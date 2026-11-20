Ставка Samsung на широкоформатный складной смартфон Galaxy Z Fold8 в этом году сыграла успешно, и Motorola готовится ответить собственным устройством аналогичного типа. О нём стало известно некоторое время назад, и теперь технические характеристики дополнились официальными изображениями устройства.

Изображения Motorola Razr Flex удалось получить ресурсу SammyGuru — складной смартфон на них предстал в зелёном и бежевом цветах. Он раскрывается как книжка, подобно Galaxy Z Fold8, и его внутренний экран достаточно широкий, чтобы в развёрнутом виде устройство было больше похоже на компактный планшет, а не вытянутый смартфон. В сложенном состоянии он функционирует как обычный смартфон: в центре верхней области внешнего экрана расположено отверстие фронтальной камеры; ещё одна находится в отверстии на внутреннем дисплее.

На заднюю панель помещён овальный блок камер с двумя объективами и вспышкой; по центру расположен логотип Motorola, а в нижней части — название модели Razr. Конструкция шарнира позволяет устройству устойчиво находиться в полуоткрытом состоянии, что даёт возможность пользоваться им на столе, не держа его в руках. Согласно прежним утечкам, Motorola Razr Flex получил расцветки Pantone Dark Botanical Garden (зелёная) и Pantone Coriander (бежевая). Зелёную версию отличает задняя панель с текстурой под ткань и рамка в тон; бежевый вариант отделан «под кожу» с зернистой фактурой и рамкой цвета шампань.

Смартфон будет компактнее и доступнее, чем аналог от Samsung. По предварительной версии, диагональ внутреннего экрана Razr Flex составляет около 6,9 дюйма, внешнего — около 5 дюймов; для сравнения, у Galaxy Z Fold8 это 7,6 и 5,5 дюйма соответственно. Стоимость устройства в США может составить $1700, и это на $200 ниже стартовой цены модели от Samsung со стартовой ценой $1899. Galaxy Z Fold8 оснащён двумя 50-мегапиксельными камерами, но без телеобъектива — и Razr Flex тоже получит две камеры.

Если информация о габаритах и цене подтвердится, стратегия Motorola окажется очевидной: предложить складной смартфон с широким экраном тем, для кого Fold8 оказался слишком громоздким или дорогим. Сведений о сроках выхода устройства на рынок пока нет — есть версия, что Razr Flex выйдет лишь в 2027 году, а анонсируют его на CES в начале января.