Обзор складного смартфона HONOR Magic V5: снова самый тонкий, но есть нюансы

Кажется, производители складных смартфонов уперлись в технологические ограничения толщины гаджетов. Еще при разговоре о HONOR Magic V3 или HUAWEI Mate X6 мы задавались вопросом "Куда же тоньше" и ответ, очевидно, — «Особо некуда». Рекордсмен OPPO Find N5 задал планку толщины корпуса 4,2 мм, а HONOR в своей новинке Magic V5 эту планку преодолела, сделав смартфон с корпусом толщиной… 4,1 мм! Формально – да, мы говорим о самом тонком складном (да и не только) смартфоне, но такие различия уже кажутся чисто «бумажными». Да-да, мы поняли, вы умеете делать смартфоны с подобными корпусами, но дальше это соревнование продолжаться не может. Тем более тут есть заметные нюансы, о которых мы поговорим ниже.

Впрочем, HONOR Magic V5 интересен далеко не только своими физическими параметрами – по характеристикам это тоже более чем любопытный гаджет, начиная с класса влагозащиты IP58/IP59 (впервые среди себе подобных) и заканчивая серьезно улучшенной системой тыльных камер с заявкой на звание лучшей среди тех, что устанавливаются на складные смартфоны. То есть смартфон очень любопытный – и жаль, что в Россию он поставляться официально не будет, в отличие от предшественника. Да, это не чисто китайский эндемик, у Magic V5 есть версия с глобальной прошивкой (которая и побывала у нас на тесте), но в крупной рознице вы его не найдете – расчет только на «серые» поставки.

HONOR Magic V5 HONOR Magic V3 Google Pixel 9 Pro Fold HUAWEI Mate X6 Samsung Galaxy Z Fold7 Дисплей 7,95 дюйма, LTPO AMOLED,

2172 × 2352 точки, 403 ppi; 120 Гц 7,92 дюйма, LTPO OLED,

2156 × 2344 точки, 402 ppi; 120 Гц 8,0 дюйма, LTPO OLED,

2152 × 2076 точек, 373 ppi; 120 Гц 7,93 дюйма, LTPO OLED,

2440 × 2240 точек, 418 ppi, складной; 120 Гц 8,0 дюйма, Dynamic LTPO AMOLED 2X, 1968 × 2184, 368 ppi, складной; 120 Гц Второй дисплей 6,43 дюйма, LTPO OLED,

2376 × 1060 точек, 404 ppi; 120 Гц 6,43 дюйма, LTPO OLED,

2376 × 1060 точек, 402 ppi; 120 Гц 6,3 дюйма, OLED,

2474 × 1080 точек, 422 ppi; 120 Гц 6,45 дюйма, LTPO OLED,

2440 × 1080 точек, 414 ppi, 120 Гц 6,5 дюйма, Dynamic LTPO AMOLED 2X,

2520 × 1080 точек, 422 ppi; 120 Гц Защитное стекло Nanocrystal Shield Nanocrystal Glass 2.0 Gorilla Glass Victus 2 Kunlun Glass 2 Corning Gorilla Glass Ceramic 2 Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite: восемь ядер (2 × Oryon V2 Phoenix L, частота 4,32 ГГц, 6 × Oryon V2 Phoenix M, частота 3,53 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,3 ГГц, 5 × ARM Cortex-A720, частота от 3,0 до 3,2 ГГц, 2 × ARM Cortex-A520, частота 2,3 ГГц) Google Tensor G4: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,1 ГГц + 3 × ARM Cortex-A720, частота 2,6 ГГц + 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,92 ГГц) Kirin 9020: восемь ядер (1 × Taishan Big, частота 2,5 ГГц, 3 × Taishan Mid, частота 2,15 ГГц, 4 × ARM Cortex-A510s частота 1,53 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy: восемь ядер (2 × Oryon V2 Phoenix L, частота 4,47 ГГц, 6 × Oryon V2 Phoenix M, частота 3,53 ГГц) Графический контроллер Adreno 830 Adreno 750 ARM Mali-G715 MC7 Maleoon 920 Adreno 830 Оперативная память 12/16 Гбайт 12/16 Гбайт 16 Гбайт 12/16 Гбайт 12/16 Гбайт Флеш-память 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Две nano-SIM или две nano-SIM + одна eSIM (вместо второй физической SIM-карты) Две nano-SIM или одна nano-SIM и одна eSIM (вместо второй физической SIM-карты) Одна nano-SIM и одна eSIM Две nano-SIM Две nano-SIM и одна eSIM (вместо второй физической SIM-карты) Сотовая связь 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

CDMA 800 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800/1900 Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA 2000 1x HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA 2000 1x HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1xEV-DO Сотовая связь 4G LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 LTE, диапазоны не уточняются LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA: 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6/mmWave: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 257, 258, 260, 261 SA/NSA, диапазоны не уточняются SA/NSA/Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 Bluetooth 6.0 5.3 5.3 5.2 5.4 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, высотомер, цветового спектра,

модуль спутниковой связи (работает только в Китае) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Сканер отпечатков пальцев Есть, на грани корпуса Есть, на грани корпуса Есть, на грани корпуса Есть, на грани корпуса Есть, на грани корпуса Основная камера Тройной модуль: 50 + 64 + 50 Мп, ƒ/1,6 + ƒ/2,5 + ƒ/2,0 (ЭФР от 13 до 70 мм), фазовый автофокус на всех камерах, оптическая стабилизация в главной камере и телефотомодуле, тройная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 + 50 + 40 Мп, ƒ/1,9 + ƒ/3,0 + ƒ/2,6 (ЭФР от 16 до 90 мм), фазовый автофокус на всех камерах, оптическая стабилизация в главной камере и телефотомодуле, тройная светодиодная вспышка Тройной модуль: 48 + 10,8 + 10,5 Мп, ƒ/1,7 + ƒ/3,1 + ƒ/2,2 (ЭФР от 14 до 112 мм), фазовый автофокус на всех камерах, оптическая стабилизация в главной камере и телефотомодуле, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 + 48 + 40 Мп + спектральный сенсор, ƒ/1,4-ƒ/4,0 + ƒ/3,0 + ƒ/2,2 (ЭФР от 13 до 90 мм), фазовый автофокус со всеми камерами, оптический стабилизатор с главной камерой и телефотомодулем, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 200 + 10 + 12 Мп, ƒ/1,7 + ƒ/2,4 + ƒ/2,2 (ЭФР от 12 до 69 мм), фазовый автофокус на всех модулях, оптическая стабилизация в основном и телефотомодуле, светодиодная вспышка Фронтальная камера Две камеры, по одной внутри и на обложке. Обе: 20 Мп, ƒ/2,2, фиксированный фокус, без вспышки Две камеры, по одной внутри и на обложке. Обе: 20 Мп, ƒ/2,2, фиксированный фокус, без вспышки Две камеры, по одной внутри и на обложке. Обе: 10 Мп, ƒ/2,2, фиксированный фокус, без вспышки Две камеры, по одной внутри и на обложке. Внешняя: 8 Мп, ƒ/2,2.

Внутренняя: 8 Мп, ƒ/2,4. Обе: фиксированный фокус, без вспышки Две камеры, по одной внутри и на обложке: обе — 10 Мп, ƒ/2,2 Питание Несъемный аккумулятор: 22,12 Вт·ч (5820 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 66 Вт Несъемный аккумулятор: 19,57 Вт·ч (5150 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 66 Вт Несъемный аккумулятор: 17,67 Вт·ч (4650 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 21 Вт Несъемный аккумулятор: 19,42 Вт·ч (5110 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 66 Вт Несъемный аккумулятор: 16,72 Вт·ч (4400 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 25 Вт (нет в комплекте) Размер 156,8 × 145,9 × 4,1/4,2 мм в разложенном виде,

156,8 × 74,3 × 8,8/9,0 мм в сложенном виде 156,6 × 145,3 × 4,35/4,4 мм в разложенном виде,

156,6 × 74 × 9,2/9,3 мм в сложенном виде 155,2 × 150,2 × 5,1 мм в разложенном виде,

155,2 × 77,1 × 10,5 мм в сложенном виде 156,6 × 144,1 × 4,6 мм в разложенном виде, 156,6 × 73,8 × 9,9 мм в сложенном виде 158,4 × 143,2 × 4,2 мм в разложенном виде, 158,4 × 72,8 × 8,9 мм в сложенном виде Масса 217/222 грамма 226/230 граммов 257 граммов 239 граммов 215 граммов Защита корпуса IP58/IP59 IPX8 IPX8 IPX8 IP48 Операционная система Android 15, оболочка Magic OS 9 Android 14, оболочка Magic OS 8 Android 14 (обновляется до Android 15) EMUI 15 Android 16, оболочка OneUI 8 Актуальная цена От 132 000 рублей на AliExpress От 91 000 рублей (неофициальные продажи), от 129 999 рублей (официальные продажи) От 110 990 рублей От 119 990 рублей (неофициальные продажи), от 139 990 рублей (официальные продажи) От 130 990 рублей (неофициальные продажи), от 159 990 рублей (официальные продажи)

Дизайн

Глобально внешность HONOR Magic V5 не изменилась в сравнении с предшественником. Акценты абсолютно те же: блок камер в виде круга, вписанного в многоугольник (фирменная черта всех последних Magic), скругленные (где это возможно) углы. Ну и впечатляющая тонкость: благодаря тому, что грани тоже скруглены, порезаться о них нельзя, но аномально тонкий корпус смартфона наводит на такие мысли.

Впрочем, на общем фоне, как я уже отмечал выше, он уже не так выделяется, как Magic V3 в прошлом году. Сегодня, помимо тех самых OPPO Find N5 и HUAWEI Mate X6, подтянулась, например, и Samsung со своим Galaxy Z Fold7 толщиной 4,2 мм (в раскрытом состоянии).

Более того, Samsung Galaxy Z Fold7 оказывается даже легче Magic V5 – 215 против 217 граммов (со спинкой из искусственной кожи) или 222 граммов (со стеклянной спинкой). То есть официально это, да, самый тонкий смартфон в мире, но при этом не самый легкий, да и преимущество, повторюсь, совсем уж символическое.

И даже оно нивелируется просто-таки огромным блоком камер, который выступает над корпусом примерно на те же четыре миллиметра, то есть победа в соревновании самых изящных оказывается совсем уж пирровой. Визуально, да и по опыту использования HONOR Magic V5, конечно, впечатляет, но компромиссы, на которые производителю пришлось идти ради всех этих званий и заголовков, бросаются в глаза.

По формату дисплеев – все как у HONOR Magic V3. Внешний дисплей ровно тот же самый, что и у предшественника, внутренний увеличился на 0,2 дюйма, но формат не поменял. Пользоваться смартфоном в сложенном состоянии вполне удобно, дисплей не слишком узкий (формат – примерно 20:9, это сейчас стандарт и для традиционных смартфонов). Толщина в сложенном состоянии – 8,8/9,0 мм (в зависимости от исполнения), что тоже вполне на уровне современных традиционных флагманов.

А вот шарнир новый – теперь он рассчитан на 500 000 циклов складывания/раскладывания. HONOR обещает какую-то невиданную прочность и устойчивость, поднимая на Magic V5 целые холодильники. Однако нам больше видны «ушки», заметно выступающие на месте сгиба, но все же не мешающие взаимодействовать с внутренним экраном. Складка же на экране и вовсе практически незаметна.

Помимо шарнира повышенной прочности корпус получил и пылевлагозащиту по стандарту IP58/IP59 – то есть его можно, в теории, погружать в воду на глубину до метра, а также поливать струей горячей воды. С песком же гаджет, как и подобает складному смартфону, дружит не особо, но некоторая защита от мелких частиц обеспечивается. И кстати, уровень защиты IP5x мы встречаем на складных гаджетах впервые. Внешний экран прикрыт HONOR NanoCrystal Shield c улучшенной защитой не только от грубых механических повреждений, но и от царапин.

HONOR Magic V5 доступен в четырех цветовых исполнениях: черном, белом и золотом – со стеклянным корпусом; и в красном – со спинкой, покрытой искусственной кожей.

Функциональные элементы почти те же, что и на Magic V3: пара динамиков на торцах, клавиша питания со сканером отпечатков, мини-джека нет. Клавиши питания и регулировки громкости теперь расположены на одной створке смартфона, а не раскиданы по двум.

В комплекте со смартфоном поставляется чехол, прикрывающий только заднюю панель – и на этот раз без клеящихся поверхностей, что, пожалуй, к лучшему.

Программное обеспечение

HONOR Magic V5 работает на базе Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0, адаптированной под складные смартфоны.

Об этой оболочке самой по себе мы уже рассказывали много раз – она дебютировала еще на HONOR X8c и затем в расширенном виде была представлена на Magic7/Magic7 Pro. Расширения эти коснулись в первую очередь функций, связанных с нейросетями, и любопытно, что HONOR Magic V5 демонстрирует примерно ту же функциональность, без новшеств, которые дебютировали на HONOR 400/400 Pro, – в первую очередь я говорю о функции оживления фотографий, здесь недоступной.

ИИ-функциональность смартфона HONOR Magic V5

А доступны следующие функции:

Умные рекомендации – подборка приложений на основе ваших предпочтений.

Magic Text – быстрое извлечение текста с изображения.

Magic Portal – быстрая передача контента между приложениями.

AI-субтитры – преобразование речи в текст в режиме реального времени.

AI-перевод (и устно, и текст – с поддержкой русского языка), в том числе и во время звонка.

Написание и редактирование текстов при помощи AI.

Распознавание дипфейков во время видеовызовов.

Редактирование фото (AI-ластик, удаляющий лишние объекты с фотографий, исправление кадрирования, увеличение разрешения фото).

Создание видео из подборки фото (хотя роль ИИ в этом вызывает вопросы, это вполне посильная функция и без применения технологий машинного обучения).

Интерфейс Magic OS 9 на внешнем экране HONOR Magic V5

В остальном это та же Magic OS 9.0: интересный конструктор заставок для рабочего стола, приятный интерфейс, разделенные панели уведомлений и быстрых настроек, шустрая и гладкая работа. В памяти смартфона занимает 17,3 Гбайт. Сколько придет обновлений на смартфон – неизвестно.

Интерфейс Magic OS 9 на внутреннем экране HONOR Magic V5

В разложенном виде экран приобретает «планшетный» вид с увеличенным количеством значков, расширенной на три значка панелью быстрого доступа снизу, несколькими перерисованными базовыми приложениями (в частности, приложением камеры). Приложения между состояниями смартфона переключаются быстро и без полей. Верстка не плывет, интерфейс отлично адаптирован и под внешний, и под внутренний дисплей с их кардинально разными форматами. А вот приложений, поддерживающих планшетный формат с двумя окнами на одном экране (App Extender), больше не стало, это по-прежнему Microsoft Office, Gmail, Google Meet.

Сканер отпечатков размещен на боковой клавише. Это небольшой емкостный сенсор — достаточно чувствительный, но из-за относительно маленькой площади покрытия он работает с заметным процентом брака. Гораздо быстрее и стабильнее работает система распознавания лица, но это менее надежный метод — используется просто фронтальная камера без дополнительных сенсоров.

⇡#Дисплей и звук

Внутренний экран в HONOR Magic V5 получил LTPO AMOLED-матрицу диагональю 7,95 дюйма и разрешением 2352 × 2172 точки. Примерный формат — 10:9. Плотность пикселей — 403 ppi.

Дисплей умеет гибко менять частоту в диапазоне от 1 до 120 Гц, тем самым снижая нагрузку на батарею. Экран сертифицирован по стандартам HDR10+ и Dolby Vision.

Внешний экран тоже получил LTPO-матрицу – и это OLED (а не AMOLED, как на внутреннем экране). Диагональ – 6,43 дюйма, разрешение – 2376 × 1060 точек. Плотность пикселей такая же, как у и внутреннего дисплея, – 402 ppi. Формат – примерно 20:9. Частота — 120 Гц, и да, тоже есть динамическое переключение вплоть до понижения частоты до 1 Гц на статичных экранах.

Согласно нашим измерениям (автояркость отключена, замеры проводятся при искусственном свете светодиодных ламп), внешний дисплей продемонстрировал яркость в 788 кд/м2 (примерно тот же показатель, что и в прошлом году, – логично, с учетом той же матрицы), внутренний — в 602 кд/м2 (и тут есть заметный прирост относительно того, что мы видели на внутреннем экране Magic V3). При этом пиковая яркость заявлена для обоих дисплеев одинаковая – 5000 кд/м2. На солнце никаких проблем с использованием смартфона что в сложенном, что в разложенном состоянии нет. Нет проблем и с ШИМ – причем HONOR очень позаботилась о том, чтобы мерцание вам не досаждало при любых раскладах, в настройках есть сразу два варианта ШИМ-затемнения для двух дисплеев.

И да, настройки ШИМ-затемнения вместе с другими параметрами защиты зрения вынесены в специальный раздел HONOR Eye Comfort Display. Помимо упомянутой борьбы с мерцанием и обычного фильтра синего цвета есть поддержка циркадных ритмов сна (экран меняет цветопередачу плавно, в зависимости от времени суток), также смартфон умеет слегка расфокусировать картинку по краям для того, чтобы глаза чуть меньше уставали в течение дня. Здесь же расположена надстройка «Естественный тон», при активации которой цветопередача дисплеев подстраивается под внешнее освещение. Остальные настройки привычные: «умное» разрешение, когда смартфон сам выбирает, с какой четкостью в данный момент показывать картинку (активирован по умолчанию, серьезного влияния на изображение я не заметил), изменение масштаба и размера шрифтов, возможность спрятать за темной шторкой отверстие для фронталки, установить темный или светлый режим отображения (или установить для них расписание), менять частоту обновления экрана (по умолчанию стоит динамическая, при которой смартфон сам выбирает уместную частоту – и делает это корректно). Доступен и ручной выбор цветопередачи – есть два профиля («обычный» и «яркий») с возможностью выставить необходимую именно вам цветовую температуру для каждого. Я измерил цветопередачу обоих экранов именно в двух предустановленных профилях без индивидуальной подстройки температуры.

По умолчанию оба экрана HONOR Magic V5 работают в ярком режиме, и выставлять настройки для них в отдельности нельзя – если перешли на обычный режим на внутреннем экране, то и внешний будет переведен на такую цветопередачу.

Внутренний экран смартфона в ярком режиме использует цветовую гамму c охватом чуть более узким, нежели DCI-P3 (но при этом значительно более широким, чем классический стандарт sRGB). Среднее значение гаммы составляет 2,23 со стабильными кривыми. Цветовая температура близка к эталону, только капельку холоднее – 7 000 К при эталоне в 6 500 К. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 3,49 (при норме 3 и эталонном значении 2).

В режиме цветопередачи «обычные цвета» цветовой охват внутреннего экрана HONOR Magic V5 сужается до sRGB, соответствуя ему в точности. Гамма чуть понижается (2,18), температура уже в точности соответствует эталону. Среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker составляет 1,26 – вполне эталонный уровень.

Внешний экран настроен схожим образом. В режиме «яркие цвета» пространство также приближено к DCI-P3, но чуть уже; гамма несколько повышена (2,26), температура – тоже (7 100-7 200 К). Среднее отклонение Color Checker составляет 3,21.

В режиме «обычные цвета» цветовой охват соответствует пространству sRGB, гамма понижается (2,18), температура соответствует эталону, а среднее отклонение DeltaE составляет 1,33. Дисплей HONOR Magic V5 настроен прекрасно.

В HONOR Magic V5 установлены полноценные выделенные стереодинамики, по кабелю звук можно передавать только через переходник, а вот без проводов – кое-что новенькое, модуль Bluetooth 6.0 c поддержкой всех основных профилей (aptX, aptX HD, LDAC). Это второй смартфон у нас на тестировании с самым свежим BT после Xiaomi 15 Ultra, где мы и рассказывали о его особенностях.

HONOR Magic V5 вполне ожидаемо работает на флагманской платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Напомним, что Snapdragon 8 Elite построена на базе восьми вычислительных ядер, разделенных на два кластера: два старших ядра Oryon V2 Phoenix L тактовой частотой 4,32 ГГц и шесть Oryon V2 Phoenix M частотой до 3,53 Гц. Графическая подсистема – Adreno 830 тактовой частотой 1,1 ГГц и с поддержкой аппаратного ускорения трассировки лучей. Набор инструкций – ARMv9.2-A. Собирается платформа на фабриках TSMC по 3-нм техпроцессу.

По производительности вопросов к смартфону, соответственно, быть особо и не могло – тут все ожидаемо, мы тестировали уже достаточно устройств со Snapdragon 8 Elite. Вопрос был не по чистой мощи, а по тому, насколько ее смартфон может ограничивать в процессе борьбы с повышенным тепловыделением – особенно с учетом невероятно тонкого корпуса. К примеру, Samsung Galaxy Z Fold7, несмотря на использование платформы с теоретически повышенными частотами, не выдает пика. HONOR Magic V5 же не «режет» пики, тут есть проблемы с троттлингом – смартфон довольно быстро нагревается и выдает не самые высокие цифры в бенчмарках после более-менее продолжительного промежутка работы под нагрузкой. Но и этого хватает, чтобы на сегодняшний день Magic V5 можно было поставить на первое место по производительности среди актуальных складных смартфонов.

Результаты синтетических тестов HONOR Magic V5

При этом по цифрам троттлинг высокий, но не аномальный – 40-45%, примерно как у большинства смартфонов с флагманскими платформами. При этом гаджет может перегреваться – в частности, тест AnTuTu Benchmark оказался пройден не с первого раза, пара попыток подряд была сорвана как раз перегревом.

В HONOR Magic V5 используются накопители стандарта UFS 4.0 емкостью от 256 Гбайт до 1 Тбайт и оперативная память LPDDR5x (от 12 до 16 Гбайт) с возможностью расширения (у накопителя забирается от 12 до 16 дополнительных гигабайт, в зависимости от объема оперативки, причем заблокировать это расширение нельзя). Слот для карты памяти отсутствует. У нас на тестe был HONOR Magic V5 в версии 16+512 Гбайт.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В HONOR Magic V5 есть и 5G-, и LTE-модемы. Несмотря на то, что смартфон не предназначен для российского рынка, все необходимые для корректной работы LTE-модема диапазоны поддерживаются, скорость соединения высокая. Список диапазонов для 5G можно найти в таблице характеристик. В смартфоне предусмотрено два слота для карточек стандарта Nano-SIM, одну из которых можно поменять на симку виртуальную (eSIM). Есть поддержка VoLTE.

Набор беспроводных модулей: Bluetooth 6.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/6/7, NFC. Смартфон умеет «совмещать» мобильный интернет и Wi-Fi для повышения стабильности и скорости соединения. Навигационный модуль работает с двухканальным GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo.

В HONOR Magic V5 установлен тройной блок камер, и тут есть изменения относительно Magic V3. Главная камера, судя по всему, не изменилась, а вот телефотомодуль и модуль с расширенным углом обзора иные.

Модели сенсоров, которые установлены на все три модуля, не уточняются, даже их точные характеристики выяснить полностью не получилось. Главная камера оснащена 50-мегапиксельным сенсором. Скорее всего, это Sony IMX906, как и в прошлом году (его габариты — 1/1,56", размер отдельного пикселя – 1,0 мкм), но это не точно. А вот про оптику можно говорить с уверенностью. Ее светосила составляет f/1,6, эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) – 23 мм. Есть фазовый автофокус и оптический стабилизатор.

Зум-камера оснащена теперь 64-мегапиксельным сенсором. Вероятно, это OmniVision OV64B (1/2,0", 0,7 мкм), но, опять же, это неподтвержденная информация – скорее, наше предположение. Оптика стала менее длиннофокусной, чем в Magic V3: ЭФР теперь составляет 70 мм (было – 90 мм), зато подросла светосила – теперь f/2,5. Естественно, есть оптическая стабилизация и фазовый автофокус. По широкоугольной камере же понятно только разрешение модуля – 50 мегапикселей. Оптика – с ЭФР 13 мм (угол обзора стал заметно шире, теперь он составляет 122°), светосилой f/2,0. А вот автофокуса нет.

На первый взгляд, менее длиннофокусная телефотокамера может показаться странным выбором, снижением уровня в сравнении с предшественником. Но на самом деле такой ход оказывается оправдан. Тут более светосильная оптика, что увеличивает потенциал применения камеры в условиях любого освещения, а Quad Bayer-сенсор (да еще и повышенного разрешения – в данном случае 64 Мп) добавляет опцию «гибридного» зума, которая не использовалась в Magic V3, – как раз, вероятно, из-за ограничений, наложенных низкой светосилой оптики, картинка бы получалась слишком мыльной из-за необходимости применять шумоподавление слишком мощно.

Здесь же шестикратный зум оказался реализован просто превосходно – картинка весьма резкая, при этом без «перешарпа» и не пластилиновая, даже при слабом освещении. Вечером или в темном помещении можно пользоваться шестикратным «гибридным» зумом свободно – смазанных кадров почти не будет. Единственный заметный след вмешательства постобработки (с участием ИИ) – иногда встречается задвоение контуров объектов, но нечасто (и независимо от освещения). При совсем слабом освещении, ночью, уже возможен «перешарп», но он тоже не сильно портит впечатление от снимков – шестикратный зум здесь вполне рабочий.

Все вышесказанное в полной мере относится и к оптическому трехкратному зуму, за вычетом тех самых ИИ-артефактов, – изображение смотрится естественно в любых условиях, система постобработки не галлюцинирует. Камера полностью применима в самых различных условиях освещения. Разве что ночью иногда изображение может оказаться пересвеченным. Опять же, проблема не проявляется постоянно, но несколько раз с этим я столкнулся.

Главная камера тоже ожидаемо хороша. Днем мы получаем снимки с очень широким динамическим диапазоном, высокой детализацией без «перешарпа». Вечером или ночью мы видим опять же высокую детализацию (для ночной съемки на смартфон), достойный баланс между светами и тенями, а также отсутствие проблем со смазом. Доступен двукратный «гибридный» зум (с кропом от 50-мегапиксельной картинки), и днем он работает отлично, заметных потерь в детализации относительно главной камеры нет, отсутствуют и «галлюцинации». При слабом же освещении изображение, как ни странно, по качеству даже немного ниже, чем с шестикратным зумом, – чуть более замыленное, но при этом с жирными контурами объектов (то есть заметно повышение контурной резкости). Удивительно с учетом крупного сенсора и светосильной оптики. При этом по смазу так же, как и при съемке без зума, нет проблем.

Широкоугольная камера работает нормально, но не более того. Радует очень широкий угол обзора и действительно хороший динамический диапазон, не слишком радует отсутствие автофокуса (из-за чего на эту камеру можно снимать только общие планы), очень сильные искажения по краям и в целом не самая высокая резкость – картинка слегка замыленная. Но при этом камера остается рабочей как при идеальном дневном освещении, так и ночью, что для подобных модулей на смартфонах не всегда характерно.

Отмечу единый баланс белого для всех фокусных расстояний, да и общая цветопередача хороша.

Помимо упомянутых опций с фокусным расстоянием есть и варианты применения минимального кропа для достижения «дополнительных» фокусных расстояний. Причем для всех трех основных камер: для широкоугольной это 13 мм (по умолчанию) и 18 мм; для основной – 23 мм (по умолчанию), 28 мм и 35 мм; для зум-модуля – 70 мм (по умолчанию) и 85 мм. Менять фокусное расстояние можно при касании соответствующего значка на экране (wide, 1× или 3×), качество изображения при минимальном кропе почти не меняется.

Есть у HONOR Magic V5 и опции программного зума, про которые мы обычно упоминаем по остаточному принципу. Но, как и у HONOR Magic7/Magic7 Pro, здесь они укомплектованы искусственным интеллектом, который при подключении к интернету «дотягивает» картинку при экстремальном зуме (при масштабировании, начиная от 50-кратного) и делает ее читаемой. Не могу сказать, что у экстремального зума (более чем 10-кратного) есть художественный потенциал, но смотрится изображение даже со 100-кратным приближением очень даже неплохо, с легким привкусом (нейросетевого) волшебства.

При активации режима Hi-Res можно получить снимки разрешением 50 Мп (для главного и широкоугольного модулей) или 64 Мп (для телефотомодуля). По умолчанию камеры снимают в разрешении 12,5 или 16 Мп соответственно. Примеры — выше. Как обычно, отметим, что большого смысла в этой опции нет – прирост детализации незначительный, в отличие от прироста размера файлов.

Ночной режим в HONOR Magic V5 доступен для всех пяти базовых фокусных расстояний. Смартфон снимает серию фотографий с различной экспозицией и объединяет их затем в один снимок, с расширенным динамическим диапазоном, более высокой насыщенностью, яркостью и детализацией в тенях. Иногда смартфон старается излишне, пересвечивая картинку и перебарщивая с резкостью. При этом на съемку уходит совсем немного времени – две-три секунды на то, чтобы смартфон сделал кадр и обработал его. Ночной режим активируется по умолчанию на базовом экране съемки, специальный режим «Ночь» нужен, чтобы добиться увеличенной «выдержки» и более заметного эффекта, но, как правило, этого не требуется. Да и те упомянутые выше артефакты возможны как раз только в специализированном режиме.

Как и на других старших смартфонах HONOR, в Magic V5 есть три «профиля» изображения, в которых гаджет достаточно тонко работает со светом и цветом. Настолько тонко, что два профиля из трех – динамичный (он активирован по умолчанию) и естественный – почти не отличаются друг от друга. В динамичном цвета словно бы чуть более насыщенные и холодные, но различить снимки, сделанные с этими двумя профилями, довольно сложно. А вот аутентичный режим действительно выделяется — снижена яркость, цвета чуть приглушенные, есть виньетирование, словно смартфон пытается симулировать пленочную мыльницу.

Примеры съемки с различными фильтрами

Помимо профилей, есть и обычные фильтры, тонирующие картинку. Примеры выше.

В портретном режиме доступны пять фокусных расстояний (стандартное, 1,5-кратное приближение, 2-кратное приближение, 3-кратный зум и 6-кратный зум), есть регулируемое искусственное боке (регулируется только степень размытия, какие-то эффекты добавить нельзя) и регулируемая (по степени воздействия, но не по конкретным зонам) ретушь.

И есть характерное для HONOR изобилие профилей обработки снимков. Три основных («Harcourt Насыщенный», «Harcourt Цветной» и черно-белый «Harcourt Классический») и набор фильтров, имитирующих различные типы кинопленки Fujifilm и Kodak. Причем фильтров, как и которые, как и профили Harcourt, работают тонко и воздействуют на картинку комплексно (а не просто тонируют изображение). По качеству картинки претензий почти нет – тон кожи приятный, размытие корректное, даже выбивающиеся пряди смартфон обрабатывает неплохо. Но при съемке общим планом (без зума или с 1,5-кратным приближением – сиречь с ЭФР 35 мм) не хватает резкости на лице – заметны следы вмешательства ИИ, делающего черты лица «пластилиновыми».

Макросъемка – не сильная сторона камеры HONOR Magic V5. Для нее используется главный модуль с возможностью применить двукратный «гибридный» зум. Минимальная дистанция фокусировки не самая короткая, настоящим макро результат съемки не назовешь. Также отмечу, что камера смартфона работает небыстро и фокусируется не всегда идеально – насекомых снимать было довольно тяжело.

HONOR Magic V5, интерфейс приложения камеры

Приложение камеры стандартное для смартфонов HONOR как по навигации, так и по набору возможностей, c особенностями, присущими складным смартфонам. Во-первых, это более свободное расположение элементов интерфейса на экране в разложенном состоянии смартфона. Во-вторых, возможность переключения картинки на внешнюю часть экрана в сложенном состоянии, что позволяет делать селфи на тыльную камеру, а также лучше контролировать процесс при съемке групповых автопортретов или же дает модели возможность видеть себя. В-третьих, возможность выводить на одну половину экрана видоискатель, а на другую — галерею снимков. В-четвертых, в полуразложенном («ноутбучном») состоянии можно выводить на нижнюю часть экрана органы управления камерой, а видоискатель — на верхнюю часть.

Галерея снимков

HONOR Magic V5 умеет снимать 4K-видео с частотой до 60 кадров в секунду. Переключаться между камерами и фокусными расстояниями (доступны по умолчанию те же фокусные расстояния, что и при фотосъемке) можно при любом разрешении и кадровой частоте – как при касании значков (переключение между камерами и фокусными расстояниями произойдет быстро), так и при помощи ползунка. Цифровая стабилизация работает при любом разрешении и с любой кадровой частотой.

Есть режим «Фильм», в котором доступны фильтры, а также подрежим Log, снимающий видео с максимально широким динамическим диапазоном для последующей обработки (но только с Full HD-разрешением; также в режиме «Фильм» можно снимать только на главную камеру или с программным зумом). Из дополнительных опций отмечаем возможность искусственно размывать фон и применять ретушь (ретушь также доступна и в обычном режиме). Имеется и режим «Видеоблог», в котором вы записываете набор из коротких роликов, а смартфон их склеивает, накладывая музыку. Качество видеосъемки высокое, картинка не шумная (если снимать с «физическими» фокусными расстояниями – при шестикратном зуме качество уже заметно падает, он тут программный), звук пишется корректно.

Фронтальные камеры на HONOR Magic V5 есть как на внешнем, так и на внутреннем экране. И они одинаковые: 20 мегапикселей, ƒ/2,2, нет автофокуса и вспышки. Доступны два фокусных расстояния (0,8-кратное расширение угла обзора и базовое), причем при обоих камера снимает с одинаковым разрешением, хотя очевидно используется кроп для базового фокусного расстояния. Есть и портретный режим с размытием заднего плана и ретушью – но в этом случае будет доступно единственное фокусное расстояние. Качество съемки хорошее. Само собой, можно снимать селфи и на тыльную камеру, включив «зеркальный» режим.

HONOR Magic V5 получил кремний-углеродную батарею емкостью 22,12 Вт·ч (5820 мА·ч, 3,8 В). Производитель продолжает совершать чудеса изворотливости, делая смартфоны все более тонкими, но при этом устанавливая на них все более емкие батареи. V5 стал тоньше предшественника на 0,1 мм, а батарея подросла примерно на 15%. Естественно, с автономностью у смартфона нет проблем, – не было их и у прошлой модели, теперь все стало еще лучше логичным образом.

Правда, в нашем стандартном тесте с воспроизведением Full HD-видео с максимальной яркостью экрана и включенным Wi-Fi HONOR Magic V5 не продемонстрировал рекордных результатов, уступив Samsung Galaxy Z Fold7, значительно лучше оптимизированному под исполнение таких «гладких» задач. При воспроизведении видео на внутреннем экране смартфон продержался 14,5 часа, на внешнем – 19 часов. «В вакууме» это отличные показатели с учетом диагоналей этих дисплеев. В комплексных же задачах Magic V5 проявляет себя точно не хуже любых конкурентов, спокойно держа заряд на протяжении всего дня под любой нагрузкой.

Для зарядки используется актуальный порт USB Type-C (стандарта USB 3.1), и работает фирменная система быстрой зарядки HONOR Super Charge мощностью 66 Вт, которая позволяет зарядить батарею полностью примерно за 50-55 минут —показатель отличный. Поддерживается и беспроводная зарядка мощностью до 50 Вт, а также обратная беспроводная зарядка для аксессуаров (5 Вт).

HONOR Magic V5 сделал главное еще на этапе самого факта своего появления – вернул HONOR звание компании, выпускающей самый тонкий складной смартфон современности. OPPO и Samsung глотают пыль… с разницей в одну десятую миллиметра. А еще тут блок камер, выступающий над корпусом и практически удваивающий реальную толщину.

На самом деле ключевая ценность смартфона – не в формальном лидерстве по важному параметру (хотя и заголовки в медиа тоже важны), а в том, что в жертву тонкости не принесли какие-нибудь важные вещи. Наоборот, корпус стал более защищенным от влаги и пыли (и крепким), шарнир более надежным, батареи более емкими, а камеры тут выдающиеся не только по размерам: HONOR Magic V5 — заметный претендент на звание лучшего по фотосъемке среди себе подобных.

На обратной стороне монеты, как обычно, находится цена и в данном случае недоступность в официальной рознице. На момент написания глобальная цена не была озвучена, но на AliExpress смартфон уже можно найти примерно за 132 000-140 000 рублей. На «сером» российском рынке, скорее всего, цена будет достигать примерно 200 000 рублей (предшественник на старте оценивался в 190 тысяч). Да, очень дорого, хотя сейчас рынок складных смартфонов в целом не блещет демократичностью.

Достоинства:

это (снова) самый тонкий складной смартфон;

внешний дисплей удобного формата;

шарнир с отличным запасом прочности (до 500 000 итераций складывания/раскладывания);

корпус защищен по стандарту IP58/IP59;

мощная аппаратная платформа + много самой быстрой памяти;

оба экрана – яркие и прекрасно настроенные LTPO OLED с частотой до 120 Гц;

отличное качество съемки на тыльную камеру;

съемка 4К 60p-видео со всеми доступными фокусными расстояниями (и высокое качество съемки);

отличная автономность + очень быстрая зарядка (как проводная, так и беспроводная).

