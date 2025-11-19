Сегодня 19 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Смартфоны Смартфоны Huawei HUAWEI XMAGE 2025: мобильная фотография ...
реклама
Аналитика
Самое интересное в новостях

HUAWEI XMAGE 2025: мобильная фотография как полноценное окно в мир искусства

 
HUAWEI утверждает себя как бренд, причастный к фотографии, не только делая из года в год, вероятно, лучшие камерофоны в мире, но и активно вовлекаясь в мир искусства. В частности, подвела итоги ежегодная премия HUAWEI XMAGE – чествование победителей и фотовыставка их работ прошла в Париже, в рамках художественной ярмарки Paris Photo 2025

Довольно давно мы наблюдаем сразу несколько тенденций. Глобальная связана с изменением подхода к фотографии и видеосъемке и использовании для этого в подавляющем числе случаев не специализированных устройств, а мобильной техники – в частности, смартфонов. Локальная или, если говорить более конкретно и правильно, маркетинговая – с созданием образа смартфона как устройства, вполне уместного в рамках разговора о художественной фотографии. В этом материале мы коснемся обоих вопросов – они оказались ярко подсвечены глобальным конкурсом HUAWEI XMAGE 2025 и его финалом в рамках художественной ярмарки Paris Photo 2025.

Сначала стоит рассказать о самом фотоконкурсе. Впервые Huawei провела его два года назад, в 2023-м, предложив пользователям присылать свои работы, сделанные на смартфоны этого бренда – и каждый год победителей чествуют в Париже.

В этом году в конкурсе XMAGE участвовало 743 000 работ пользователей из 78 стран и регионов – в Париже оказались собраны глобальные победители в рамках подборки 100 лучших фотографий со всего мира (разделенных по различным номинациям). Проводятся и локальные конкурсы в отдельных странах – в частности, российские победители конкурса будут совсем скоро награждены в рамках выставки в Третьяковской галерее.

Но вернемся к глобальному конкурсу HUAWEI XMAGE 2025. Как я уже сказал, его итоги подведены на ярмарке Paris Photo 2025, о которой тоже стоит сказать пару слов. Основанная в 1997 году, она ежегодно привлекает более 100 000 участников и проводится в огромном дворце Grand Palais в центре Парижа. Ярмарка представляет собой смотр крупнейших фотогалерей со всего мира, представляющих вниманию принадлежащие им работы, как современные (в том числе и сделанные при помощи нейросетей), так и классические – и у Huawei на этом форуме нашелся свой стенд, причем не могу сказать, что он так уж катастрофически уступал соседям, представляющим работы Юргена Теллера, Мари-Лор де Деккер, Мартина Парра и многих других классиков.

Несколько примеров работ с Paris Photo 2025

И дело тут не только в том, что искусство творит человек, а не техника и прочие базовые банальности, как и слова о том, что само определение искусства очень размыто – в частности, на ярмарке были представлены работы Энди Уорхола, крохотные полароидные снимки знаменитостей, которые имеют исторический смысл только в контексте фигуры автора. Растекаться мыслью по этому невероятно высокому древу я тут не буду – речь была исключительно о технической составляющей. Смартфон сегодня позволяет делать снимки настолько высокого качества, что отличить их от сделанных на полнокадровый, а то и среднеформатный фотоаппарат при печати даже крупным форматом очень непросто. Да, при подробном разглядывании видна некоторая «пластиковость» в деталях, заметно вмешательство встроенного ИИ, ну и понятны жанровые ограничения смартфонов – для репортажной или портретной съемки они годятся значительно меньше, чем серьезная специализированная техника. Хотя на выставке оказались представлены и впечатляющие портреты, и снимки, сделанные в динамике.

Но глобально выставка XMAGE не смотрелась инородно в этом цветнике профессионалов, работающих с очень серьезной техникой. В том числе и за счет преимуществ, которые обеспечивают мобильные телефоны (я не просто так использовал этот устаревающий термин). Выше, к примеру, вы можете видеть работу «Циклоп» Артуро Бермудеса – очень оригинальный по задумке и необычный по истории появления. Фотограф смог подобраться к уличному музыканту очень близко, с камерой это было бы невозможно. И все же слишком близко – музыкант решил отогнать своей трубой назойливого фотографа – так и появился этот удивительный кадр. Кстати, фото сделано на заслуженный (и, не побоюсь этого слова, великий) смартфон HUAWEI P30 Pro – как видим, сильно устареть в плане качества съемки аппарат 2019 года не успел. Вспомним здесь и нашего знаменитого соотечественника Дмитрия Маркова, снимавшего исключительно на смартфон как раз ради незаметности – и ставшего всемирно известным и почитаемым автором.

Избранные работы участников конкурса HUAWEI XMAGE 2025
A Ghostly Silhouette-©Marwen Wafi-突尼斯-HUAWEI P30 Pro.jpg
Смотреть все изображения (23)
A Sea of Devotion in Candlelight-©Azim Khan Ronnie-法国-HUAWEI P30 Pro.jpeg
Evening Ride-©Beata Zawrzel-波兰-HUAWEI P30.jpeg
Glimmer of Hope-©Rhon Velarde-菲律宾-HUAWEI P40 Pro.jpg
LIGHTNING-©Hurdogan Keskin-土耳其-HUAWEI P60 Pro.jpg
Moonlight fairy tale-©Ken FARMAN-法国-HUAWEI P40.jpg
Ornate Tradition-©MARY GRACE MONTIVES-阿联酋-HUAWEI Pura 70 Pro.jpg
Reflected world-©Myo Thet-缅甸-HUAWEI MATE 50.jpg
Safe & Sound-©Tompa Attila-匈牙利-HUAWEI P40 Pro.jpeg
The Apple Orchard-©Rebecca Stice-英国-HUAWEI Pura 80 Pro.jpg
The storm chaser-©Tamás Kusza-斯洛伐克-HUAWEI P60 Pro.jpg
up and up-©Mariya Radivoeva-保加利亚-HUAWEI P60 Pro.jpg
夏夜江滩的惬意-©暖摄调-中国-HUAWEI Pura 70 Pro.jpg
天空中跳跃-©彭昌海-中国-HUAWEI Pura 80 Pro+.jpg
孤影滩涂-©万贲-中国-HUAWEI Pura 70 Pro.jpg
快乐进行曲-©宠物摄影师狗哥-中国-HUAWEI MATE X6.jpg
拄杖缓行优雅如诗-©敖卓文-中国-HUAWEI Pura 80 Pro+.jpg
格拉纳达日落的浪漫-©LouisLee-中国-HUAWEI Pura 80 Ultra.jpg
江西婺女洲-©Jn-中国-HUAWEI Pura 70 Pro+.jpg
海天共生-©happy惚惚-中国-HUAWEI Pura 80 Ultra.jpg
街头剧场-©黄利勇-中国-HUAWEI nova 11 Pro.jpg
远行-©李威男-中国-HUAWEI MATE 70 Pro+.jpg
都市中的人间烟火-©樊丽勇-中国-HUAWEI MATE 70 Pro+.jpg
Смотреть все
изображения (23)

В галерее, представленной выше, вы можете увидеть несколько избранных работ победителей – часть из них могла бы быть снята и традиционной камерой, часть же достаточно интимна, смартфон для получения изображений кажется более уместным. Но отмечу еще раз – некоторые снимки, сделанные в том числе со сложным освещением или ночью, по своему качеству практически не уступают тому, что мы могли бы получить на полнокадровые камеры; впрочем, этот виртуальный знак равенства для массового пользователя уже давно стал банальностью, просто повторим ее еще раз для порядка.

Награждение победителей конкурса HUAWEI XMAGE 2025 в номинации Good Night

Награждение победителей конкурса HUAWEI XMAGE 2025 в номинации Good Night

Теперь же вернемся к разговору о маркетинге. Производители смартфонов создают самые массовые устройства современности, которыми пользуется большинство людей на планете, но несмотря на это, постоянно пытаются повышать условный «престиж» своих творений, чтобы они воспринимались более благородно и «серьезно». Кто-то ради этого обращается к помощи всемирно известных престижных брендов, связанных как с дизайном, так и с фотографией – вспомним партнерство Leica и Xiaomi, Hasselblad и OnePlus, Zeiss и vivo (а ранее – Zeiss и Samsung), Studio Harcourt и HONOR. С той же Leica раньше сотрудничала и компания Huawei, но теперь она пошла по другому пути, развивая свой собственный бренд XMAGE.

Директор ярмарки Paris Photo и глава жюри HUAWEI XMAGE Флоранс Буржуа

Директор ярмарки Paris Photo и глава жюри HUAWEI XMAGE Флоранс Буржуа

По этому пути как раз довольно давно идет Apple, создавая вокруг iPhone ореол инструментов для творчества самостоятельно – мастера маркетинга из Купертино первыми стали организовывать фотоконкурсы среди пользователей техники компании — iPhone Photography Awards (IPPAWARDS).

Победители конкурса HUAWEI XMAGE 2025 в номинациях Experimental Lab, Storyboard и Action

Победители конкурса HUAWEI XMAGE 2025 в номинациях Experimental Lab, Storyboard и Action

И этот путь выглядит будто бы более эффективным, чем обращение к сторонним, «заслуженным» брендам, на фоне которых производители смартфонов, как раз, выглядят нуворишами, многократно превосходящими те же Leica и Hasselblad по прибыли, но стремящимися к этой ауре old money.

Сам по себе стенд HUAWEI XMAGE на ярмарке был оформлен ярко и интересно, но мне не хватило на нем внимания к каждой фотографии в отдельности, с подписями и историями, столь подробный взгляд был брошен только на трех победителей.

Два из трех победителей конкурса HUAWEI XMAGE 2025

Два из трех победителей конкурса HUAWEI XMAGE 2025

Рассказом же о победителях конкурса мы и завершим материал. На мой вкус, в число 100 отобранных для выставки работ входили заметно более впечатляющие, но таков уж кураторский выбор – жюри возглавляла, в частности, глава Paris Photo Флоранс Буржуа. Вот они, трое призеров, ниже, с комментариями жюри.

Георге Попа,

Георге Попа, "Воздушные иллюзии"

«Неординарные фотографы исследуют неизведанные территории фотографии с помощью высокотехнологичных смартфонов. Эволюция мобильной технологии меняет наше представление о мире. Премиальные смартфоны стали путеводной звездой в мир бесконечных возможностей. Сложное взаимодействие оптики и алгоритмов позволило открыть новые грани фотосъёмки. Фотографы легко перемещаются между макро- и микромиром, между зрительным восприятием и истинным видением. И все это приводит к абсолютно неожиданным результатам. Мобильная фотография позволяет сегодня открыть неизведанное».

Мехмет Эмин Чоруш,

Мехмет Эмин Чоруш, "Новая жизнь"

«Это лаконичное фото демонстрирует весь цикл жизни — мать, новорождённый ягнёнок и фермер, который, вероятно, не осознает всей уникальности происходящего. Абсолютно обычная природа этого изображения делает его таким экстраординарным. Фотограф не использует никаких специальных приёмов, он просто запечатлел и передал всю глубину и значимость этого момента».

Чен Гуандонг,

Чен Гуандонг, "Дитя гор" (Origin of Skiing)

«Эта фотография передаёт связь между двумя случайными прохожими. Ребёнок на заснеженной равнине, купающийся в лучах солнца, одетый в традиционный наряд народов Алтая. Фотограф демонстрирует непревзойдённую сдержанность. Он не проецирует свои чувства на изображение, а подчёркивает индивидуальность ребёнка».

 
 
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Компьютер месяца — ноябрь 2025 года
Обзор смартфона HUAWEI nova 14: плоский красавец с крутыми камерами
Компьютер месяца — октябрь 2025 года
Компьютер месяца, спецвыпуск: 10 тезисов о том, как лучше собрать по-настоящему мощный игровой ПК
Обзор смартфона HUAWEI nova 14 Pro: покажет все как есть
IFA 2025: выставки электроники уже не те, но без интересных новинок не обошлось
Теги: huawei, смартфон, искусство, фотовыставка
huawei, смартфон, искусство, фотовыставка
⇣ Комментарии
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ИИ поручили управление торговым автоматом — вскоре он попытался связаться с ФБР
Межзвёздный объект 3I/ATLAS приближается к Земле — завтра NASA расскажет о нём всю правду
Дефицит DRAM усиливается: продавцов уже заставляют продавать планки памяти только в комплекте с матплатами
Адвокат разъяснила, что грозит россиянам за покупку и стримы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Абонентам МТС перестали быстро приходить SMS для входа на «Госуслуги»
В Chrome нашли опасную уязвимость, которую уже используют хакеры — вышел экстренный патч 2 ч.
Electronic Arts и Codemasters анонсировали переосмысление симуляторов «Формулы-1» — F1 26 не будет 5 ч.
AMD представит технологию FSR Redstone с реконструкцией лучей и не только 10 декабря 5 ч.
Спасение галактики, истребление пауков и многое другое: Microsoft раскрыла, какие игры пополнят Game Pass в конце ноября и начале декабря 6 ч.
Спустя 7 лет после запуска и через 18 лет после Steam в Epic Games Store появилась возможность дарить игры друзьям 7 ч.
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на территории России 8 ч.
Alibaba выпустила ИИ-бота Qwen — будущего конкурента ChatGPT 8 ч.
Евросоюз рассматривает необходимость ограничения возможностей американских облачных гигантов 9 ч.
Roblox скоро начнёт разделять пользователей по возрасту — грядёт обязательная верификация 9 ч.
ИИ-агент в Windows 11 сможет загружать вирусы, предупредила Microsoft 10 ч.
Новая статья: HUAWEI XMAGE 2025: мобильная фотография как полноценное окно в мир искусства 1 мин.
$30 млрд и 1 ГВт: Microsoft, NVIDIA и Anthropic договорились о сотрудничестве 37 мин.
Новая статья: Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: минимальный набор геймера, или На что способна мобильная версия GeForce RTX 5050 2 ч.
Xiaomi отчиталась об отличных продажах новых флагманов, миллиарде устройств умного дома и других успехах третьего квартала 2 ч.
Arm добавила Neoverse поддержку NVIDIA NVLink Fusion 2 ч.
Noctua пообещала «совсем скоро» выпустить чёрный кулер NH-D15 G2 chromax.black 2 ч.
Asus выпустила компактную плату Pro WS B850M-ACE SE для рабочих станций на Ryzen 9000 и Epyc 4005 3 ч.
Электролёт Joby Aviation впервые взлетел в небо Дубая — пассажиров начнут возить в 2026 году по тарифу Uber Black 5 ч.
Роботакси Zoox без руля и педалей начнут перевозить обычных пассажиров в Сан-Франциско 6 ч.
Американский стартап стал ближе к запуску «бюджетных» термоядерных реакторов, заинтересовавших даже Билла Гейтса 7 ч.