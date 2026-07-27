Обзор смартфона HUAWEI Pura 90s Pro Max: красота повсюду

HUAWEI уже некоторое время стабильно занимает вершины рейтингов лучших смартфонов для фотосъемки: речь и о DxOMark, и о наших сравнительных тестах, где Pura царствовала и в прошлом году, и в этом. Причем Pura 80 Ultra что по формальному отрыву от конкурентов в тесте, что по примененным в его камере технологиям (одна только зум-камера с двойным объективом чего стоит!) кажется игроком из несколько другой лиги, чем остальные. И я немного переживал при подготовке сравнительного материала – все-таки выпуск Pura 90/Pura 90s на носу, и Pura 80 может стать резко неактуальной.

Но мы увидели, что HUAWEI упростила конструкцию своего фотофлагмана, убрав из него ту самую сложную камеру с переключаемой оптикой и оставив на ее месте простой одинарный модуль, но с повышенным разрешением (200 Мп), что должно было отчасти компенсировать отсутствие оптического зума. Но компенсировало ли? Смог ли HUAWEI Pura 90s Pro Max удержать репутацию бренда на прежнем уровне?

Эти вопросы повисают в воздухе, но стоит учитывать и слегка по-иному расставленные производителем приоритеты. Если HUAWEI Pura 80 Ultra на старте продаж в России стоил около 130 тысяч рублей, то цены на Pura 90s Pro Max стартуют с 84 990 рублей – это один из самых недорогих флагманов на сегодняшний день, в отличие от своего предшественника, который тягался с айфонами по цене. При этом новый смартфон стал как минимум не менее мощным, получил более крупный экран, более емкую батарею и способен преподнести несколько сюрпризов.

Первый сюрприз касается имени – теперь глобальная и внутрикитайская версии смартфона отличаются индексом. В Китае HUAWEI Pura 90/90 Pro/90 Pro Max были представлены еще весной, летом же до нас доехали глобальные версии смартфонов, но без самой простой модели и под именами Pura 90s Pro (о нем мы тоже поговорим совсем скоро) и Pura 90s Pro Max.

HUAWEI Pura 90s Pro Max HUAWEI Pura 80 Ultra HONOR Magic 8 Pro Samsung Galaxy S26 Ultra Apple iPhone 17 Pro Max Дисплей 6,9 дюйма, LTPO OLED, 2880 × 1308 точек (459 ppi); 120 Гц 6,8 дюйма, LTPO OLED, 2848 × 1276 точек (459 ppi); 120 Гц 6,71 дюйма, LTPO OLED,

2808 × 1256 точек (458 ppi); 120 Гц 6,9 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 1440 × 3120 точек (498 ppi); 120 Гц; режим Privacy Display 6,9 дюйма, LTPO Super Retina XDR OLED, 2868 × 1320 точек, 460 ppi; 120 Гц Защитное стекло HUAWEI Kunlun Glass 2 HUAWEI Kunlun Glass 2 HONOR NanoCrystal Shield Corning Gorilla Armor 2 Ceramic Shield 2 Процессор Kirin 9030S: восемь ядер (1 × Taishan Big, частота 2,7 ГГц, 3 × Taishan Mid, частота до 2,15 ГГц, 4 × ARM Taishan Little, частота 1,62 ГГц) [неофициальная информация] Kirin 9020: восемь ядер (1 × Taishan Big, частота 2,5 ГГц, 3 × Taishan Mid, частота до 2,15 ГГц, 4 × ARM Cortex-A510, частота 1,6 ГГц) [неофициальная информация] Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5: восемь ядер (2 × Oryon V3 Phoenix L, частота 4,6 ГГц, 6 × Oryon V3 Phoenix M, частота 3,62 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy: восемь ядер (2 × Oryon V3 Phoenix L, частота 4,74 ГГц, 6 × Oryon V3 Phoenix M, частота 3,62 ГГц) Apple A19 Pro: шесть ядер (2 × производительных, частота 4,26 ГГц + 4 × энергоэффективных, частота 2,6 ГГц) Графический контроллер Maleoon 935F [неофициальная информация] Maleoon 920 [неофициальная информация] Adreno 840 Adreno 840 Apple A19 Pro GPU (6 ядер) Оперативная память 12 Гбайт 16 Гбайт 12/16 Гбайт 12/16 Гбайт 12 Гбайт Флеш-память 256/512 Гбайт 512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024/2048 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM Две nano-SIM; две eSIM Две nano-SIM; eSIM Одна nano-SIM и одна eSIM (международная версия), две eSIM (версия для США) или две nano-SIM (версия для Китая) Сотовая связь 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

CDMA 800 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

CDMA 800/1900 Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1x HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1xEV-DO Сотовая связь 4G LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 LTE, нет информации о диапазонах LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 (международная версия) Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84 Нет (международная версия)

SA/NSA (китайская версия, диапазоны не уточняются) SA/NSA, нет информации о диапазонах SA/NSA/Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 (международная версия) Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 Bluetooth 6.0 5.2 6.0 6.0 6.0 NFC Есть Есть Есть Есть Есть (Apple Pay) Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, ИК-порт, Face ID Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, Face ID Сканер отпечатков пальцев Есть, на боковой клавише Есть, на боковой клавише Есть, на экране Есть, на экране Нет Основная камера Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,4-4,0 + 200 Мп, ƒ/2,6 + 40 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 13 до 84 мм), фазовый автофокус во всех модулях (гибридный – на главном модуле), оптическая стабилизация в основном и телефотомодулях, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6-4,0 + 48 Мп, ƒ/2,4-3,6 + 40 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 13 до 212 мм), двухобъективный телефотомодуль, фазовый автофокус во всех модулях, оптическая стабилизация в основном и телемодулях, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6 + 50 Мп, ƒ/2,0 + 200 Мп, ƒ/2,6 (ЭФР от 12 до 85 мм), фазовый автофокус на всех трех камерах (гибридный — на главной), оптический стабилизатор на основном и телефотомодулях, двойная светодиодная вспышка Четверной модуль: 200 Мп, ƒ/1,4 + 50 Мп, ƒ/1,9 + 50 Мп, ƒ/2,9 + 10 Мп, ƒ/2,4 (ЭФР от 13 до 111 мм), оптический стабилизатор с основным и обоими телефотомодулями, фазовый автофокус на всех камерах (гибридный — на главной), одинарная светодиодная вспышка Четверной модуль: 48 Мп, ƒ/1,8 + 48 Мп, ƒ/2,2 + 48 Мп, ƒ/2,8 + LiDAR (ЭФР от 13 до 100 мм), фазовый автофокус во всех модулях, стабилизация — в главном модуле и телефотомодуле, светодиодная вспышка Фронтальная камера 13 Мп, ƒ/2,0, автофокус, без вспышки 13 Мп, ƒ/2,0, автофокус, без вспышки Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/2,0 + TOF, автофокус, без вспышки 12 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус, без вспышки Двойной модуль: 18 Мп, ƒ/1,9, фазовый автофокус, без вспышки + биометрический датчик/датчик глубины Питание Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 100 Вт Несъемный аккумулятор: 19,65 Вт·ч (5170 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 26,98 Вт·ч (7100 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 60 Вт (нет в комплекте) Несъемный аккумулятор: 18,88 Вт·ч (4832 мА·ч, 3,8 В); зарядки нет в комплекте (мощность не указывается, совместимость с Power Delivery 3.2) Размер 164 × 77,1 × 8,1 мм 163 × 76,1 × 8,3 мм 161,2 × 75 × 8,3 мм 163,6 × 78,1 × 7,9 мм 163,4 × 78 × 8,8 мм Масса 230,5 грамма 234 грамма 219 граммов 214 граммов 233 грамма Защита корпуса IP68/IP69 IP68/IP69 IP68/IP69К IP68 IP68 Операционная система EMUI 16 (без сервисов Google) EMUI 15 (без сервисов Google) Android 16, оболочка MagicOS 10 Android 16, оболочка One UI iOS 26 Актуальная цена От 84 990 рублей От 85 000 рублей (серая розница), от 99 990 рублей (официальная розница) От 82 000 рублей (серая розница), от 101 990 рублей (официальная розница) От 109 999 рублей От 104 000 рублей

Главный акцент во внешности Pura 90s Pro Max никак не сместился по сравнению с прошлым годом. Это все тот же колоссальный блок камер, который занимает едва ли не треть задней панели и напоминает формой то ли гусеницу какого-то вездехода, то ли какой-то элемент паровой машины (наводящий на мысли о логотипе Steam). Размеры выдающиеся, форма оригинальная, над корпусом блок камер возвышается весьма значительно. Несмотря на отсутствие крупного блока с подвижными объективами, спрятать в корпусе все составляющие камеры Pura 90s Pro Max все равно не получилось даже близко.

А вот что получилось – так это удивить цветовой гаммой. Pura 90s Pro Max, конечно, бывает черным, но это только одна версия из четырех (пусть она наверняка и будет самой популярной). Остальные три: пудровый розовый, оранжево-голубой, бежево-фиолетовый.

У нас на тесте оказался оранжево-голубой Pura 90s Pro Max, и он смотрится чрезвычайно эффектно. Как и оба других градиентных гаджета. Да, солидностью здесь и не пахнет, но мы говорим сейчас не о смартфоне для бизнесменов (даже у HUAWEI эту нишу закрывает серия Mate), а о гаджете, который позиционируется скорее как инструмент для творчества. И «пьюре» яркий окрас идет, в том числе и по статусу.

Форма корпуса Pura 90s Pro Max соответствует веяниям моды – плоские грани, плоская спинка, плоский экран. Держать в руке новинку тяжелее, чем «ультру» с ее слегка, но все же скошенными гранями. Но также это происходит из-за того, что смартфон стал слегка шире (из-за выросшего до 6,9 дюйма экрана). Зато при этом чуть тоньше (8,1 против 8,3 мм) и легче (230,5 грамма против 234 граммов). В любом случае это огромный гаджет, быть удобным он даже не старается. Как и любой современный флагман с индексами Pro, Ultra, Max и так далее.

Материалы, в отличие от HUAWEI Mate 80 Pro, привычно «премиальные», без переработанного пластика. Только закаленное стекло спереди и сзади и алюминиевая рамка на гранях. Причем стекло Kunlun нового поколения, с еще лучшей защитой от царапин. Есть защита от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69.

Функциональные элементы самые обыкновенные: аппаратные клавиши на правой грани, порт USB Type-C, мини-джек отсутствует. В клавише питания спрятан сканер отпечатков, что типично для HUAWEI, по каким-то причинам избегающей экранных датчиков. Фронтальная камера – в индивидуальном отверстии, оно тут единственное, а не тройное, как у Mate 80 Pro.

В комплекте со смартфоном поставляется чехол из прозрачного пластика. Не такой стильный, как в прошлом году, но зато позволяющий в полной мере насладиться цветовым исполнением корпуса Pura 90s Pro Max.

HUAWEI Pura 90s Pro Max работает на базе свежей операционной системы/оболочки EMUI 16. Ну то есть как свежей – да, это действительно дебют программного обеспечения с подобным именем, но год от года EMUI почти не меняется. В этот раз тоже мы видим фактически неизменный интерфейс и практически идентичные возможности. За одним, но очень важным исключением.

Нейросетевые возможности смартфона HUAWEI Pura 90s Pro Max

Теперь в глобальной EMUI (как минимум на старших смартфонах) доступен фирменный ИИ-помощник Celia, который раньше был эксклюзивом для внутреннего рынка. Он знает русский язык и может быть как обычным умным ассистентом в роли чат-бота, так и агентом, выполняющим самые разные запросы, от построения маршрута на карте до вызова такси (причем Celia можно просить выполнить несколько действий одновременно). Уровня Galaxy AI или хотя бы TECNO AI встроенный ассистент HUAWEI не достигает (например, он не может оперировать изображениями и почему-то не имеет доступа к календарю), но само его присутствие на смартфонах бренда – уже большой прогресс.

Причем можно выбирать между Celia и ИИ-движком от «Яндекса» с «Алисой» во главе. Помимо пары ассистентов, берущих на себя довольно широкий спектр возможностей, есть также встроенные в галерею опции по обработке изображений: удаление объектов, выбор портрета из серии с лучшей мимикой, повышение яркости, выравнивание картинки, повышение четкости текста. Также присутствуют уже давно знакомые вещи вроде интерактивных тем для экрана блокировки с реакцией на жесты, умного поиска и сервиса рекомендации приложений.

Интерфейс операционной системы EMUI 16 на смартфоне HUAWEI Pura 90s Pro Max

Напомним основы о EMUI. Это ОС на базе открытого кода Android, которая лишена Google Mobile Serivces, но при помощи костылей софт от Google или же тесно связанный с Google и нуждающийся в GMS вполне успешно работает. Магазин Play Market встроен опять же только в те самые костыли (в частности, в среду Gbox), но установить любое приложение можно как через фирменный магазин AppGallery, так и через сторонние магазины (например, RuStore) или же просто распаковав установочный apk-файл.

Глобально EMUI – быстрая и симпатичная среда, которая грешит чрезмерным количеством рекомендованного для установки (или уже предустановленного) софта. Навигация по системе устроена вполне понятно, возможности кастомизации интерфейса неплохие. Работает EMUI 16 на HUAWEI Pura 90s Pro Max быстро и без ошибок. Но в памяти (видимо, из-за тяжеленной Celia) занимает более 33 Гбайт – это рекорд за все время, что мы имеем дело со смартфонами.

Сканер отпечатков встроен в клавишу питания, как я уже упоминал выше. Емкостному сенсору, который здесь используется, традиционно не хватает площади покрытия, отчего срабатывает он не всегда, но в целом для подобного типа сканера он хорош – и по скорости, и по стабильности. Не хватает только тактильного отклика при успешном срабатывании (он есть только при срабатывании неудачном). Дублируется сканер системой распознавания лица – она тут, в отличие от «мейтов», самая обычная, при помощи фронтальной камеры без дополнительных сенсоров.

⇡#Дисплей и звук

В Huawei Pura 90 Pro Max установлен LTPO OLED-дисплей диагональю 6,9 дюйма и разрешением 2880 × 1308 точек. Плотность пикселей неизменная для старших смартфонов бренда — 459 ppi. Вопросов нет ни по разрешению (2К, визуально нет никакой пикселизации), ни по диагонали (настолько крупно, насколько сегодня вообще принято), ни по частоте обновления (поддерживается повышенная, до 120 Гц, при этом регулируется гибко – теоретически в диапазоне от 1 Гц).

В играх повышенная частота поддерживается. Частота ШИМ не заявляется, но минимальное мерцание при низких значениях яркости есть, чувствительным к ШИМ пользователям будет заметно.

Измеренный максимальный уровень яркости составляет 570 кд/м2 – неплохо, но не более того; высокой статической яркостью дисплеи на смартфонах HUAWEI последовательно не могут похвастать. Заявленная максимальная динамическая яркость — 3000 кд/м2. В солнечную погоду дисплей ведет себя уверенно, не блекнет, информация остается читаемой при любых условиях.

В настройках экрана можно включить защиту зрения (режим с максимально теплыми цветами, причем можно настроить его расписание и степень фильтрации синего цвета; тут же можно установить ШИМ-затемнение), выставить «умное» разрешение, когда смартфон сам выбирает, как экран должен работать в определенный момент времени (в основном разрешение оказывается максимальным), масштаб и размер шрифтов. Также можно включить режим электронной книги, когда картинка становится теплой и при этом монохромной, установить темный или светлый режим (или настроить расписание их включения). Есть возможность и поменять цветопередачу: выбор осуществляется между двумя профилями («обычным» и «ярким»), для которых дополнительно можно выставить необходимую именно вам цветовую температуру. Я измерил цветопередачу именно в двух предустановленных профилях без индивидуальной подстройки температуры.

По умолчанию дисплей HUAWEI Pura 90s Pro Max работает в режиме обычной цветопередачи. Цветовой охват здесь соответствует стандарту sRGB, с небольшим отклонением по одной из сторон треугольника, гамма в норме (2,18, кривые стабильны), температура приближена к эталону (6 700-6 800 К при эталонном значении 6 500 К). Среднее отклонение DeltaE по палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 1,62, что оказывается в пределах эталонного значения (2,00).

В ярком режиме цветовой охват расширяется, заметно превосходя даже пространство DCI-P3. Гамма повышается (до уровня 2,26), как и цветовая температура (до уровня 7 500-7 800 К). Среднее отклонение по расширенной палитре Color Checker составляет уже 3,99 при верхней границе нормы в 3,00. Интересно, что яркость как таковая при «ярких» настройках дисплея оказывается даже ниже, чем при «обычных». Но общий характер изображения понятен – менее точный, но с куда более широким спектральным диапазоном.

В HUAWEI Pura 90s Pro Max отсутствует аналоговый аудиоразъем, с беспроводной передачей звука при этом порядок: она осуществляется при помощи актуального модуля Bluetooth 6.0, есть поддержка профилей L2HC (при использовании наушников HUAWEI это важный момент) и LDAC. Внешние динамики стереофонические — причем используется два выделенных динамика, что теперь встречается нечасто даже на флагманских устройствах. Динамики громкие, звук весьма высокого уровня.

В HUAWEI Pura 90s Pro Max (равно как и в Pro) установлена платформа Kirin 9030s – это, судя по всему, облегченная версии чипсета Kirin 9030 Pro, на котором построены Mate X7 и Mate 80 Pro.

Точные характеристики Kirin 9030s неизвестны, но что-то о ней сказать можно. Это восьмиядерное решение, которое базируется на одном старшем ядре Taishan V124 частотой 2,7 ГГц, трех Taishan V124 частотой 2,15 ГГц и четырех Taishan V124 частотой 1,62 ГГц. Графическая подсистема – Maleoon 935F, ее характеристики неизвестны, но понятно, что аппаратное ускорение трассировки лучей не поддерживается, в отличие от Kirin 9030 с ее базовой версией Maleoon 935 (как минимум бенчмарк, направленный именно на эту деталь, не заработал). Технологический процесс – 5 нм (FinFET N+3), производство SMIC.

Несмотря на свежую аппаратную платформу, серьезного прогресса в производительности относительно HUAWEI Pura 80 Ultra нет. И это при том, что и предшественник на фоне своих сверстников-конкурентов совсем не блистал, – за год отставание, соответственно, только выросло. Сравнивать Pura 90s Pro Max с другими флагманами в лоб бессмысленно – с учетом даже отсутствия элементарной трассировки, что совсем уже база для любого флагманского смартфона уже лет пять как. Обидно, что HUAWEI не стала ставить на Pura свою более мощную платформу, которая как раз способна хоть в чем-то потягаться с конкурирующими решениями. Тем не менее система работает очень быстро, игры запускаются без проблем и работают при достаточно высокой кадровой частоте (до 120 кадров в секунду в соревновательных проектах). То есть фактически при слабости в сравнительных тестах пользовательский опыт будет очень неплохим, в большинстве ситуаций недостачу производительности вы не почувствуете.

Результаты синтетических тестов HUAWEI Pura 90s Pro Max

С троттлингом ситуация непростая – в двух очень похожих ресурсных тестах мы получили разные результаты. В одном зафиксировано снижение частот на 50%, в другом – троттлинг вообще не фиксировался. Но в любом случае можно сделать вывод, что к перегреву смартфон не склонен, и прямо-таки убийственного троттлинга мы тоже не видим. Длительные игровые сессии Pura 90s Pro Max способен вынести без особых страданий.

HUAWEI Pura 90s Pro Max получил 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и накопители на 256 или 512 Гбайт неуточненного стандарта. Скорее всего, это UFS 4.0 – результаты измерения скорости чтения и записи указывают именно на это. Слот для карты памяти отсутствует. Нет и опции расширения оперативной памяти за счет накопителя.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В смартфоне есть 5G-модем, и в этот раз конкретики по поводу его использования вне Китая я не выяснил. Видимо, как обычно у HUAWEI, за пределами Поднебесной подключение к 5G-сетями не будет активно – впрочем, для нас с вами, скорее всего, это не имеет значения. LTE же работает везде, в том числе и в России, – скорость нормальная, все нужные диапазоны поддерживаются. Есть VoLTE. Есть и eSIM – это со смартфонами HUAWEI случается не каждый раз, так что отметить присутствие виртуальной симки здесь вдвойне приятно.

Беспроводные соединения представлены в полном объеме: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/7, Bluetooth 6.0 (да, тут свежий стандарт Bluetooth), NFC, навигационный модуль с поддержкой GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, QZSS, BeiDou, NavIC и Galileo.

HUAWEI Pura 90s Pro Max получил три тыльные камеры, но, как я и писал выше, теперь они обеспечивают физически не четыре фокусных расстояния, а только три. Но при этом сам телефотомодуль получил более высокое разрешение. А вот главная камера оснащена сенсором меньших габаритов… В общем, баланс по камерам Pura 90s Pro Max очень сложный, давайте разбираться вместе.

Главная камера технически кажется упрощенной по отношению к той, что мы видели на HUAWEI Pura 80 Ultra. Это тоже 50-мегапиксельный датчик, но меньших габаритов – 1/1,28" против дюймового, который мы видели годом ранее. Размер отдельного пикселя составляет 1,22 мкм. Мельче – значит хуже? Возможно, не в данном случае, ведь это сенсор, использующий технологию LOFIC (Lateral OverFlow Integration Capacitor). Очень грубо говоря, в светочувствительные элементы встроен теперь дополнительный резервуар, в который перетекают излишки света, – в итоге датчик не переполняется, и вероятность пересвета в кадре сокращается. То есть это технология, способная значительно повысить базовый динамический диапазон сенсора даже без использования программных инструментов вроде HDR. Марка сенсора неизвестна точно, но, вероятно, это SmartSens SC595XS – фактически датчики HUAWEI поставляет другая китайская компания, с которой производитель смартфонов работает в тесной связке. Помимо того, светофильтры здесь расположены по схеме RYYB, характерной для смартфонов бренда, что позволяет датчику фиксировать больше информации о свете, чем у конкурентов с RGB-фильтрами. Оптика – с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 23 мм, изменяемой диафрагмой в диапазоне от ƒ/1,4 до ƒ/4. Есть гибридный автофокус (фазовый + контрастный с лазерным дальномером) и оптическая стабилизация.

Телефотомодуль получил сенсор тех же габаритов (1/1,28"), что уже удивительно для смартфонных камер подобного типа, крупные матрицы обычно достаются только главным камерам. Более того, его разрешение составляет 200 мегапикселей. Именно за счет высокого разрешения в этот раз инженеры попытались решить задачу дополнительного масштабирования (кроп от 200 Мп по определению более эффективен, чем от 50 Мп). Этот сенсор тоже получил RYYB-светофильтры и он, что уникально, умеет записывать RAW-видео, используя все 200 мегапикселей (по крайней мере, так заявляет производитель), что должно определенно хорошо повлиять на качество картинки. Модель сенсора, по всей вероятности, SmartSens SCC80XS. Оптика здесь – с ЭФР 96 мм, светосилой ƒ/2,6 – и тоже с особенными технологиями. А именно – со специфической призмой, которая позволяет передать больше света, чем стандартная призма на камере смартфона. Вдобавок тут используется оптическая стабилизация с заявленной эффективностью в 7,0 ступеней экспозиции (по стандарту CIPA). Фазовый автофокус на месте.

Широкоугольная камера та же, что и в прошлом году: 40-мегапиксельный сенсор, оптика с ЭФР 13 мм и светосилой f/2,2. Автофокус — на месте, оптической стабилизации нет. Также в наличии дополнительный сенсор цветового спектра, который должен обеспечивать характерную для смартфонов HUAWEI точность цветопередачи.

Со стандартным фокусным расстоянием, несмотря на сенсор меньших габаритов, HUAWEI Pura 90s Pro Max снимает как минимум не хуже Pura 80 Ultra. Фиксируем и очень высокую детализацию без признаков «перешарпа» даже при съемке в сложных условиях освещения, и превосходную цветопередачу (но иного и ожидать не стоило). Но отдельно хотелось обратить внимание на динамический диапазон – и тут тоже камера Pura 90s Pro Max не разочаровала. Причем в первую очередь хочется отметить работу с тональной перспективой при закате – там, где у смартфонов часто слои просто сливаются, здесь можно различить силуэт каждой горы. Ночью и по цветопередаче, и по четкости опять же нет претензий.

Двукратный «гибридный» зум (который использует кроп от 50-мегапиксельной картинки, полученной с главной камеры со стандартным фокусным расстоянием) реализован отлично – да, уже заметно повышение контурной резкости, особенно при ночной съемке, но в пределах разумного. При этом динамический диапазон сохранен примерно на том же уровне, а к четкости изображения даже в самых сложных условиях по свету нет никаких вопросов. Получить резкое, полноцветное, яркое изображение как днем, так и ночью в этом режиме не составляет труда.

Четырехкратный зум на Pura 90s Pro Max (и он здесь реально четырехкратный, а не 3,7-кратный, как на Pura 80 Ultra) – вероятно, лучший среди того, что мы видели на камерах смартфонов. Цветопередача, четкость, резкость, динамический диапазон – все вызывает уважение. При слабом освещении появляется некоторая «пластилиновость» в линиях, видна работа постобработки, но, опять же, вмешательство «мозгов» смартфона в картинку кажется буквально минимально возможным для смартфона с учетом реальных габаритов сенсора и невысокой светосилы оптики.

Но высокий уровень оптического зума как раз ожидался. Любопытнее было, как снимает смартфон с 10-кратным зумом с учетом того, что это «гибридное» (сиречь программное) масштабирование, в отличие от естественного оптического зума у предшественника. И надо сказать, что как минимум хорошо. Возможно, резкости «ультры» тут и нет, та самая «пластилиновость», некоторая нечеткость линий заметна даже при съемке в дневных условиях. Ночью повышение контурной резкости становится заметнее. Но на этом, пожалуй, претензии к 10-кратному зуму на Pura 90s Pro Max можно считать исчерпанными, уровень очень высокий, вполне флагманский.

Широкоугольная камера радует отличным углом обзора, при этом искажения и снижение резкости по краям кадра как будто стали меньше, чем раньше, несмотря на использование того же модуля. При дневном свете можно рассчитывать на качественные снимки с отличной детализацией и вполне аккуратной работой с контурной резкостью. Ночью резкость падает, но не критично, камера остается рабочей. Динамический диапазон уступает таковому в главной и телефотокамерах, но не настолько, чтобы сильно ругаться на это. Очень неплохая широкоугольная камера, чьи слабые стороны в этом поколении Pura оказались чуть подтянуты. По цветопередаче к смартфону вообще не может быть вопросов независимо от используемого модуля – она единая и корректная.

Помимо оптического масштабирования и уже упомянутого «гибридного» зума предлагается также программный зум вплоть до 100-кратного, но ставку производитель делает на 20-кратное масштабирование, которое, как будто бы, благодаря высокому разрешению сенсора, используемого в телефотомодуле, реализовано особенно качественно. Но ничего особенного, качественно превосходящего виденное ранее, я не заметил – картинка достаточно размытая, с характерной для нейросетевой обработки «штриховкой». Нормально, но не более того, приравнивать такой зум к условному «гибридному» 10-кратному масштабированию, доступному на Pura 90s Pro Max, не стоит.

С повышенным разрешением можно снимать на три тыльные камеры HUAWEI Pura 90s Pro Max, при этом возможности делать 200-мегапиксельные снимки на телефотомодуль нет – максимум 50 мегапикселей. Немного странная история, хотя необходимости в этом, на самом деле, нет. При этом при съемке с разрешением 50 мегапикселей мы видим минимальную прибавку в детализации – но в то же время сами фотографии «весят», на удивление, не так много – от 7 до 14 Мбайт.

В главной камере установлена оптика с переменной диафрагмой с диапазоном от f/1,4 до f/4, причем с небольшим шагом. Обычно смартфон сам выбирает диафрагму в зависимости от сюжета, и делает это вполне корректно. Но можно управлять ей и собственноручно – в режиме «Профи» есть такая опция.

Ночью смартфон по умолчанию использует опцию со склейкой кадров, снятых с различной экспозицией, активируя ее в случае необходимости даже в стандартном режиме съемки. В этом случае будет выдержка покороче и эффект не таким ярким, как в режиме «Ночь», зато будет лучше соблюден баланс между естественностью картинки и ее «осветлением», повышением насыщенности и резкости. В режиме «Ночь» на съемку уходит до двух секунд: сильно вырастает контрастность, очень подтягивается контурная резкость, заметно повышается яркость. При этом атмосфера сохраняется, картинка не становится излишне светлой или неестественной.

На месте фирменные профили обработки изображений, носящие имя XMAGE – оно постепенно становится отдельным брендом в мире мобильной фотографии. Примеры применения профилей – выше. Отмечу, что монохромный профиль доступен только при стандартной съемке, в иных режимах (ночью или при съемке портретов) их количество ограничено тремя: «натуральным», «колоритным» и «ярким». По умолчанию в смартфоне включен натуральный профиль, и большая часть снимков для обзора сделана именно в нем. Но в какой-то момент мы переключились на колоритный профиль, какие-то фотографии есть и в нем.

Примеры снимков с различными фильтрами

Помимо профилей имеются и более традиционные фильтры, тонирующие картинку не так тонко, как «профили», но действующие порой более эффектно.

Портретный режим в Pura 90s Pro Max не поменялся по своей сути: те же профили, та же ретушь, те же эффекты боке, что и на четырех-пяти поколениях смартфонов бренда (включая nova и Mate). Но в этот раз предложено рекордное число фокусных расстояний – сразу пять: начиная со стандартного и заканчивая 10-кратным зумом (фактически ЭФР здесь примерно равно 230 мм) с промежуточными ступенями в виде двукратного, 4-кратного и 5,6-кратного вариантов масштабирования. Спектр очень широкий – подойдет для портретов любых масштабов: от ростовых до самых крупных планов. Качество съемки не вызывает нареканий – фокусировка точная, размытие корректное и аккуратное, тон кожи правильный.

Как и во всех последних флагманских смартфонах HUAWEI, для макросъемки используется в первую очередь телефотомодуль. Но для Pro Max производитель в данном случае даже не уточняет минимальную дистанцию фокусировки – именно в этом смартфоне на макросъемке акцент не сделан. По ощущениям, дистанция составляет не менее 10 см, чего, тем не менее, хватает, чтобы делать эффектные фотографии объектов крупным планом, в том числе и насекомых. В этом плане Pura 90s Pro Max уступает своему предшественнику и даже младшему брату, Pura 90s Pro, но это все равно высокий уровень.

Про приложение камеры ничего нового сказать нельзя: привычная навигация, достаточный набор функций. Например, режим «В движении» для съемки динамичных объектов без лишней постобработки и предварительной подготовки или «Мультиэкспозиция» для склейки снимков с эффектом движения в кадре. В режиме «Профи» доступны не только ручные настройки съемки, но и возможность записывать снимки в формате RAW. Из свеженького стоит разве что упомянуть опцию «Композиция с ИИ». Если активировать этот параметр, смартфон в любом режиме съемки будет предлагать наилучшую, по его мнению, композицию – зачастую с использованием небольшого программного зума.

Примеры съемки фото на смартфон HUAWEI Pura 90s Pro Max

HUAWEI Pura 90s Pro Max умеет снимать 4K-видео с частотой до 60 кадров в секунду при работающей стабилизации и c возможностью переключаться между всеми камерами. По умолчанию при съемке доступно пять фокусных расстояний, между которыми можно переключаться в том числе и во время записи 4K-видео с частотой 60 кадров в секунду. При этом в числе предложенных фокусных расстояний нет 20-кратного зума, на котором так активно делает акценты производитель в своих пресс-материалах. Никто не мешает, конечно, активировать программное масштабирование привычным жестом (развести пальцы в стороны по сенсорному экрану), но, во-первых, это неудобно, во-вторых, качество съемки в этом случае не будет очень высоким. А вот с десятикратным зумом Pura 90s Pro Max снимает вполне достойно.

Из опций отмечаем возможность снимать видео с программным расширением динамического диапазона (HDR Vivid), но только при 30 кадрах в секунду, а вот менять диафрагму во время съемки теперь нельзя – эта опция осталась эксклюзивной для Pura 70 Ultra, дальше не пошла. Есть только программное регулируемое боке (в Full HD с 30 кадрами в секунду, для этого надо включить режим съемки «Диафрагма»), есть опция съемки с ретушью (тоже в Full HD 30p). Есть профили XMAGE (три цветных, без монохромного), режим усиленной стабилизации (в 2,7К с частотой до 30 кадров в секунду или в Full HD, но при 30 кадрах в секунду). Можно снимать одновременно на тыльную и фронтальную камеры. Доступна замедленная съемка с частотой до 960 кадров в секунду (при Full HD-разрешении). Качество съемки – отличное, тут уже никаких вопросов к пресс-материалам, HUAWEI Pura 90s Pro Max демонстрирует очень высокий уровень, сравнимый с таковыми у лучших представителей мира смартфонов в этом направлении, а то и превосходящий его.

На HUAWEI Pura 90s Pro Max установлена фронтальная камера разрешением 13 Мп c объективом светосилой f/2,0, с автофокусом и возможностью писать стабилизированное 4К-видео. Несмотря на то, что использован стандартный «байеровский» сенсор, доступны три фокусных расстояния. Имеется искусственное размытие заднего плана, разные фильтры и ретушь. Качество съемки можно охарактеризовать как среднее, все силы производителя были явно брошены на тыльную камеру, фронталка тут нормальная, но не более того.

HUAWEI Pura 90s Pro Max оснащен кремнийуглеродным аккумулятором емкостью 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В). Казалось бы, для смартфона с экраном диагональю 6,9 дюйма, рассчитанным на постоянную съемку всего и вся, – не так уж и много, особенно с учетом особенностей кремниевых анодов (склонность к расширению и нагреву). Тем не менее держит заряд Pura 90s Pro Max поистине стоически – полный день смартфон продержится почти при любых раскладах. По крайней мере, в первый год использования, по поводу дальнейшей деградации батареи ничего сказать не могу.

В нашем традиционном тесте, где надо проигрывать Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi, HUAWEI Pura 90s Pro Max продержался более 22 часов. Не выдающийся, но тем не менее очень хороший результат.

Для питания используется порт USB Type-C (USB 3.1), смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью до 100 Вт, которая позволяет наполнить энергией смартфон полностью с нуля за 40 минут с небольшим. Поддерживается беспроводная зарядка мощностью аж до 80 Вт. При помощи смартфона можно заряжать без проводов и сторонние устройства, используя его как пауэрбанк при необходимости.

HUAWEI Pura 90s Pro Max немного удивляет, когда ты только знакомишься с его характеристиками. Он кажется небольшим шагом назад по отношению к своему предшественнику и способен упустить первенство в мире лучших по качеству съемки смартфонов в мире. Камера тут не столь технологична, как на Pura 80 Ultra: используется куда более простой телефотомодуль, а главная камера оснащена менее крупным сенсором (но с более широким динамическим диапазоном благодаря использованию технологии LOFIC.

Но, знаете, небольшие компромиссы оказываются оправданы радикально снизившейся ценой – Pura 90s Pro Max стоит на 50 % дешевле Pura 80 Ultra на старте, и это — при прогрессе почти по всем параметрам, кроме камеры. А второе «знаете» — несмотря ни на что, камера на самом деле тут выдающаяся. Уловка с использованием огромного, 200-мегапиксельного сенсора в телефотомодуле вполне работает: четырехкратный зум прекрасен, а 10-кратный «гибридный» зум работает немногим хуже оптического в Pura 80 Ultra. На главную камеру же новинка снимает уж точно не хуже, чем ультрапредшественник.

Кроме того, у Pura 90s Pro Max есть несколько эксклюзивных преимуществ. Во-первых, смартфон очень красив; это та вещь, которая предназначена для творчества, создания чего-то прекрасного, но при этом она и сама по себе — произведение искусства с этими градиентными цветами. Во-вторых, до нас, наконец, добрался ИИ-помощник Celia, который выучил русский язык и интегрировался в экосистему местных приложений.

Так что, может быть, HUAWEI Pura 90s Pro Max не так поразителен в плане инноваций, как Pura 80 Ultra, но определенно более конкурентоспособен в рыночной борьбе с другими флагманами, это действительно очень удачный по балансу смартфон.

Достоинства:

очень красивый корпус – в градиентных исполнениях;

смартфон прочный, с закаленным стеклом Kunlun Glass и пылевлагозащитой IP68/IP69;

очень высокое качество съемки фото на тыльные камеры – вплоть до 10-кратного зума;

шикарные способности к видеозаписи;

качественно настроенный и крупный LTPO OLED-экран с частотой 120 Гц;

высокая автономность;

очень быстрая зарядка + поддержка быстрой беспроводной зарядки;

есть eSIM;

приятная (для флагмана) цена.

Недостатки: