HUAWEI XMAGE 2025: мобильная фотография как полноценное окно в мир искусства

Довольно давно мы наблюдаем сразу несколько тенденций. Глобальная связана с изменением подхода к фотографии и видеосъемке и использовании для этого в подавляющем числе случаев не специализированных устройств, а мобильной техники – в частности, смартфонов. Локальная или, если говорить более конкретно и правильно, маркетинговая – с созданием образа смартфона как устройства, вполне уместного в рамках разговора о художественной фотографии. В этом материале мы коснемся обоих вопросов – они оказались ярко подсвечены глобальным конкурсом HUAWEI XMAGE 2025 и его финалом в рамках художественной ярмарки Paris Photo 2025.

Сначала стоит рассказать о самом фотоконкурсе. Впервые Huawei провела его два года назад, в 2023-м, предложив пользователям присылать свои работы, сделанные на смартфоны этого бренда – и каждый год победителей чествуют в Париже.

В этом году в конкурсе XMAGE участвовало 743 000 работ пользователей из 78 стран и регионов – в Париже оказались собраны глобальные победители в рамках подборки 100 лучших фотографий со всего мира (разделенных по различным номинациям). Проводятся и локальные конкурсы в отдельных странах – в частности, российские победители конкурса будут совсем скоро награждены в рамках выставки в Третьяковской галерее.

Но вернемся к глобальному конкурсу HUAWEI XMAGE 2025. Как я уже сказал, его итоги подведены на ярмарке Paris Photo 2025, о которой тоже стоит сказать пару слов. Основанная в 1997 году, она ежегодно привлекает более 100 000 участников и проводится в огромном дворце Grand Palais в центре Парижа. Ярмарка представляет собой смотр крупнейших фотогалерей со всего мира, представляющих вниманию принадлежащие им работы, как современные (в том числе и сделанные при помощи нейросетей), так и классические – и у Huawei на этом форуме нашелся свой стенд, причем не могу сказать, что он так уж катастрофически уступал соседям, представляющим работы Юргена Теллера, Мари-Лор де Деккер, Мартина Парра и многих других классиков.

И дело тут не только в том, что искусство творит человек, а не техника и прочие базовые банальности, как и слова о том, что само определение искусства очень размыто – в частности, на ярмарке были представлены работы Энди Уорхола, крохотные полароидные снимки знаменитостей, которые имеют исторический смысл только в контексте фигуры автора. Растекаться мыслью по этому невероятно высокому древу я тут не буду – речь была исключительно о технической составляющей. Смартфон сегодня позволяет делать снимки настолько высокого качества, что отличить их от сделанных на полнокадровый, а то и среднеформатный фотоаппарат при печати даже крупным форматом очень непросто. Да, при подробном разглядывании видна некоторая «пластиковость» в деталях, заметно вмешательство встроенного ИИ, ну и понятны жанровые ограничения смартфонов – для репортажной или портретной съемки они годятся значительно меньше, чем серьезная специализированная техника. Хотя на выставке оказались представлены и впечатляющие портреты, и снимки, сделанные в динамике.

Но глобально выставка XMAGE не смотрелась инородно в этом цветнике профессионалов, работающих с очень серьезной техникой. В том числе и за счет преимуществ, которые обеспечивают мобильные телефоны (я не просто так использовал этот устаревающий термин). Выше, к примеру, вы можете видеть работу «Циклоп» Артуро Бермудеса – очень оригинальный по задумке и необычный по истории появления. Фотограф смог подобраться к уличному музыканту очень близко, с камерой это было бы невозможно. И все же слишком близко – музыкант решил отогнать своей трубой назойливого фотографа – так и появился этот удивительный кадр. Кстати, фото сделано на заслуженный (и, не побоюсь этого слова, великий) смартфон HUAWEI P30 Pro – как видим, сильно устареть в плане качества съемки аппарат 2019 года не успел. Вспомним здесь и нашего знаменитого соотечественника Дмитрия Маркова, снимавшего исключительно на смартфон как раз ради незаметности – и ставшего всемирно известным и почитаемым автором.

Избранные работы участников конкурса HUAWEI XMAGE 2025

В галерее, представленной выше, вы можете увидеть несколько избранных работ победителей – часть из них могла бы быть снята и традиционной камерой, часть же достаточно интимна, смартфон для получения изображений кажется более уместным. Но отмечу еще раз – некоторые снимки, сделанные в том числе со сложным освещением или ночью, по своему качеству практически не уступают тому, что мы могли бы получить на полнокадровые камеры; впрочем, этот виртуальный знак равенства для массового пользователя уже давно стал банальностью, просто повторим ее еще раз для порядка.

Теперь же вернемся к разговору о маркетинге. Производители смартфонов создают самые массовые устройства современности, которыми пользуется большинство людей на планете, но несмотря на это, постоянно пытаются повышать условный «престиж» своих творений, чтобы они воспринимались более благородно и «серьезно». Кто-то ради этого обращается к помощи всемирно известных престижных брендов, связанных как с дизайном, так и с фотографией – вспомним партнерство Leica и Xiaomi, Hasselblad и OnePlus, Zeiss и vivo (а ранее – Zeiss и Samsung), Studio Harcourt и HONOR. С той же Leica раньше сотрудничала и компания Huawei, но теперь она пошла по другому пути, развивая свой собственный бренд XMAGE.

По этому пути как раз довольно давно идет Apple, создавая вокруг iPhone ореол инструментов для творчества самостоятельно – мастера маркетинга из Купертино первыми стали организовывать фотоконкурсы среди пользователей техники компании — iPhone Photography Awards (IPPAWARDS).

И этот путь выглядит будто бы более эффективным, чем обращение к сторонним, «заслуженным» брендам, на фоне которых производители смартфонов, как раз, выглядят нуворишами, многократно превосходящими те же Leica и Hasselblad по прибыли, но стремящимися к этой ауре old money.

Сам по себе стенд HUAWEI XMAGE на ярмарке был оформлен ярко и интересно, но мне не хватило на нем внимания к каждой фотографии в отдельности, с подписями и историями, столь подробный взгляд был брошен только на трех победителей.

Рассказом же о победителях конкурса мы и завершим материал. На мой вкус, в число 100 отобранных для выставки работ входили заметно более впечатляющие, но таков уж кураторский выбор – жюри возглавляла, в частности, глава Paris Photo Флоранс Буржуа. Вот они, трое призеров, ниже, с комментариями жюри.

«Неординарные фотографы исследуют неизведанные территории фотографии с помощью высокотехнологичных смартфонов. Эволюция мобильной технологии меняет наше представление о мире. Премиальные смартфоны стали путеводной звездой в мир бесконечных возможностей. Сложное взаимодействие оптики и алгоритмов позволило открыть новые грани фотосъёмки. Фотографы легко перемещаются между макро- и микромиром, между зрительным восприятием и истинным видением. И все это приводит к абсолютно неожиданным результатам. Мобильная фотография позволяет сегодня открыть неизведанное».

«Это лаконичное фото демонстрирует весь цикл жизни — мать, новорождённый ягнёнок и фермер, который, вероятно, не осознает всей уникальности происходящего. Абсолютно обычная природа этого изображения делает его таким экстраординарным. Фотограф не использует никаких специальных приёмов, он просто запечатлел и передал всю глубину и значимость этого момента».

«Эта фотография передаёт связь между двумя случайными прохожими. Ребёнок на заснеженной равнине, купающийся в лучах солнца, одетый в традиционный наряд народов Алтая. Фотограф демонстрирует непревзойдённую сдержанность. Он не проецирует свои чувства на изображение, а подчёркивает индивидуальность ребёнка».