Обзор смартфона Xiaomi 17 Ultra: человечный камерофон с настоящим зумом

Xiaomi долгое время пытается уцепиться за репутацию компании, делающей одни из лучших по качеству съемки смартфонов на рынке, но лишь совсем недавно у нее начало получаться всерьез. Можно вспомнить, к примеру, наш прошлогодний тест камер флагманских смартфонов, где Xiaomi 15 Ultra занял вполне заслуженное второе место, опередив привычную элиту в лице Samsung или Apple, – после многих лет прозябания где-то внизу (вспомним последние места в 2022 и 2024 году). Новый такой тест мы вскоре обязательно подготовим, и, кажется, у Xiaomi 17 Ultra есть все шансы как минимум повторить прошлогодний успех своего предшественника.

Производитель здорово улучшил систему камер своего «ультрафлагмана», добавив к дюймовому сенсору на главном модуле особый телефотомодуль с опцией непрерывного зума в диапазоне ЭФР 75-100 мм. К этому добавлена 50-мегапиксельная широкоугольная камера и обновлено программное обеспечение. Последняя флагманская платформа (Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5) и сотрудничество с Leica прилагаются. Также прилагается и огромная цена – от 119 990 рублей в официальной рознице. Но у Xiaomi 17 Ultra будто бы есть некоторые шансы ее оправдать своим элитным уровнем в съемке. Давайте проверим.

Технические характеристики

Xiaomi 17 Ultra Xiaomi 15 Ultra HONOR Magic 8 Pro HUAWEI Pura 80 Ultra Apple iPhone 17 Pro Max Дисплей 6,9 дюйма, LTPO AMOLED,

2608 × 1200 точек (416 ppi); 120 Гц 6,73 дюйма, LTPO AMOLED,

3200 × 1440 точек (522 ppi); 120 Гц 6,71 дюйма, LTPO OLED,

2808 × 1256 точек (458 ppi); 120 Гц 6,8 дюйма, LTPO OLED, 2848 × 1276 точек (459 ppi); 120 Гц 6,9 дюйма, LTPO Super Retina XDR OLED, 2868 × 1320 точек (460 ppi); 120 Гц Защитное стекло Xiaomi Shield Glass 3.0 Xiaomi Shield Glass 2.0 HONOR NanoCrystal Shield HUAWEI Kunlun Glass 2 Ceramic Shield 2 Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5: восемь ядер (2 × Oryon V3 Phoenix L, частота 4,6 ГГц, 6 × Oryon V3 Phoenix M, частота 3,62 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Elite: восемь ядер (2 × Oryon V2 Phoenix L, частота 4,32 ГГц, 6 × Oryon V2 Phoenix M, частота 3,53 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5: восемь ядер (2 × Oryon V3 Phoenix L, частота 4,6 ГГц, 6 × Oryon V3 Phoenix M, частота 3,62 ГГц) Kirin 9020: восемь ядер (1 × Taishan Big, частота 2,5 ГГц, 3 × Taishan Mid, частота до 2,15 ГГц, 4 × ARM Cortex-A510, частота 1,6 ГГц) [неофициальная информация] Apple A19 Pro: шесть ядер (2 × производительных, частота 4,26 ГГц + 4 × энергоэффективных, частота 2,6 ГГц) Графический контроллер Adreno 840 Adreno 830 Adreno 840 Maleoon 920 [неофициальная информация] Apple A19 Pro GPU (6 ядер) Оперативная память 16 Гбайт 12/16 Гбайт 12/16 Гбайт 16 Гбайт 12 Гбайт Флеш-память 512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 512/1024 Гбайт 256/512/1024/2048 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM; две eSIM Две nano-SIM Одна nano-SIM и одна eSIM (международная версия), две eSIM (версия для США) или две nano-SIM (версия для Китая) Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800/1900 Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1x HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1xEV-DO Сотовая связь 4G LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 LTE, нет информации о диапазонах LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 (международная версия) Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA, нет информации о диапазонах Нет (международная версия);

