Компания Microsoft выпустила обновление KB5132057 для Windows 11 26H2 и 25H2, в котором реализовано долгожданное обновление функции поиска, значительно повышающее его удобство и практичность.

Новая строка поиска позволяет выполнять тысячи быстрых действий с помощью простых текстовых команд, например, «переключиться в тёмный режим», «включить Bluetooth», «уменьшить яркость экрана», «отключить звук» или «свернуть все окна».

Кроме того, доступны функции, связанные с приложением «Связь с телефоном» (Phone Link), например, отправка текстовых сообщений с подключенного смартфона, а также возможность получать данные о погоде, котировках акций и другую информацию прямо из поисковой строки.

Для энтузиастов наиболее интересным аспектом, вероятно, станет технологическая основа. Новый поиск построен на базе WinUI 3, что, по заявлению Microsoft, повышает быстродействие и снижает потребление системных ресурсов. Согласно результатам предварительного тестирования, удалось добиться значительного улучшения как скорости работы, так и эффективности использования оперативной памяти.

В новом интерфейсе результаты поиска представлены единым списком, что пришло на смену прежнему дизайну с крупной панелью предварительного просмотра. Ожидается, что система поиска станет лучше распознавать опечатки и синонимы, а также сможет отображать более подробные сведения о файлах и превью веб-страниц.

В поиск также интегрирован помощник Copilot. Его ответы отображаются непосредственно в результатах поиска, а для запуска полноценного приложения предусмотрен специальный ярлык. Это обновление стало продолжением июльских изменений, в ходе которых из поиска были удалены реклама и промо-контент, а также появилась опция для скрытия предложений из интернета и магазина Microsoft Store.

В Microsoft отмечают, что на данном этапе обновленный поиск доступен только на английском языке. Система теперь гораздо эффективнее справляется с опечатками, делая взаимодействие с ОС через поиск более удобным и плавным.

Среди других нововведений в обновлении KB5132057 — улучшенное диалоговое окно «Выполнить», новая функция для Windows Hello, которая кратковременно увеличивает яркость экрана для более точного распознавания лица в условиях низкой освещённости, а также перенос поиска в разделе «Этот компьютер» (в «Проводнике») на использование индексатора. Благодаря этому поиск стал значительно быстрее и теперь функционирует так же, как и поиск на главной странице «Проводника».

В Microsoft уточняют, что обновление KB5132057 распространяется поэтапно, поэтому оно станет доступно всем пользователям постепенно.