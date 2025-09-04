|
Первый взгляд на смартфон Samsung Galaxy S25 FE и планшеты Samsung Galaxy Tab S11/S11 Ultra
Мы успели кратко познакомиться прямо перед анонсом и с Samsung Galaxy S25 FE (которому будет посвящен полный обзор), и с Samsung Galaxy Tab S11. Рассказываем о первых впечатлениях.
⇡#Samsung Galaxy Tab S11/S11 Ultra
Начнем, пожалуй, с обновленных флагманских планшетов бренда — полный обзор Tab S11 или Tab S11 Ultra мы делать не планируем, но поговорить вкратце об этих моделях все-таки довольно интересно.
Концептуально старшие планшеты Samsung не меняются уже несколько лет. Пара моделей в серии, чрезвычайно тонкий металлический корпус, влагозащита IP68, тонкие же рамки вокруг экрана, которые вынуждают прибегать к услугам «выреза» для монтирования фронтальной камеры, поддержка пера S Pen.
Непосредственно от прошлого поколения семейство Tab S11 берет нечто непривычное для серии на большой дистанции — платформу MediaTek. В данном случае актуальную флагманскую платформу MediaTek Dimensity 9400, которую, к примеру, мы видели на смартфоне OPPO Find X8. Это весьма производительный и относительно «прохладный» 3-нанометровый чипсет, который довольно редко встречается на актуальных гаджетах, а зря. Сетовать на то, что в планшетах серии Tab S11 установлена не платформа Qualcomm или Exynos, нет причин.
А вот что в серии нового, так это отсутствие версии Plus с экраном диагональю 12,4 дюйма. Представлены две модификации — Tab S11 c дисплеем диагональю ровно 11 дюймов и Tab S11 Ultra с 14,6-дюймовым экраном. Именно с последним нам и удалось познакомиться.
Он, безусловно, впечатляет своим феноменально тонким корпусом — 5,1 мм. Что-то в этом роде мы уже видели в исполнении Huawei, но их MatePad Pro все же обладают толщиной в 5,5 мм, как «обычный» Tab S11, Ultra же оказывается еще тоньше. При этом корпус сделан на славу, ощущения хрупкости не возникает. Оформлен он алюминием (сзади и на гранях) и закаленным стеклом (спереди). Общий стиль дизайна — без изменений в сравнении с прошлым годом: характерные «прожилки» на спинке, зона для крепления стилуса и «вырез» для фронталки как следствие совсем крохотных рамок вокруг дисплея.
При этом фронталка на этот раз одна: от двойной селфи-камеры на своих планшетах Samsung отказалась и правильно сделала — это откровенное излишество, которое лишь создавало проблемы при просмотре контента.
Тыльная камера у стандартного Tab S11 тоже одиночная, на 13 Мп, а вот у Ultra осталась двойная — 13 + 8 Мп.
Аккумулятор стал чуть более емким (11600 против 11200 мА·ч у предыдущей «ультры»), батарея Tab S11 вполне адекватна классу устройства и диагонали его экрана — 8400 мА·ч.
В качестве операционной системы используется Android 16 c оболочкой OneUI 8 в «планшетном» варианте (с поддержкой многооконности, разделенным экраном настроек, некоторыми особенными виджетами и расширенной панелью быстрого доступа к приложениями). В ней доступны те же помощники на базе ИИ, что и на последних флагманских смартфонах (например, Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7) c Gemini Live и изобилием функций Galaxy AI.
Как и раньше, предусмотрены версии как с модулем сотовой связи, так и только с Wi-Fi-модемом. Цветовые вариации едины для обеих версий: серебристая и серая. На фото мы видим как раз серый Galaxy Tab S11 Ultra.
⇡#Samsung Galaxy S25 FE
А теперь поговорим о субфлагманской модели в линейке смартфонов Samsung 2025 года — Samsung Galaxy S25 FE.
Вопросы к смартфонам серии Galaxy S FE всегда одни и те же: насколько вообще может иметь смысл этот смартфон при наличии на рынке актуального Galaxy S Plus, в данном случае Galaxy S25+? Модификации FE всегда очень близки к ним по формату, при этом по части характеристик уступают «плюсам», а вот по цене бывают сравнимы. На момент подготовки материала цена S25 FE была неизвестна, а вот S25+ в официальной рознице стоит от 76 000 рублей. Прошлогодний же S24 FE можно найти за 54 000 рублей. Если S25 FE удастся приблизить по цене к предшественнику, баланс характеристик и стоимости будет очень привлекательным.
Корпус тут примерно тот же, что у S25+, — толщиной 7,4 мм и массой 190 граммов. Дизайн вполне привычный для смартфонов Samsung, лаконичный, но очень приятный глазу, без доминирования блоков с камерами на задней панели. Из специфики, отличающей FE от обычных S25, стоит отметить только относительно заметный «подбородок» на лицевой панели; рамки тонкие, но неравномерно.
Цвета: синий, голубой, черный и белый. Отмечу, что грани выполнены из некрашеного полированного алюминия, независимо от цветового исполнения смартфона в целом. Задняя панель, как и лицевая, прикрыта закаленным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.
Экран остался без изменений: 6,7 дюйма, Dynamic AMOLED 2X разрешением 2340 × 1080 точек и частотой 120 Гц. У S25+, напомню, панель той же диагонали, но с 2К-разрешением и заметно ярче.
Аппаратная платформа — Samsung Exynos 2400, она чуть мощнее Exynos 2400e, которую мы видели на Galaxy S24 FE, но далека по производительности от Qualcomm Snapdragon 8 Elite, что устанавливается на Galaxy S25+. Впрочем, для субфлагманского сегмента ее мощи должно вполне хватать, чтобы смартфон не казался слабаком на фоне конкурентов.
Оперативной памяти в S25 FE устанавливается 8 Гбайт (стандарта LPDDR5x), накопители — емкостью от 128 до 512 Гбайт (стандарт UFS 4.0). Поддержка Wi-Fi 7 не появилась, зато совместимость с eSIM на месте.
Тыльные камеры переехали с Samsung Galaxy S24 FE без изменений. Широкоугольная оснащена сенсором на 12 мегапикселей и объективом светосилой f/2,2 без автофокуса, телефотокамера 8-мегапиксельная, с объективом светосилой f/2,4; есть автофокус, оптическая стабилизация, обеспечивается трехкратный зум. Ну а главная камера получила Quad Bayer-модуль на 50 мегапикселей, объектив со светосилой f/1,8, автофокусом Dual Pixel и оптическим стабилизатором.
Но, несмотря на тот же набор камер, теперь доступно четыре фокусных расстояния, а не три, как у S24 FE. «Оптические» фокусные расстояния дополнены двукратным «гибридным» зумом. Примеры фото выше, подробно о съемке на S25 FE поговорим в полном обзоре.
Фронталка улучшена в сравнении с таковой на S24 FE: 12 Мп, ƒ/2,2, есть автофокус.
Что касается программного обеспечения, то тут все как у флагманов (и у Tab S11): Android 16 с оболочкой OneUI 8 и полным набором функций, связанных с ИИ, от Gemini Live до Galaxy AI.