SA/NSA (китайская версия, диапазоны не уточняются) SA/NSA/Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 (международная версия) Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 Bluetooth 6.0 6.0 6.0 5.2 6.0 NFC Есть Есть Есть Есть Есть (Apple Pay) Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, цветового спектра, ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, цветового спектра, ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, ИК-порт, Face ID Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, Face ID Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на боковой клавише Нет Основная камера Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,7 + 50 Мп, ƒ/2,2 + 200 Мп, ƒ/2,4-3,0 + TOF-камера (ЭФР от 14 до 100 мм), фазовый автофокус со всеми камерами (гибридный автофокус с главной камерой), оптический стабилизатор с главным модулем и телефотомодулем, две светодиодные вспышки Четверной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6 + 50 Мп, ƒ/1,8 + 200 Мп, ƒ/2,6 + 50 Мп, ƒ/2,2 + TOF-камера (ЭФР от 14 до 100 мм), автофокус со всеми камерами (гибридный автофокус с главной камерой), оптический стабилизатор с главным модулем и двумя телефотомодулями, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6 + 50 Мп, ƒ/2,0 + 200 Мп, ƒ/2,6 (ЭФР от 12 до 85 мм), фазовый автофокус на всех трех камерах (гибридный — на главной), оптический стабилизатор на основном и телефотомодулях, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6-4,0 + 40 Мп, ƒ/2,2 + 48 Мп, ƒ/2,4-3,6 (ЭФР от 13 до 212 мм), двухобъективный телефотомодуль, фазовый автофокус во всех модулях, оптическая стабилизация в основном и телефотомодулях, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 48 Мп, ƒ/1,8 + 48 Мп, ƒ/2,2 + 48 Мп, ƒ/2,8 + LiDAR (ЭФР от 13 до 100 мм), фазовый автофокус во всех модулях, стабилизация — в главном модуле и телефотомодуле, светодиодная вспышка Фронтальная камера 50 Мп, ƒ/2,2, автофокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/2,0 + TOF, автофокус, без вспышки 13 Мп, ƒ/2,0, автофокус, без вспышки Двойной модуль: 18 Мп, ƒ/1,9, фазовый автофокус, без вспышки + биометрический датчик/датчик глубины Питание Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 90 Вт Несъемный аккумулятор: 20,56 Вт·ч (5410 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 90 Вт Несъемный аккумулятор: 26,98 Вт·ч (7100 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 19,65 Вт·ч (5170 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 18,88 Вт·ч (4832 мА·ч, 3,8 В); зарядки нет в комплекте (мощность не указывается, совместимость с Power Delivery 3.2) Размер 162,9 × 77,6 × 8,3 мм 161,3 × 75,3 × 9,4 мм 161,2 × 75 × 8,3 мм 163 × 76,1 × 8,3 мм 163,4 × 78 × 8,8 мм Масса 218/223 грамма 226/229 граммов 219 граммов 234 грамма 233 грамма Защита корпуса IP68/IP69 IP68 IP68/IP69К IP68/IP69 IP68 Операционная система Android 16, оболочка HyperOS Android 15, оболочка HyperOS Android 16, оболочка MagicOS 10 EMUI 15 (без сервисов Google) iOS 26 Актуальная цена От 95 000 рублей (на маркетплейсах), от 119 499 рублей (официальная розница) От 65 000 рублей (на маркетплейсах за китайскую версию), от 125 499 рублей (официальная розница) От 66 000 рублей (на маркетплейсах), от 79 299 рублей (официальная розница) От 72 000 рублей (на маркетплейсах), от 97 800 рублей (официальная розница) От 109 000 рублей

Дизайн

Одной из отличительных черт ультрасерии, которая подчеркивала особый статус камерофонов, в прошлых поколениях был дизайн – не всегда выразительный, но всегда намекающий на фотоидентичность устройства. Как минимум – выдающимся по своим габаритам блоком с камерами, как максимум – окраской корпуса, отсылающей к фотоаппаратам с их сочетанием полированного металла и материала под кожу. Xiaomi 17 Ultra слегка отходит от этой традиции.

Нет, вы не подумайте, островок камер здесь выдающийся – круглой формы, он выступает над корпусом на 6-7 миллиметров. И это определенно самый заметный внешне элемент на корпусе устройства – тем более в его центре красуется надпись «Leica» (а вот вместо красного кружочка в углу задней панели мы видим шильдик Ultra). Но в этот раз инженеры не напортачили с развесовкой, и верхняя часть смартфона хотя бы не перевешивает.

Да и в целом смартфон кажется оформленным даже немного скромно. Никаких внешних эффектов, минимализм и плоские грани – от скруглений, принятых в этой серии на протяжении 5-6 лет, ушли в угоду моде. Вместо закаленного стекла сзади – переработанный пластик. Я не могу сказать, что он неприятен на ощупь – скорее наоборот. О том, что это не стекло, ты узнаешь из дополнительных материалов, пластик бархатистый, оформлен со вкусом и воспринимается довольно здорово. Но сам факт уже несколько озадачивает.

Цвета тоже скромные и простые: белый, черный или зеленый. Благодаря искристому напылению спинка интересно играет на солнце, но в целом слово «скучный» хорошо характеризует оформление устройства – что вообще характерно для Xiaomi, в последнее время не балующей нас интересным дизайном смартфонов. Интереснее смотрится со своей спинкой из искусственной кожи и хромированными элементами Xiaomi 17 Ultra Leica Edition с механическим кольцом зума вокруг блока камер – но мы говорим все-таки не о нем.

