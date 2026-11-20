Компания Teenage Engineering представила необычный проигрыватель компакт-дисков EP/BC-1 с открытым механизмом, который позволяет видеть вращающийся диск во время воспроизведения. Новинка поддерживает беспроводное подключение наушников и передачу аудио сразу на несколько устройств.

Устройство стало первой моделью новой серии Broadcast, посвящённой физическим аудиоформатам. В компании объясняют его появление желанием сохранить привычные носители музыки, на которых многие выросли, и адаптировать их к современным условиям использования. По габаритам EP/BC-1 совпадает с синтезатором KO II, представленным в 2023 году, поэтому проигрыватель можно объединять с другой аудиотехникой производителя, включая недавно анонсированный усилитель EP-35 с питанием от аккумулятора.

Плеер получил несколько функций, характерных для профессионального аудиооборудования. Пользователи могут менять скорость воспроизведения, устанавливать маркеры для быстрого перехода к нужным фрагментам, искать записи с помощью специального колёсика, а также использовать встроенное определение темпа. Информация о дорожках, времени воспроизведения и уровнях звука отображается на нескольких цифровых индикаторах с ретродизайном.

Для подключения предусмотрены цифровые и аналоговые аудиоинтерфейсы, включая разъём для наушников и USB 2.0, а встроенный аккумулятор позволяет использовать EP/BC-1 без постоянного подключения к электросети.

Помимо стандартных компакт-дисков, устройство воспроизводит носители с MP3-файлами, а обычные аудиодорожки может оцифровывать и сохранять в формате WAV с параметрами 44,1 кГц и 16 бит. Для сохранения музыки в MP3 и других форматах потребуется отдельный конвертер. EP/BC-1 уже доступен для покупки в интернет-магазине Teenage Engineering. Стоимость устройства составляет $300.