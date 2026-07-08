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Сравнительный тест камер флагманских смартфонов (2026)

 
Раз в год мы совместно с вами пытаемся определить, какой же смартфон снимает фото лучше всех. Что же, пришла пора выбрать главный камерофон 2026 года – действующие лица примерно те же, что и в прошлый раз, но есть пара неожиданностей
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Обычно мы старались выпустить подобный тест весной – как раз все подготовили свои флагманы: кто-то осенью, кто-то зимой, кто-то именно весной. До следующего осеннего захода ждать нет смысла. Но в этот раз сбор действующих лиц шел намного тяжелее обычного – часть смартфонов ждала участия в сводном тестировании много месяцев, а кто-то все никак не мог доехать. В итоге мы выпускаем этот материал буквально перед анонсом нового фотофлагмана HUAWEI – Pura 90. Но оттягивать дальше уже невозможно, тем более что и HUAWEI Pura 80 Ultra за год вовсе не утратил ни щепотки актуальности. Зато удалось затащить в сводное тестирование такой редкий экспонат, как vivo X300 Ultra.

Остальные участники вполне ожидаемые – это флагманы Apple, Samsung, Xiaomi и HONOR, все – с претензией на топовый статус в плане фото и видео. Сравнивать видеосъемку мы пока не беремся, это отдельный, очень тяжелый для сравнения жанр – хотя в будущем, возможно, подберемся и к такому способу сравнивать смартфоны. Сейчас же мы взяли опробованную в прошлом году методику: набор базовых сценариев для съемки, различные варианты по фокусному расстоянию, слепое голосование.

Сам набор сцен чуть подрихтовали: дневной пейзаж, пейзаж на закате, съемка в помещении, съемка ночью, макро, портрет. Все настройки – базовые, без применения всевозможных фильтров, профилей, опций по высокому разрешению и так далее. Единственные внесенные изменения в первоначальные настройки – переключение формата фото с HEIF на JPEG у iPhone во избежание лишней конвертации и установка ретуши на средний уровень у HUAWEI и Samsung: где-то смартфоны просто снимают с ретушью по умолчанию, для приведения всех к единому знаменателю были сделаны эти поправки.

Голосование, повторимся, слепое. Формы для голосования будут вставлены в конце разделов, в каждом разделе порядок примеров в подборке будет разным, и голосовать за бренд «в лоб» не выйдет.

Материал будет разбит на две части. В первой мы продемонстрируем примеры съемки на разные смартфоны бок о бок и выложим оригиналы снимков отдельным архивом – для самых въедливых читателей (но данные EXIF предварительно сотрем). И попросим вас же выбрать победителя в каждом из шести больших разделов: съемка при естественном освещении, съемка на закате, съемка в помещении, съемка в ночных условиях, портретная съемка и макросъемка. Позже мы выпустим вторую статью, с результатами читательского голосования, а также нашими комментариями и собственным рейтингом.

Также сразу оговорюсь, что идеальные «лабораторные» сравнения попросту невозможны – есть и различия в базовых настройках, что мешает приведению к общему знаменателю. И, самое главное, не везде мы видим одинаковый диапазон доступных фокусных расстояний. Из-за этого, как можете увидеть ниже, подборка немного «скачет», но везде, где есть подобный выбор, мы постарались дать пять фокусных расстояний, при которых возможно относительно близкое столкновение всех участников тестирования без исключений.

Список участников тестирования, со ссылками на полные обзоры (где они есть):

#Съемка с естественным освещением

Широкий угол обзора

Верхний ряд, слева направо: смартфон A, смартфон B, смартфон C. Нижний ряд: смартфон D, смартфон E, смартфон F

Стандартный угол обзора

Верхний ряд, слева направо: смартфон A, смартфон B, смартфон C. Нижний ряд: смартфон D, смартфон E, смартфон F

Двукратный/трехкратный зум

Верхний ряд, слева направо: смартфон A, смартфон B, смартфон C. Нижний ряд: смартфон D, смартфон E, смартфон F

Трехкратный/четырехкратный/пятикратный зум

Верхний ряд, слева направо: смартфон A, смартфон B, смартфон C. Нижний ряд: смартфон D, смартфон E, смартфон F

Девятикратный/десятикратный зум

Верхний ряд, слева направо: смартфон A, смартфон B, смартфон C. Нижний ряд: смартфон D, смартфон E, смартфон F
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#Съемка на закате

Широкий угол обзора

Верхний ряд, слева направо: смартфон A, смартфон B, смартфон C. Нижний ряд: смартфон D, смартфон E, смартфон F

Стандартный угол обзора

Верхний ряд, слева направо: смартфон A, смартфон B, смартфон C. Нижний ряд: смартфон D, смартфон E, смартфон F

Двукратный/трехкратный зум

Верхний ряд, слева направо: смартфон A, смартфон B, смартфон C. Нижний ряд: смартфон D, смартфон E, смартфон F

Трехкратный/четырехкратный/пятикратный зум

Верхний ряд, слева направо: смартфон A, смартфон B, смартфон C. Нижний ряд: смартфон D, смартфон E, смартфон F

Девятикратный/десятикратный зум

Верхний ряд, слева направо: смартфон A, смартфон B, смартфон C. Нижний ряд: смартфон D, смартфон E, смартфон F

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#Съемка в помещении

Широкий угол обзора

Верхний ряд, слева направо: смартфон A, смартфон B, смартфон C. Нижний ряд: смартфон D, смартфон E, смартфон F

Стандартный угол обзора

Верхний ряд, слева направо: смартфон A, смартфон B, смартфон C. Нижний ряд: смартфон D, смартфон E, смартфон F

Двукратный/трехкратный зум

Верхний ряд, слева направо: смартфон A, смартфон B, смартфон C. Нижний ряд: смартфон D, смартфон E, смартфон F

Трехкратный/четырехкратный/пятикратный зум

Верхний ряд, слева направо: смартфон A, смартфон B, смартфон C. Нижний ряд: смартфон D, смартфон E, смартфон F

Девятикратный/десятикратный зум

Верхний ряд, слева направо: смартфон A, смартфон B, смартфон C. Нижний ряд: смартфон D, смартфон E, смартфон F

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#Ночная съемка

Современные смартфоны серьезного уровня уже не требуют обязательно переходить в особый режим для съемки с многокадровой экспозицией. Так называемый ночной режим уже, как правило, вшит в базовый формат съемки – мы просто не стали его отключать, тем самым получив более-менее единообразный результат.

Широкий угол обзора

Верхний ряд, слева направо: смартфон A, смартфон B, смартфон C. Нижний ряд: смартфон D, смартфон E, смартфон F

Стандартный угол обзора

Верхний ряд, слева направо: смартфон A, смартфон B, смартфон C. Нижний ряд: смартфон D, смартфон E, смартфон F

Двукратный/трехкратный зум

Верхний ряд, слева направо: смартфон A, смартфон B, смартфон C. Нижний ряд: смартфон D, смартфон E, смартфон F

Трехкратный/четырехкратный/пятикратный зум, вечер

Верхний ряд, слева направо: смартфон A, смартфон B, смартфон C. Нижний ряд: смартфон D, смартфон E, смартфон F

Девятикратный/десятикратный зум

Верхний ряд, слева направо: смартфон A, смартфон B, смартфон C. Нижний ряд: смартфон D, смартфон E, смартфон F

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#Портретная съемка

Здесь у всех возможности близки, но одновременно допускают огромное количество различных опций вроде фильтров и спецэффектов на искусственном боке. Выбраны только базовые опции и три фокусных расстояния для общего, поясного и крупного планов. Также мы добавили два портрета при искусственном свете – поясной и крупный план.

Ростовой план

Верхний ряд, слева направо: смартфон A, смартфон B, смартфон C. Нижний ряд: смартфон D, смартфон E, смартфон F

Поясной план

Верхний ряд, слева направо: смартфон A, смартфон B, смартфон C. Нижний ряд: смартфон D, смартфон E, смартфон F

Крупный план

Верхний ряд, слева направо: смартфон A, смартфон B, смартфон C. Нижний ряд: смартфон D, смартфон E, смартфон F

Поясной план, ночь

Верхний ряд, слева направо: смартфон A, смартфон B, смартфон C. Нижний ряд: смартфон D, смартфон E, смартфон F

Крупный план

Верхний ряд, слева направо: смартфон A, смартфон B, смартфон C. Нижний ряд: смартфон D, смартфон E, смартфон F

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#Макросъемка

Самый сложный для оценки сценарий из-за разных вводных. HUAWEI Pura 80 Ultra, vivo X300 Ultra и Xiaomi 17 Ultra предлагают для макросъемки зум-камеры, iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S26 Ultra и HONOR Magic 8 Pro скорее опираются в этом сценарии на широкий угол или вообще не делают на макро акцента. Чтобы сохранить хотя бы подобие анонимности, предложим здесь по одному, субъективно наиболее удачному снимку в макрорежиме, без сравнения по фокусным расстояниям.

Верхний ряд, слева направо: смартфон A, смартфон B, смартфон C. Нижний ряд: смартфон D, смартфон E, смартфон F

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Скачать оригиналы снимков (ZIP, 421 Мбайт)

Голосование продлится неделю, итоги подведем вскоре после окончания голосования.

Благодарим маркетплейс М.Видео за предоставленный для тестирования смартфон iPhone 17 Pro Max.

 
 
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