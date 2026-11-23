Infinix NOTE 60 Pro — универсальный смартфон, способный справиться с широким спектром задач. Устройство сочетает цельнометаллическую рамку, интерактивный экран Active Matrix на задней панели и набор функций для повседневной работы, съёмки и развлечений.

Смартфон оснащён 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K (1208 × 2644 пикселя), частотой обновления 144 Гц и поддержкой Ultra HDR. Пиковая яркость достигает 4500 кд/м2, чего достаточно для комфортного использования даже под прямыми солнечными лучами. Цветовой охват составляет 100 % пространства DCI-P3, что обеспечивает хорошую цветопередачу и насыщенные цвета. Экран защищён стеклом Gorilla Glass 7i. Под дисплеем расположен сканер отпечатков пальцев для быстрой и удобной разблокировки смартфона.

В основе устройства лежит однокристальная система Snapdragon 7s Gen 4 5G, выполненная по 4-нм техпроцессу. Она включает производительные ядра Kryo, а за обработку графики отвечает GPU Adreno A810. Производительности достаточно как для повседневных задач, так и для казуальных игр. Смартфон оснащён 12 Гбайт оперативной памяти с возможностью виртуального расширения ещё на 24 Гбайт и накопителем ёмкостью 256 Гбайт. Также существует версия с 8 Гбайт оперативной памяти. За стабильную работу под нагрузкой отвечает система охлаждения с 3D-камерой IceCore.

Основная камера разрешением 50 Мп получила оптическую стабилизацию изображения и автофокус. Широкоугольный модуль на 8 Мп обеспечивает угол обзора 112°, а разрешение фронтальной камеры составляет 13 Мп. Смартфон поддерживает запись видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду.

Аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью до 30 Вт. По заявлению производителя, полная зарядка занимает около часа. Беспроводная зарядка позволяет пополнять запас энергии в течение дня без подключения кабеля. Технология самовосстановления аккумулятора, как утверждается, позволяет сохранить не менее 80 % первоначальной ёмкости после 2000 циклов зарядки, что соответствует примерно шести годам типичного использования.

На задней панели расположен экран Active Matrix, на котором отображаются уведомления, таймеры и световые эффекты. В приложении Matrix Studio можно создавать собственные узоры и анимированные эмодзи, а Matrix Miniplay позволяет запускать мини-игры. С помощью NFC PawPaw пользователь может настраивать пиксельных питомцев и взаимодействовать с ними.

Смартфон работает под управлением операционной системы XOS 16. Производитель обещает три года обновлений ОС и пять лет обновлений безопасности. Устройство доступно в титановом, оранжевом и синем цветах.

Цена Infinix NOTE 60 Pro — 42 999 рублей

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