Обзор смартфона Samsung Galaxy S25: умники и умницы

Собственно, Google, Apple и Samsung – единственные компании, стабильно выпускающие компактные версии своих флагманов: с экранами поменьше и упрощенными камерами. Apple (да и Samsung) зачастую еще и аппаратную платформу попроще использует. Но в этом году что iPhone 16, что Samsung Galaxy S25 как минимум по чипсету приближены к старшим версиям. Также у Samsung Galaxy S25, само собой, полнофункциональная оболочка с характерным для компании изобилием ИИ-функций, получившим еще и пополнение в 2025 году. Эта версия добралась до нас раньше Ultra, и упускать возможность протестировать ее мы не стали (а об «ультре» поговорим попозже — в первую очередь с точки зрения ее фотографических возможностей).

Вместе с Samsung Galaxy S25 также мы познакомились с Samsung Galaxy S25+ — как обычно, версия, идентичная маленькой во всем, кроме экрана (6,7 против 6,2 дюйма), батареи (4900 против 4000 мА·ч) и мощности поддерживаемой зарядки (45 против 25 Вт).

Основные же характеристики те же: платформа Qualcomm Snapdragon 8 Elite в версии for Galaxy, тройная тыльная камера (50+12+10 Мп), Android 15 с оболочкой One UI 7. Ну и (второй год подряд) акцент больше на программном, нежели на аппаратном обновлении. Далее в этом обзоре мы будем говорить именно о Samsung Galaxy S25 (не «плюсовой» версии).

Samsung Galaxy S25 Samsung Galaxy S25 Ultra OPPO Find X8 HONOR Magic7 Pro Apple iPhone 16 Дисплей 6,2 дюйма, LTPO AMOLED,

2340 × 1080 точек, 416 ppi; 120 Гц 6,9 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 1440 × 3120, 498 ppi; 120 Гц 6,59 дюйма, AMOLED,

2760 × 1256 точек, 460 ppi; 120 Гц 6,8 дюйма, LTPO OLED,

2800 × 1280 точек, 453 ppi; 120 Гц 6,1 дюйма, Super Retina XDR OLED, 2556 × 1179, 460 ppi, 60 Гц Защитное стекло Corning Gorilla Victus 2 Corning Gorilla Armor 2 Corning Gorilla Glass 7i HONOR NanoCrystal Shield Нет информации Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy: восемь ядер (2 × Oryon V2 Phoenix L, частота 4,47 ГГц, 6 × Oryon V2 Phoenix M, частота 3,53 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy: восемь ядер (2 × Oryon V2 Phoenix L, частота 4,47 ГГц, 6 × Oryon V2 Phoenix M, частота 3,53 ГГц) MediaTek Dimensity 9400: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X925, частота 3,63 ГГц + 3 × ARM Cortex-X4, частота 3,3 ГГц + 4 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Elite: восемь ядер (2 × Oryon V2 Phoenix L, частота 4,32 ГГц, 6 × Oryon V2 Phoenix M, частота 3,53 ГГц) Apple A18 Bionic: шесть ядер (2 × производительных, частота 4,04 ГГц + 4 × энергоэффективных, частота 2,2 ГГц) Графический контроллер Adreno 830 Adreno 830 Immortalis-G925 Adreno 830 Apple GPU (5 ядер) Оперативная память 12 Гбайт 12/16 Гбайт 12/16 Гбайт 12/16 Гбайт 8 Гбайт Флеш-память 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 128/256/512 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM Две nano-SIM; eSIM Одна nano-SIM и одна eSIM (международная версия), две eSIM (версия для США), две nano-SIM (версия для Китая) Сотовая связь 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

CDMA 800 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц CDMA 800 / 1900

HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66 LTE, нет информации о диапазонах LTE-A, диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 (международная версия) Сотовая связь 5G SA/NSA/Sub6: диапазоны 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6: диапазоны 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA, нет информации о диапазонах SA/NSA/Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 Bluetooth 5.4 5.4 5.4 5.4 5.3 NFC Есть Есть Есть Есть Есть (Apple Pay) Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, ИК-порт, Face ID Освещённости, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, Face ID Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Нет Основная камера Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 10 Мп, ƒ/2,4 + 12 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 13 до 67 мм), оптический стабилизатор с основной и зум-камерой, фазовый автофокус на основной и зум-камере, одинарная светодиодная вспышка Четверной модуль: 200 Мп, ƒ/1,7 + 50 Мп, ƒ/1,9 + 50 Мп, ƒ/3,4 + 10 Мп, ƒ/2,4 (ЭФР от 13 до 111 мм), оптический стабилизатор с основной и обеими зум-камерами, фазовый автофокус на всех камерах (гибридный — на главной), одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,9 + 50 Мп, ƒ/2,0 + 50 Мп, ƒ/2,6 (ЭФР от 15 до 73 мм), фазовый автофокус со всеми камерами (гибридный — с главной камерой), оптический стабилизатор с главной и зум-камерой, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,4-2,0 + 50 Мп, ƒ/2,0 + 200 Мп, ƒ/2,6 (ЭФР от 13 до 72 мм), фазовый автофокус на всех трех камерах (гибридный — на главной), оптический стабилизатор на основной и телефотокамерах, двойная светодиодная вспышка Двойной модуль: 48 + 12 Мп, ƒ/1,6 + ƒ/2,2, двойная светодиодная вспышка, фазовый автофокус, оптическая стабилизация в основном модуле Фронтальная камера 12 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус, без вспышки 12 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,4, фиксированный фокус, без вспышки Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/2,0 + TOF, автофокус, без вспышки Двойной модуль: 12 Мп, ƒ/1,9, фазовый автофокус, без вспышки, + биометрический датчик/датчик глубины Питание Несъемный аккумулятор: 15,2 Вт·ч (4000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 25 Вт (нет в комплекте) Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 45 Вт (нет в комплекте) Несъемный аккумулятор: 21,4 Вт·ч (5630 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 80 Вт Несъемный аккумулятор: 22,23 Вт·ч (5850 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 13,53 Вт·ч (3561 мА·ч, 3,8 В) Размер 146,9 × 70,5 × 7,2 мм 162,8 × 77,6 × 8,2 мм 157,4 × 74,3 × 7,9 мм 162,7 × 77,1 × 8,8 мм 147,6 × 71,6 × 7,8 мм Масса 162 грамма 218 граммов 193 грамма 223 грамма 170 грамм Защита корпуса IP68 IP68 IP68/IP69 IP68/IP69 IP68 Операционная система Android 15, оболочка One UI Android 15, оболочка One UI Android 15, оболочка ColorOS 15 Android 15, оболочка MagicOS 9 iOS 18 Актуальная цена От 99 990 рублей От 159 990 рублей От 51 000 рублей (на российских маркетплейсах) От 140 000 рублей От 105 000 рублей

В Samsung, судя по всему, считают, что нашли «золотое сечение» в том, что касается оформления смартфонов, и, как Apple, просто не меняют дизайн уже несколько лет. Точнее, минимальные изменения происходят (то грани станут более скругленными, то добавится хромированная окантовка вокруг некоторых элементов, то снова исчезнет), но если не сравнивать гаджеты лоб в лоб, то между, условно, Samsung Galaxy S23 и Samsung Galaxy S25 не заметно особой разницы. Прошлый «другой» флагман Samsung выходил еще в 2022 году. Хотя ладно, линзы оформлены чуть иначе, чем в прошлом году, — с более крупной окантовкой, на манер Samsung Galaxy Z Fold6.

Если отойти от сравнений и просто поговорить о дизайне Samsung Galaxy S25, то единственное слово, которое приходит в голову, — лаконичность. Это корейский смартфон, но ощущение, будто тут не обошлось без европейской, если не сказать скандинавской, школы дизайна. Все максимально просто и при этом довольно человечно. Каждая камера — в своем отверстии (единого блока нет), все грани плоские (в том числе экран и спинка), покрытие — матовое, без каких-либо интересных напылений и узоров.

Смартфон, как и следовало ожидать, довольно компактный — он легко помещается в любой карман, весит немного (162 грамма), заметно тоньше даже iPhone 16 (7,2 мм против 7,8 мм), но при этом не идеально удобен. Грани недостаточно сглажены, из-за чего ладонь может устать, если долго держать аппарат одной рукой. В этом плане «айфон» сделан чуть более правильно. Но это мелкие придирки — в остальном перед нами на редкость человечный гаджет, если вы, конечно, не привыкли еще к семидюймовым дисплеям.

Цветовых вариаций масса: помимо синего Galaxy S25, который и оказался у нас на тесте, в российской рознице можно купить также голубой, мятный и серый. Также существуют варианты в исполнении «розовое золото», «коралловый красный», ну и черный, конечно, — они доступны за пределами РФ на определенных рынках.

Материалы вполне премиальные — закаленное стекло спереди и сзади (Gorilla Glass Victus 2, наиболее современное и ударопрочное Armor досталось только S25 Ultra), грани выполнены из армированного алюминия. При этом задняя панель немного «мягкая» — даже при аккуратном обращении мне удалось посадить на нее небольшую царапину за две недели тестирования. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.

Функциональные элементы обычные: пара клавиш справа, на нижней грани динамик, порт USB Type-C, микрофон и слот для SIM-карт. Сверху пара микрофонов и нет решетки вывода звука: Samsung продолжает настаивать на том, что пара динамиков «выделенный + разговорный» даже без уточненного позиционирования последнего — это нормально.

Комплект, как всегда, предельно скудный — нет ни чехла, ни адаптера питания.

Samsung Galaxy S25 работает под управлением операционной системы Android 15 со свежей оболочкой One UI 7. И она заметно изменилась по сравнению с шестой версией.

Интерфейс оболочки One UI 7

Первое, что бросается в глаза, — свежее оформление интерфейса: дизайнеры перерисовали значки, виджеты выглядят иначе, появились большие папки, фирменные приложения обзавелись новым шрифтом, уведомления и панель быстрых настроек теперь разделены и вызываются смахиванием с разных сторон экрана; обе панели при этом тоже изменились — и внешне, и функционально. На экране блокировки появился новый виджет, который показывает рекомендованные на основе ваших предпочтений новости от Google, панель плеера или диктофона, ну и предлагает перейти в новую панель «Мой день». В ней отображается погода с дополнительной текстовой расшифровкой, а также календарь и ваше расписание на день, в том числе с дополнительной персонализацией, сделанной с помощью искусственного интеллекта. Думается, со временем приложение станет более полезным, пока же оно кажется чуть недоработанным и бедноватым; хотя, думается, при долгом использовании оно постепенно «набрало бы обороты», как это бывает с любым ИИ-ассистентом. К слову, само фирменное приложение «Погода» значительно переработано — оно стало намного подробнее и лучше интегрировано с приложением Samsung Health (тоже обновленным). В целом изменений много — и похоже, что почти все к лучшему: опыт использования Samsung Galaxy S25 кажется одновременно и особенным (словно бы совмещающим характерные для Android паттерны с некоторыми фишками, характерными для iOS, – но со своими акцентами), и не слишком замороченным. Конечно же, подчеркивается это наиболее продвинутым встроенным искусственным интеллектом Galaxy AI – он тоже обновился.

Возможности Galaxy AI

Пока Apple и Google вводят свои ИИ-помощники постепенно, с бесконечными ограничениями и по функциональности, и по регионам, Samsung работает решительнее и быстрее, причем объединяя в своих старших смартфонах сразу и свой Galaxy AI (доступный в полном объеме), и Google Gemini (ограниченный для использования в России, но есть средства обойти эти ограничения). Перечислим все ИИ-функции, доступные в S25:

Поиск информации на картинке («Обвести и найти»).

Ассистент по письму (исправляет ошибки, редактирует текст в выбранном стиле, форматирует текст в таблицу, может автоматически отвечать на сообщения).

Переводчик (как текстовый, так и устный, в том числе работает при голосовых вызовах и в диктофоне).

Ассистент по заметкам (форматирует текст, создает сводки, проверяет правописание, переводит, расшифровывает записи, может даже создавать обложки для записей, исходя из содержания).

Ассистент по расшифровке (преобразует голосовые вызовы и сообщения в текст и может создавать затем сводки).

Ассистент по просмотру (создает краткие сводки веб-страниц, переводит на них текст, в том числе с изображений, может переводить текст в звук).

Ассистент по фотографиям (удаление, перемещение и добавление объектов на изображениях).

Ассистент по рисованию (может на основе эскизов создавать готовые изображения, преобразовывать фото в картинки по шаблону, а также создавать изображения на основе текстового описания).

Контроль звука (устраняет шумы в видео, регулирует громкость речи, ветра и других звуков).

Фотообои (добавление погодных эффектов к любым изображениям, выбранным в качестве обоев для экрана блокировки).

К этому можно добавить ИИ от Google (Gemini) – в качестве голосового поиска и полноценного ИИ-ассистента. Он официально не работает в России, но это «чинится» при первом запуске устройства сменой DNS-сервера. Для этого надо, не подключая свой аккаунт Google и интернет при первом запуске, зайти в раздел «Настройки — Подключения — Другие настройки — Персональный DNS-сервер», где вручную вписать в «Имя хоста провайдера персонального DNS-сервера» один из следующих адресов: comss.dns.controld.com или dns.comss.one. После этого подключаем интернет и входим в аккаунт. Если этого не сделать, то Gemini не будет работать, и запустить его поможет только полный сброс устройства для проведения указанной операции.

Даже без Gemini набор ИИ-функций, их интеграция в программное обеспечение, а также качество их реализации (к примеру, удалять объекты с фото умеют многие смартфоны, но Samsung это делает значительно лучше всех) очень впечатляет. Это не «просто еще одна программная фишка», а полноценная причина выбрать именно флагман Samsung – причем неважно, Galaxy S25 или Galaxy S25 Ultra, искусственный интеллект в них не различается. Добавлю, что при желании можно отключить отправку данных при выполнении этих задач на серверы, попросив смартфон задействовать только встроенный нейропроцессор, но в этом случае часть функций отпадет.

Работает One UI 7 очень быстро и гладко, ошибок нет даже при выполнении сложных и связанных с нейросетями задач. Система занимает при этом более 20 Гбайт в памяти, чем фактически исключает покупку версии с накопителем на 128 Гбайт (придется буквально непрерывно обращаться к «облакам»). Обещают до семи лет программных обновлений и обновлений безопасности.

Средства идентификации пользователя привычные: распознавание лица при помощи фронтальной камеры (без дополнительных датчиков) и сканер отпечатков пальцев, встроенный в экранный «сэндвич». Используется ультразвуковой датчик — более быстрый и реагирующий на прикосновение не совсем чистых или влажных пальцев. Он расположен довольно высоко на экране — чтобы дотянуться до него, перехватывать в руке смартфон не надо. Вибрирует смартфон только при неудачном срабатывании сканера, тактильного отклика при удачном распознавании не хватает.

⇡#Дисплей и звук

В Samsung Galaxy S25 установлен дисплей диагональю 6,2 дюйма с матрицей Dynamic AMOLED 2X разрешением 2340 × 1080 точек. Плотность пикселей – 416 ppi. Картинка гладкая, детализированная, визуально эти 100 ppi, недостающие по сравнению с привычными флагманскими 2K-экранами , не заметны.

Есть поддержка частоты обновления в 120 Гц, которая работает при любом разрешении и, как обычно у Samsung, возможна только в «адаптивном» формате — смартфон сам решает, когда врубить частоту на максимум, а когда, наоборот, пригасить. Вручную можно выставить только 60 Гц, если вам вдруг очень захотелось сэкономить пару процентов заряда за счет плавности скроллинга. И да, это LTPO-матрица, так что переключение происходит мелкими ступенями в диапазоне от 1 до 120 Гц. В играх повышенная частота поддерживается.

Заявленная пиковая (динамическая) яркость составляет 2600 кд/м2 — реальный пик чуть ниже, но экран тут в любом случае светит на совесть. Особенно если в настройках выставить параметр «повышенная яркость» — тогда поднимается пик в том числе и статической яркости, независимой от внешнего освещения (хотя, само собой, все экраны современных смартфонов ограничивают свечение в условиях темного помещения или искусственного света и резко увеличивают яркость на солнце — даже без выбора «автояркости»). Наши измерения, которые проводятся в условиях искусственного света ламп накаливания, показали значение 794 кд/м2. Очень солидно, но другого от флагманского смартфона Samsung (пусть и компактного) ожидать и не стоило.

В меню настроек экрана, помимо смены частоты обновления, можно регулировать размер и стиль шрифта, масштабирование экрана, гибко настраивать режим защиты зрения с теплыми тонами («Комфорт для глаз»), вплоть до ручного выбора цветовой температуры. Параметров коррекции цветопередачи два: «насыщенные цвета» (с возможностью менять баланс белого и вручную настраивать три главных цвета) и «естественные цвета». Также есть возможность выставить адаптивную цветопередачу, когда экран подстраивает цвета под внешнее освещение. Я измерил цветопередачу дисплея в режиме «насыщенные цвета» без дополнительной настройки и в режиме «естественные цвета».

В режиме цветопередачи «насыщенные цвета», который установлен по умолчанию, цветовое пространство экрана Samsung Galaxy S25 оказывается чуть более узким, нежели стандарт DCI-P3. Среднее значение гаммы составляет 2,05 – значительно ниже нормы, причем кривые стабильны, такое значение достигается не из-за просадки в светлых оттенках, как бывает обычно. Цветовая температура фактически в норме — колеблется от 6 500 до 6 800 К. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 4,66 при норме 3 и эталонном значении 2.

В режиме цветопередачи «естественные цвета» цветовой охват в точности соответствует стандарту sRGB. Гамма уже оказывается в норме (средний уровень – 2,18). Температура падает даже ниже эталона (6 500 К), но совсем незначительно. Среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker составляет 2,88. Дисплей настроен не идеально, но вполне корректно.

Стереодинамики, как обычно у Samsung, неплохие, но не выдающиеся — не хватает и точности позиционирования звука (огрех схемы «разговорный + выделенный», особенно без дополнительной решетки, выводящей звук на верхний торец), и в целом качества звучания. По громкости вопросов нет. Мини-джек, понятное дело, отсутствует. Без проводов звук передается по протоколу Bluetooth 5.3, есть поддержка ключевых профилей передачи данных в высоком разрешении (aptX, LDAC, aptX HD, а вот aptX Adaptive, к примеру, отсутствует). Смартфон сертифицирован по стандарту Dolby Atmos.

Samsung Galaxy S25 получил аппаратную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite в версии for Galaxy – такую же, как на S25 Ultra. В этом поколении разделения «снэпдрэгон для самого старшего, Exynos для тех, кто помладше», нет. Свою собственную платформу Samsung в этот раз на флагманы ставить не стала.

Версия Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy отличается, если смотреть поверхностно, только разогнанными старшими ядрами — это те же Oryon V2 Phoenix L, но здесь они обладают тактовой частотой 4,47 против 4,32 ГГц у «обычной» Snapdragon 8 Elite. Младшие ядра — без изменений: шесть Oryon V2 Phoenix M частотой до 3,53 Гц. Графическая подсистема – Adreno 830, причем информации по повышению в ней тактовой частоты нет — это те же 1,1 ГГц. Набор инструкций – ARMv9.2-A. Собирается платформа на фабриках TSMC по 3-нм техпроцессу. Каких-то специализированных чипов авторства Samsung в связке с платформой либо не используется, либо об этом просто никто не заявляет.

По идее, слегка разогнанная платформа должна выдавать цифры в бенчмарках, превосходящие те, что мы видим у конкурентов. Ну или как минимум не уступающие им. В каких-то тестах, вроде чисто процессорного Geekbench, так и происходит. Но комплексная производительность (в AnTuTu) и графическая (конкретно — в GFXBench) оказывается чуть снижена — скорее даже на уровне Snapdragon 8 Gen 3. При этом в иных тестах, вроде 3DMark, мы видим вполне хорошие результаты. В целом же чувствуется, что «крылья» чипсету подрезали — во избежание проблем с перегревом. И того, что есть, хватает с лихвой для любых задач и игровой производительности топового уровня, но до актуальных лидеров по мощи Galaxy S25 не дотягивается.

Результаты синтетических тестов Samsung Galaxy S25

Но да, действительно, смартфон не перегревается под длительной тяжелой нагрузкой, в отличие от многих конкурентов. В том числе и за счет троттлинга, правда, частоты под нагрузкой могут снижаться на 50-60%.

Само собой, Snapdragon 8 Elite поддерживает самую быструю память, чем Samsung и пользуется: тут установлено 12 Гбайт оперативки стандарта LPDDR5x с возможностью расширения (до 12 дополнительных гигабайт за счет накопителя), а также тот самый накопитель стандарта UFS 4.0 емкостью от 128 до 512 Гбайт. Слот для карты памяти отсутствует. У нас на тесте был Samsung Galaxy S25 в версии 12+128 Гбайт.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В Samsung Galaxy S25 предусмотрено два слота для операторских карточек стандарта nano-SIM, одну из которых можно заменить карточкой виртуальной (eSIM). Смартфон поддерживает VoLTE и VoWi-Fi. Все диапазоны, необходимые для корректной работы LTE, поддерживаются. Есть и 5G-модем с весьма широкой поддержкой диапазонов.

Список остальных беспроводных модулей: NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6e/7. Навигационный модуль работает с основными системами: GPS (в том числе A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS.

Если по «железу» Samsung Galaxy S25 и Samsung Galaxy S25 Ultra плюс-минус равны, то по камере маленький флагман ближе к Samsung Galaxy S24 FE, нежели к старшей модели серии. Тут установлен тройной, а не четверной блок камер, в котором только один модуль обладает сенсором формата Quad Bayer, а предельный зум — трехкратный.

Главный модуль получил, скорее всего (официальной информацией Samsung традиционно не делится), сенсор Samsung ISOCELL GN3: разрешение 50 мегапикселей (схема ISOCELL 2.0 – субпиксели группируются по четыре, но с перемычками, сокращающими потери света), габариты — 1/1,56" (размер отдельного пикселя — 1 мкм). С ним работает объектив эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 24 мм и светосилой f/1,8. Автофокус — фазовый, реализована схема Dual Pixel. Есть оптический стабилизатор. Широкоугольная камера — с сенсором Sony IMX564 (1/2,55", 1,4 мкм) разрешением 12 мегапикселей; в паре с ним работает неавтофокусный объектив светосилой f/2,2 и ЭФР 13 мм. Телефотомодуль получил сенсор Samsung ISOCELL 3K1: 10 мегапикселей (несмотря на название ISOCELL, это обычная байеровская матрица), габариты 1/3,94" (1 мкм). Он дополняется оптикой с ЭФР 67 мм и светосилой f/2,4. Есть и фазовый фокус, и оптический стабилизатор.

В отличие от упомянутого Samsung Galaxy S24 FE, Galaxy S25 предлагает по умолчанию не три, а четыре фокусных расстояния, добавляя к трем «оптическим» также «гибридный» двукратный зум — традиционно он обеспечивается путем кропа от фотографии, сделанной с полным разрешением (здесь — 50 Мп), с последующей его обработкой.

На главную камеру Samsung Galaxy S25 снимает ожидаемо прекрасно — при нормальном освещении отмечаем высокую детализацию, широкий динамический диапазон и корректные цвета без какого-либо перекоса. При слабом освещении (ночью, в сумерках, в помещении) картинка остается детализированной, но есть серьезные шумы — необычное для смартфона предпочтение шума замыленности. Нет, конечно, шумоподавление тоже работает, но очень спокойно, без перебора. В целом ночью смартфон снимает на главную камеру хорошо, но не выдающимся образом. Двукратный зум реализован достойно — при дневном освещении серьезных потерь в качестве незаметно. Но при слабом освещении или в темноте снимки получаются уже слишком шумные, есть серьезные потери в детализации — режим остается рабочим, но с заметными допущениями.

К оптическому зуму вопросов при этом нет. Тут не слишком светосильная оптика, не самый чувствительный сенсор, но снимает модуль очень неплохо — опять же, есть характерное для смартфона предпочтение шумов «мылу», ночью качество проседает, но далеко не так заметно, как в случае с двукратным зумом, и не так сильно, как ждешь от оптики со светосилой f/2,4. Очень достойный и вполне себе флагманский уровень.

Широкоугольный модуль обычно для Samsung радует углом обзора (очень широким) и в целом единообразием цветопередачи и баланса белого с двумя другими тыльными камерами (это, конечно, общее свойство смартфона, а не только его широкоугольной камеры), но не радует отсутствием автофокуса (можно использовать только для общих планов) и слабой естественной детализацией, из-за чего смартфон пытается «добрать» резкости при постобработке, выдавая пережатую картинку. Даже днем. Ночью же качество падает до совсем неприемлемого уровня. Вот тут уже флагманский статус смартфон, увы, не подтверждает.

Помимо четырех основных фокусных расстояний на шкале можно обнаружить также несколько вариантов экстремального зума: 10-, 20- и 30-кратный. Понятно, что это программное масштабирование путем стандартного кропа, но все-таки, видя эти варианты, я ожидал, что смартфон при помощи нейросетей и особых методов обработки сможет выдать необычно хороший результат. Но нет — на самом деле это вполне обычный программный зум с очень сильными потерями качества, применять с некоторой поправкой можно разве что 10-кратное масштабирование.

Базовое разрешение основного модуля — 12 мегапикселей, но в любой момент можно перейти на режим съемки в разрешении 50 мегапикселей (8 160 × 6 120 точек). Заметного прироста в детализации не будет, а места на накопителе такие снимки занимают значительно больше. Интересно, что при выборе этого режима предлагается также выбрать фокусное расстояние – помимо стандартного, можно использовать четырехкратный и пятикратный зум. Отчего, зачем, за что?

Ночной режим (склейки мультиэкспозиции из кадров с разными параметрами съемки с последующим «допиливанием» результата нейросетями) в Samsung Galaxy S25 работает вполне ожидаемым образом – повышается общая яркость снимка, насыщенность, детализация, картинка заметно «сглаживается». А вот шумы могут не только не уменьшиться, но и даже увеличиться (такой пример есть выше — в последней паре снимков). По умолчанию ночной режим активируется в базовом режиме съемки, но с ограниченной степенью воздействия – камера старается делать снимки побыстрее и применять обработку не так сильно. В специальном режиме «Ночь» выдержка значительно дольше, но лучше и эффект.

В портретном режиме доступны три фокусных расстояния (помимо стандартного угла обзора и трехкратного оптического зума есть также «гибридный» двукратный), размытие осуществляется аккуратно, совсем не грубо, как это бывало у Samsung раньше. Эффекты размытия можно добавлять и постфактум, при постобработке в галерее. Во время съемки есть несколько вариантов тонирования, возможность поместить модель на однотонный или черно-белый фон (при сохранении цвета на объекте съемки) — это весьма странные эффекты, не очень понимаю, кто их вообще применяет на полном серьезе. Есть регулируемая и корректно работающая ретушь. С фокусировкой нет проблем, тон кожи корректный. В целом портреты Samsung Galaxy S25 снимает хорошо.

Samsung Galaxy S25. Фильтры

Вместо стандартных фильтров, тонирующих картинку, теперь Samsung на старших смартфонах предлагает более комплексные варианты обработки изображения — по целому ряду настраиваемых параметров. Причем фильтры можно создавать самостоятельно и даже использовать в качестве шаблона какие-либо фотографии, с которых берется набор параметров.

Приложение камеры в One UI 7 тоже заметно обновилось. Шрифты и логика не изменились, но в карусели при этом меньше режимов (больше перенесено в общий список, открывающийся во вкладке «Еще»), обновлены фильтры, о чем я сказал выше, смартфон научился запоминать коррекцию экспозиции, которую вы вводили в том или ином режиме. Также появилась новая вкладка с дополнительными настройками (ее значок можно увидеть в правом нижнем углу) — помимо упомянутой коррекции экспозиции там, в частности, доступна ретушь и некоторые изменяемые в зависимости от режима съемки параметры, вроде тона снимка для селфи.

Галерея снимков

На Samsung Galaxy S25 можно снимать видео в разрешении вплоть до 8К при 30 кадрах в секунду на главную камеру и в разрешении 4К с частотой до 60 кадров в секунду на любую из трех, причем с возможностью переключаться между ними «на лету». Есть «профессиональный» режим съемки, в котором можно регулировать скорость зуммирования, выбирать, на какие встроенные микрофоны писать звук, и так далее. В 4K доступна цифровая стабилизация, а в Full HD — улучшенная стабилизация, делающая картинку еще более стабильной; правда, в последнем случае съемка ведется на широкоугольный модуль, у которого ее качество пониже. Также здесь еще раз надо сказать про функцию «Контроль звука», которая позволяет очень подробно регулировать звук в уже снятом видео. Общее качество съемки очень высокое, тут к Galaxy S25 нет никаких вопросов.

Фронтальная камера та же, что у всей линейки S24 (она вообще не меняется уже три поколения старших смартфонов кряду) — установлен 12-мегапиксельный сенсор S5K3LU габаритами 1/3,2" (размеры отдельного пикселя – 1,12 мкм). Есть автофокус, светосила оптики составляет f/2,2.

Можно снимать с двумя фокусными расстояниями, причем крупный план доступен без уменьшенного разрешения. Автофокус цепкий, доступны те же опции, что и при портретной съемке на тыльную камеру. Качество съемки высокое. Видео фронтальная камера может снимать в 4К-разрешении.

Аккумулятор, как обычно у компактных флагманов Samsung, довольно маленький — его емкость составляет 15,2 Вт·ч (4000 мА·ч, 3,8 В). Тут мощная и требовательная к ресурсам платформа, очень яркий, пусть и небольшой, экран — и такая скромная батарея. Но проблем с автономностью у смартфона при этом нет — спокойно держит заряд более-менее целый день.

В нашем стандартном тесте с воспроизведением Full HD-видео с максимальной яркостью экрана и включенными беспроводными соединениями Samsung Galaxy S25 продержался 18,5 часа – отличный результат.

В коробке с Samsung Galaxy S25 (как и всеми другими смартфонами Samsung) отсутствует зарядное устройство. Хуже того, смартфон не предлагает поддержку быстрой зарядки, даже если вы потратитесь на мощный адаптер! Максимальная доступная мощность — лишь 25 Вт, то есть на полную зарядку гаджета (с небольшой батарейкой, напомню) уйдет около полутора часов. Также поддерживается беспроводная зарядка мощностью до 15 Вт и обратная беспроводная зарядка для аксессуаров (4,5 Вт).

Samsung Galaxy S25 – смартфон, полностью заточенный под удобство, в этом году компактный флагман Samsung кажется особенно дружелюбным. Тут и габариты, благодаря которым смартфон и в руке комфортно держать, и карманы от него не рвутся, и вполне флагманская мощь в сочетании с ярким дисплеем, и, главное, самые обширные, классно и качественно реализованные ИИ-функции на рынке.

Но сосредоточенность Samsung на нейросетях играет с компанией злую шутку — корейцы будто бы не считают нужным уделять повышенное внимание еще и «железу». В итоге этому, безусловно хорошему, смартфону не хватает элементарной новизны — особенно с учетом того, что Galaxy AI будет обновляться и на S24, и даже S23 что-то достанется. Появляется ощущение легкой стагнации, как в случае со складными смартфонами, где почивающая на лаврах Samsung уже упустила роль главного инноватора. При этом Samsung Galaxy S25 остается, вероятно, лучшим компактным смартфоном на рынке (меньше компромиссов, чем у iPhone 16, и значительно мощнее, чем Google Pixel 9) – просто его не имеет никакого смысла рассматривать для покупки пользователям предыдущих поколений этой модели.

Достоинства:

по-настоящему компактный и удобный корпус;

качественное исполнение, влагозащита IP68;

хорошее качество съемки на тыльную камеру со стандартным фокусным расстоянием и с трехкратным зумом;

отличное качество видеосъемки;

яркий LTPO AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц;

очень мощная аппаратная платформа;

программная оболочка с лучшими на рынке ИИ-сервисами Galaxy AI.

Недостатки: