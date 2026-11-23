В любой компании доступы со временем расползаются: пароли от рабочих сервисов лежат в чатах, таблицах и личных заметках. Пока команда небольшая, с этим можно жить. Проблемы начинаются в день, когда сотрудник уходит, а подрядчику нужен доступ ровно на неделю: никто точно не знает, где хранятся пароли и у кого они остались.

«Пассворк» — менеджер паролей и секретов для бизнеса, который наводит в этом порядок. Пароли хранятся в общих сейфах, права доступа выдаёт администратор, а все действия сотрудников остаются в истории. Если человек уходит из компании, его права убираются в одном месте. Подрядчику можно открыть только те данные, которые нужны ему для работы.

С 16 ноября по 5 декабря в «Пассворке» проходит Чёрная пятница. Компании, которые хотят установить менеджер паролей на свои серверы, получают скидку 50 % на покупку. Тем, кто хочет начать быстро и без собственной инфраструктуры, подойдёт облачная версия: в ней любое пополнение баланса удваивается.

До конца года ещё есть время навести порядок в паролях. Попробовать «Пассворк» можно бесплатно. Условия акции — на сайте «Пассворка».

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