Зато Xiaomi 17 Ultra здорово «похудел» относительно предшественника – толщина 8,3 мм (против 9,4 мм) и вес 218 граммов (против 226 граммов), и это при том, что тут стоит более крупный экран (6,9 дюйма). Об удобстве в использовании мы не говорим – семидюймовые смартфоны требуют терпения и двуручности по определению. Но это относительно некрупный смартфон – в сравнении с iPhone 17 Pro Max, HUAWEI Pura 80 Ultra или Samsung Galaxy S26 Ultra.

Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69 – никаких компромиссов, почти максимальный на сегодня для смартфонов уровень. Экран прикрыт закаленным стеклом собственного производства Xiaomi последнего поколения, Shield Glass 3.0.

Функциональные элементы самые обычные — мини-джека нет, ИК-порт присутствует (находится на островке камер). Решетка для динамика только одна — на нижней грани. Динамики тут, конечно, стереофонические, но реализованы парой «основной + разговорный», причем разговорный даже не выведен на верхнюю грань.

В комплекте есть чехол из прозрачного пластика. Он сидит на смартфоне очень плотно, но в области клавиш все равно кажется чуть разболтанным.

Xiaomi 17 Ultra работает под управлением ОС Android 16 с оболочкой HyperOS последней версии (на момент написания материала это 3.0.3). Версия – глобальная, без внутрикитайских особенностей.

Интерфейс HyperOS 3.0 на смартфоне Xiaomi 17 Ultra

Кардинальных отличий от второй версии HyperOS нет, но кое-что надо отметить. В первую очередь это свой собственный островок быстрого доступа к управлению воспроизведением или некоторым другим текущим действиям в районе фронтальной камеры – он здесь получил название HyperIsland. Обновлены анимации, появилась возможность анимировать любые изображения для установки их на экран блокировки. Есть функция Xiaomi HyperConnect, позволяющая быстро обмениваться информацией и с устройствами Xiaomi, и с гаджетами Apple.

Глобально же это все та же HyperOS – хорошо выглядящая, но изобилующая встроенной рекламой оболочка. Причем реклама поначалу скрыта, но постепенно она все больше проступает в интерфейсе – в том числе и через уведомления. В памяти система занимает 14,7 Гбайт — обещания по минимальному заполнению накопителя системными файлами не выполняются, это больше, чем у многих конкурентов. Обещают до пяти лет обновлений ОС и до шести лет обновлений безопасности. Работает система на Xiaomi 17 Ultra быстро, гладко и без сбоев.

ИИ-возможности смартфона Xiaomi 17 Ultra

Имеется и набор встроенных ИИ-инструментов, объединенных в хабе Xiaomi HyperAI. Набор возможностей, по сути, не изменился:

« AI -распознавание речи» позволяет переводить в текст звонки и диктофонные записи (c возможностью «очищать» запись от фоновых шумов). Работает в том числе и с русским языком, причем корректно.

позволяет переводить в текст звонки и диктофонные записи (c возможностью «очищать» запись от фоновых шумов). Работает в том числе и с русским языком, причем корректно. « AI -переводчик». Встроенный переводчик, который может работать как с текстом, так и при звонках или на видео в режиме синхрона (с двуязычными субтритрами). Опять же, есть поддержка русского языка.

Встроенный переводчик, который может работать как с текстом, так и при звонках или на видео в режиме синхрона (с двуязычными субтритрами). Опять же, есть поддержка русского языка. « AI -писатель» генерирует, перефразирует и исправляет текст, а также может анализировать информацию на изображениях, делая контекстные пометки.

генерирует, перефразирует и исправляет текст, а также может анализировать информацию на изображениях, делая контекстные пометки. « AI -поиск» — сквозной поиск по всей памяти устройства, в том числе приложений и контента.

— сквозной поиск по всей памяти устройства, в том числе приложений и контента. «AI-помощник для творчества» позволяет поднимать четкость изображения, удалять объекты и расширять изображения, а также менять небо на изображении, превращать фото в короткие видео (но не «оживлять» фото в стиле HONOR 600 – это именно монтаж из нескольких изображений) и вырезать объекты с фона.

Сканер отпечатков в Xiaomi 17 Ultra расположен в поверхности экрана — используется ультразвуковой сенсор с отличной чувствительностью, реагирующий в числе прочего на прикосновения влажного пальца или прикосновения к влажному же экрану. Он удачно расположен (высоко относительно нижней кромки экрана), есть тактильный отклик (с вибромотором у смартфона в целом порядок, что характерно для старших смартфонов Xiaomi), процент успешного срабатывания очень высокий. Доступна также опция распознавания лица за счет фронтальной камеры.

⇡#Дисплей и звук

В Xiaomi 17 Ultra установлен LTPO AMOLED диагональю 6,9 дюйма и разрешением 2608 × 1200 точек (плотность пикселей — 416 ppi). Экран стал больше, но при этом снизилось разрешение – немного странная ситуация. Да, пикселизации, конечно же, нет, но все же картинка чуть более рыхлая, чем раньше.

Поддерживается повышенная частота обновления – благодаря LTPO-матрице она гибко меняется от 1 до 120 Гц. Частоту можно как выбрать самостоятельно (60 или 120 Гц), так и оставить выбор смартфону — по умолчанию он так и делает, причем делает это корректно, не «роняя» частоту там, где это порой бывает. В играх повышенная частота поддерживается – и в CoD Mobile, и в PUBG Mobile она поднималась до 120 Гц. С мерцанием на низких значениях яркости из-за ШИМ гаджет борется при помощи димминга с повышенной частотой – 2160 Гц. Не выдающийся уровень, но этого хватает, чтобы мерцание было заметно, только если у вас очень высокая чувствительность.

Максимальная измеренная яркость дисплея Xiaomi 17 Ultra (замер осуществляется при искусственном свете светодиодных ламп) составила 629 кд/м2. В статике пик несколько упал по сравнению с прошлой моделью – в сочетании с более низким разрешением мы можем говорить о повышенной заботе компании об автономности за счет снижения энергопотребления экрана. При этом в солнечную погоду пользоваться смартфоном можно без проблем, «в динамике» яркость поднимается достаточно. Заявленный абсолютный пик — 3500 кд/м2. До него, вероятно, экран Xiaomi 17 Ultra не дотягивается, но и те самые 600 с небольшим кандел явно превосходит.

Настройки экрана следующие: можно включить режим отображения информации на заблокированном экране (Always-On Dislpay) с разнообразной анимацией на выбор; специальный режим чтения с монохромным, теплым изображением; регулировки шрифтов; темный режим c возможностью его настройки, выставления расписания и выбора для конкретных приложений; настройка частоты обновления; принудительное повышение нижнего порога яркости при активации параметра «Дневной режим». Можно настроить и цветопередачу, выбирая либо из двух предустановок («Стандартные PRO» и «Яркие» — написание здесь «авторское»). Также можно настраивать цветовую температуру под каждую из цветовых схем, а также есть возможность предоставить смартфону самому выбирать цветопередачу в зависимости от внешнего освещения («Адаптивный цветовой тон»). Я протестировал экран Xiaomi 17 Ultra с настройками «Стандартные PRO» (выставлена по умолчанию) и «Яркие» с цветовой температурой по умолчанию.

В режиме «Стандартные PRO» цветовой охват соответствует стандарту sRGB почти без отклонений. Средний уровень гаммы — 2,18 (норма), температура близка к эталону – 6 500-6 700 К. Среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker, включающей в себя как широкий спектр цветов, так и оттенки серого, составляет 1,18 при норме в 3,00 и эталоне 2,00.

В режиме «Яркие» цветовое пространство расширяется, но не сильно отдаляется от стандарта sRGB. Гамма и цветовая температура неизменны, среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker составляет 2,39. На самом деле, цветовые схемы экрана Xiaomi 17 Ultra различаются минимально, смысла переключаться с режима по умолчанию нет.

Все необходимые профили передачи данных высокого качества по Bluetooth на Xiaomi 17 Ultra поддерживаются: и aptX HD, и aptX Adaptive, и LDAC, и LHDC 5. Сама версия Bluetooth – 6.0. Динамики стереофонические – напомню, используется пара из выделенного и разговорного даже без «выноса» звука на верхнюю грань, хотя позиционирование звука неплохое. С громкостью нет проблем.

Xiaomi 17 Ultra построен на базе флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 – без сюрпризов, самый массовый чипсет для старших смартфонов используется и здесь.

Напомним, что Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 сделана на базе восьми числительных ядер, разделенных на два кластера: два старших ядра Oryon V3 Phoenix L тактовой частотой 4,6 ГГц и шесть Oryon V3 Phoenix M частотой до 3,62 Гц. Графическая подсистема – Adreno 840 с тактовой частотой 1,2 ГГц и поддержкой аппаратного ускорения трассировки лучей. Набор инструкций – ARMv9.2-A. Собирается платформа на фабриках TSMC по 3-нм техпроцессу.

Главный вопрос в плане производительности состоял в том, как Xiaomi 17 Ultra будет справляться с тепловыделением очень мощной платформы – и сможет ли раскрыть ее потенциал в полной мере. Как видно на сравнительных графиках, частота ограничена, по пиковой мощи смартфон местами даже слегка уступает своему предшественнику на Qualcomm Snapdragon 8 Elite прошлого поколения. При этом исключается проблема с троттлингом и перегревом, где у Xiaomi 15 Ultra были огромные трудности. Ядро разогревается максимум до 50 с небольшим градусов Цельсия, а корпус из переработанного пластика остается просто теплым, а не раскаляется до невыносимого состояния. А того уровня мощи, что смартфон демонстрирует, хватает в любом случае с лихвой. Так что приоритеты разработчики здесь расставили четко, придраться не к чему. В играх смартфон выдает стабильные 120 кадров в секунду в соревновательных проектах и не проседает ниже 60 в требовательных графически.

Результаты синтетических тестов Xiaomi 17 Ultra

В Xiaomi 17 Ultra устанавливаются накопители стандарта UFS 4.1 емкостью 512 Гбайт или 1 Тбайт и оперативная память LPDDR5x объемом 16 Гбайт с возможностью расширения за счет накопителя. Слот для карты памяти отсутствует. У нас на тестe побывал гаджет в версии 16+512 Гбайт.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В Xiaomi 17 Ultra есть и 5G-модем, и LTE-модем. Все необходимые диапазоны и для 5G (в том числе 78-й и 79-й), и для 4G присутствуют. Скорость связи высокая. В смартфоне предусмотрено два слота для карточек стандарта Nano-SIM, любую из которых можно заменить виртуальной симкой (eSIM). То есть устройство может работать в режиме «две eSIM». Есть поддержка VoLTE.

Набор беспроводных модулей: Bluetooth 6.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/6/7, NFC. Навигационный модуль работает с двухканальным GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC.

В Xiaomi 17 Ultra установлено три тыльных камеры – и это как будто даунгрейд относительно прошлых поколений, где было по четыре модуля. Но это, конечно, не так, дело не в экономии, а в использовании телефотокамеры с переменным зумом – на манер HUAWEI Pura 80 Ultra, но исполненной иначе. Поменялась и главная камера (хотя не так радикально, как зум, конечно), широкоугольный модуль же остался неизменным.

В главной камере используется сенсор Light Fusion 1050L. То есть на самом деле это подготовленный специально для Xiaomi OmniVision OVX10500. Его параметры: габариты – 1,0" (размеры отдельного пикселя – 1,6 мкм), разрешение – 50 мегапикселей. Все еще один из самых крупных смартфонных сенсоров на сегодняшний день, больше чем дюйм нет ни у кого. С ним работает оптика с фиксированной диафрагмой (f/1,7) и эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 23 мм. Автофокус – гибридный (фазовый + контрастный с лазерным помощником), есть оптический стабилизатор.

В телефотомодуле установлен сенсор Samsung ISOCELL HPE габаритами 1/1,4" и разрешением 200 мегапикселей (0,56 мкм). Сам по себе 200-мегапиксельный сенсор в зум-камере не удивляет, к примеру подобное мы видели и на предшественнике. Но оптика здесь особенная – перископическая, с возможностью менять фокусное расстояние в диапазоне от 75 до 100 мм, причем не переключаясь между этими значениями, а ступенчато, доступен именно что весь диапазон. Диафрагма тоже меняется: от f/2,6 до f/3,0 (с промежуточными значениями f/2,7 и f/2,8). Имеется оптическая стабилизация, фазовый автофокус Dual Pixel. Теоретически переход с двух телефотомодулей к одному с понижением светосилы кажется не слишком разумным. Но тут вопрос в реализации. Есть и побочки, как приятная – сокращение габаритов блока камер, так и не слишком – модуль подвижный, смартфон издает звуки при встряхивании, не оставляя монолитного впечатления.

Широкоугольный модуль получил сенсор Samsung ISOCELL JN5 (1/2,76", размер отдельного пикселя 0,64 мкм), работающего с оптикой светосилой f/2,2 и ЭФР 14 мм. Есть фазовый автофокус, стабилизация отсутствует.

На все камеры Xiaomi 17 Ultra снимает по умолчанию в разрешении 12,5 мегапикселя. Но на зум-камеру можно делать снимки в разрешении 200 Мп с четырьмя фокусными расстояниями (75, 85, 90 и 100 мм). Причем для этого используется специальный режим – в нем смартфон тратит дополнительное время на обработку снимков, не просто беря информацию с каждого доступного датчика на матрице, а дорабатывая ее при помощи нейросетей. Результат действительно внушает уважение – эти фотографии не просто «весят» по 50-60 Мбайт, они правда демонстрируют крайне высокий уровень детализации. Не совсем понятно, зачем это может понадобиться, – по качеству снимки все равно несравнимы с теми, что выдают полноценные камеры, предлагающие близкий уровень разрешения (но естественный), профессионально для печати крупным форматом не поснимаешь. Хотя, к примеру, для распечатки фото дома на стену – почему бы и нет. Есть и «обычная» опция съемки в разрешении 50 Мп на три базовых модуля (на зум-камеру – с двумя фокусными расстояниями, 75 и 100 мм), здесь картинка уже не так впечатляет.

В этот раз Xiaomi исправила очень странное обстоятельство работы своей весьма совершенной в плане фокусных расстояний системы и добавила-таки возможность съемки с 10-кратным «гибридным» зумом за счет кропа от 200-мегапиксельной картинки, сделанной с максимальным, 4,3-кратным зумом. Подобная опция могла использоваться и раньше, тем более что двукратное «гибридное» масштабирование присутствовало, но была по какой-то причине проигнорирована. Теперь же мы по умолчанию имеем шесть предлагаемых фокусных расстояний, а также небольшие градации «внутри» некоторых из опций, но об этом мы поговорим ниже.

Главная камера снимает превосходно. При дневном освещении отмечаем высокую детализацию (без «перешарпа», который вообще камере Xiaomi 17 Ultra не присущ) и отменный динамический диапазон. Цветопередача может показаться излишне насыщенной, но я снимал почти все время в базовом цветовом профиле Leica Vibrant, который как раз подчеркивает цвета. Можно переключиться на Leica Authentic и получить более честные и спокойные (но не столь яркие) цвета. Ночью камера тоже проявляет себя отлично, тут уже детали могут показаться слишком подчеркнутыми, но это почти неизбежно для современного смартфона, «добирающего» свое при помощи вычислительной фотографии, сиречь постобработки при помощи ИИ. Но картинка в любом случае сбалансированная по теням и светам, с хорошими цветами и резкая – брака по смазу почти не бывает.

Двукратный зум реализован тоже качественно – сохраняется высокая детализация с минимальным повышением контурной резкости. Общий характер картинки сохраняется тем же, что и при съемке на главную камеру, разве что динамический диапазон чуть проседает. Добавлю, что камера отлично справляется с источниками освещения в кадре – что днем (солнце), что ночью (фонари, луна). Оптика почти не бликует и корректно прорисовывает эти самые источники света.

Широкоугольная камера не может похвастаться огромным углом охвата (ЭФР – только 14 мм, тогда как у конкурентов он достигает 12-13 мм), при этом пространственные искажения по краям кадра очень серьезные, отчего угол кажется большим, нежели он есть на самом деле. Качество съемки за вычетом этих нюансов достаточно высокое – цветопередача на хорошем уровне (она едина для всех модулей Xiaomi 17 Ultra), динамический диапазон широкий. Есть автофокус, позволяющий использовать камеру не только для съемки пейзажей. Ночью без использования ночного режима камере не хватает чувствительности, изображение может быть слишком темным. Но зачем его отключать? С ночным режимом можно добиться весьма неплохого результата.

Теперь же самое интересное – зум. Сама по себе технология с одной камерой сразу для ряда фокусных расстояний интересна, но насколько это будет работать лучше, чем просто две камеры с двумя различными объективами, – вопрос. И ответ на него сразу – как минимум не хуже.

Независимо от того, трехкратный это зум (точнее, 3,2-кратный) или четырехкратный (4,3-кратный), общий уровень съемки даже неожиданно высокий. При нормальном освещении все как и ожидалось – хорошие цвета, приличный динамический диапазон, отсутствие каких-либо проблем. Однако невысокая светосила будто бы должна была ограничить возможности использования двойного телефотомодуля в темноте. Но нет, он вполне неплох даже в условиях недостаточного света – да, появляется некоторый «перешарп», очевидно, что детали смартфону приходится отчасти «додумывать», но до абсурда дело не доходит, картинка остается приятной глазу.

Самое же приятное, что и 10-кратный зум реализован достаточно хорошо, – изображение не пережатое, днем вообще отличий от 4-кратного, к примеру, зума немного по деталям. Ночью качество проседает, но режим все равно остается рабочим.

Да, сам набор «оптических» фокусных расстояний не слишком широкий, в отличие от конкурентов (особенно HUAWEI Pura 80 Ultra, у которого как раз разброс между натуральными фокусными расстояниями куда более серьезный), но по качеству реализации двойного (даже тройного, с учетом 10-кратного «гибридного») вопросов минимум.

На телефотомодуль можно снимать с любым фокусным расстоянием в диапазоне от 75 до 100 эквивалентных миллиметров, но в приложении камеры есть специальная «разметка», выделяющая четыре наиболее корректных фокусных расстояния: 75, 85, 90 и 100 мм. На самом деле прибегать к таким минимальным градациям при съемке почти не приходится, вполне достаточно и двух «пиковых» значений.

Есть подобные опции и при съемке с максимальным зумом или при съемке на главную камеру, но тут уже неизбежно «режется» качество – при выборе между 23, 28 и 35 мм незначительно, но двадцатикратный зум (400 мм) уже сложно назвать по-настоящему рабочим. Хотя при идеальном освещении добиться более-менее приемлемой картинки и в этом режиме можно.

Как такового выделенного ночного режима на Xiaomi 17 Ultra нет – это активируемая автоматически опция при базовой съемке, ее можно просто отключить, коснувшись соответствующего значка с полумесяцем. Делать это, на самом деле, незачем, особенно если снимаете не на главную камеру со стандартным фокусным расстоянием, – она как раз способна выдавать качественную картинку без лишней помощи с «длинной экспозицией». При всех остальных фокусных расстояниях ночной режим помогает сделать картинку пусть излишне яркой и с заметным повышением контурной резкости, но при этом более детализированной и (в сложных случаях) куда более различимой. К тому же прибегает к услугам этого режима, требующего до трех секунд выдержки, Xiaomi 17 Ultra только при реальной необходимости – в совсем темных сценах.

Как я писал ранее, камера здесь работает в одном из двух профилей цветопередачи на выбор – Leica Vibrant и Leica Authentic. В Leica Vibrant цвета более яркие, насыщенные, в Leica Authentic, как и указано в названии, — более честные, спокойные. Но при этом картинка в целом словно с пониженной экспозицией и легким виньетированием, только влиянием на цвет эти два профиля не различаются.

Примеры съемки на Xiaomi 17 Ultra с программными фильтрами

Есть и более традиционные фильтры с тонированием изображения. Несколько примеров на одном сюжете — в галерее выше. Всего фильтров здесь 14, часть из них брендирована Leica, появилось два новых фильтра с симуляцией пленки.

Портретный режим на Xiaomi 17 Ultra очень богатый, как и подобает таковому на флагманском смартфоне. При этом богатство это не сразу бросается в глаза – новое приложение камеры умело прячет часть функций от недостаточно настойчивого пользователя. Доступны четыре фокусных расстояния (точнее – весь диапазон от 23 до 100 мм с возможностью выбирать дополнительные варианты «внутри» предложенных опций0 как для телефотомодуля, так и для главной камеры – то есть 23, 28 и 35 мм), пять «мастер-объективов» (они отличаются общей резкостью, тоном и в первую очередь рисунком боке – они прячутся под значком с диафрагмой), есть регулируемая глубина резкости, регулируемая же ретушь, а также множество стандартных фильтров, о которых сказано выше (они не отличаются, набор идентичный). Но и это не все — для портретов тоже есть два профиля, из которых надо выбрать: Master Portrait и Leica Portrait – они минимально различаются характером изображения. Общий уровень съемки очень высокий — размывает фон смартфон достаточно хорошо (хотя выбивающиеся пряди и головные уборы могут быть обработаны некорректно), с резкостью нет проблем (фокус где надо, при этом излишней детализации, подчеркивающей недостатки кожи, тоже не наблюдается), тон кожи приятный – хотя здесь многое зависит от настроек: по умолчанию, в режиме Master Portrait картинка холодновата даже без фильтров.

Есть специальный режим макросъемки, под который выделен телефотомодуль. Впрочем, минимальная дистанция фокусировки тут совсем не выдающаяся – лишь 30 см. Так что полноценным макро даже с натяжкой это не назовешь. Хотя приятные крупные планы при съемке цветов или еды получить можно.

Интерфейс камеры Xiaomi 17 Ultra

Приложение камеры в HyperOS 3.0 обновилось – и сложно сказать, изменилось оно в лучшую сторону или худшую. С одной стороны, оно стало лаконичнее, на манер подобных приложений на iPhone или Pixel, – например, экран с дополнительными режимами съемки просто исчез из карусели. С другой стороны – от обычной для Xiaomi хаотичности в интерфейсе не избавились. Те самые дополнительные режимы все же есть, но их теперь «достаешь», потянув за закладку над обозначением текущего формата съемки. Упомянутая макросъемка спрятана отдельно, в подменю с таймером и соотношением сторон, которое вызывается касанием стрелочки сверху. Настройки порой спрятаны в неочевидных местах – к этому привыкаешь, все находишь, но не сразу. Сокращенный же набор опций для съемки не слишком напрягает – все самое главное на месте, вроде ручного режима с возможностью съемки в формате RAW или URAW (Ultra RAW – слегка сжатый RAW-формат с постобработкой и сохранением расширенного динамического диапазона как в JPEG).

Примеры съемки на тыльную камеру Xiaomi 17 Ultra

Видеосъемка возможна с максимальным разрешением до 8К при 30 кадрах в секунду. В этом формате можно снимать только на главную камеру и с программным зумом. С разрешением 4К с частотой до 120 кадров секунду – на главную камеру и камеру с плавающим зумом, но без возможности переключаться между этими режимами в процессе. На все камеры можно снимать уже в разрешении 4К при 60 кадрах в секунду, с возможностью переключения между ними. Цифровая стабилизация работает при любом разрешении, но «усиленная» — только в Full HD и при 30 кадрах в секунду. Есть специальный ночной режим (в Full HD при 24 кадрах в секунду). Опции снимать HDR-видео нет, но можно снимать видео в формате Dolby Vision. Имеются фильтры для съемки видео, ретушь при портретной видеосъемке, возможность снимать видео с искусственным боке – все это (кроме фильтров) в режиме «Фильм» и при Full HD-разрешении с 30 кадрами в секунду. Имеется опция съемки с замедлением вплоть до 1920 кадров в секунду с HD-разрешением. Также есть выделенный режим «Живая кинематография», в котором смартфон снимает видео с наложением эффекта зума и одновременным замедлением – с одним из нескольких доступных шаблонов. Набор опций серьезный, по качеству съемки вопросов нет, разве что мне совсем не понравилось скачкообразное, грубое переключение между камерами во время съемки, это можно было реализовать на флагмане и более плавно. Такая же проблема была присуща и Xiaomi 15 Ultra.

Во фронтальной камере установлен новый для серии сенсор OmniVision OV50M разрешением 50 мегапикселей и габаритами 1/2,88 дюйма (0,61 мкм), объектив — с автофокусом, светосилой f/2,2. Вспышки нет. Есть ретушь и портретный режим с регулируемой «глубиной резкости». Имеется возможность выбирать между двумя фокусными расстояниями, причем теперь и в стандартном режиме съемки, и в портретном, с размытием фона. Снимает модуль по умолчанию в разрешении 12,5 мегапикселя, но можно активировать и съемку с задействованием всех 50 мегапикселей. Видео фронталка пишет с разрешением 4К и частотой 60 кадров в секунду. И по набору опций, и по качеству съемки вопросов к фронтальной камере нет – часто именно на флагманах стоят достаточно простые модули, Xiaomi 17 Ultra тут исключение, экономить на селфи-камере производитель не стал.

Xiaomi 17 Ultra получил кремний-углеродную батарею емкостью 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В). В китайской версии еще круче – на 6800 мА·ч, но оболочка будет очень специфичная, рекомендую все же брать глобальный вариант смартфона. Тем более и шести тысяч миллиампер-часов хватает – смартфон уверенно держит заряд на протяжении всего дня даже при серьезной нагрузке. Рекордов ждать не стоит, я заряжал устройство все же ежедневно, но, к примеру, забыть подключить к розетке вечером и нагнать утром с использованием быстрой зарядки – вполне реализуемый сценарий.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi, Xiaomi 17 Ultra продержался чуть более 21 часа — до гроссмейстерской нормы в сутки он не добрался, но уровень в любом случае очень достойный.

Xiaomi 17 Ultra получил в комплекте адаптер питания мощностью 90 Вт, но даже при использовании родного зарядного устройства полностью наполнить энергией батарею получится более чем за час и двадцать минут, смартфон очень активно заботится о ресурсе аккумулятора. Причем отключить эту заботу нельзя – пиковая мощность используется только при наполнении батареи примерно на 40%, дальше все идет медленнее. Отмечу и поддержку беспроводной зарядки мощностью до 50 Вт.

Xiaomi 17 Ultra – один из самых удачных на рынке смартфонов с акцентом на камере. Производитель, использовав телефотомодуль с изменяемым фокусным расстоянием, смог одновременно усидеть на двух стульях: не потерять в качестве съемки с зумом и сократить вес и габариты устройства по сравнению с прошлыми «ультрами». Более того, на мой вкус, качество даже подросло – к тому же оказался добавлен вариант съемки с 10-кратным «гибридным» зумом, который по какой-то причине отсутствовал в прошлом поколении.

Сам диапазон «оптических» фокусных расстояний чуть короче, чем у Samsung Galaxy S26 Ultra или HUAWEI Pura 80 Ultra, к примеру. Но по универсальности и общему качеству съемки в разных режимах Xiaomi 17 Ultra смотрится полноценной элитой. При этом он оказывается относительно удобным в обращении смартфоном – с плоскими гранями, слегка более тонким и легким, чем упомянутые конкуренты.

В остальном же это типичный флагман в 2026-м: с ожидаемой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, с чьим повышенным тепловыделением в целом удалось справиться, с огромным LTPO AMOLED-экраном, прочным корпусом, защищенным по стандарту IP68/IP69, и прочими «плюшками», которых и ожидаешь от смартфона ценой свыше 100 тысяч рублей.

Достоинства:

относительно тонкий и не самый тяжелый корпус;

пыле- и влагозащита IP68/IP69;

крупный, яркий и хорошо настроенный LTPO AMOLED-дисплей;

высокая производительность в сочетании с большим объемом быстрой памяти;

очень высокое качество съемки фото – как на тыльные камеры, так и на фронтальную;

телефотомодуль с переменным фокусным расстоянием отлично себя проявляет;

множество возможностей для съемки видео и высокое качество съемки;

хорошая автономность.

Недостатки: