Сегодня 04 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Смартфоны Смартфоны Samsung Первый взгляд на смартфон Samsung Galaxy...
реклама
Смартфоны
Самое интересное в новостях

Первый взгляд на смартфон Samsung Galaxy S25 FE и планшеты Samsung Galaxy Tab S11/S11 Ultra

 
Вслед за обновлением своих складных смартфонов Samsung плавно подобралась и к двум другим важнейшим для компании анонсам второго полугодия 2025 года — и это, традиционно для начала осени, очередной Galaxy S FE и планшеты серии Galaxy Tab S
⇣ Содержание

Мы успели кратко познакомиться прямо перед анонсом и с Samsung Galaxy S25 FE (которому будет посвящен полный обзор), и с Samsung Galaxy Tab S11. Рассказываем о первых впечатлениях.

#Samsung Galaxy Tab S11/S11 Ultra

Начнем, пожалуй, с обновленных флагманских планшетов бренда — полный обзор Tab S11 или Tab S11 Ultra мы делать не планируем, но поговорить вкратце об этих моделях все-таки довольно интересно.

Samsung Galaxy Tab S11 Samsung Galaxy Tab S11
Процессор MediaTek Dimensity 9400: 8 ядер (1 × ARM Cortex-X925, частота 3,63 ГГц + 3 × ARM Cortex-X4, частота 3,3 ГГц + 4 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц); графика Immortalis-G925 MediaTek Dimensity 9400: 8 ядер (1 × ARM Cortex-X925, частота 3,63 ГГц + 3 × ARM Cortex-X4, частота 3,3 ГГц + 4 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц); графика Immortalis-G925
Дисплей Dynamic AMOLED 2X, 11 дюймов, 2560 × 1600 точек (274 ppi), 120 Гц Dynamic AMOLED 2X, 14,6 дюйма, 2960 × 1848 точки (239 ppi), 120 Гц
Оперативная память 12 Гбайт 12/16 Гбайт
Флеш-память 128/256/512 Гбайт 256/512/1024 Гбайт
SIM-карты nano-SIM + e-SIM (есть версия без модуля сотовой связи) nano-SIM + e-SIM (есть версия без модуля сотовой связи)
Тыльная камера 13 Мп 13 + 8 Мп
Фронтальная камера 12 Мп 12 Мп
Сканер отпечатка пальца В экране, оптический В экране, оптический
Разъемы USB Type-C USB Type-C
Аккумулятор 8400 мА·ч 11600 мА·ч
Габариты 253,8 × 165,3 × 5,5 мм 326,7 × 208,5 × 5,1 мм
Масса 469/471 г 692/695 г
Пыле- и влагозащита IP68 IP68
Аксессуары Перо S Pen в комплекте, опциональный чехол-клавиатура Перо S Pen в комплекте, опциональный чехол-клавиатура
Операционная система Android 16 с фирменной оболочкой Android 16 с фирменной оболочкой

Концептуально старшие планшеты Samsung не меняются уже несколько лет. Пара моделей в серии, чрезвычайно тонкий металлический корпус, влагозащита IP68, тонкие же рамки вокруг экрана, которые вынуждают прибегать к услугам «выреза» для монтирования фронтальной камеры, поддержка пера S Pen.

Непосредственно от прошлого поколения семейство Tab S11 берет нечто непривычное для серии на большой дистанции — платформу MediaTek. В данном случае актуальную флагманскую платформу MediaTek Dimensity 9400, которую, к примеру, мы видели на смартфоне OPPO Find X8. Это весьма производительный и относительно «прохладный» 3-нанометровый чипсет, который довольно редко встречается на актуальных гаджетах, а зря. Сетовать на то, что в планшетах серии Tab S11 установлена не платформа Qualcomm или Exynos, нет причин.

А вот что в серии нового, так это отсутствие версии Plus с экраном диагональю 12,4 дюйма. Представлены две модификации — Tab S11 c дисплеем диагональю ровно 11 дюймов и Tab S11 Ultra с 14,6-дюймовым экраном. Именно с последним нам и удалось познакомиться.

Он, безусловно, впечатляет своим феноменально тонким корпусом — 5,1 мм. Что-то в этом роде мы уже видели в исполнении Huawei, но их MatePad Pro все же обладают толщиной в 5,5 мм, как «обычный» Tab S11, Ultra же оказывается еще тоньше. При этом корпус сделан на славу, ощущения хрупкости не возникает. Оформлен он алюминием (сзади и на гранях) и закаленным стеклом (спереди). Общий стиль дизайна — без изменений в сравнении с прошлым годом: характерные «прожилки» на спинке, зона для крепления стилуса и «вырез» для фронталки как следствие совсем крохотных рамок вокруг дисплея.

При этом фронталка на этот раз одна: от двойной селфи-камеры на своих планшетах Samsung отказалась и правильно сделала — это откровенное излишество, которое лишь создавало проблемы при просмотре контента.

Тыльная камера у стандартного Tab S11 тоже одиночная, на 13 Мп, а вот у Ultra осталась двойная — 13 + 8 Мп.

Аккумулятор стал чуть более емким (11600 против 11200 мА·ч у предыдущей «ультры»), батарея Tab S11 вполне адекватна классу устройства и диагонали его экрана — 8400 мА·ч.

В качестве операционной системы используется Android 16 c оболочкой OneUI 8 в «планшетном» варианте (с поддержкой многооконности, разделенным экраном настроек, некоторыми особенными виджетами и расширенной панелью быстрого доступа к приложениями). В ней доступны те же помощники на базе ИИ, что и на последних флагманских смартфонах (например, Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7) c Gemini Live и изобилием функций Galaxy AI.

Как и раньше, предусмотрены версии как с модулем сотовой связи, так и только с Wi-Fi-модемом. Цветовые вариации едины для обеих версий: серебристая и серая. На фото мы видим как раз серый Galaxy Tab S11 Ultra.

#Samsung Galaxy S25 FE

А теперь поговорим о субфлагманской модели в линейке смартфонов Samsung 2025 года — Samsung Galaxy S25 FE.

Samsung Galaxy S25 FE Samsung Galaxy S24 FE
Процессор Samsung Exynos 2400: 10 ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,3 ГГц, 5 × ARM Cortex-A720, частота от 2,9 до 3,1 ГГц, 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) Samsung Exynos 2400e: 10 ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,1 ГГц, 5 × ARM Cortex-A720, частота от 2,6 до 2,9 ГГц, 4 × ARM Cortex-A520, частота 2,0 ГГц)
Дисплей Dynamic AMOLED 2X, 6,7 дюйма, 2340 × 1080 точек (385 ppi), 120 Гц Dynamic AMOLED 2X, 6,7 дюйма, 2340 × 1080 точек (385 ppi), 120 Гц
Оперативная память 8 Гбайт 8 Гбайт
Флеш-память 128/256/512 Гбайт 128/256/512 Гбайт
SIM-карты Две nano-SIM, e-SIM Две nano-SIM, e-SIM
Тыльная камера Тройной модуль: 50 + 12 + 8 Мп, ƒ/1,8 + f/2,2 + f/2,4, трехкратный оптический зум, оптический стабилизатор с главной и телефотокамерой, ультраширокий угол обзора Тройной модуль: 50 + 12 + 8 Мп, ƒ/1,8 + f/2,2 + f/2,4, трехкратный оптический зум, оптический стабилизатор с главной и телефотокамерой, ультраширокий угол обзора
Фронтальная камера 12 Мп, ƒ/2,2, с автофокусом 10 Мп, ƒ/2,4, с автофокусом
Сканер отпечатка пальца В экране, ультразвуковой В экране, ультразвуковой
Разъемы USB Type-C USB Type-C
Аккумулятор 4900 мА·ч 4700 мА·ч
Габариты 161,3 × 76,6 × 7,4 мм 162 × 77,3 × 8,0 мм
Масса 190 г 213 г
Пыле- и влагозащита IP68 IP68
Операционная система Android 16 с фирменной оболочкой Android 16 с фирменной оболочкой

Вопросы к смартфонам серии Galaxy S FE всегда одни и те же: насколько вообще может иметь смысл этот смартфон при наличии на рынке актуального Galaxy S Plus, в данном случае Galaxy S25+? Модификации FE всегда очень близки к ним по формату, при этом по части характеристик уступают «плюсам», а вот по цене бывают сравнимы. На момент подготовки материала цена S25 FE была неизвестна, а вот S25+ в официальной рознице стоит от 76 000 рублей. Прошлогодний же S24 FE можно найти за 54 000 рублей. Если S25 FE удастся приблизить по цене к предшественнику, баланс характеристик и стоимости будет очень привлекательным.

Корпус тут примерно тот же, что у S25+, — толщиной 7,4 мм и массой 190 граммов. Дизайн вполне привычный для смартфонов Samsung, лаконичный, но очень приятный глазу, без доминирования блоков с камерами на задней панели. Из специфики, отличающей FE от обычных S25, стоит отметить только относительно заметный «подбородок» на лицевой панели; рамки тонкие, но неравномерно.

Цвета: синий, голубой, черный и белый. Отмечу, что грани выполнены из некрашеного полированного алюминия, независимо от цветового исполнения смартфона в целом. Задняя панель, как и лицевая, прикрыта закаленным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.

Экран остался без изменений: 6,7 дюйма, Dynamic AMOLED 2X разрешением 2340 × 1080 точек и частотой 120 Гц. У S25+, напомню, панель той же диагонали, но с 2К-разрешением и заметно ярче.

Аппаратная платформа — Samsung Exynos 2400, она чуть мощнее Exynos 2400e, которую мы видели на Galaxy S24 FE, но далека по производительности от Qualcomm Snapdragon 8 Elite, что устанавливается на Galaxy S25+. Впрочем, для субфлагманского сегмента ее мощи должно вполне хватать, чтобы смартфон не казался слабаком на фоне конкурентов.

Оперативной памяти в S25 FE устанавливается 8 Гбайт (стандарта LPDDR5x), накопители — емкостью от 128 до 512 Гбайт (стандарт UFS 4.0). Поддержка Wi-Fi 7 не появилась, зато совместимость с eSIM на месте.

Тыльные камеры переехали с Samsung Galaxy S24 FE без изменений. Широкоугольная оснащена сенсором на 12 мегапикселей и объективом светосилой f/2,2 без автофокуса, телефотокамера 8-мегапиксельная, с объективом светосилой f/2,4; есть автофокус, оптическая стабилизация, обеспечивается трехкратный зум. Ну а главная камера получила Quad Bayer-модуль на 50 мегапикселей, объектив со светосилой f/1,8, автофокусом Dual Pixel и оптическим стабилизатором.

Но, несмотря на тот же набор камер, теперь доступно четыре фокусных расстояния, а не три, как у S24 FE. «Оптические» фокусные расстояния дополнены двукратным «гибридным» зумом. Примеры фото выше, подробно о съемке на S25 FE поговорим в полном обзоре.

Фронталка улучшена в сравнении с таковой на S24 FE: 12 Мп, ƒ/2,2, есть автофокус.

Что касается программного обеспечения, то тут все как у флагманов (и у Tab S11): Android 16 с оболочкой OneUI 8 и полным набором функций, связанных с ИИ, от Gemini Live до Galaxy AI.

 
 
⇣ Содержание
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: удобный флагман с «Алисой»
Обзор смартфона HUAWEI Pura 80 Pro: разумный флагман с мощнейшей камерой
Обзор Infinix GT 30 Pro: игровой смартфон среднего класса с мощью субфлагмана
Обзор складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip7: самая изящная раскладушка
Топ-10 смартфонов до 10 тысяч рублей (2025 год)
Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold7: догнал одним прыжком
Теги: смартфон, планшет, samsung, samsung galaxy tab s11, samsung galaxy s25 fe
смартфон, планшет, samsung, samsung galaxy tab s11, samsung galaxy s25 fe
⇣ Комментарии
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong уже исправляет ошибки оригинальной игры — горячо ожидаемая метроидвания получит поддержку ультрашироких мониторов
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
iPhone 17 Pro Max показался на видео из производственного цеха
Microsoft и Cloudflare хотят заново изобрести интернет и оставить Google не у дел
Dreame представила концептуальный робот-пылесос Cyber X с гусеничной платформой
Исследование Gartner: к 2027 году почти все компании перейдут на виртуальные рабочие столы 22 мин.
Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС 54 мин.
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет 2 ч.
Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android 2 ч.
RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке» 5 ч.
Релиз «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, расширенная поддержка видеокарт Nvidia, приложения собственной разработки 5 ч.
«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге 6 ч.
Франция оштрафовала Google на €325 миллионов за нарушение требований по защите потребителей 6 ч.
Функция Projects в ChatGPT стала доступна бесплатным пользователям 7 ч.
Как шахматы, но быстрее: соавтор Nuclear Throne анонсировал странную пошаговую стратегию Australia Did It 7 ч.
Baseus представила флагманские беспроводные наушники Inspire, разработанные совместно с Bose 34 мин.
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года 45 мин.
Китай ввёл антидемпинговые пошлины до 78,2 % на оптоволокно из США 58 мин.
AWS инвестирует $4,4 млрд в новозеландские облачные ЦОД 2 ч.
Huawei выпустила компактный 8,8-дюймовый планшет MatePad Mini с очень ярким OLED-экраном и ценой от $546 3 ч.
Электрический кроссовер Porsche Cayenne получит функцию беспроводной зарядки 3 ч.
Dreame представила роботы-пылесосы Aqua10 Ultra Track с технологиями Nvidia и Matrix10 Ultra с автозаменой моющих насадок 4 ч.
Представлен рукастый робот-пылесос Dreame Cyber10 Ultra для очистки труднодоступных мест 4 ч.
ICL организовала производство модульных ЦОД DataCube 4 ч.
Google бросила вызов NVIDIA, предложив малым облачным провайдерам собственные ИИ-ускорители TPU 4 ч.