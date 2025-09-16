Обзор смартфона Samsung Galaxy S25 FE: корейское искусство балансировать

Каждый год мы сравниваем модель серии FE с флагманом S-серии с суффиксом Plus и с лупой ищем различия, которые оправдывают разницу в цене. В этом году задача проще, чем обычно. По формату Samsung Galaxy S25 FE, действительно, повторяет S25+: экран той же диагонали, предельно близкий дизайн (но с более заметным «подбородком»). При этом начинка совсем иная: аппаратная платформа Exynos 2400 вместо Snapdragon 8 Elite for Galaxy, другие камеры. И цена ниже почти на 20 тысяч рублей (на старте S25 FE с объемом памяти 8+128 Гбайт можно приобрести за 49 990 рублей, тогда как стоимость S25+ в официальной рознице стартует с 75 990 рублей). Посмотрим, так ли серьезны различия.

Сразу сделаю отсылку на наш материал, посвященный первому знакомству с Galaxy S25 FE (и планшетом Galaxy Tab S11 Ultra), – чуть сократим за счет этого вводную часть.

Samsung Galaxy S25 FE Samsung Galaxy S24 FE Xiaomi 14T Pro HONOR 400 Pro realme GT 7 Дисплей Dynamic AMOLED 2X, 6,7 дюйма, 2340 × 1080 точек (385 ppi); 120 Гц Dynamic AMOLED 2X, 6,7 дюйма, 2340 × 1080 точек (385 ppi); 120 Гц 6,67 дюйма, LTPO AMOLED,

2712 × 1220 точек, 446 ppi; 144 Гц 6,78 дюйма, AMOLED,

2800 × 1280 точек, 460 ppi; 120 Гц 6,78 дюйма, LTPO OLED, 2780 × 1264 точки, 450 ppi, 120 Гц Защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus+ Corning Gorilla Glass Victus+ Нет информации Нет информации Corning Gorilla Glass 7i Процессор Samsung Exynos 2400: 10 ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,3 ГГц, 5 × ARM Cortex-A720, частота от 2,9 до 3,1 ГГц, 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) Samsung Exynos 2400e: десять ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,1 ГГц, 5 × ARM Cortex-A720, частота от 2,6 до 2,9 ГГц, 4 × ARM Cortex-A520, частота 2,0 ГГц) MediaTek Dimensity 9300+: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X4 частотой 3,4 ГГц, 3 × ARM Cortex-X4, частота 2,85 ГГц, 4 × ARM Cortex-A720 частотой 2,0 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,3 ГГц, 5 × ARM Cortex-A720, частота от 3,0 до 3,2 ГГц, 2 × ARM Cortex-A5200, частота 2,3 ГГц) MediaTek Dimensity 9400e: восемь ядер (1 × Cortex-X4, частота 3,4 ГГц, 3 × Cortex-X4, частота 2,85 ГГц, 4 × Cortex-A720, частота 2,0 ГГц) Графический контроллер Xclipse 940 Xclipse 940 Immortalis-G720 MC12 Adreno 750 Immortalis-G720 Оперативная память 8 Гбайт 8 Гбайт 12/16 Гбайт 12 Гбайт 12/16 Гбайт Флэш-память 128/256/512 Гбайт 128/256/512 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512 Гбайт 256/512 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM; eSIM Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800/ 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE, нет информации LTE, нет информации LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 LTE: диапазоны не уточняются LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66, 71 Сотовая связь 5G SA/NSA/Sub6, нет информации SA/NSA/Sub6, нет информации SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78 SA/NSA: диапазоны не уточняются SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6e 802.11a/b/g/n/ac/6e 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 Bluetooth 5.4 5.3 5.4 5.4 5.4 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, ультразвуковой сенсор приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Основная камера Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 10 Мп, ƒ/2,2 + 8 Мп, ƒ/2,4 (ЭФР от 13 мм до 75 мм), фазовый автофокус на главном и телефото-модуле, оптический стабилизатор на главном и телефото-модулях, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 10 Мп, ƒ/2,2 + 8 Мп, ƒ/2,4 (ЭФР от 13 мм до 75 мм), фазовый автофокус на главном и телефото-модуле, оптический стабилизатор на главном и телефото-модулях, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6 + 50 Мп, ƒ/2,0 + 12 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 15 до 60 мм), автофокус с главной камерой и телефотомодулем, оптический стабилизатор на главным модуле, светодиодная вспышка Тройной модуль: 200 Мп, ƒ/1,9 + 50 Мп, ƒ/2,4 + 12 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 16 до 68 мм), автофокус на всех камерах, оптический стабилизатор на главном и телефотомодулях, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 50 Мп, ƒ/2,0 + 8 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 16 до 47 мм), фазовый автофокус на главной камере и телефотомодуле, оптический стабилизатор на главном модуле, двойная светодиодная вспышка Фронтальная камера 12 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус, без вспышки 10 Мп, ƒ/2,4, фазовый автофокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/2,1 + 2 Мп, ƒ/2,4 (датчик глубины), фиксированный фокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,5, фиксированный фокус, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 18,62 Вт·ч (4900 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 45 Вт (нет в комплекте) Несъемный аккумулятор: 17,68 Вт·ч (4700 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 25 Вт (нет в комплекте) Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 120 Вт Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 26,6 Вт·ч (7000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 120 Вт Размер 161,3 × 76,6 × 7,4 мм 162 × 77,3 × 8,0 мм 160,4 × 75,1 × 8,4 мм 160,8 × 76,1 × 8,1 мм 162,4 × 76,1 × 8,3/8,7 мм (Dream Edition) Масса 190 граммов 213 граммов 209 граммов 205 граммов 206/211 граммов (Dream Edition) Защита корпуса IP68 IP68 IP68 IP68/IP69 IP69 Операционная система Android 16, оболочка One UI Android 14, оболочка One UI Android 14, оболочка HyperOS Android 15, оболочка MagicOS 9 Android 15, оболочка realme UI 6.0 Актуальная цена От 49 999 рублей рублей От 45 999 рублей От 51 790 рублей От 57 799 рублей От 52 999 рублей (обычная версия),

74 999 рублей (Dream Edition)

Как обычно, про дизайн смартфонов Samsung сказать особенно нечего – единообразие завидное, изменения от поколения к поколению минимальные, стиль крайне характерный (и здорово выделяющий устройства корейской компании на общем фоне).

По сути, мы имеем дело с Samsung Galaxy S25+, у которого чуть шире рамки вокруг экрана (особенно та, что снизу) – шире не настолько, чтобы это раздражало, но ровно настолько, чтобы разграничить «премиальный» флагман и гаджет классом чуть пониже. Экран S25 FE занимает 89,2% площади передней панели, против 91,8% у S25+.

Отличия задней панели еще менее различимы: то же покрытие из матового стекла, те же три объектива, которые заметно выступают над корпусом, но не создают ни визуального, ни весового дисбаланса. Отличается оформление FE, по сути, только ободками этих самых камер – они чуть более узкие и попроще геометрически.

Корпус, фактически, тот же, что у S25+: толщина составляет 7,4 мм (у S25+ — 7,3 мм), вес – 190 граммов (такой же). Относительно предшественника, Samsung Galaxy S24 FE, гаджет стал значительно более узким и легким. При том, что экран не поменялся, а батарея установлена даже чуть более емкая.

Есть пыле- и влагозащита по стандарту IP68, передняя и задняя панели прикрыты закаленным стеклом Gorilla Glass Victus+ (а не Victus 2 у S25/S25+ или Gorilla Armor 2 у S25 Ultra). Боковые грани выполнены из полированного, некрашеного алюминия.

Samsung Galaxy S25 FE представлен в четырех цветовых исполнениях: синий, голубой, черный и белый. У нас побывала голубая версия смартфона.

Функциональные элементы привычные: пара клавиш справа, на нижней грани динамик, порт USB Type-C, слот для SIM-карт и микрофон. Сверху – еще пара микрофонов. Мини-джека, естественно, нет.

Комплектация, как обычно для Samsung, скудная – в коробке со смартфон нет ни адаптера питания, ни чехла.

Samsung Galaxy S25 FE работает на базе операционной системы Android 16 с оболочкой OneUI 8. Мы уже знакомились с этой программной средой, но адаптированной для работы со складными устройствами (см. обзоры Samsung Galaxy Z Fold7 и Samsung Galaxy Z Flip7), здесь же версия классическая.

Возможности Galaxy AI и Google Gemini на Samsung Galaxy S25 FE

И внешне, и по функциональности OneUI 8 почти не отличается от OneUI 7 (отлично знакомой по моделям серии S25). Это опрятно выглядящая, быстрая и стабильная оболочка без заметных слабых мест. Главное новшество в новом поколении – еще более серьезная интеграция ИИ, в первую очередь Google Gemini с работающим сервисом Live, с помощью которого ИИ-ассистент может в режиме реального времени видеть и комментировать все, что вы показываете ему на экране устройства (в том числе и через открытое приложение камеры – то есть по факту вообще все вокруг). То есть как работающим – для того, чтобы Gemini корректно функционировал на территории РФ, нужно либо поколдовать с прописыванием DNS-серверов при первой настройке смартфона, либо установить специальное приложение (например, Geminify, доступное в магазине Rustore).

Возможности же «собственного» искусственного интеллекта Galaxy AI повторяют те, что мы видели на смартфонах серии Galaxy S25:

Ассистент по вызовам (можно вводить тест письменно, ассистент будет его зачитывать, также доступен синхронный перевод).

Ассистент по письму (исправляет ошибки, редактирует текст в выбранном стиле, форматирует текст в таблицу, может автоматически отвечать на сообщения).

Переводчик (как текстовый, так и устный, в том числе работает при голосовых вызовах и в диктофоне). В складных Samsung он может работать в режиме синхронного перевода с отображением информации на двух экранах одновременно – может быть полезно на переговорах или при общении с иностранцем на незнакомом языке.

Помощник по встречам (перевод слайдов и разговоров встречи в реальном времени).

Ассистент по заметкам (форматирует текст, создает сводки, проверяет правописание, переводит, расшифровывает записи, может даже создавать обложки для записей, исходя из содержания).

Ассистент по расшифровке (преобразует голосовые вызовы и сообщения в текст и может создавать затем сводки).

Ассистент по просмотру (создает краткие сводки веб-страниц, переводит на них текст, в том числе с изображений, может переводить текст в звук и воспроизводить его затем).

Ассистент по фотографиям (удаление, перемещение и добавление объектов на изображениях).

Ассистент по рисованию (может на основе эскизов создавать готовые изображения, преобразовывать фото в картинки по шаблону, а также создавать изображения на основе текстового описания). В OneUI 8 ИИ научился «дорисовывать» портреты не только людей, но и животных (кошек и собак, если быть точным).

Контроль звука (устраняет шумы в видео, регулирует громкость речи, ветра и других звуков). В OneUI 8 работает не только для видео, но и для диктофонных записей.

Фотообои (добавление погодных эффектов к любым изображениям, выбранным в качестве обоев для экрана блокировки).

«Мой день» (персонализированная сводка с рекомендациями в зависимости от времени суток; почти бесполезная опция на данный момент, нормальных рекомендаций получить невозможно).

Интерфейс оболочки OneUI 8 на Samsung Galaxy S25 FE

Система занимает 14 Гбайт в памяти. Разработчики обещают до семи лет программных обновлений.

Средства идентификации пользователя классические: распознавание лица при помощи фронтальной камеры (без дополнительных датчиков) и сканер отпечатков пальцев, встроенный в экранный «сэндвич». В отличие от старших Galaxy S, используется оптический датчик, чуть более медленный и не реагирующий на прикосновение влажного пальца (и, соответственно, не срабатывающий в дождь). И да, он снова расположен слишком низко – приходится тянуться к нему пальцем или придерживать смартфон второй рукой. Непонятно, то ли это действительно как-то удешевляет производство экрана, то ли это просто психологический водораздел между устройствами доступными и более дорогими.

⇡#Дисплей и звук

В Samsung Galaxy S25 FE установлен тот же дисплей, что и на Galaxy S24 FE: Dynamic AMOLED 2X диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2340 × 1080 точек. Плотность пикселей – 385 ppi. Отличия от 2К-экранов на старших S25 очевидны, но при этом серьезной пикселизации нет, картинка выглядит гладкой, ощущение «дешевого экрана» отсутствует. При этом да, тут, по сути, тот же экран, что и на Galaxy A56.

Есть поддержка частоты обновления в 120 Гц, которая работает при любом разрешении, и, как обычно у Samsung, возможна только в «адаптивном» формате — смартфон сам решает, когда врубить частоту на максимум, а когда, наоборот, пригасить. Но, опять же, важный компромисс – это обычный OLED-экран, не LTPO, то есть частота будет меняться скачкообразно, ступенями по 30 Гц, что скажется на энергопотреблении.

Заявленная пиковая (динамическая) яркость составляет 1900 кд/м2. Зафиксировать цифры, даже просто близкие к заявленным, не представляется возможным – динамическую яркость вообще измерять сложно из-за того, что надо обеспечивать особые условия по освещению. А здесь сложно вдвойне – в меню отсутствует привычный для старших Samsung пункт «повышенная яркость», позволяющий увеличить уровень яркости статической. Так что при искусственном свете (от светодиодных ламп) максимальная измеренная яркость составила 452 кд/м2. При этом на солнце экран проявляет себя хорошо, недостатка яркости не ощущается.

В меню настроек экрана можно менять частоту обновления (повторюсь – адаптивная или фиксированная на 60 герцах), размер и стиль шрифта, настраивать масштабирование экрана, гибко настраивать режим с теплыми тонами («Комфорт для глаз»), вплоть до ручного выбора цветовой температуры. Параметра коррекции цветопередачи два: «насыщенные цвета» (с возможностью менять баланс белого и вручную настраивать три главных цвета) и «естественные цвета». Я измерил цветопередачу дисплея в режиме «насыщенные цвета» без дополнительной настройки и в режиме «естественные цвета».

В режиме цветопередачи «насыщенные цвета», который установлен по умолчанию, цветовое пространство экрана Samsung Galaxy S25 FE оказывается чуть более узким, нежели DCI-P3 (но заметно шире классического sRGB). Среднее значение гаммы составляет 2,06 – значительно ниже нормы. Цветовая температура, фактически, соответствует эталону (6 500 К), отклоняясь от него незначително. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 4,45 при норме 3 и эталонном значении 2.

В режиме цветопередачи «естественные цвета» цветовой охват в точности соответствует стандарту sRGB. Гамма приходит в норму (средний уровень – 2,18), температура эталонная почти без отклонений. Среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker составляет 2,71 (в границах нормы, но вне эталонной зоны). Дисплей Samsung Galaxy S25 FE настроен хорошо, пусть и не идеально.

В Samsung Galaxy S25 FE нет мини-джека, само собой. Без проводов же звук передается по протоколу Bluetooth 5.4, есть поддержка ключевых профилей передачи данных в высоком разрешении, вроде LDAC (но aptX отсутствует). Смартфон сертифицирован по стандарту Dolby Atmos. Динамики – стереофонические, используется гибридная схема, где наряду с выделенным, расположенным на нижней грани, работает разговорный динамик, причем без вывода звука на верхнюю грань. При этом звуковой баланс более-менее соблюдается, оба динамика громкие, качество звука достойное.

Samsung Galaxy S25 FE получил аппаратную платформу Samsung Exynos 2400 – прошлогоднее старшее фирменное решение, установленное на Galaxy S24 и Galaxy S24+. Также эту платформу можно встретить на недавнем Samsung Galaxy Z Flip7 FE.

Samsung Exynos 2400 состоит из десяти вычислительных ядер: одно ARM Cortex-X4 частотой 3,3 ГГц, пять ARM Cortex-A720 (разделенные на два блока с частотой ль 2,9 до 3,1), а также четыре энергоэффективных ARM Cortex-A520 частотой 1,8 ГГц. Графика – Xclipse 940 частотой 1,1 ГГц. Техпроцесс – 4 нм. Поддерживаются и актуальные API, и трассировка лучей.

Сетовать на то, что S25 FE не получил актуальный «снэпдрэгон», в отличие от старших смартфонов бренда, особенно не хочется. Да, в бенчмарках смартфон чуть уступает решениям на старших платформах Qualcomm, в том числе и на прошлогодней (как у Xiaomi 14T Pro), но, во-первых, отставание не такое уж заметное, во-вторых, здесь мы видим, что тактовые частоты по умолчанию не режутся, как на 8 Elite for Galaxy в складных смартфонах Samsung, так что разница в уровне пиковой мощи с флагманами не такая уж серьезная. Что касается практической стороны производительности S25 FE – смартфон вполне «гоняет» на 120 кадрах в секунду основные соревновательные игры и держит стабильные 60 кадров в секунду для проектов особо требовательных по графике. Базовые функции тем более исполняются отлично.

Результаты синтетических тестов Samsung Galaxy S25 FE

Смартфон серьезно греется под нагрузкой – температура может доходить до 46-47°C, но до перегрева дело не доходит. В том числе и благодаря троттлингу – он здесь может достигать 30-38%. Немало, но говорить о том, что под нагрузкой у смартфона слишком сильно «подрезаются крылья», я тоже не могу.

Samsung Galaxy S25 FE получил накопители стандарта UFS 4.0 емкостью от 128 до 512 Гбайт и 8 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5x. У нас на тесте побывала версия на 8+128 Гбайт – и этого откровенно мало для смартфона сегодня. Буквально неделя тестирования с активной съемкой и вот уже почти 50% памяти смартфона забито – без возможности расширить объем картой памяти.

Связь и беспроводные коммуникации

В Samsung Galaxy S25 FE есть два слота для операторских карточек стандарта nano-SIM, одну из которых можно подменить карточкой виртуальной (eSIM). Смартфон поддерживает VoLTE и VoWi-Fi. Все диапазоны, необходимые для корректной работы LTE, поддерживаются.

Список остальных беспроводных модулей: NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6e (Wi-Fi 7 как не было, так и нет). Навигационный модуль работает с основными системами: GPS (в том числе A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS.

В Samsung Galaxy S25 FE установлены ровно те же камеры, что и в Galaxy S24 FE, но работают они чуть иначе – об этом мы поговорим подробнее ниже. Формально тут три камеры, обеспечивающие три «реальных» фокусных расстояния – начиная с расширенного угла обзора и заканчивая трехкратным оптическим зумом.

Главный модуль получил, судя по всему, сенсор Samsung ISOCELL GN3: разрешение 50 мегапикселей (схема ISOCELL 2.0 – субпиксели группируются по четыре, но с перемычками, сокращающими потери света), габариты — 1/1,57" (размер отдельного пикселя — 1,0 мкм). С ним работает объектив с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 24 мм и светосилой f/1,8. Автофокус — фазовый, реализована схема Dual Pixel. Есть оптический стабилизатор. Телефотомодуль – на 8 мегапикселей, с ним работает объектив с ЭФР 75 мм и светосилой f/2,4. Есть и фазовый фокус, и, опять же, оптический стабилизатор. Широкоугольная камера снабжена сенсором разрешением 12 мегапикселей и объективом светосилой f/2,2 и ЭФР 13 мм, без автофокуса и стабилизации.

Да, то, что тут не все камеры – с Quad Bayer-сенсорами, с одной стороны, удивляет (пусть даже это не флагманский сегмент, но чего-то подобного ждешь и от смартфонов рангом чуть ниже), с другой – подобной роскоши не может предоставить даже Galaxy S25+, у которого также наряду с 50-мегапиксельным главным модулем используются второстепенные сенсоры попроще (но чуть более высокого уровня, чем у S25 FE).

Странная история, связанная с тем, что увеличенное разрешение (и особая схема расположения пикселей) не используется для того, чтобы добиться двукратного «гибридного» зума, как на S24 FE, закончилась. Здесь тот же набор камер, но двукратный зум за счет кропа картинки, полученной на главную камеру, имеется.

Объяснить это можно было бы неуверенностью Samsung в алгоритмах обработки, которые не позволили бы добиться нормального качества картинки – но в своих старших смартфонах компания вполне в них уверена. Здесь, как можно увидеть по примерам фото выше, тоже особенно не в чем было сомневаться – да, изображение слегка пережато, недостаток детализации компенсируется повышением контурной резкости, а в темноте картинка более шумная, нежели полученная без кропа. Но общий уровень вполне высокий, пользоваться двукратным зумом можно спокойно.

На ту же камеру, но без зума Samsung Galaxy S25 FE снимает, конечно же, еще лучше: отличная детализация, широкий динамический диапазон, качественная работа с освещением в кадре. При слабом освещении «естественная» детализация падает, появляется эффект определенного «перешарпа», но не слишком заметный – общий уровень фотографии все равно остается высоким.

Телефотомодулю не хватает только оригинального разрешения сенсора – картинка в целом кажется слегка замыленой, ночью – особенно. При этом отмечу, что смартфон предпочитает выдать более «шумное» изображение совсем сглаженному и лишенному деталей, что идет фотографии на пользу. Динамический диапазон – довольно широкий.

Широкоугольная камера радует большим углом, но при этом значительная часть кадра оказывается не слишком резкой – зона пространственных искажений у оптики великовата. Также модулю не хватает автофокуса, из-за чего его применение ограничивается исключительно пейзажами. При этом отмечаем приличный динамический диапазон при съемке днем и стабильность картинки в ночных условиях – да, детализация проседает, темные участки кадра оказываются «провалены», но смаза почти нет.

Стоит сказать про единообразие цветопередачи и баланса белого для всех трех камер, но при этом цветопередача в целом чуть холодновата, что характерно для обработки на смартфонах Samsung.

При выборе фокусного расстояния на базовом экране съемки также предлагаются опции трех вариантов программного зума: 10-, 20- и 30-кратный. Все три можно назвать применимыми только условно – качество картинки очень сильно «режется», каких-то чудес постобработки при помощи ИИ, которые демонстрирует, к примеру, HONOR (к примеру, в Magic 7 Pro или Magic V5), здесь нет.

Базовое разрешение основного модуля — 12 мегапикселей, но в любой момент можно перейти на режим съемки в разрешении 50 мегапикселей (8 160 × 6 120 точек). Заметного прироста детализации не будет, а места на накопителе такие снимки занимают значительно больше. Съемка ведется со стандартным фокусным расстоянием, но можно также использовать и программный зум – смысла в этом, правда, никакого нет.

Ночной режим (склейка мультиэкспозиции из кадров с разными параметрами съемки с последующей доработкой результата нейросетями) в Samsung Galaxy S25 FE работает привычным образом – повышается общая яркость снимка, насыщенность, детализация, картинка «сглаживается», уходят шумы. По умолчанию ночной режим активируется в базовом режиме съемки, но с ограниченной степенью воздействия – чуть короче «выдержка». В специальном режиме «Ночь» можно порой ждать до трех секунд, но и эффект будет намного заметнее. Причем при съемке с расширенным углом обзора и зумом туда действительно стоит зайти – эффект будет намного более ярким и заметным.

В портретном режиме доступны три фокусных расстояния (помимо стандартного угла обзора и трехкратного оптического зума есть также «гибридный» двукратный зум), искусственное размытие и ретушь. Эффекты размытия можно добавлять постфактум при постобработке в галерее. Во время съемки есть несколько вариантов тонирования, возможность поместить модель на однотонный или черно-белый фон (при сохранении цвета на объекте съемки) – в общем, стандартный для Samsung набор, местами прямо-таки сомнительный. Размытие осуществляется относительно аккуратно, но само боке, на мой вкус, скучноватое, плоское. Да и с выбивающимися прядками смартфон справляется без блеска.

Примеры работы фирменных фильтров

Вместо стандартных фильтров, тонирующих картинку, теперь Samsung на старших смартфонах предлагает более комплексные варианты обработки изображения — по целому ряду настраиваемых параметров. Причем можно фильтры создавать самостоятельно и даже использовать в качестве шаблона какие-либо фотографии, с которых берется набор параметров. В галерее выше – только предустановленные фильтры в полном объеме.

Как таковой макросъемки на Samsung Galaxy S25 FE не предусмотрено вовсе – эта опция не присутствует в общем списке режимов и не активируется при съемке крупным планом. При этом снимать цветы или другие мелкие объекты на смартфон можно вполне – с использованием главной камеры, в том числе и с двукратным зумом. Это невыдающееся макро само по себе, но качество съемки высокое.

Приложение камеры очень хорошее и в плане интерфейса, и по организации работы. На месте очень удобная шкала с выбором из многочисленных вариантов быстрого доступа к зуму, все пиктограммы хорошо читаются, навигация понятная, набор режимов в быстром доступе можно редактировать. Набор опций небольшой, но все необходимое есть: режим с ручными настройками, съемка таймлапсов, замедленного видео, панорам и так далее.

Галерея снимков

Samsung Galaxy S25 FE позволяет снимать видео на главную камеры в разрешении вплоть до 8К при 30 кадрах и при частоте 60 кадров в секунду (в разрешении Full HD или 4K). Зум-камера и расширенный угол обзора доступны только при 30 кадрах в секунду (при разрешении не выше 4К) – в этом режиме можно налету менять фокусные расстояния. Есть «профессиональный» режим съемки, в котором можно регулировать скорость зуммирования, выбирать, на какие встроенные микрофоны писать звук и так далее. При любом разрешении доступна цифровая стабилизация, в том числе и в 8К, а в Full HD — улучшенная стабилизация, делающая картинку еще более стабильной; правда, в последнем случае съемка ведется на широкоугольный модуль, у которого заметно ниже качество съемки. В целом по качеству съемки серьезных претензий S25 FE я предъявить не могу, но отсутствие опций съемки в 60 fps на другие камеры, кроме главной, несколько печалит.

Фронтальная камера в этот раз перенесена со старших моделей серии, где она не меняется уже несколько лет. В ней используется 12-мегапиксельный сенсор S5K3LU габаритами 1/3,2" (размеры отдельного пикселя – 1,12 мкм). Оптика – с автофокусом, светосила – f/2,2. Вспышки нет. Можно снимать с двумя фокусными расстояниями, причем разрешение не меняется в зависимости от угла обзора. Автофокус очень цепкий, есть все те же опции, что и при портретной съемке на тыльную камеру. Есть даже дополнительная опция: можно заранее выбрать тона снимка, теплый или натуральный. Но доступна эта опция только при съемке в базовом режиме, без размытия фона. Качество съемки хорошее.

В Samsung Galaxy S25 FE установлен аккумулятор большей емкости, чем на S24 FE – теперь на 18,62 Вт·ч (4900 мА·ч, 3,8 В). И это в любом случае чуть ниже среднего (как правило – не ниже пяти тысяч миллиампер-часов). Вот и автономность соответствующая – то есть более-менее средняя. При небольшой стабильной нагрузке смартфон держит заряд весь день без особенных проблем, но повышенная нагрузка способна посадить аккумулятор S25 FE уже после обеда.

В нашем стандартном тесте с воспроизведением Full HD-видео с максимальной яркостью экрана и включенными беспроводными соединениями Samsung Galaxy S25 FE «протянул» 19 часов – хороший показатель, пусть и не выдающийся на фоне других смартфонов бренда.

В коробке с Samsung Galaxy S25 FE (как и всеми другими смартфонами Samsung) отсутствует зарядное устройство. Но скорость поддерживаемой зарядки при этом выросла – до «флагманских» 45 Вт, что, в теории, позволяет зарядить аккумулятор гаджета примерно за час. Также поддерживается беспроводная зарядка мощностью до 15 Вт и обратная беспроводная зарядка для аксессуаров.

Смартфон серии FE как и любые «субфлагманы», в принципе – категория довольно специфичная. Еще не топ-уровень, но уже и не простенько – классическая дихотомия из «Залечь на дно в Брюгге», но примененная к гаджетам. Для производителя тут очень важна тонкая работа с настройками компромисса – слишком приблизишь по характеристикам устройство к старшим, те резко утратят смысл. Переборщишь с упрощениями – никому FE станет не нужен.

И в этом году Samsung, кажется, удалось соблюсти баланс, близкий к идеальному. По своим характеристикам и в целом «по духу» S25 FE подбирается к S25+ достаточно близко – но при этом оказывается намного дешевле. Настолько дешевле, что ты сразу ищешь подвох – что же такого здесь выплеснули важного, что цену удалось удержать в районе 50 тысяч? На самом деле, ничего. Платформа попроще – но из-за лютого троттлинга старший «снэпдрэгон» не дает на S25+ таких уж явных преимуществ. Камеры прошлогодние – да, верно, но и у S25+ они не самые выдающиеся, примерно тот же уровень. Нет Wi-Fi 7? Для России неактуально. Экран пониже разрешением и без LTPO – ну да, пожалуй, но насколько это для вас критично?

При этом S25 FE стал намного легче, тоньше и изящнее предшественника, он смотрится достойно не только на фоне соседа-флагмана, но и на фоне прямых конкурентов-субфлагманов, которым в этом году он не уступает в ценовом отношении, что совершенно для Samsung нетипично и приятно.

Достоинства:

корпус качественно исполнен, влагозащита IP68;

неплохое качество съемки на тыльную камеру;

достойное качество видеосъемки;

неплохо настроенный и яркий AMOLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма с частотой 120 Гц;

есть беспроводная зарядка;

удачная программная оболочка с ИИ-сервисами Galaxy AI и Google Gemini.

Недостатки: