый автофокус, без вспышки, + биометрический датчик/датчик глубины 42 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус, без вспышки 12 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус, без вспышки 13 Мп, ƒ/2,0, автофокус, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 30,4 Вт·ч (8000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 80 Вт Несъемный аккумулятор: 16,29 Вт·ч (4288 мА·ч, 3,8 В) — eSIM-версия; зарядки нет в комплекте (мощность не указывается, совместимость с Power Delivery 3.2) Несъемный аккумулятор: 18,43 Вт·ч (4850 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 30 Вт (нет в комплекте) Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 60 Вт (нет в комплекте) Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 100 Вт Размер 161,3 × 76,6 × 8,4 мм 150 × 71,9 × 8,8 мм 152,7 × 71,9 × 8,4 мм 163,6 × 78,1 × 7,9 мм 164 × 77,1 × 8,1 мм Масса 233 или 235 граммов 211 граммов 203 грамма 214 граммов 230,5 грамма Защита корпуса IP66/IP68/IP69 IP68 IP68 IP68 IP68/IP69 Операционная система Android 17, оболочка ColorOS iOS 27 Android 17 Android 16, оболочка One UI EMUI 15 (без сервисов Google) Актуальная цена Будет указана позже От 110 000 рублей От 84 000 рублей От 82 000 рублей (серая розница), от 101 000 рублей (официальная розница) От 70 000 рублей (серая розница), от 88 000 рублей (официальная розница)

Изобретательность дизайнеров смартфонов давно уже сосредоточилась ровно в одной небольшой (когда-то) области — островке с камерами, более или менее многочисленными. Иногда встречаются изыски в цветовом исполнении спинки и материалах, но в основном отличать трубки друг от друга приходится именно по блоку камер.

Но как раз в этом плане OPPO Find X10 Pro Max решен очень просто и, можно даже сказать, банально. Три объектива его тыльных камер разместились на квадратном островке, выкрашенном в сплошной черный цвет, а не в тон корпусу. Сам по себе островок очень сильно выступает над (и так не слишком тонким) корпусом — но как раз благодаря граням выступающего блока создается какая-то индивидуальность устройства. Они выполнены из полированного металла с окантовкой из меди или окрашенного металла у основания.

А дополнительный спектральный сенсор и вспышка вынесены на отдельный овальный блок сбоку, целиком сделанный из полированного алюминия.

Сама по себе спинка при этом выполнена из закаленного стекла c особой фактурой — на глаз кажется, что поверхность шершавая, но это иллюзия. Смартфон гладкий — но матовый, в руке скользит незначительно. К тому же грани тут, как сейчас принято, плоские (и сделаны из алюминия).

Лицевая панель прикрыта тем же стеклом, но уже глянцевым, конечно. Причем используется закаленное стекло собственного производства OPPO, модель Crystal Guard. По опыту использования могу сказать, что оно не собирает царапины в повседневных эпизодах. Впрочем, на экран по умолчанию наклеена пленка, которую нет необходимости снимать сразу после покупки устройства, так что свои выводы я делаю по задней панели.

Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69, то есть смартфон должен переносить погружение на глубину до полутора метров на протяжении 30 минут. Могу сказать, что нырял с ним в горячий бассейн — и это никак не повлияло на работоспособность устройства. Более того, в меню камеры предусмотрен в числе прочих и режим съемки под водой.

OPPO Find X10 Pro Max – очень крупный гаджет. Держа его в руках, как раз жалеешь, что Find X10 Pro с 6,3-дюймовым, например, экраном, не существует. Опция компактного смартфона с близкими техническими характеристиками отсутствует. Толщина X10 Pro Max – 8,4 мм без учета выступающего блока камер. Вес — 235 граммов. Это не самый толстый и тяжелый смартфон в своем классе, но он находится, скажем так, в верхнем эшелоне по этим параметрам.

Представлено три цветовых исполнения OPPO Find X10 Pro Max: «лунный белый» (Moon White) и «светлый титан» (Light Titanium). У нас на тесте побывал, как несложно заметить по иллюстрациям, «лунный белый» «про макс».

Функциональные элементы более-менее ожидаемые, за одним исключением — имеется дополнительная функциональная клавиша на левой грани. Она по умолчанию отвечает за активацию ИИ-режима Mind Space, но можно переназначить ее по своему усмотрению.

В комплекте со смартфоном поставляется чехол из непрозрачного силикона в тон корпусу. Он хорошо сидит на гаджете, но мне не совсем понравились бортики, слишком сильно выступающие над лицевой панелью.

OPPO Find X10 Pro Max работает на базе операционной системы Android 17 со свежей фирменной оболочкой ColorOS 17, которая в этом году окончательно вытесняет все свои вариации: realme UI и Oxygen UI окончательно уходят в прошлое, на смартфонах realme и OnePlus будет устанавливаться «стоковая» ColorOS, пусть с определенными вариациями под гаджеты других брендов. Для OPPO же это родная среда.

Интерфейс оболочки ColorOS 17 на смартфоне OPPO Find X10 Pro Max

Про Android 17 мы немного говорили в обзорах новых смартфонов Samsung и Pixel, первыми получивших новый «робот», — и в данном случае того самого «немного» вполне достаточно, новая операционка Google мало отличается от прежней. Равно как и изменения ColorOS 17 не назовешь революционными. Хотя облик ее изменился, теперь эта среда так же, как и многие другие, получила полупрозрачные элементы на манер эппловского Liquid Glass (влияние компании из Купертино на рынок как было, так и остается подавляющим). Также система стала, по заявлению производителя, быстрее — но на флагманском смартфоне почувствовать это тяжеловато, он в любом случае работает очень шустро за счет избыточной аппаратной мощи.

Как бы то ни было, и выглядит, и ощущается ColorOS 17 современно. Система изобилует предустановленным софтом, но это норма по сегодняшнему времени — и могу сказать, что многие конкуренты пичкают систему своими приложениями куда более активно. В памяти ColorOS 17 занимает около 14 Гбайт. Обещано до пяти лет программных обновлений и до шести лет обновлений безопасности.

ИИ-функциональность на смартфоне OPPO Find X10 Pro Max

А вот с чем у ColorOS (и смартфонов OPPO, в частности) дело всегда обстояло не выдающимся образом — так это с ИИ-функциональностью. Но в новом поколении ситуация чуть поправляется. В состав блока OPPO AI входят следующие возможности:

Mind Space – пространство для сбора «умных заметок», в формате скриншотов (с нейросетевыми комментариями), голосовых заметок, фотографий. Такой аналог умного блокнота.

ИИ-автор, который помогает редактировать текст в различном стиле.

Перевод с ИИ.

Расшифровка голоса с ИИ.

OSee – визуальный поиск и анализ информации (аналог «Обвести и найти от Google», но без поддержки русского языка и работает не так корректно).

Редактирование фото — можно повысить четкость снимков, удалить объекты, уменьшить смаз, убрать блики, отретушировать в заданном стиле, в том числе при вводе текстовой команды.

Есть и встроенный голосовой ассистент, и это, что удивительно, не вездесущий и не работающий официально в России Gemini, а «яндексовская» «Алиса». И подобный выбор можно только поприветствовать — по крайней мере, возиться с дополнительными расширениями и прописыванием DNS-серверов не придется.

Сканер отпечатков пальцев разместился под экраном, и это полноценное флагманское решение — он находится высоко на панели, четко под большим пальцем, тянуться к нему не приходится, вдобавок используется ультразвуковой сенсор, более шустрый и чувствительный, нежели массовый оптический, а также реагирующий на прикосновения влажного или недостаточно чистого пальца. Никаких претензий к его работе у меня не возникло. При желании сканер можно продублировать при помощи системы распознавания лица с использованием фронтальной камеры без датчика глубины.

⇡#Дисплей и звук

В OPPO Find X10 Pro Max установлен LTPO AMOLED-дисплей диагональю 6,78 дюйма и разрешением 2772 × 1272 точки (формат 19,5:9). Плотность пикселей составляет 450 ppi.

Частота обновления повышенная – до 144 Гц, причем она меняется в широком диапазоне, вплоть до 1 Гц в режиме чтения (тут стоит актуальная LTPO-панель). Высокая частота поддерживается в том числе и в играх. Мерцание не досаждает — заявлен димминг частотой 3840 Гц, эффект ШИМ незаметен.

Измеренный уровень яркости составил 873 кд/м2 – результат настолько высокий, что поправки на то, что это статическая яркость, а измерения мы проводим с искусственным светом, не имеют значения. На солнце смартфоном в любом случае пользоваться комфортно, но отметим, что на пике динамический уровень яркости может достигать 3600 кд/м2.

В настройках дисплея можно изменить размер и тип шрифтов, отрегулировать систему отображения часов и значков уведомлений на заблокированном смартфоне, установить темную или светлую тему интерфейса (а также настроить таймер их включения и отрегулировать вид подобной темы). Имеется опция программного расширения цветовой гаммы в HDR-видео, которая не оказывает особенного влияния на картинку. Также есть изобилующая функциями система защиты зрения — с возможностью задать расписание включения теплой температуры, поддержкой циркадных циклов, напоминаниями о расстоянии до экрана, профилактике сухости глаз и индивидуальной настройкой яркости именно шрифтов. Цветопередача дисплея также регулируется. Есть три режима: «Стандартный», «Натуральный» и «Яркий», причем с возможностью вручную настраивать цветовую температуру для каждого из них. Также доступен адаптивный режим, когда дисплей меняет цветопередачу в зависимости от внешнего освещения. Я измерил цветопередачу экрана OPPO Find X10 Pro Max с тремя базовыми предустановками с цветовой температурой по умолчанию и с отключенным адаптивным режимом.

По умолчанию дисплей OPPO Find X10 Pro Max работает в режиме «Стандартный». Несмотря на то, что заявлено соответствие цветовому пространству BT.2020, до него экран не добирается – причем, забегая вперед, скажу – ни в каком из режимов цветопередачи. По умолчанию же цветовое пространство примерно соответствует стандарту sRGB. Гамма соответствует норме (средний уровень — 2,18), цветовая температура близка к эталону (на уровне 7 000 К при эталонном значении 6 500 К). Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) – 2,45, что в пределах нормы, но чуть ниже эталона (2,00).

В режиме «Натуральный» цветовое пространство чуть расширяется, уже превышая охват sRGB, – но не дотягивается даже до DCI-P3, не говоря уже о BT.2020. Гамма не меняется, цветовая температура минимально подрастает, среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker составляет уже 3,20.

В ярком режиме цветовое пространство расширяется до стандарта DCI-P3. Средняя гамма оттенков серого чуть повышается — 2,21. Цветовая температура — на уровне 7 000-7 500 К. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker составляет 4,12.

Мини-джека в OPPO Find X10 Pro Max, конечно, нет, но сетовать на это давно нет смысла, просто дежурно отметим этот момент (пока существуют смартфоны серии Sony Xperia, сам факт присутствия аналогового разъема еще кажется возможным). А вот по поддержке беспроводных профилей есть сюрпризы: несмотря на платформу авторства MediaTek, поддерживается не только профиль LDAC (а также LHDC 5), но и aptX HD. Сам по себе модуль Bluetooth – версии 6.2 (новее пока не встречали). Есть поддержка системы виртуального объемного звука (здесь – Holo Audio) и «умный» эквалайзер. Стереодинамики гибридные (с выделенным, расположенным на нижней грани, работает в паре разговорный), но есть вывод звука на верхнюю грань через специальную прорезь. Звук при этом невыдающийся, ему откровенно не хватает и громкости, и детализации.

OPPO Find X10 Pro Max получил аппаратную платформу MediaTek Dimensity 9600 Pro — актуальное флагманское решение MediaTek, представленное этой осенью, первая платформа этой компании, изготовленная по 2-нм технологическому процессу.

Архитектура MediaTek Dimensity 9600 Pro: два ядра ARM Cortex-C2-Ultra тактовой частотой 4,55 ГГц, три ядра ARM Cortex-C2-Pro тактовой частотой 4,35 ГГц и три ядра ARM Cortex-C2-Pro таковой частотой 3,1 ГГц. Как мы видим, здесь вообще нет «малых» ядер, только «средние» с пониженной частотой. Набор инструкций — ARMv9.3-A. Техпроцесс, как мы и отмечали выше, – 2 нм (TSMC). Графическая подсистема — Mali-G2 Ultra NX MP12 тактовой частотой 1,8 ГГц. И нейропроцессор нового поколения, который, как утверждается, не только быстрее прежнего справляется с ИИ-вычислениями, но и позволяет экономить память, что кажется особенно актуальным в нынешнее кризисное время.

По производительности к OPPO Find X10 Pro Max нет (да и не могло, наверное, быть — в его-то сегменте) вопросов, новая платформа MediaTek вполне успешно борется в бенчмарках как с прошлогодней Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5 (Elite 6 пока на подходе), так и с совсем свежей Apple A20 Pro. В любом случае на недостаток мощности вы, скорее всего, не будете жаловаться ближайшие лет пять точно. Игры работают при частоте 144 кадра в секунду, если подобное вообще доступно в проекте. Что касается работы с ИИ-вычислениями, то большой разницы с другими флагманами я не почувствовал, как и в целом в гладкости работы, — вполне ожидаемый высочайший уровень. Сетовать на то, что тут MediaTek, а не Qualcomm, нет смысла.

Результаты синтетических тестов OPPO Find X10 Pro Max

С тепловыделением ситуация не идеальная, но для мощной флагманской платформы вполне приемлемая — перегрев практически исключен, но фиксируется троттлинг вплоть до 45 % под нагрузкой. При этом, если запустить тест на уже нагретом смартфоне, пиковые частоты снижаются лишь на 15 % — этого достаточно, чтобы удержать гаджет на критической отметке и не допустить перегрева. К этой грани OPPO Find X10 Pro Max у меня не подходил даже во время самых продолжительных игровых сессий.

Смартфон поставляется с 12 либо 16 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5X и накопителями емкостью от 256 Гбайт до 1 Тбайт стандарта UFS 4.1. Слот для карты памяти отсутствует, а вот оперативную память можно расширить за счет накопителя. У нас на тесте был OPPO Find X10 Pro Max в версии 16+512 Гбайт, единственная доступная в России.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В OPPO Find X10 Pro Max есть 5G-модем, список поддерживаемых диапазонов для международной версии приведен в таблице характеристик, — и да, фиксируем присутствие важного в РФ 79-го диапазона. LTE-модем тоже, конечно же, на месте, и тут тоже никаких проблем со связью (по вине смартфона) не будет. В смартфоне предусмотрено два слота для карточек стандарта nano-SIM и есть поддержка eSIM вместо одной из физических операторских карточек. VoLTE поддерживается.

Все необходимые беспроводные модули на месте: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/7, Bluetooth 6.2, NFC, навигационный модуль с GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC.

В OPPO Find X10 Pro Max установлены три тыльные камеры, тут смартфон более-менее соответствует флагманским стандартам (четыре на свою старшую модель ставит только Samsung), но при этом без рекордов обойтись производитель все же не смог. Дело в том, что, как я и писал в начале, все три модуля — на 200 мегапикселей.

В главном модуле используется сенсор Samsung Isocell HPC, разработанный совместно Samsung и OPPO. Основной его фишкой стала технология DeepPix, благодаря которой, как утверждают производители, увеличена емкость светочувствительных элементов, что позитивно сказывается и на работе сенсора в условиях слабой освещенности, и на динамическом диапазоне. Габариты сенсора при этом стали меньше по сравнению с тем, что было на предшественнике (Find X9 Ultra): 1/1,28" против 1/1,12". Размер отдельного пикселя — 0,6 мкм. Но, вероятно, за счет DeepPix эта разница нивелируется. Объектив в главной камере — со светосилой f/1,5 и эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 24 мм. Имеется оптический стабилизатор и гибридный автофокус (фазовый + контрастный с лазерным помощником).

Широкоугольный и телефотомодули получили одинаковые сенсоры – Samsung ISOCELL HP5: 1/1,56" (0,5 мкм), те же 200 мегапикселей. В телефотомодуле установлена оптика с ЭФР 70 мм, светосилой f/2,1, с фазовым автофокусом и оптической стабилизацией, в широкоугольном — с ЭФР 13 мм, со светосилой f/2,2, тоже с фазовым автофокусом, но уже не стабилизированная.

Сразу три 200-мегапиксельных сенсора в OPPO Find X10 Pro Max установлены не только для красного словца в характеристиках — смартфон поддерживает пять фокусных расстояний. К «естественным» широкому углу, стандартному фокусному расстоянию и трехкратному зуму добавляются два варианта «гибридного» масштабирования — двукратное и шестикратное.

Мы давно привыкли к тому, что снимки, сделанные на серьезный смартфон, выглядят хорошо при любом освещении, главное – не приглядываться на большом экране. Вычислительная фотография способна на многое, но рисовать каждую мелкую деталь так, чтобы это выглядело как фото, а не «живопись», – пока нет. Иногда мы говорим просто о перешарпе, иногда – об эффекте «штриховки», но это в любом случае не реальная детализация, как у серьезных фотокамер с действительно крупными сенсорами. Что ж, в таком случае OPPO Find X10 Pro Max все-таки делает шаг в их направлении. Картинка, которую выдает главная камера, все же несколько «пластиковая», микродеталей при подробном рассмотрении на кропах не хватает, но глобально мы тут не видим ни выраженного эффекта дорисовывания при помощи нейросетей, ни перебарщивания с контурной резкостью. Изображение однородно хорошее как днем, так и ночью – причем при слабом освещении сохраняется ощущение темной сцены, смартфон не пересвечивает картинку, как это часто бывает у конкурентов. Добавлю, что при съемке объектов более-менее крупным планом мы сталкиваемся к выраженной глубиной резкости, что нехарактерно для съемки на смартфон (но встречается все-таки все чаще).

Двукратный «гибридный» зум реализован качественно, но тут уже заметно невооруженным глазом, что смартфон «дотягивает» резкость искусственно, додумывая детали за камеру, изображение получается слегка искусственным. При съемке со слабым освещением возможен смаз – для главного модуля без зума подобный брак случается очень редко.

На телефотомодуль с перископической оптикой в этом году OPPO делает не столь серьезный упор, как на главную камеру с уникальным, разработанным совместно с Samsung сенсором. Но она тоже способна впечатлить. В первую очередь – опять же выраженной глубиной резкости, причем вмешательства постобработки незаметно, камеры на смартфонах действительно уже физически дошли до определенного высокого уровня, вычислительная фотография не заменяет собой все. Эффект настолько выраженный, что на OPPO Find X10 Pro Max можно снимать даже портреты без искусственного боке и получать эффект разделения планов.

Общее качество съемки с трехкратным зумом высокое – безо всяких оговорок при солнечном свете и с поправкой на то, что это все-таки смартфон, – при съемке в темноте. Тут уже заметна работа нейросетей, дотягивающих картинку, да и в целом изображение несколько мыльное. Но при этом выраженных шумов нет, а процент брака по резкости невысокий.

А вот с шестикратным «гибридным» зумом ночью картинка уже не выглядит естественной – пластилиновый эффект становится очень сильным, да и процент смаза весьма высокий. Зато днем и с ярким искусственным светом пользоваться этой опцией можно без особых проблем – качество картинки отличное, местами даже удивительное.

Широкоугольная камера, несмотря на использование того же сенсора, что и на телефотомодуле, – слабое место OPPO Find X10 Pro Max, как это обычно и водится, если честно. Изображению не хватает детализации, картинка часто получается с легким смазом даже в простых по свету ситуациях, где главная камера и телефотомодуль, оснащенные стабилизатором, справляются без малейших проблем. Да, благодаря крупному сенсору с большим разрешением снимать можно в том числе и в сумерках или ночью, получая местами хороший результат, но процент брака все же высоковат.

Стоит сказать пару слов про цветопередачу, за которую отвечает выделенный модуль LUMO Color Chamber с датчиком цветового спектра. Глобально к цветам, получаемым при помощи камер OPPO Find X10 Pro Max, не придерешься – все аккуратно, естественно, ярко, но при этом без перебора по «кислотности». Но при переключении между камерами баланс белого «пляшет», что нетипично для смартфонов флагманского уровня.

Помимо «обычных» расширенного угла обзора, стандартного угла обзора и зума, OPPO Find X10 Pro Max предлагает возможность минимального сдвига фокусных расстояний для основной и телефотокамер, получая три опции для первой (24, 28 и 35 мм) и по две – для условно трехкратного зума (70 и 85 мм) и шестикратного зума (140 и 308 мм). Кроп, применяемый в первых двух случаях, почти незаметен. А вот для и так «гибридного», сильно подтягиваемого за счет прихотливой постобработки шестикратного масштабирования – качество картинки падает заметно. Но в то же время при аккуратном применении все равно кажется рабочим даже в условиях слабой освещенности.

В OPPO Find X10 Pro Max под съемку в повышенном разрешении предусмотрено отдельное меню, брендированное Hasselblad. В нем можно выбрать как съемку в разрешении 200 мегапикселей (с тремя «естественными» фокусными расстояниями), так и съемку в разрешении 50 мегапикселей – тут уже добавляются и «гибридные» вариации зума. И надо сказать, это редкий случай, когда повышенное разрешение вообще-то кажется оправданным хоть в какой-то степени. Да, файлы весят безбожно много, но изображение действительно заметно прибавляет в четкости и детализации, оптика не способна разрешить все 200 мегапикселей (да и 50), но выигрыш в резкости относительно стандартного разрешения (12,5 Мп) очевиден. В определенных ситуациях использование режима повышенной четкости оправданно.

Ночного режима как такового в OPPO Find X10 Pro Max, по сути, нет. Отдельной вкладки режимов – нет так точно. При съемке ночью либо со слабым освещением активируется съемка с удлиненной «выдержкой» (фактически – серией кадров, сделанных с различной экспозицией), но она не держится дольше секунды – это раз. И она активируется далеко не каждый раз в темноте – это два. Смартфону в большинстве ситуаций при съемке в условиях освещенного ночного города хватает и базовых настроек камеры, без необходимости делать длинную серию и затем ее объединять и серьезно обрабатывать. При этом для съемки в условиях почти без света (как здесь – в ночном лесу) смартфон непригоден.

А вот в специфических условиях с особым светом – пригоден более чем. Например, выше примеры снимков в режиме… правильно, «Фейерверк». Также есть специальные режимы для съемки против солнца на закате («Силуэт») и на концерте («Сцена»). Это, впрочем, мы видели уже много раз на смартфонах концерна BBK (OPPO, vivo, realme, OnePlus).

Примеры съемки на OPPO Find X10 Pro Max с различными профилями и фильтрами

А вот что есть свежего – так это расширенные возможности для съемки с фильтрами или особыми настройками. Для этого служит новое меню, в котором собраны профили, слегка, но более тонко искажающие картинку, фильтры, симулирующие пленку, и более традиционные варианты тонирования. Но самое важное – для каждого из этих вариантов предварительной обработки можно настроить тон, насыщенность, интенсивность воздействия, а также добавить эффект мягкой подсветки. Для «пленочных» фильтров добавлена пояснительная информация, позволяющая понять, в какой ситуации тот или иной уместен.

OPPO Find X10 Pro Max весьма хорошо себя проявляет при съемке портретов. Доступно три фокусных расстояния, есть регулируемое размытие фона (которое можно в определенных ситуациях и не применять – при использовании зума, напомню, есть вполне естественное разделение планов) и регулируемая же ретушь. Ее можно как настраивать по отдельным параметрам, так и выбирать из двух предустановок: «естественная» и «классическая». Причем ретушь накладывается очень аккуратно, эффекта «куклы» не наблюдается. С боке смартфон тоже работает качественно, по резкости вопросов нет. При желании можно также накладывать те же профили и фильтры, что и при обычной съемке, – в портретах они кажутся даже более уместными.

Для макросъемки OPPO Find X10 Pro Max предлагает в первую очередь использовать телефотомодуль с трехкратным зумом: приспособление под эти нужды именно зум-камеры – тренд последних пары лет, заданный HUAWEI. И он кажется очень правильным – благодаря более крупным, нежели раньше, сенсорам в подобных модулях и оптике с не слишком большой минимальной дистанцией фокусировки крупные планы действительно смотрятся эффектно, без сильных пространственных искажений, неизбежных, когда ты снимаешь макро на широкоугольную оптику (но так на Find X10 Pro Max тоже можно делать, пример выше). Добавлю, что при съемке крупных планов можно контролировать уровень размытия, смартфон может искусственно подчеркнуть резкость на переднем плане. Но, на мой вкус, с естественным боке снимки смотрятся более приятно.

Брендирование Hasselblad сопровождается уже знакомым режимом Xpan, который симулирует одноименные панорамные камеры шведского бренда. Примеры – выше.

Интерфейс приложения камеры OPPO Find X10 Pro Max

Приложение камеры серьезно изменилось в сравнении с тем, что мы видели на ColorOS 16 (realme UI 16). Тот самый дизайн-код с полупрозрачными элементами – это только полдела. Шрифты – те же, как и логика в целом. Но в верхнем левом углу теперь постоянно находятся ключевые для того или иного режима съемки элементы – в стандартном, к примеру, это управление вспышкой, возможность активировать запись коротких роликов, сопровождающих фото («Живое фото»), или ввести экспозицию. При съемке видео место «Живого фото» занимает возможность включить режим искусственного боке, равно как и в портретном режиме. И так далее. Ну и добавлен тот самый значок перехода к профилям/фильтрам, на которых делается серьезный акцент – так сейчас принято.

Примеры снимков на тыльные камеры OPPO Find X10 Pro Max

OPPO Find X10 Pro Max может снимать видео в разрешении 8К с частотой до 30 кадров в секунду, а в разрешении 4К – с частотой до 120 кадров в секунду. И в том и в другом случае съемка возможна на все камеры, но в 8К или в 4К 120p – нельзя переключаться между ними на лету. В 4К при этом доступны дополнительные фокусные расстояния – используется программное масштабирование. Ну и в 4К можно снимать с применением HDR (Dolby Vision).

Имеется и профессиональный режим записи видео – с возможностью писать в Log-формате (O-Log2 – фирменный формат OPPO) с одним из четырех LUT на выбор. Частота – максимум 24 кадра в секунду. Настройки – стандартные для камер (вроде подсветки зоны фокусировки, уровней звука и т. д.). Также смартфон поддерживает запись видео в формате Open Gate, то есть со всей поверхности сенсора. И за возможности съемки, и за качество можно только похвалить этот смартфон. Отмечу качественно работающую стабилизацию при съемке с любым разрешением и достаточно плавное переключение между фокусными расстояниями. Ну и высокую детализацию, в том числе и при недостаточном освещении.

Во фронтальной камере OPPO Find X10 Pro Max установлен сенсор Samsung ISOCELL JN5: 50 мегапикселей, габариты 1/2,76" (0,64 мкм). С ним работает автофокусная оптика с ЭФР 18 мм и светосилой f/2,0. Вспышки нет. Снимать можно как с 50-мегапиксельным разрешением (без размытия заднего плана), так и с 12,5-мегапиксельным – уже в портретном режиме, с ретушью, искусственным боке и знакомыми фильтрами. И с двумя фокусными расстояниями – наряду с естественным (18 мм) доступно и небольшое приближение (21 мм). Качество снимков высокое, резкость отличная, цветопередача на уровне. Разве что искусственное боке уже кажется грубоватым – но исключительно на фоне тыльных камер, которые очень красиво «рисуют». Съемка видео на фронтальную камеру возможна с 4К-разрешением при частоте до 60 кадров в секунду.

В OPPO Find X10 Pro Max установлен кремний-углеродный аккумулятор емкостью 30,4 Вт·ч (8000 мА·ч, 3,8 В). И цифры в данном случае не обманывают – заряд смартфон держит крепко, отпускать его не желает. То, что сутки при серьезной нагрузке Find X10 Pro Max выдержит, – можно говорить уверенно. У меня он жил двое суток, я заряжал его не каждую ночь.

В нашем тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости с включенным Wi-Fi OPPO Find X10 Pro Max продержался полтора дня – более 36 часов.

В комплекте со смартфоном поставляется очень быстрое зарядное устройство мощностью 80 Вт, которое заряжает полностью огромную батарею за час десять минут. Превосходный результат. Имеется и поддержка беспроводной зарядки мощностью до 50 Вт; при помощи Find X10 Pro Max можно, в свою очередь, заряжать другие устройства без проводов (10 Вт).

OPPO не каждый год выпускает на российском рынке свои главные флагманы – оттого только больше радости доставляет факт доступности Find X10 Pro Max здесь. Это один из наиболее удачных смартфонов компании за последние годы, и я так говорю не потому, что прошлые были неудачными.

Дело в том, что сотрудничество с Hasselblad наконец-то не выглядит чисто имиджевым ходом, когда компания с не столь долгой историей и элитной репутацией просто прислоняется к легенде. В этот раз и фото-, и видеовозможности кажутся по-настоящему элитными. Уровень съемки на главную камеру и телефотомодуль «в вакууме» выглядят если не однозначно лучшими на рынке, то как минимум способными всерьез бросить вызов привычным лидерам (и это не iPhone с Samsung, напомню, а HUAWEI и отчасти vivo). При этом для видео смартфон оказывается приспособлен как минимум не хуже, чем для фото: тут и съемка в Log-формате, и Open Gate, и поддержка приложения Blackmagic Camera; и все это не кажется опять же просто пусканием пыли в глаза с использованием громких имен и терминов. Технически OPPO Find X10 Pro Max действительно очень хорош.

Но, пожалуй, самое главное – что превосходной камерой достоинства нового флагмана OPPO не исчерпываются. Тут и бескомпромиссно мощная аппаратная платформа (и на то, что это MediaTek, а не Qualcomm, смотреть не нужно), и очень яркий экран с полноценно поддерживаемой в том числе и в играх частотой 144 Гц, и замечательная автономность вкупе с влагозащитой. Да, в официальной рознице смартфон будет стоить очень серьезных денег – но таковые сегодня реалии на рынке, испытывающем огромный дефицит компонентов (в первую очередь памяти). Но важно, что OPPO Find X10 Pro Max по-настоящему оправдывает свою стоимость.

Достоинства:

качественные материалы, защита по стандарту IP68/IP69;

хорошо настроенный и яркий LTPO AMOLED-дисплей с реальной поддержкой частоты 144 Гц;

высокая производительность, нет опасности перегрева;

замечательный уровень тыльных камер – в первую очередь главного и телефотомодуля;

высокое качество записи видео, впечатляющие возможности для контроля над записью и поддержка многочисленных форматов;

имеется опциональный телеконвертер;

быстрая зарядка, есть поддержка быстрой беспроводной зарядки.

Недостатки: