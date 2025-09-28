Сегодня 28 сентября 2025
Huawei доминирует на рынке складных смартфонов — Samsung сильно отстаёт

Samsung уже несколько лет выпускает смартфоны с гибкими дисплеями и активно продвигает их, проводя масштабные рекламные кампании. Учитывая, что в арсенале южнокорейского вендора широкий ассортимент складных смартфонов, можно предположить, что именно он занимает лидирующую позицию в этом сегменте. Однако это не так.

Источник изображений: tweaktown.com

По данным аналитической компании Canalys, в первом полугодии 2025 года на долю китайской Huawei пришлось 48 % от общего объёма продаж складных смартфонов, тогда как Samsung заняла только 20 % рынка. В общей сложности на долю складных смартфонов приходится от 1 % до 1,5 % глобального рынка смартфонов. Очевидно, что за последние месяцы ситуация сильно изменилась. Дело в том, что в 2024 году Samsung занимала 45 % глобального рынка складных смартфонов, в 2023 году — 57 %, а в 2022 году — 78 %, тогда как доля Huawei составляла только 14 %.

В период с 2022 по 2025 годы Huawei представила несколько складных смартфонов, в том числе премиальный Mate XT Ultimate стоимостью более $4000. В арсенале компании также есть более доступный Mate X6 по цене от $1800, смартфон-раскладушка Pura X, розничная стоимость которого составляет около $1000, а также доступный Nova Flip, приобрести который можно примерно за $750.

В это же время у Samsung есть выпущенные недавно Galaxy Z Fold 7, стоимость которого начинается примерно с $2000, смартфон-раскладушка Galaxy Z Flip 7 по цене около $1200, а также бюджетный Galaxy Z Flip FE, стоимость которого начинается с $900. В следующем году Samsung должна выпустить первый трёхстворчатый смартфон, который, вероятно, имеет шансы изменить расстановку сил в этом сегменте.

huawei, samsung, смартфоны
