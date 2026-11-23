Телевизор VITEK VT-50QUBS500 — универсальное решение для домашнего досуга, которое сочетает качественное изображение, современные Smart-функции и лаконичный дизайн. Модель с 50-дюймовым QLED-экраном и разрешением 4K Ultra HD подойдёт для просмотра фильмов и сериалов, спортивных трансляций, телепередач и видеоигр. Безрамочное оформление позволяет телевизору органично вписаться в современный интерьер, а продуманный набор функций делает его удобным для всех членов семьи — от поклонников классического телевидения до тех, кто предпочитает стриминговые сервисы и онлайн-контент.

В основе изображения лежит технология QLED с использованием квантовых точек. Она обеспечивает широкий цветовой охват, насыщенные оттенки и реалистичную цветопередачу, благодаря чему изображение выглядит ярким и выразительным. Разрешение 4K Ultra HD (3840 × 2160 пикселей) позволяет отображать мельчайшие детали, что особенно заметно при просмотре фильмов и сериалов в высоком разрешении. Дополнительные возможности обработки изображения помогают добиться более комфортного восприятия контента с различными настройками качества.

За плавность движения в VITEK VT-50QUBS500 отвечает технология MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation), которая анализирует последовательность кадров и добавляет промежуточные изображения для сглаживания динамичных сцен. Это помогает уменьшить размытие при быстром движении объектов и делает просмотр спортивных соревнований, боевиков и других насыщенных действием фильмов более комфортным. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, а технология MEMC призвана дополнительно улучшить визуальное восприятие динамичного контента.

Отдельное внимание уделено дизайну: безрамочное исполнение Frameless визуально расширяет экран и позволяет сосредоточиться на происходящем в кадре. Благодаря этому телевизор выглядит современно и не перегружает пространство лишними деталями. Диагональ 50 дюймов делает его подходящим вариантом для гостиной или семейной комнаты, где за просмотром могут собираться несколько человек.

Телевизор работает под управлением Google TV — интеллектуальной платформы с удобным интерфейсом и персонализированной системой рекомендаций. Она объединяет контент из разных приложений и сервисов, помогая быстрее находить фильмы, сериалы и передачи по интересам. Пользователям доступны тысячи приложений через Google Play, включая популярные онлайн-кинотеатры и видеосервисы. Таким образом, для доступа к разнообразному развлекательному контенту не обязательно подключать дополнительные медиаприставки.

Встроенное голосовое управление упрощает взаимодействие с телевизором. С его помощью можно искать фильмы и сериалы, находить нужные приложения и управлять отдельными функциями устройства с помощью голосовых команд. Это особенно удобно, когда не хочется тратить время на ввод названий с экранной клавиатуры или навигацию по многочисленным пунктам меню.

VITEK VT-50QUBS500 также подходит для тех, кто продолжает пользоваться эфирным и спутниковым телевидением. Встроенные цифровые тюнеры позволяют принимать телевизионные каналы без необходимости приобретать отдельную приставку. В результате модель объединяет возможности современного Smart-телевизора, QLED-панель с разрешением 4K и привычные функции телевизионного приёмника.

В итоге VITEK VT-50QUBS500 представляет собой универсальный телевизор для семейного использования. Сочетание 50-дюймового экрана, технологии квантовых точек, MEMC и платформы Google TV позволяет использовать его как для просмотра традиционных телеканалов, так и для знакомства с современными цифровыми развлечениями.

Цена VITEK VT-50QUBS500 с Google TV — 38 990 рублей

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