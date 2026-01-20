Обзор HUAWEI Mate X7: самый прочный складной смартфон

Для начала стоит зафиксировать — Huawei в данный момент находится в лидерах по продажам складных смартфонов. Да-да, китайская компания опережает даже пионеров этой области, Samsung. И это вполне обосновано технологически: в ее арсенале есть и раскладушки (причем нескольких видов, к примеру, «квадратная» Pura X и недорогая nova Flip S), и нашумевшие тройные складные смартфоны (вышло уже второе поколение, Mate Xts Ultimate). Ну и, конечно, относительно «традиционные» складные смартфоны — но напичканные технологиями под самую крышечку.

HUAWEI Mate X7 – уже шестое поколение «стандартных» складных смартфонов (вспомним, кстати, что у бренда также выходили и гибкие смартфоны «экраном наружу» серии Mate Xs), и видно, что производитель накопил уже немало опыта: смартфон не борется за звание самого тонкого, но он достаточно тонкий и при этом особо прочный (подробнее об этом ниже), получил при этом, вероятно, лучшие камеры в своем классе, поддержку беспроводной зарядки при очень емкой батарее и совершенно свежую аппаратную платформу Kirin 9030 Pro, c которой особенно интересно познакомиться.

И да, повод поговорить о HUAWEI Mate X7 самый что ни на есть прикладной — смартфон выходит в том числе и на российский рынок, как и его предшественник, Mate X6, тоже претендовавший на звание самого технологичного складного смартфона.

Технические характеристики

HUAWEI Mate X7 HUAWEI Mate X6 Google Pixel 9 Pro Fold Samsung Galaxy Z Fold7 HONOR Magic V5 Дисплей 8,0 дюйма, LTPO OLED,

2416 × 2210 точек, 412 ppi, складной; 120 Гц 7,93 дюйма, LTPO OLED,

2440 × 2240 точек, 418 ppi, складной; 120 Гц 8,0 дюйма, LTPO OLED,

2152 × 2076 точек, 373 ppi; 120 Гц 8,0 дюйма, Dynamic LTPO AMOLED 2X, 1968 × 2184 точек, 368 ppi, складной; 120 Гц 7,95 дюйма, LTPO AMOLED,

2172 × 2352 точки, 403 ppi; 120 Гц Второй дисплей 6,49 дюйма, LTPO OLED,

2444 × 1080 точек, 412 ppi; 120 Гц 6,45 дюйма, LTPO OLED,

2440 × 1080 точек, 414 ppi; 120 Гц 6,3 дюйма, OLED,

2474 × 1080 точек, 422 ppi; 120 Гц 6,5 дюйма, Dynamic LTPO AMOLED 2X,

2520 × 1080 точек, 422 ppi; 120 Гц 6,43 дюйма, LTPO OLED,

2376 × 1060 точек, 404 ppi; 120 Гц Защитное стекло Kunlun Glass 2 Kunlun Glass 2 Gorilla Glass Victus 2 Corning Gorilla Glass Ceramic 2 Nanocrystal Shield Процессор Kirin 9030 Pro: девять ядер (1 × Taishan Big частотой 2,75 ГГц, 4 × Taishan Mid частотой 2,27 ГГц, 4 × Taishan Little частотой 1,72 ГГц) Kirin 9020: восемь ядер (1 × Taishan Big частотой 2,5 ГГц, 3 × Taishan Mid частотой 2,15 ГГц, 4 × ARM Cortex-A510s частотой 1,53 ГГц) Google Tensor G4: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,1 ГГц + 3 × ARM Cortex-A720, частота 2,6 ГГц + 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,92 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy: восемь ядер (2 × Oryon V2 Phoenix L, частота 4,47 ГГц, 6 × Oryon V2 Phoenix M, частота 3,53 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Elite: восемь ядер (2 × Oryon V2 Phoenix L, частота 4,32 ГГц, 6 × Oryon V2 Phoenix M, частота 3,53 ГГц) Графический контроллер Maleoon 935 Maleoon 920 ARM Mali-G715 MC7 Adreno 830 Adreno 830 Оперативная память 12/16/20 Гбайт 12/16 Гбайт 16 Гбайт 12/16 Гбайт 12/16 Гбайт Флэш-память 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Две nano-SIM Две nano-SIM Одна nano-SIM и одна eSIM Две nano-SIM и одна eSIM (вместо второй физической SIM-карты) Две nano-SIM или две nano-SIM + одна eSIM (вместо второй физической SIM-карты) Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800/1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

CDMA 800 Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA 2000 1x Сотовая связь 4G LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 LTE, диапазоны не уточняются LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 Сотовая связь 5G SA/NSA (только для Китая) SA/NSA (только для Китая) SA/NSA/Sub6/mmWave: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA: 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 Bluetooth 6.0 5.2 5.3 5.4 6.0 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, цветового спектра,

модуль спутниковой связи (работает только в Китае) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, цветового спектра,

модуль спутниковой связи (работает только в Китае) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Сканер отпечатков пальцев Есть, на грани корпуса Есть, на грани корпуса Есть, на грани корпуса Есть, на грани корпуса Есть, на грани корпуса Основная камера Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,5-ƒ/4,0 + 50 Мп, ƒ/2,2 + 40 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 13 мм до 81 мм), фазовый автофокус со всеми камерами, оптический стабилизатор с главной камерой и телефотомодулем, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,4-ƒ/4,0 + 48 Мп, ƒ/3,0 + 40 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 13 мм до 90 мм), фазовый автофокус со всеми камерами, оптический стабилизатор с главной камерой и телефотомодулем, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 48 + 10,8 + 10,5 Мп, ƒ/1,7 + ƒ/3,1 + ƒ/2,2 (ЭФР от 14 до 112 мм), фазовый автофокус на всех камерах, оптическая стабилизация в главной камере и телефотомодуле, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 200 + 10 + 12 Мп, ƒ/1,7 + ƒ/2,4 + ƒ/2,2 (ЭФР от 12 мм до 69 мм), фазовый автофокус на всех модулях, оптическая стабилизация с главной камерой и телефотомодулем, светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 + 64 + 50 Мп, ƒ/1,6 + ƒ/2,5 + ƒ/2,0 (ЭФР от 13 до 70 мм), фазовый автофокус на всех камерах, оптическая стабилизация с главной камерой и телефотомодулем, тройная светодиодная вспышка Фронтальная камера Две камеры, по одной внутри и на обложке. Внешняя: 8 Мп, ƒ/2,2.

Внутренняя: 8 Мп, ƒ/2,4. Обе: с фиксированным фокусом и без вспышки Две камеры, по одной внутри и на обложке. Внешняя: 8 Мп, ƒ/2,2.

Внутренняя: 8 Мп, ƒ/2,4. Обе: с фиксированным фокусом и без вспышки Две камеры, по одной внутри и на обложке. Обе: 10 Мп, ƒ/2,2, фиксированный фокус, без вспышки Две камеры, по одной внутри и на обложке: обе - 10 Мп, ƒ/2,2 Две камеры, по одной внутри и на обложке. Обе: 20 Мп, ƒ/2,2, фиксированный фокус, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 21,28 Вт·ч (5600 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 66 Вт Несъемный аккумулятор: 19,42 Вт·ч (5110 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 66 Вт Несъемный аккумулятор: 17,67 Вт·ч (4650 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 21 Вт Несъемный аккумулятор: 16,72 Вт·ч (4400 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 25 Вт (нет в комплекте) Несъемный аккумулятор: 22,12 Вт·ч (5820 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 66 Вт Размер 156,8 × 144,2 × 4,5 мм в разложенном виде, 156,8 × 73,8 × 9,5 мм в сложенном виде 156,6 × 144,1 × 4,6 мм в разложенном виде, 156,6 × 73,8 × 9,9 мм в сложенном виде 155,2 × 150,2 × 5,1 мм в разложенном виде,

155,2 × 77,1 × 10,5 мм в сложенном виде 158,4 × 143,2 × 4,2 мм в разложенном виде, 158,4 × 72,8 × 8,9 мм в сложенном виде 156,8 × 145,9 × 4,1/4,2 мм в разложенном виде,

156,8 × 74,3 × 8,8/9,0 мм в сложенном виде Масса 236 граммов 239 граммов 257 граммов 215 граммов 217/222 грамма Защита корпуса IP58/IP59 IPX8 IPX8 IP48 IP58/IP59 Операционная система EMUI 15 EMUI 15 Android 14 (обновляется до Android 15) Android 16, оболочка OneUI 8 Android 15, оболочка Magic OS 9 Актуальная цена В районе 160 000 рублей От 119 990 рублей От 101 990 рублей От 130 990 рублей (серая розница), от 140 990 рублей (официальная розница) От 119 990 рублей (серая розница), от 148 990 рублей (официальная розница)

Внешние изменения HUAWEI Mate X7 незначительны: сохранен и общий стиль, и детали, вроде блока камер необычной формы. Только теперь он не «упакован» в круг и чуть более вытянутый. И, самое важное, сильнее выступает над корпусом, крадя те самые драгоценные сотые доли миллиметра, за которые борются все создатели смартфонов (особенно складных).

Сам по себе корпус стал формально тоньше на 0,1 мм, при это в сложенном положении выигрыш составляет уже 0,4 мм — за счет шарнира новой конструкции. Но, как я уже отметил, это именно формальности, здоровенная камера мешает насладиться тонкостью корпуса в полной мере, как это обычно и бывает — как со складными конкурентами (вроде HONOR Magic V5), так и с монолитными (в стиле iPhone Air). При этом смалиртфон стал слегка шире и уже — из-за увеличившихся экранов (внутренний теперь на 8,0 дюйма, внешний — на 6,49 дюйма).

Впрочем, камеры «мешаются» только визуально или когда кладешь смартфон на стол — в руках держать HUAWEI Mate X7 удобно. Да, в сложенном состоянии он все равно ощущается более крупным смартфоном, чем традиционный флагман (тот же Samsung Galaxy Z Fold7 уже почти сравнялся с «классиками»), но весит он, к примеру, даже чуть меньше, чем HUAWEI Pura 80 Ultra. Да, 236 граммов — это, в любом случае, очень много, но подобные цифры уже не вызывают оторопь, как раньше.

Корпус оформлен закаленным стеклом (экран снаружи), алюминием (рамка) и искусственной кожей или нейлоновым волокном (спинка в сложенном состоянии. Тут совсем без изменений относительно предшественника.

Все основные изменения спрятаны, так сказать, «внутри», в самой конструкции гаджета. В первую очередь это внутренний экран — самое слабое место любого складного смартфона. Здесь он получил особый защитный слой на базе неньютоновской жидкости, слой из гибкого стекла и слой из углеродного волокна. Производитель заявляет, что смартфон на 20 % более устойчив к механическим воздействиям, чем раньше, и в два раза более износоустойчив при сгибании. Раньше времени экран «постареть» не должен.

Также обновлен и шарнир — это сказалось и на том, что теперь гаджет складывается более плотно, но также шарнир менее подвержен износу и лучше выдерживает механические нагрузки. И да, тактильно HUAWEI Mate X7 ощущается иначе — процесс складывания более плавный. Складка на месте сгиба есть, но не так бросается в глаза, как у предшественника. Ну а внешний экран прикрыт закаленным стеклом Kunlun Glass 2, тут ничего нового — это база для всех старших смартфонов Huawei.

Более того, корпус защищен не только от влаги, но и от пыли, пусть и частично — заявлен стандарт IP58/IP59.

Цветовых вариаций пять: красная, черная (с покрытием из искусственной кожи), белая, фиолетовая и синяя (со спинкой из нейлонового волокна). В Россию приедут красная, черная и белая.

Функциональные элементы обычные: без мини-джека, но с ИК-портом, с выделенными стереодинамиками. Аппаратные клавиши (тут их две) – на правой грани.

В комплекте есть чехол-крышка для задней панели, сделанная из пластика с напылением, подражающим фактуре спинки смартфона (в нашем случае — искусственной коже).

HUAWEI Mate X7 работает на базе операционной системы EMUI 15 — тут никаких новостей, эта программная среда используется на всех смартфонах бренда, выпущенных еще с начала прошлого года. Кроме, разве что, самых недорогих, получивших EMUI 14 (вроде HUAWEI nova 14i).

EMUI 15 на внешнем экране HUAWEI Mate X7

Напомним, что EMUI 15 – операционная система, сделанная на базе открытого кода Android, но без сервисов Google. То есть магазина приложений Play Market и официальной поддержки гугловских сервисов тут нет, но установить любой софт можно как через фирменный магазин AppGallery, так и через сторонние магазины (например, RuStore), не говоря уж об apk-файлах. А приложения Google (или другие, но тесно аффилированные с Google Mobile Services) — при помощи специально разработанной среды (Gbox или ей подобных).

Интерфейс операционной системы EMUI 15 на внутреннем экране HUAWEI Mate X7

В остальном можно сказать, что EMUI – быстрая и симпатичная среда, но с чрезмерным количеством рекомендованного для установки софта, да и предустановленных программ много. Навигация по системе устроена вполне понятно, возможности кастомизации интерфейса неплохие. А вот привычной для сегодняшних смартфонов интеграции нейросетей тут нет — Huawei в этом плане немного отстает от конкурентов. Да, есть некоторые опции обработки изображений (удаление объектов, выбор портрета из серии с лучшей мимикой, повышение яркости, выравнивание картинки, повышение четкости текста) и набор не самых заметных функций, вроде интерактивных тем для экрана блокировки с реакцией на жесты, умного поиска и сервиса рекомендации приложений. Частично это компенсируется полноценной интеграцией «Алисы» от «Яндекса», которая вызывает при коротком нажатии на клавишу питания. Подобный подход мы уже видели, например, на HUAWEI nova 14 Pro и планшетах бренда. Это, конечно, базовая «Алиса», без Live-режима, но в качестве ИИ-помощника она проявляет себя неплохо. Кстати, любопытный нюанс — «Алиса» активируется только при установленной российской SIM-карте (можно даже вставить и убрать ее или использовать eSIM, но это обязательное условие).

Нейросетевые возможности HUAWEI Mate X7

EMUI 15 здесь адаптирована под работу с двумя экранами – смартфон переключается между ними бесшовно, большинство приложений продолжают работу на любом экране и отображаются без рамки. В сложенном состоянии это обычная EMUI, на большом экране, в разложенном состоянии смартфона, оболочка приобретает «планшетный» вид с двумя панелями быстрого доступа, визуально разделенными «складкой»; меню настроек отображается в два столбца, есть режим мультиоконности и режим «картинка в картинке». Также в виде двух столбцов можно выводить часть приложений (режим App Multiplier), но их по-прежнему совсем немного. Есть несколько сценариев работы с «полусогнутым» экраном (на ноутбучный манер) – разделяется приложение камеры (панель управления снизу, окно видоискателя сверху), что помогает делать, к примеру, ночные снимки без штатива, с возможностью разместить смартфон на какой-нибудь поверхности; на экран еще можно вывести погодный виджет или проводить видеовызовы. Также, само собой, есть возможность выводить на «тыльный» экран в сложенном состоянии картинку при работе камеры, тем самым контролируя возможность делать автопортреты.

В целом, ничего особенно удивительного в программном обеспечении HUAWEI Mate X7 нет. Кроме одной детали — занимает система в памяти немыслимые 37 Гбайт, и объяснения, почему так много, у меня нет.

Сканер отпечатков встроен в клавишу питания. Емкостному сенсору традиционно не хватает площади покрытия, отчего срабатывает он не всегда, но в целом здесь он прямо хорош (для подобного типа сканера) – и по скорости, и по стабильности. Но вот тактильного отклика при срабатывании нет, это не слишком удобно. Идентификация пользователя также доступна и по лицу благодаря фронтальной камере. Напомню, что это значительно менее безопасный способ, но зато работает быстро и почти безотказно.

⇡#Дисплей и звук

Внутренний экран HUAWEI Mate X7 получил LTPO OLED-матрицу диагональю 8 дюймов и разрешением 2416 × 2210 точек. Примерный формат — 11:10. Плотность пикселей – 412 ppi, то есть относительно Mate X6 выросла диагональ, но чуть упало разрешение. Впрочем, не критично.

Внешний экран тоже получил LTPO OLED-матрицу, но диагональю уже 6,49 дюйма и разрешением 2444 × 1080 точек. Плотность пикселей идентична – 412 ppi. Формат – примерно 23:10.

Оба экрана работают с максимальной частотой обновления в 120 Гц, причем они оба – LTPO, то есть умеют менять частоту гибко – в диапазоне от 1 до 120 Гц. Актуальный уровень для флагманского смартфона.

Внешний экран выдает статический уровень яркости в 586 кд/м2, внутренний – 575 кд/м2 (напомню, что измерения мы проводим с искусственным светом). Уровень, в целом, не выдающийся, но достаточный, чтобы пользоваться смартфоном без каких-либо проблем при любом освещении, в том числе и в яркий солнечный день. Заявленный уровень пиковой (динамической) яркости для внешнего экрана составляет 3000 кд/м2, для внутреннего – 2500 кд/м2. Эти цифры чуть подросли в сравнении с Mate X6, но измеренный статический уровень примерно тот же — обошлось без прорыва, но он здесь и не требовался.

Набор настроек дисплея привычен для устройств с EMUI, но у складного смартфона HUAWEI здесь также можно регулировать параметры, связанные со складным экраном: разделение экрана, формат тех или иных приложений, калибровка приложений. Остальные настройки знакомы: светлый и темный режимы отображения интерфейса, режим защиты зрения с более теплыми цветами, регулировка шрифтов и масштаба изображения на экране, настройки постоянного отображения на заблокированном экране. Можно регулировать и цветопередачу, выбирая между «обычной» и «яркой» цветопередачей с возможностью подправить цветовую температуру самостоятельно. По умолчанию дисплей работает с «обычной» цветопередачей. Я измерил показатели обоих дисплеев HUAWEI Mate X7 с обеими же настройками.

В обычном режиме цветовой охват соответствует тому, что используется на текущем изображении. Наши тестовые паттерны находятся в пространстве sRGB, именно такой охват и демонстрирует дисплей. Гамма в норме — 2,18 с ровным графиком по всем оттенкам серого. Температура близка к эталону (но слегка превышает его), держась на уровне 6 700-6 800 К. Среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 1,87 — в пределах эталонного для нашей методики значения.

В ярком режиме цветовое пространство внешнего экрана расширяется до стандарта DCI-P3, даже слегка превышая его по факту. Гамма тоже повышается, уже оказываясь выше нормы — 2,29 (кривые при этом ведут себя спокойно). Цветовая температура сильно повышается — график колеблется от 7 000 до 8 000 К. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker уже превышает норму — 3,55.

Внутренний дисплей в обычном режиме настроен так же, как и внутренний. Цветовой охват соответствует sRGB, гамма – 2,18, температура приближена к эталону, а среднее отклонение DeltaE по таблице Color Checker составляет 1,61.

А вот в ярком режиме поведение внутреннего экрана слегка отличается. Цветовой охват оказывается еще шире, превышая «треугольник» DCI-P3 уже очень заметно. Гамма ближе к норме — 2,25. График температуры более ровный, и он держится на более близком к норме уровне (около 7 500 К). Среднее отклонение DeltaE по палитре Color Checker составляет при этом 4,26, чуть дальше от нормы. Но общий уровень настройки экранов, как всегда у Huawei, хорош.

Звуковые возможности нормальные – мини-джека нет, но с беспроводной передачей данных дело обстоит хорошо: Bluetooth 6.0 (да-да, Huawei теперь может устанавливать модуль Bluetooth последней версии на свои смартфоны) с поддержкой профилей AAC, L2HC, LDAC, SBC (без aptX, конечно, – ограничения платформы). Динамики стереофонические, выделенные, громкие и с неплохим качеством звука; расположены грамотно, обеспечивая нормальную сцену и в сложенном, и в разложенном состоянии гаджета.

HUAWEI Mate X7 оснащен свежей фирменной платформой Kirin 9030 Pro. Фактически, как и должно быть у Huawei, дебютировало новое аппаратное решение на «классическом» флагмане HUAWEI Mate 80 Pro, но и складной флагман лишать его не стали. И он стал как раз первым смартфоном со старшим «кирином» поколения 2026 года, который, теоретически, должен сократить разрыв между смартфонами HUAWEI и конкурентами на платформах Qualcomm, Apple, Samsung и MediaTek.

Здесь надо сразу сделать поправку — вся информация об аппаратной платформе сугубо неофициальная, Huawei продолжает скрывать информацию о своих чипсетах, иногда даже не раскрывая модель. Но, конечно, утаить это шило в мешке интернета невозможно, информация очень быстро становится доступной. Итак, что нам удалось выяснить из доступной в Сети информации, подкрепив эти знания данными, полученными с помощью специального софта. Kirin 9030 Pro получила 9 ядер, из которых пять — многопоточные, отчего в том самом софте центральный процессор распознается как 14-ядерный. По факту он состоит из одного старшего ядра тактовой частотой 2,75 ГГц, четырех «средних» ядер частотой 2,27 ГГц и четырех «младших» ядер частотой 1,72 ГГц. Используется архитектура ARMv8, техпроцесс — N+3 компании SMIC, что фактически соответствует 6 нанометрам. Графика – Maleoon 935 частотой примерно 933 МГц.

Как видим, заметного прорыва на фоне массового применения 3 нанометров конкурентами нет, у SMIC нет доступа к EUV-литографии, и ухищрения в виде многократного наложения масок помогают только отчасти. Тем не менее, подвижки относительно процессоров прошлого поколения (Kirin 9100) имеются, и весьма заметные. В первую очередь, мы видим поддержку аппаратного ускорения трассировки лучей, что не было доступно раньше: Mate X7 – первый смартфон бренда, на котором мне удалось запуститься тест 3DMark Solar Bay. Также подросла «гладкая» производительность системы. Да, до флагманских платформ конкурентов как было далеко, так и осталось, но разрыв хотя бы не растет — черепаха не приближается к Ахиллесу, но и не отстает с каждым поколением все больше. Да, цифры «в вакууме» не впечатляют, но напомню, что производители складных смартфонов искусственно снижают пиковые частоты (не в рамках спланированного троттлинга под нагрузкой), так что отрыв действительно вполне приемлемый.

По производительности HUAWEI Mate X7 скорее соответствует традиционным субфлагманам. Работает смартфон гладко, приложения открываются быстро, игры запустятся любые (главное, преодолеть сложности, связанные с недоступностью Google Mobile Services), в соревновательных проектах мы видим кадровую частоту на уровне 60-90 FPS. Неплохо, но да, выдающейся мощь смартфона назвать нельзя. Впрочем, играть в разложенном виде на этом смартфоне все равно неудобно — по крайней мере без геймпада; квадратный корпус для игрового хвата не подходит.

Результаты синтетических HUAWEI Mate X7

Но есть у Kirin 9030 Pro (и у Mate X7, соответственно) проблемы, которых на прошлых аппаратных решениях производителю удалось избегать. Речь о повышенном троттлинге, достигающем теперь 60-70%. До перегрева дело не доходит, но на Kirin 9020, установленном на Mate X6, частоты под нагрузкой не снижались вовсе. Здесь же и корпус разогревается до 45°C, и производительность при длинных игровых сессиях начинает страдать.

HUAWEI Mate X7 представлен в России лишь в одной конфигурации — с 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и 512 Гбайт энергонезависимой флеш-памяти неуточненного стандарта. Но, скорее всего, это UFS 4.0 – результаты измерения скорости чтения и записи на это намекают. Слот для карты памяти отсутствует. Нет и опции расширения оперативной памяти за счет накопителя. Отмечу, что в Китае также существует версия Mate X7 аж с 20 Гбайт оперативки — такого мы еще не видели!

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В смартфоне есть 5G-модем, равно как и опция экстренных звонков по спутниковой связи, но обе опции работают только в Китае. LTE же вполне себе работает везде, в том числе и в России – скорость нормальная, все нужные диапазоны поддерживются. Есть VoLTE. И наконец-то HUAWEI стала стабильно добавлять на свои старшие смартфоны возможность использования виртуальной симки (eSIM). Физических операторских карточек можно установить две — стандарта nano-SIM.

Беспроводные соединения представлены в полном объеме: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/7 (появился Wi-Fi 7, вам не показалось), Bluetooth 6.0, NFC, навигационный модуль с поддержкой GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, QZSS, BeiDou и Galileo.

В HUAWEI Mate X7 установлено три камеры с разными фокусными расстояниями, как и в предшественнике — и датчик цветового спектра (на который особенно напирает бренд в последний год) впридачу. Складные смартфоны постепенно подтягиваются по ключевым характеристикам к традиционным флагманам, на одном необычном формате больше выезжать не получается. Более того, две из трех камер на Mate X7 обновлены.

Как и процессоры, модели сенсоров, которые компания устанавливает на камеры своих устройств, Huawei не раскрывает. Только определенные детали. В главной камере, в частности, используется 50-мегапиксельный сенсор с необычными (но привычными для Huawei) светофильтрами RYYB (вместо одного зеленого — два желтых), что в теории ухудшает цветопередачу, но улучшает чувствительность в темноте — но цветопередача компенсируется уже упомянутым датчиком цветового спектра с растущим с каждым поколением смартфонов бренда разрешением. Неизвестно, стоит ли здесь тот же сенсор, что и на Mate X6, или новый, параметры, как минимум, близки — про разрешение мы уже сказали (схема Quad Bayer), габариты составляют 1/1,28". А вот оптика точно новая — с переменой диафрагмой, как и раньше, но диапазон теперь составляет от ƒ/1,5 до ƒ/4. Главный модуль оснащен фазовым автофокусом и оптической стабилизацией.

Зум-камера тоже новая — тут изменились и сенсор, и оптика. Разрешение датчика изображения составляет 50 мм, с ним работает перископическая оптика с ЭФР 81 мм и светосилой f/2,2. То есть фокусное расстояние чуть сократилось (хотя это компенсируется программными методами, о чем мы поговорим ниже), зато кардинально выросла светосила (на Mate X6 ее значение составляло f/3,0). Есть автофокус и оптический стабилизатор. И короткая минимальная дистанция фокусировки, что позволяет использовать телефотомодуль для макросъемки.

Широкоугольная камера проявляет себя просто достойно. У нее по-настоящему широкий угол обзора, и при дневном свете можно рассчитывать на качественные снимки с неплохой детализацией и вполне аккуратной работой с контурной резкостью. По краям заметны сильные искажения из-за очень широкоугольной оптики, но без сильного падения детализации. Модуль неплохо себя показывает и при слабом освещении – детализация падает сильнее, чем в случае с остальными тыльными камерами, но все равно остается на хорошем уровне.

С повышенным разрешением можно снимать на все три тыльные камеры HUAWEI Mate X7, каждая из них оснащена Quad Bayer-сенсором. По умолчанию они снимают картинку в разрешении 10 мегапикселей (широкий угол) или 12,5 мегапикселя (зум-камера и основной модуль). Здесь стоит серьезная оптика, которая позволяет увидеть разницу между снимками с максимальным разрешением и условно «базовым», но она незначительна. Обычно в этом месте я сетую, что, мол, слишком незначительна, чтобы делать столь «тяжелые» снимки, занимающие много места в памяти, но ирония ситуации такова, что фотографии в стандартном разрешении «весят» даже больше! Как это у Huawei получилось — большой вопрос, случай, конечно, уникальный.

В главной камере установлена оптика с переменной диафрагмой с диапазоном от f/1,5 до f/4, причем менять ее можно гибко, с небольшим шагом. Пример – выше. Повторюсь, что обычно смартфон сам выбирает диафрагму в зависимости от сюжета, и делает это корректно. Но можно управлять ей и собственноручно в режиме «Профи». Эффект может быть заметен при съемке с источниками света в кадре (хотя, как видим, даже с минимальной диафрагмой «лучики» на солнце очень выразительны — HUAWEI Mate X7 немало додумывает, но делает это со вкусом) или при съемке крупным планом, где допустимо менять глубину резкости.

Ночью смартфон использует специальный режим со склейкой кадров, доступный как при съемке по умолчанию (с «выдержкой» в одну-две секунды), так и в специальном режиме «Ночь» (с выдержкой до четырех секунд). Снимки в любом случае заметно теряют в естественности – сильно вырастает контрастность, поднимается насыщенность, очень заметно прибавляется контурная резкость. Но при этом качественное изображение можно получить при всех фокусных расстояниях, смаз практически не появляется на снимках, а баланс светов и теней становится практически недостижимым не только для складных конкурентов. В плане ночной съемки это вполне легальный конкурент многим монолитным флагманам.

На месте фирменные профили обработки изображений, оставшиеся после Leica и переименованные в XMAGE и дополненные в поколении 2024 года выпуска монохромным профилем. Примеры – выше.

Примеры снимков, сделанных на HUAWEI Mate X7 c применением встроенных фильтров

Также есть и стандартные фильтры с более простым тонированием изображения — их побольше, 12. Примеры — в галерее.

Портретный режим весьма серьезный. Доступны три фокусных расстояния (стандартное, двукратный зум и 3,5-кратный зум), есть программное размытие заднего плана (с различными эффектами боке – они у Huawei никогда не меняются) и регулируемая по степени воздействия ретушь. А вот степень размытия фона по какой-то причине менять нельзя. Менять его можно только в отдельном режиме «Диафрагма», в котором с размытием можно снимать что угодно, не только портреты (в том числе и снимать видео). В портретах же доступны упомянутые уже профили, но уже в количестве трех (без монохромного, хотя для портретов, казалось бы, сам бог велел его добавить). Впрочем, при желании можно тонировать снимок обычными фильтрами, в числе которых есть и черно-белый. С фокусировкой, тоном кожи, размытием нет никаких проблем – портреты HUAWEI Mate X7 снимает очень качественно.

Как и во всех последних фотофлагманах бренда, для макросъемки используется в первую очередь телефотомодуль с минимальной дистанцией фокусировки примерно в 5 см. При наличии крупного сенсора и непривычно светосильной оптики можно делать снимки с очень малой глубиной резкости (но, конечно, не настолько малой, чтобы вызвать проблемы со съемкой миниатюрных объектов). Светосила не настолько велика, чтобы давать свободно снимать при не слишком ярком искусственном свете (тут картинка будет либо слегка смазанная, либо недостаточно детализированная), но при дневном свете макро, конечно, очень эффектное. При желании можно снимать крупные планы и на главный модуль, но он для этого подходит куда хуже.

Приложение камеры неплохое: удобная навигация и хороший набор функций, а также возможность переключаться между фокусными расстояниями при съемке видео, касаясь значков, а не при помощи неудобного ползунка. Как и на любом складном смартфоне, есть опции съемки при использовании внешнего экрана (для контроля процесса моделью или съемки селфи на тыльные камеры) или в полуразложенном состоянии (видоискатель на одной половине экрана, панель управления – на другой). Также на месте и характерный для старших смартфонов HUAWEI режим «В движении», который позволяет получать четкие снимки в динамике. При съемке действительно быстро движущихся объектов можно получить резкие фотографии без смаза.

Примеры фотосъемки на смартфон HUAWEI Mate X7

HUAWEI Mate X7 умеет снимать 4K-видео с частотой до 60 кадров в секунду при работающей стабилизации и c возможностью переключаться между всеми камерами. Можно снимать видео с программным расширением динамического диапазона (HDR Vivid), а вот менять диафрагму во время съемки нельзя. Есть фильтры XMAGE (опять три — без монохромного), режим усиленной стабилизации (в 2,7К с частотой до 60 кадров в секунду). Можно снимать одновременно на тыльную и фронтальную камеры, применять ретушь при портретной видеосъемке, снимать с размытием фона (в режиме «Диафрагма»). Качество съемки – очень хорошее, картинка не дергается при горизонтальном перемещении смартфона, стабилизатор работает приятно. По детализации и динамическому диапазону — высокий уровень.

В HUAWEI Mate X7 установлены сразу две фронтальные камеры – те же, что и на Mate X6. Они оснащены одинаковыми сенсорами разрешением 8 мегапикселей, но оптика чуть отличается – у той, что на внешнем экране, светосила составляет ƒ/2,4, у той, что на внутреннем – ƒ/2,2. На обеих нет вспышек и автофокуса. Есть размытие заднего плана и ретушь, те же фильтры и профили, что и для обычного портретного режима. Качество съемки средненькое (не хватает детализации при недостатке освещения — причем речь даже не о ночной съемке, а об элементарных фотографиях в помещении в пасмурную погоду). Но в целом придираться к селфи-камерам складного смартфона не хочется, ведь здесь в любой момент можно развернуть смартфон и использовать внешний экран как видоискатель – и при съемке на тыльные камеры вопросов к качеству съемки уже нет (хотя угол обзора не такой привычный и удобный для автопортретов, как у классических фронталок).

HUAWEI Mate X7 оснащен кремний-углеродным аккумулятором емкостью 21,28 Вт·ч (5600 мА·ч, 3,8 В). Это не рекорд — у HONOR Magic V5 и TECNO PHANTOM V Fold 2 аккумуляторы еще больше — но, скажем так, и этого достаточно, чтобы Mate X7 демонстрировал впечатляющую для складного смартфона автономность. Он легко держит заряд весь день даже при серьезной нагрузке (просмотр и съемка видео, немного игр, много мессенджеров). На большее смартфон не претендует, но не то, чтобы это от него уже требовалось.

В раскрытом виде HUAWEI Mate X7 проигрывал Full HD-видео на максимальной яркости с включенным Wi-Fi на протяжении почти 18 часов, в сложенном — 20 с половиной часов. Шикарные показатели, среди лучших на рынке — причем в отличие от Samsung смартфоны Huawei не мухлюют к яркостью, оставляя ее на максимуме (статическом, конечно) даже в темной комнате.

Для зарядки используется порт USB Type-C (USB 3.1), смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью до 66 Вт, благодаря чему его можно полностью зарядить за 45 минут. Если по автономности тут еще есть какие-то качели с конкурентами, то по скорости зарядки Mate X7 однозначно лучший среди себе подобных на рынке. Поддерживается также беспроводная зарядка мощностью до 50 Вт, также смартфон умеет заряжать сопутствующие устройства без проводов (да и по кабелю) сам.

Аппаратно HUAWEI Mate X7 может легко заткнуть за пояс любого из одноклассников почти по любому параметру — в нем установлены, по всей видимости, лучшие камеры среди других складных смартфонов, батарея очень высокой емкости (и гаджет действительно здорово держит заряд), впечатляющие экраны, есть поддержка быстрой (самой быстрой на рынке) проводной и беспроводной (тоже совсем не медленной) зарядки. Добавим к этому действительно прочный корпус с защитой не только от воды, но и частично от пыли — и вот, готов рецепт лучшего складного смартфона, что и ожидалось, в общем-то, от лидера этого сегмента.

Но у HUAWEI Mate X7 есть несколько проблем. Одна — все же аппаратная, фирменная платформа в этом году прибавила в мощности, но с куда большим усердием прибавила и в тепловыделении. Троттлинг слишком суров для чипсета, уступающего по мощи всем конкурирующим решениям. Ну и, традиционно, есть вопросы к программному обеспечению — помимо отсутствия Google Mobile Services (к чему мы уже почти привыкли, да и в целом в России это уже не так расстраивает) теперь можно говорить о слишком скромном — на фоне остальных — внедрении нейросетевых возможностей. Huawei находчиво компенсирует это интеграцией локальных ИИ-помощников (в данном случае «Алисы»), но на тестовом экземпляре ИИ Яндекса не работал.

Самое же главное — это цена. Точная стоимость HUAWEI Mate X7 будет названа 27 января, но уже сейчас понятно, что она составит порядка 160 тысяч рублей. И это даже на фоне привычно переоцененных складных флагманов Samsung очень дорого.

Достоинства:

тонкий и при этом очень прочный корпус с закаленным стеклом Kunlun Glass 2 на внешнем экране и особым покрытием внутреннего;

влагозащита IP58/IP59;

приятный дизайн и качественное исполнение с обивкой из искусственной кожи;

чехол в комплекте;

яркие и шикарно настроенные LTPO OLED-экраны – и внешний, и внутренний;

лучшие в классе тыльные камеры – опять, но теперь уровень еще подрос;

отличная автономность + самая быстрая в своем классе зарядка + поддержка беспроводной зарядки.

Недостатки: