Первый взгляд на смартфон Samsung Galaxy S25 FE и планшеты Samsung Galaxy Tab S11/S11 Ultra

Мы успели кратко познакомиться прямо перед анонсом и с Samsung Galaxy S25 FE (которому будет посвящен полный обзор), и с Samsung Galaxy Tab S11. Рассказываем о первых впечатлениях.

⇡#Samsung Galaxy Tab S11/S11 Ultra

Начнем, пожалуй, с обновленных флагманских планшетов бренда — полный обзор Tab S11 или Tab S11 Ultra мы делать не планируем, но поговорить вкратце об этих моделях все-таки довольно интересно.

Samsung Galaxy Tab S11 Samsung Galaxy Tab S11 Процессор MediaTek Dimensity 9400: 8 ядер (1 × ARM Cortex-X925, частота 3,63 ГГц + 3 × ARM Cortex-X4, частота 3,3 ГГц + 4 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц); графика Immortalis-G925 MediaTek Dimensity 9400: 8 ядер (1 × ARM Cortex-X925, частота 3,63 ГГц + 3 × ARM Cortex-X4, частота 3,3 ГГц + 4 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц); графика Immortalis-G925 Дисплей Dynamic AMOLED 2X, 11 дюймов, 2560 × 1600 точек (274 ppi), 120 Гц Dynamic AMOLED 2X, 14,6 дюйма, 2960 × 1848 точки (239 ppi), 120 Гц Оперативная память 12 Гбайт 12/16 Гбайт Флеш-память 128/256/512 Гбайт 256/512/1024 Гбайт SIM-карты nano-SIM + e-SIM (есть версия без модуля сотовой связи) nano-SIM + e-SIM (есть версия без модуля сотовой связи) Тыльная камера 13 Мп 13 + 8 Мп Фронтальная камера 12 Мп 12 Мп Сканер отпечатка пальца В экране, оптический В экране, оптический Разъемы USB Type-C USB Type-C Аккумулятор 8400 мА·ч 11600 мА·ч Габариты 253,8 × 165,3 × 5,5 мм 326,7 × 208,5 × 5,1 мм Масса 469/471 г 692/695 г Пыле- и влагозащита IP68 IP68 Аксессуары Перо S Pen в комплекте, опциональный чехол-клавиатура Перо S Pen в комплекте, опциональный чехол-клавиатура Операционная система Android 16 с фирменной оболочкой Android 16 с фирменной оболочкой

Концептуально старшие планшеты Samsung не меняются уже несколько лет. Пара моделей в серии, чрезвычайно тонкий металлический корпус, влагозащита IP68, тонкие же рамки вокруг экрана, которые вынуждают прибегать к услугам «выреза» для монтирования фронтальной камеры, поддержка пера S Pen.

Непосредственно от прошлого поколения семейство Tab S11 берет нечто непривычное для серии на большой дистанции — платформу MediaTek. В данном случае актуальную флагманскую платформу MediaTek Dimensity 9400, которую, к примеру, мы видели на смартфоне OPPO Find X8. Это весьма производительный и относительно «прохладный» 3-нанометровый чипсет, который довольно редко встречается на актуальных гаджетах, а зря. Сетовать на то, что в планшетах серии Tab S11 установлена не платформа Qualcomm или Exynos, нет причин.

А вот что в серии нового, так это отсутствие версии Plus с экраном диагональю 12,4 дюйма. Представлены две модификации — Tab S11 c дисплеем диагональю ровно 11 дюймов и Tab S11 Ultra с 14,6-дюймовым экраном. Именно с последним нам и удалось познакомиться.

Он, безусловно, впечатляет своим феноменально тонким корпусом — 5,1 мм. Что-то в этом роде мы уже видели в исполнении Huawei, но их MatePad Pro все же обладают толщиной в 5,5 мм, как «обычный» Tab S11, Ultra же оказывается еще тоньше. При этом корпус сделан на славу, ощущения хрупкости не возникает. Оформлен он алюминием (сзади и на гранях) и закаленным стеклом (спереди). Общий стиль дизайна — без изменений в сравнении с прошлым годом: характерные «прожилки» на спинке, зона для крепления стилуса и «вырез» для фронталки как следствие совсем крохотных рамок вокруг дисплея.

При этом фронталка на этот раз одна: от двойной селфи-камеры на своих планшетах Samsung отказалась и правильно сделала — это откровенное излишество, которое лишь создавало проблемы при просмотре контента.

Тыльная камера у стандартного Tab S11 тоже одиночная, на 13 Мп, а вот у Ultra осталась двойная — 13 + 8 Мп.

Аккумулятор стал чуть более емким (11600 против 11200 мА·ч у предыдущей «ультры»), батарея Tab S11 вполне адекватна классу устройства и диагонали его экрана — 8400 мА·ч.

В качестве операционной системы используется Android 16 c оболочкой OneUI 8 в «планшетном» варианте (с поддержкой многооконности, разделенным экраном настроек, некоторыми особенными виджетами и расширенной панелью быстрого доступа к приложениями). В ней доступны те же помощники на базе ИИ, что и на последних флагманских смартфонах (например, Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7) c Gemini Live и изобилием функций Galaxy AI.

Как и раньше, предусмотрены версии как с модулем сотовой связи, так и только с Wi-Fi-модемом. Цветовые вариации едины для обеих версий: серебристая и серая. На фото мы видим как раз серый Galaxy Tab S11 Ultra.

⇡#Samsung Galaxy S25 FE

А теперь поговорим о субфлагманской модели в линейке смартфонов Samsung 2025 года — Samsung Galaxy S25 FE.

Samsung Galaxy S25 FE Samsung Galaxy S24 FE Процессор Samsung Exynos 2400: 10 ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,3 ГГц, 5 × ARM Cortex-A720, частота от 2,9 до 3,1 ГГц, 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) Samsung Exynos 2400e: 10 ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,1 ГГц, 5 × ARM Cortex-A720, частота от 2,6 до 2,9 ГГц, 4 × ARM Cortex-A520, частота 2,0 ГГц) Дисплей Dynamic AMOLED 2X, 6,7 дюйма, 2340 × 1080 точек (385 ppi), 120 Гц Dynamic AMOLED 2X, 6,7 дюйма, 2340 × 1080 точек (385 ppi), 120 Гц Оперативная память 8 Гбайт 8 Гбайт Флеш-память 128/256/512 Гбайт 128/256/512 Гбайт SIM-карты Две nano-SIM, e-SIM Две nano-SIM, e-SIM Тыльная камера Тройной модуль: 50 + 12 + 8 Мп, ƒ/1,8 + f/2,2 + f/2,4, трехкратный оптический зум, оптический стабилизатор с главной и телефотокамерой, ультраширокий угол обзора Тройной модуль: 50 + 12 + 8 Мп, ƒ/1,8 + f/2,2 + f/2,4, трехкратный оптический зум, оптический стабилизатор с главной и телефотокамерой, ультраширокий угол обзора Фронтальная камера 12 Мп, ƒ/2,2, с автофокусом 10 Мп, ƒ/2,4, с автофокусом Сканер отпечатка пальца В экране, ультразвуковой В экране, ультразвуковой Разъемы USB Type-C USB Type-C Аккумулятор 4900 мА·ч 4700 мА·ч Габариты 161,3 × 76,6 × 7,4 мм 162 × 77,3 × 8,0 мм Масса 190 г 213 г Пыле- и влагозащита IP68 IP68 Операционная система Android 16 с фирменной оболочкой Android 16 с фирменной оболочкой

Вопросы к смартфонам серии Galaxy S FE всегда одни и те же: насколько вообще может иметь смысл этот смартфон при наличии на рынке актуального Galaxy S Plus, в данном случае Galaxy S25+? Модификации FE всегда очень близки к ним по формату, при этом по части характеристик уступают «плюсам», а вот по цене бывают сравнимы. На момент подготовки материала цена S25 FE была неизвестна, а вот S25+ в официальной рознице стоит от 76 000 рублей. Прошлогодний же S24 FE можно найти за 54 000 рублей. Если S25 FE удастся приблизить по цене к предшественнику, баланс характеристик и стоимости будет очень привлекательным.

Корпус тут примерно тот же, что у S25+, — толщиной 7,4 мм и массой 190 граммов. Дизайн вполне привычный для смартфонов Samsung, лаконичный, но очень приятный глазу, без доминирования блоков с камерами на задней панели. Из специфики, отличающей FE от обычных S25, стоит отметить только относительно заметный «подбородок» на лицевой панели; рамки тонкие, но неравномерно.

Цвета: синий, голубой, черный и белый. Отмечу, что грани выполнены из некрашеного полированного алюминия, независимо от цветового исполнения смартфона в целом. Задняя панель, как и лицевая, прикрыта закаленным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.

Экран остался без изменений: 6,7 дюйма, Dynamic AMOLED 2X разрешением 2340 × 1080 точек и частотой 120 Гц. У S25+, напомню, панель той же диагонали, но с 2К-разрешением и заметно ярче.

Аппаратная платформа — Samsung Exynos 2400, она чуть мощнее Exynos 2400e, которую мы видели на Galaxy S24 FE, но далека по производительности от Qualcomm Snapdragon 8 Elite, что устанавливается на Galaxy S25+. Впрочем, для субфлагманского сегмента ее мощи должно вполне хватать, чтобы смартфон не казался слабаком на фоне конкурентов.

Оперативной памяти в S25 FE устанавливается 8 Гбайт (стандарта LPDDR5x), накопители — емкостью от 128 до 512 Гбайт (стандарт UFS 4.0). Поддержка Wi-Fi 7 не появилась, зато совместимость с eSIM на месте.

Тыльные камеры переехали с Samsung Galaxy S24 FE без изменений. Широкоугольная оснащена сенсором на 12 мегапикселей и объективом светосилой f/2,2 без автофокуса, телефотокамера 8-мегапиксельная, с объективом светосилой f/2,4; есть автофокус, оптическая стабилизация, обеспечивается трехкратный зум. Ну а главная камера получила Quad Bayer-модуль на 50 мегапикселей, объектив со светосилой f/1,8, автофокусом Dual Pixel и оптическим стабилизатором.

Но, несмотря на тот же набор камер, теперь доступно четыре фокусных расстояния, а не три, как у S24 FE. «Оптические» фокусные расстояния дополнены двукратным «гибридным» зумом. Примеры фото выше, подробно о съемке на S25 FE поговорим в полном обзоре.

Фронталка улучшена в сравнении с таковой на S24 FE: 12 Мп, ƒ/2,2, есть автофокус.

Что касается программного обеспечения, то тут все как у флагманов (и у Tab S11): Android 16 с оболочкой OneUI 8 и полным набором функций, связанных с ИИ, от Gemini Live до Galaxy AI.