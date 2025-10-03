Обзор смартфона HUAWEI nova 14 Pro: покажет все как есть

Акценты для «номерных» nova четко расставлены уже довольно давно – это смартфоны с ярким дизайном, способные делать выдающиеся селфи и выделиться на общем фоне качеством съемки на тыльную камеру. Можно называть их «камерофонами средней руки» (хотя к этому статусу ближе очень удачный субфлагман HUAWEI Pura 80), можно характеризовать как молодежные смартфоны или смартфоны для блогеров, но все это маркетинговые конструкции – факт состоит в том, что в своем сегменте серия стоит немного особняком: с яркими достоинствами и типичными для бренда ограничениями.

И HUAWEI nova 14 продолжают эту традицию, не отклоняясь от магистральной линии. В этом материале мы поговорим о старшей модели, HUAWEI nova 14 Pro. Она достаточно близка по концепции и характеристикам к вышедшей еще в конце прошлого года HUAWEI nova 13 Pro, но в чем-то приближена к флагманам. Тут чуть больше экран, новая аппаратная платформа, иная фронтальная камера (но все еще двойная и с элитным главным сенсором), а к тыльной камере добавлен датчик цветового спектра. Есть и другие интересные детали – пора переходить к подробному разговору об этом смартфоне.

HUAWEI nova 14 Pro HUAWEI nova 13 Pro Xiaomi 14T Pro HONOR 400 Pro Samsung Galaxy S25 FE Дисплей 6,78 дюйма, OLED,

2776 × 1224 точки, 447 ppi; 120 Гц 6,76 дюйма, OLED,

2776 × 1224 точки, 449 ppi; 120 Гц 6,67 дюйма, LTPO AMOLED,

2712 × 1220 точек, 446 ppi; 144 Гц 6,78 дюйма, AMOLED,

2800 × 1280 точек, 460 ppi; 120 Гц Dynamic AMOLED 2X, 6,7 дюйма, 2340 × 1080 точек, 385 ppi; 120 Гц Защитное стекло Kunlun Glass Нет информации Нет информации Нет информации Corning Gorilla Glass Victus+ Процессор [По неофициальной информации] Kirin 8020: восемь ядер (1 × главное ядро, частота 2,28 ГГц + 3 × средние ядра, частота 2,05 ГГц + 4 × энергоэффективные ядра, частота 1,3 ГГц) [По неофициальной информации] Kirin 8000: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A77, частота 2,4 ГГц + 3 × ARM Cortex-A77, частота 2,2 ГГц + 4 × ARM Cortex-A55, частота 1,8 ГГц) MediaTek Dimensity 9300+: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X4 частотой 3,4 ГГц, 3 × ARM Cortex-X4, частота 2,85 ГГц, 4 × ARM Cortex-A720 частотой 2,0 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,3 ГГц, 5 × ARM Cortex-A720, частота от 3,0 до 3,2 ГГц, 2 × ARM Cortex-A5200, частота 2,3 ГГц) Samsung Exynos 2400: 10 ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,3 ГГц, 5 × ARM Cortex-A720, частота от 2,9 до 3,1 ГГц, 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) Графический контроллер [По неофициальной информации] Maleoon 920 [По неофициальной информации] ARM Mali-G610 Immortalis-G720 MC12 Adreno 750 Xclipse 940 Оперативная память 12 Гбайт 12 Гбайт 12/16 Гбайт 12 Гбайт 8 Гбайт Флеш-память 512 Гбайт 512 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512 Гбайт 128/256/512 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM; eSIM Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA 2000 1x HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA 2000 1x HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: диапазоны не уточняются LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 LTE: диапазоны не уточняются LTE: диапазоны не уточняются Сотовая связь 5G Только для китайской версии Только для китайской версии SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78 SA/NSA: диапазоны не уточняются SA/NSA/Sub-6: диапазоны не уточняются Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e Bluetooth 5.2 5.2 5.4 5.4 5.4 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS Датчики Освещенности, приближения (виртуальный), акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения (виртуальный), акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, ультразвуковой сенсор приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, на боковой клавише Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Основная камера Двойной модуль: 50 + 12 + 8 Мп, ƒ/1,4-4,0 + ƒ/2,4 + ƒ/2,2 (ЭФР от 16 до 69 мм), фазовый автофокус на всех камерах, оптический стабилизатор на главном и телефотомодулях, две двойные светодиодные вспышки; датчик цветового спектра Двойной модуль: 50 + 12 + 8 Мп, ƒ/1,4-4,0 + ƒ/2,4 + ƒ/2,2 (ЭФР от 16 до 69 мм), фазовый автофокус на всех камерах, оптический стабилизатор на главном и телефотомодулях, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6 + 50 Мп, ƒ/2,0 + 12 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 15 до 60 мм), автофокус с главной камерой и телефотомодулем, оптический стабилизатор на главном модуле, светодиодная вспышка Тройной модуль: 200 Мп, ƒ/1,9 + 50 Мп, ƒ/2,4 + 12 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 16 до 68 мм), автофокус на всех камерах, оптический стабилизатор на главном и телефотомодулях, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 10 Мп, ƒ/2,2 + 8 Мп, ƒ/2,4 (ЭФР от 13 до 75 мм), фазовый автофокус на главном и телефотомодуле, оптический стабилизатор на главном и телефотомодулях, одинарная светодиодная вспышка Фронтальная камера Двойной модуль: 50 + 8 Мп, ƒ/2,0 + ƒ/2,2, автофокус, без вспышки Двойной модуль: 60 + 8 Мп, ƒ/2,4 + ƒ/2,2, автофокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/2,1 + 2 Мп, ƒ/2,4 (датчик глубины), фиксированный фокус, без вспышки 12 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 20,9 Вт·ч (5500 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 120 Вт Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 18,62 Вт·ч (4900 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 45 Вт (нет в комплекте) Размер 164,3 × 75 × 7,8 мм 164,3 × 74,9 × 7,8 мм 160,4 × 75,1 × 8,4 мм 160,8 × 76,1 × 8,1 мм 161,3 × 76,6 × 7,4 мм Масса 207 граммов 209 граммов 209 граммов 205 граммов 190 граммов Защита корпуса IP65 IP65 IP68 IP68/IP69 IP68 Операционная система EMUI 15 EMUI 14 Android 14, оболочка HyperOS Android 15, оболочка MagicOS 9 Android 16, оболочка One UI Актуальная цена От 54 999 рублей От 30 000 рублей От 47 000 рублей (неофициальная розница), от 59 000 рублей (официальная розница) От 44 990 рублей (неофициальная розница), от 53 990 рублей (официальная розница) От 49 999 рублей

Люди делятся на два типа – тех, кто ненавидят экраны с изогнутыми краями, и тех, кто ненавидят экраны с изогнутыми краями, но не подают вида. Шучу – на самом деле существуют поклонники и такой особенности гаджетов, которая постепенно уходит в прошлое (как минимум в виде экстремальных «водопадов»), я и сам отношусь к их числу. Но Huawei постаралась угодить всем, выпустив в рамках серии nova 14 и изогнутую модель (Pro), и плоскую («обычная» nova 14, мы поговорим о ней на следующей неделе).

На самом деле изгибы HUAWEI nova 14 Pro (как со стороны экрана, так и на спинке) едва ли могут доставить неудобства даже отъявленным хейтерам подобного решения – они небольшие и не ведут к паразитным касаниям краев экрана или невозможности управлять смартфоном в определенных ситуациях. При этом, несмотря на серьезные габариты, держать в руке гаджет удобно. Правда, и с поверхностей из-за скользких краев он частенько норовит «уехать» — будьте аккуратны или одевайте nova 14 Pro в чехол.

HUAWEI nova 14 Pro получился одновременно и довольно тяжелым (207 граммов), и тонким (7,8 мм – большинство конкурентов заметно толще). Но общие ощущения от него довольно стандартные, это и не колосс, который с трудом помещается в карман, а рука к вечеру от него отваливается, и не изящный представитель нарождающегося сегмента ультратонких смартфонов (с яркими пионерами в лице Samsung Galaxy S25 Edge, iPhone 17 Air). По сути, у nova 14 Pro тот же корпус, что и у предшественника, с минимальными отличиями по ширине и весу. Причем он стал легче, несмотря на увеличенную на 10% батарею, – удивительное дело.

Впрочем, словосочетание «тот же» касается именно общих обводов и росто-весовых показателей – задняя панель оформлена иначе. Она по-прежнему выполнена из закаленного стекла, но теперь оно глянцевое, а не матовое и с «мраморной» фактурой вместо клетки, наводившей на мысли о Шотландии. Ну и поменялась форма блока камер – он по-прежнему овальный, но теперь в него вписан круг с объективами, а сверху и снизу от него мы видим пару двойных вспышек (да-да, комплект дополнительного света здесь очень серьезный). По краям корпус отделан пластиком (полированным, но не выкрашенным в цвет спинки), спереди оформлен закаленным стеклом Kunlun Glass, рамки вокруг экрана небольшие, но не рекордно тонкие (дисплей занимает 89,3% лицевой поверхности), а наверху бросается в глаза крупный овальный блок с двумя фронтальными камерами. Это мы видели на прошлых «номерных» nova.

Цветовых вариаций четыре: «голубой кристалл» (как в нашем случае), розовая, белая и черная. Последняя, к слову, матовая и без мраморной фактуры.

Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP65, что вроде бы и хорошо, но конкуренты по среднему сегменту уже, как правило, представляют телефоны, сертифицированные по стандарту IP68, а то и IP69. Так что в плане прочности и влагозащиты nova 14 Pro нормальный, но не выдающийся смартфон.

Функциональные элементы обычные — мини-джека нет, динамики стереофонические, но не выделенные; вторая решетка, которую мы видим на верхней грани, отвечает за вывод звука с разговорного динамика.

В комплекте со смартфоном поставляется чехол из прозрачного силикона.

HUAWEI nova 14 Pro, как и все старшие смартфоны бренда в этом году, работает под управлением программной среды EMUI 15 (HarmonyOS 5.1 на китайском рынке) на базе открытого кода Android. Без сервисов Google, с собственным магазином AppGallery, но то, чего там нет, можно установить через apk-файлы, а приложения Gooole (или глубоко с ними аффилированные) можно уставить сразу несколькими способами (например, через Gbox), причем таким образом можно поставить сразу и магазин Google Play и пользоваться им без ограничений.

ИИ-сервисы на смартфоне HUAWEI nova 14 Pro

EMUI – быстрая и симпатичная среда, но с двумя ахиллесовыми пятами (на обеих ногах, получается, да) помимо отсутствия GMS. Первая – это гигантское количество рекомендованного для установки софта. По счастью, не предустановленного, но чистить папки все равно приходится много. С этим пока никто не борется. А вот второй недостаток системы (на фоне конкурентов) постепенно исправляется – речь о слабой интеграции нейросетей в работу смартфона. Исправляется как своими силами (доступна ретушь изображений с использованием ИИ – речь об удалении объектов с фотографий и выборе лучшей мимики, когда вы делаете серию портретных снимков), так и за счет «Алисы», которая активируется по нажатию клавиши питания. С одним нюансом – для этого в смартфоне обязательно должна быть российская SIM-карта (да-да, без нее активировать «Алису» можно только через отдельное приложение). Базовая функциональность доступна в полном объеме, но для доступа к режиму Live надо активировать «Алиса Про» – причем покупателям смартфона предоставляется доступ к ней на 90 дней бесплатно. Повторю сказанное в обзоре HUAWEI Pura 80 – подобное включение российских сервисов в экосистему в отсутствие Google кажется очень разумным шагом со стороны Huawei как в плане замещения, так и в плане создания особого опыта пользования смартфоном.

Добавлю про некоторые другие сервисы, связанные с ИИ: это интерактивные темы для экрана блокировки с реакцией на жесты, умный поиск и рекомендации приложений.

Интерфейс EMUI 15 на смартфоне HUAWEI nova 14 Pro

Работает EMUI 15 очень быстро и без сбоев, занимает в памяти оболочка 23,5 Гбайт. Про то, сколько лет системные обновления будут приходить на смартфон, Huawei традиционно ничего не сообщает.

Сканер отпечатков встроен в клавишу питания – в этом году на смартфонах HUAWEI только такие сканеры. Сложно сказать, с чем это связано, – то ли со сложностями доступа компании к «сэндвичам» экрана со встроенным сенсором, то ли это осознанная попытка отстроиться от мейнстрима. Как бы то ни было, емкостный сенсор, который тут используется, чувствителен, но ему здесь не хватает площади покрытия, отчего срабатывает он не всегда – экранные сенсоры, как правило, не так быстры, но заметно стабильнее. Дублируется сканер системой распознавания лица, которая работает за счет фронтальной камеры без дополнительных сенсоров.

⇡#Дисплей и звук

В Huawei nova 14 Pro установлен LTPO OLED-дисплей диагональю 6,78 дюйма и разрешением 2776 × 1224 точки. Плотность пикселей — 447 ppi. 2К-разрешение в смартфоне среднего класса (пусть и верхнего его сегмента) встретишь не всегда. По четкости картинки никаких вопросов.

Панель поддерживает частоту обновления в 120 Гц (частота меняется гибко, тут LTPO-панель – и это заметный прогресс относительно nova 13 Pro). Частота ШИМ-затемнения – 2160 Гц, что позволяет не слишком беспокоиться о мерцании при низких значениях яркости экрана. Для особо чувствительных есть режим «снижение мерцания», который убирает эффект ШИМ полностью, но меняет баланс белого и снижает яркость.

Измеренный максимальный уровень яркости составляет 568 кд/м2 – по сути, то же самое, что и у предшественника. То есть статический уровень совсем не впечатляющий, но в динамике экран проявляет себя хорошо, яркость заметно подрастает, отчего на солнце пользоваться гаджетом комфортно.

В настройках экрана можно включить защиту зрения (режим с максимально теплыми цветами, причем можно настроить его расписание и степень фильтрации синего цвета, тут же находится та самая надстройка снижения мерцания), выставить «умное» разрешение, когда смартфон сам выбирает, как экран должен работать в определенный момент времени (в основном разрешение выставляется максимальное), масштаб, размер шрифтов. Также можно спрятать за темной шторкой отверстие для фронталок, установить темный или светлый режим отображения интерфейса. Есть возможность и поменять цветопередачу – выбрать между двумя профилями («обычные цвета» и «яркие цвета») и выставить необходимую именно вам цветовую температуру. Я измерил цветопередачу именно в двух предустановленных профилях без индивидуальной подстройки температуры.

По умолчанию экран HUAWEI nova 14 Pro работает в режиме «яркие цвета». Цветовой диапазон расширен, достигает стандарта DCI-P3, даже с небольшим превышением. Средний уровень гаммы чуть повышен — 2,25, кривые при этом стабильные. Цветовая температура эталонна – кривая четко держится на уровне 6 500 К. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) – 3,18 при верхней границе нормы в 3,00.

В режиме цветопередачи «обычные цвета» смартфон подстраивает цветовой охват под тот, что используется в контенте. В случае наших тестовых паттернов это sRGB, и охват соответствует данному стандарту в точности. Гамма понижается до 2,18 (это норма), цветовая температура не меняется, среднее отклонение DeltaE по палитре Color Checker составляет 0,63. Это близко к рекордным по точности показателям, но для смартфонов Huawei это не сюрприз, их экраны настроены, как правило, шикарно. И nova 14 Pro, по счастью, не становится исключением.

В HUAWEI nova 14 Pro отсутствует аналоговый аудиоразъем, для беспроводной передачи звука используется модуль Bluetooth 5.2 с поддержкой профилей L2HC (если вы ценитель всей экосистемы бренда, и наушников в частности – это вас порадует) и LDAC. Внешние динамики стереофонические, но, как я уже отмечал выше, используется схема «выделенный + разговорный». Впрочем, они весьма громкие и радуют неплохим качеством звучания.

Huawei не любит говорить о своих аппаратных платформах, хотя в последнее время ситуация меняется, и чипсеты хотя бы обозначаются в официальных материалах бренда. Но в случае с HUAWEI nova 14 Pro официальной информации снова нет. Впрочем, узнать, что именно обеспечивает жизнедеятельность устройства, не составляет труда – тут помогает и интернет, и специальный софт.

Судя по всему, на смартфон установлена совсем свежая платформа Kirin 8020. Она, видимо, восьмиядерная, но, например, выяснить, какие именно ядра тут используются, у меня не вышло. Ясна лишь частота: тут одно высокопроизводительное ядро на 2,28 ГГц, три средних на 2,05 ГГц и четыре энергоэффективных на 1,31 ГГц. Старшие ядра многопоточные. Графическая подсистема – Maleoon 920, как у старших смартфонов бренда, поддерживаются основные API, но Vulkan ограничен версией 1.1, а поддержки аппаратного ускорения трассировки лучей нет. Техпроцесс – скорее всего, 7 нм. Имеется и нейропроцессор, само собой.

Разница с конкурентами по производительности, как обычно, серьезная – в рядовых задачах почувствовать эту разницу не всегда просто, но запаса мощи, как у почти любого смартфона ценовой категории 50-60 тысяч рублей, тут нет. В играх, например, 120 кадров в секунду порой труднодостижимы там, где мы к ним уже привыкли. При этом с какими-то подтормаживаниями системы или недостаточно быстро открывающимися приложениями я не сталкивался.

Результаты синтетических тестов HUAWEI nova 14 Pro

Зато у платформы нет никаких проблем с тепловыделением, а у смартфона, в свою очередь, – с охлаждением. Ресурсные тесты не продемонстрировали даже минимального понижения тактовой частоты, греется гаджет также совсем не сильно – но в тесте AnTuTu, к примеру, «набрал» 9 °C. Впрочем, даже близко к некомфортным значениям (выше 45 °C) он не подбирается даже при самых длинных игровых сессиях.

HUAWEI nova 14 Pro поставляется в РФ в единственной версии по встроенной памяти: 12 Гбайт оперативки LPDDR5X и накопитель емкостью 512 Гбайт (скорее всего, UFS 4.0, но точно сказать непросто, производитель об этом молчит, а тесты демонстрируют противоречивые результаты). Слот для карты памяти отсутствует, а вот расширить оперативную память за счет энергонезависимой можно.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В HUAWEI nova 14 Pro предусмотрен двойной слот для nano-SIM. Скорость LTE-модема производитель не указывает, но работает все быстро, без проблем. Все необходимые диапазоны поддерживаются. Поддержки eSIM нет, увы, но отметим присутствие NFC-SIM.

Беспроводные соединения представлены в полном объеме: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/7 (да, смартфон работает с Wi-Fi 7 – и тут прогресс относительно nova 13 Pro), и Bluetooth 5.2, и NFC, а также мощный навигационный модуль с поддержкой GPS (A-GPS), ГЛОНАСС и QZSS, а также BeiDou, Galileo и NavIC.

HUAWEI nova 14 Pro получил почти тот же набор камер, что и nova 13 Pro, – единственное отличие заключается в наличии того самого датчика цветового спектра, который в этот раз не получил имени собственного (в смартфонах серии Pura он зовется Ultra Chroma), а назван «объективом для ультранатуралистичной съемки». Громоздко и не совсем верно по сути (это не объектив), но фактическое наличие его здесь очень радует – даже с теми же самыми камерами он способен помочь добиться иной картинки.

Про сами по себе камеры известно тоже немного, как и про аппаратную платформу – сенсоры производитель никогда не указывает, как и их параметры вроде габаритов. Достоверно известно только разрешение и некоторые дополнительные параметры. Например, главная камера основана на 50-мегапиксельном RYYB-сенсоре (один зеленый фильтр в матрице замещают два желтых). С ним работает объектив с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 23 мм и переменной светосилой ƒ/1,4-4,0 (автофокус — гибридный, есть оптический стабилизатор). Вероятнее всего, это та же камера, что и главный модуль Pura 80 – как минимум диапазон светосилы совпадает (у Pura 80 Pro и Pura 80 Ultra минимальная диафрагма – ƒ/1,6).

Вторая камера отвечает за расширенный угол обзора, и она получила 8-мегапиксельный сенсор и объектив светосилой ƒ/2,2, с автофокусом и ЭФР 16 мм. Третья камера обеспечивает смартфону оптический зум — тут 12 мегапикселей, ЭФР 69 мм (то есть зум получается трехкратный), светосила ƒ/2,4, есть автофокус и оптический стабилизатор.

«Родных» фокусных расстояний у тыльной камеры Huawei nova 14 Pro три, но смартфон предлагает сразу пять опций по масштабированию. Причем если наличие двукратного зума читалось – тут возможна «гибридная» схема с кропом от 50-мегапиксельной картинки, то пятикратный зум удивляет: все же разрешение зум-камеры тут — 12 мегапикселей, кроп с минимальными потерями качества не применишь. Используется, скорее всего, комбинация изображений с главного модуля и телефотокамеры.

Главная камера снимает здорово, без каких-либо нареканий. В условиях хорошего освещения отмечаем детализированную (но без «перешарпа») картинку, приличный динамический диапазон, нормальную работу с контровым светом (хотя бывают и небольшие накладки). В условиях недостаточного освещения проседает детализация, картинка становится немного мыльной, с заметными шумами, но камера остается полностью рабочей, выдавая стабильно резкую, полноцветную картинку с отличным балансом между светами и тенями.

Отдельной строкой стоит сказать про цветопередачу, конечно, – к ней никаких претензий. С одной стороны, хочется сказать «и быть не могло», все-таки на это производитель сделал отдельную ставку, установив датчик с 1 500 000 спектральных каналов. С другой – на HUAWEI Pura 80 Ultra подобный датчик работал не всегда корректно, цвета могли быть холодноваты. Здесь же – никаких вопросов, великолепная стабильность как при ярком солнце, так и в сумерках или ночью, с большим количеством «паразитных» источников освещения. И это касается всех камер смартфона.

С трехкратным зумом HUAWEI nova 14 Pro снимает тоже хорошо: картинка четкая (пусть уже и заметно вмешательство постобработки, «додумывающей» отдельные контуры), с приятной глубиной резкости, пластичная. В условиях слабого освещения детализация ожидаемо проседает, но модуль остается рабочим.

А вот на двукратном и пятикратном вариантах зума хочется остановиться отдельно. Самое интересное тут то, что пятикратный зум реализован… лучше! Да, эффект «дорисованных» деталей тут, конечно, еще заметнее, чем при трехкратном масштабировании (еще бы, это программный зум), но при этом картинка стабильно резкая, почти без брака по фокусу, – днем можно этой опцией пользоваться без ограничений. Ночью, конечно, качество проседает, но не до уровня «неприменимо». А вот с двукратным зумом странная история – глобально картинка смотрится хорошо, «перешарп» минимальный, динамический диапазон пошире, чем с большим значением зума, но при этом процент смазанных снимков оказывается неоправданно высоким, причем независимо от освещения, – какой-то странный сбой. При этом речь не о серьезном смазе или расфокусе, а о проблемах с микрорезкостью, на которые обращаешь внимание, только разглядывая фотографии на большом экране.

Широкоугольная камера выдает нормальное качество при дневной съемке (по центру кадра к резкости вообще нет вопросов, по краям резкость падает, но не слишком значительно), ночью же картинка становится весьма «мыльной» — шумоподавление работает слишком активно. Ну и изображение оказывается излишне темным, с проваленными тенями, а использование ночного режима для этого модуля невозможно. Также чуть не хватает угла охвата — от специализированной широкоугольной камеры хочется чуть большего. Зато есть автофокус, который позволяет использовать камеру не только для пейзажной съемки, но и для крупных планов.

Добавлю, что макросъемка в этом смартфоне реализована достаточно слабо для Huawei – для нее используется главный модуль с не такой уж и малой дистанцией фокусировки, а зум доступен исключительно программный.

Особенности Quad Bayer-сенсора главной камеры применяются не только для зума, но и для съемки в максимально доступном разрешении — при активации режима Hi-Res можно получить снимки на 50 мегапикселей. Причем есть два варианта съемки в повышенном разрешении. По умолчанию предлагается снимать с применением ИИ – в этом формате мы получаем снимок с «докрученными» цветами и расширенным динамическим диапазоном на манер снимка с базовым разрешением (12,5 мегапикселя). Если снимать «сразу», то делается это быстро, но при этом картинка смотрится заметно бледнее, нежели при съемке с разрешением по умолчанию.

Примеры съемки на главную камеру с различными значениями диафрагмы

В главной камере HUAWEI nova 14 Pro, напомню, установлена оптика с переменной диафрагмой: от f/1,4 до f/4 с подробной градацией (а не просто переключение между двумя значениями). Примеры съемки с различной диафрагмой – в галерее выше. Отмечу, что смартфон, конечно, сильно дорисовывает эффект от закрытой диафрагмы – таких «лучиков» от источников освещения при диафрагме уровня f/2,0 не бывает. Но выглядит эффектно, а сама возможность приятная и выделяет смартфон на фоне конкурентов.

Есть и специализированный ночной режим, но он доступен только для четырех из пяти базовых фокусных расстояний – из уравнения исключен расширенный угол обзора, хотя именно широкоугольному модулю его помощь нужна больше всего. Для главной камеры, да, преимущество изображения, которое склеено из серии снимков, сделанных с различной экспозицией, очевидно – тона выравниваются, детализация повышается, но без перебора. При съемке же с зумом «перешарп» бросается в глаза, а общий тон не так уж и меняется; в данном случае не рекомендовал бы каждый раз обращаться к режиму «Ночь» в условиях слабого освещения, тем более смартфон сам его активирует (в урезанной версии) в базовом режиме съемки – и этого, как правило, достаточно.

Примеры съемки на главную камеру с различными фильтрами

В HUAWEI nova 14 Pro нет фирменных «профилей изображения», оставленных привилегией старших смартфонов серий Mate и Pura, но есть обычные фильтры, тонирующие картинку. Примеры их применения – в галерее выше.

В портретном режиме HUAWEI nova 14 Pro доступны три фокусных расстояния (все три — вполне рабочие – здесь двукратный «гибридный» зум не подводит), есть обычные для смартфонов бренда эффекты боке, вроде «сердечек» или закрученного в спираль заднего плана, есть фильтры (причем чуть иные, чем в базовом режиме). Имеется ретушь – без гибких настроек по конкретным параметрам, но с регулируемой степенью воздействия. Портреты смартфон снимает отлично, причем справляется с этой задачей не только при идеальном освещении. Вечером, без вспышки, камере хватает светосилы, чтобы картинка была не слишком шумной или замыленной, при этом ошибок с размытием или проблем с цветопередачей нет. Ночью хорошо отрабатывают те самые две двойные вспышки, свет получается достаточно ровным. Но самое главное, что размывает фон в этом режиме (несмотря на разницу в освещении объекта и фона) смартфон опять корректно. В целом за портретный режим HUAWEI nova 14 Pro можно ставить пятерку.

Приложение камеры привычное: вполне вменяемая навигация, хороший набор функций и уже год как удобный механизм зуммирования при съемке видео с возможностью быстро выбрать необходимое фокусное расстояние, а не пользоваться ползунком на сенсорном экране. Есть «профессиональный» режим с ручными настройками, режим съемки видеороликов по заданным шаблонам («Видеоклип»), возможность снимать что угодно с искусственным размытием фона («Диафрагма»). Каких-то странных интерфейсных решений я не заметил, все вполне адекватно.

Примеры съемки на тыльную камеру HUAWEI nova 14 Pro

Huawei nova 14 Pro умеет снимать 4K-видео с частотой до 60 кадров в секунду на главную камеру и зум-модуль, с частотой до 30 кадров в секунду (независимо от разрешения) – на все камеры, причем переключаясь между ними на ходу. При съемке также доступны двукратный и пятикратный варианты масштабирования, но в данном случае они программные, и это бросается в глаза, качество съемки резко падает. Есть неплохая цифровая стабилизация, которая доступна при съемке с любой частотой и в любом разрешении. Есть фильтры, ретушь, возможность снимать портретное видео с размытием фона. Можно снимать ускоренное и замедленное (до 960 кадров в секунду в HD-разрешении) видео. Качество видео (особенно при съемке на главный модуль) высокое – детализация радует даже при съемке вечером.

Фронтальная камера в HUAWEI nova 14 Pro установлена весьма выдающаяся. Точнее, тут сразу две камеры. Первая – с сенсором разрешением 50 Мп и оптикой светосилой ƒ/2,0 (с автофокусом, но без вспышки). Разрешение чуть сократилось в сравнении с 60-мегапиксельным модулем nova 13 Pro, зато увеличилась светосила. Вторая камера – та же, что и раньше: 8 Мп с автофокусной же оптикой светосилой ƒ/2,2. Причем она отвечает за двукратный зум относительно главной камеры, для которой, в свою очередь, доступны два фокусных расстояния – с расширенным углом обзора (для групповых автопортретов, например) и стандартное для селфи. Но при включенном размытии фона доступны только два фокусных расстояния, расширенный угол обзора пропадает. Съемка 4K-видео возможна на оба модуля, причем в процессе съемки можно быстро переключаться между ними и менять все фокусные расстояния на лету. Имеется программное размытие заднего плана с различными эффектами и ретушь, причем организованная иначе, чем в случае с портретной съемкой на тыльную камеру. Можно как гибко настраивать улучшение внешнего вида, так и ситуативно выбрать одну из предустановок: «Естественный», «Изысканный» или «Стильный». По качеству съемки нет вопросов – получить хорошее селфи можно даже при искусственном свете (в том числе и недостаточном) или на закате.

HUAWEI nova 14 Pro получил батарею емкостью 20,9 Вт·ч (5500 мА·ч, 3,8 В). При прочих равных прирост в 10% относительно предшественника (при сокращении веса аппарата) – отличное подспорье. Но, конечно, кардинально оно игру не меняет – смартфон спокойно живет весь день даже под приличной нагрузкой, но так было и с предшественником. Ну разве что стало еще чуть спокойнее.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi (с «динамической» частотой экрана), смартфон продержался более 21 часа — показатель прекрасный.

Для зарядки используется актуальный порт USB Type-C, и работает фирменная система быстрой зарядки Huawei Super Charge мощностью 100 Вт, которая позволяет зарядить батарею полностью примерно за 45 минут. А вот беспроводной зарядки как не было, так и нет.

HUAWEI nova 14 Pro продолжает линию бренда не только во флагманском сегменте, но и в среднем классе – это смартфон с рядовыми характеристиками, что касается мощи, но совсем не с рядовой камерой. К фронталке вообще не придерешься – она, вероятно, и вовсе лучшая среди себе подобных (причем не только в среднем сегменте, флагманы селфи-камерами-то не блещут). А вот к тыльным модулям есть вопросы – во-первых, отсутствие изменений в сравнении с предшественником несколько расстраивает (при том, что широкоугольная камера, например, совсем не выдающаяся), во-вторых, двукратный «гибридный» зум реализован посредственно. При этом цветопередача действительно шикарная – спектральный сенсор отрабатывает как надо. Также улучшена портретная съемка.

Вообще, сильный акцент на портретах (как традиционных, так и селфи) наводит нас на мысль о том, что HUAWEI nova 14 Pro просто создан для блогеров – эту идею несколько ослабляет привычка любых блогеров пользоваться исключительно айфонами, но по своим характеристикам исследуемый смартфон действительно здорово вписывается в нишу. Впрочем, и за ее пределами он тоже нормально смотрится по совокупности качеств.

Достоинства:

эффектный дизайн (с изогнутыми гранями – тут уже дело вкуса);

отлично настроенный LTPO OLED-экран с частотой 120 Гц;

хорошее качество съемки на тыльную камеру, в том числе с зумом;

превосходная фронтальная камера с тремя фокусными расстояниями;

хорошее качество съемки видео (в том числе и в 4K 60p);

неплохая автономность и очень быстрая зарядка;

много памяти;

интеграция ИИ-сервисов «Яндекса».

Недостатки: