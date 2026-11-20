Практика закачивать под землю воздух в периоды пиковой выработки энергии от возобновляемых источников, чтобы потом с его помощью получать электричество по требованию — это не что-то новое. Для этого принято использовать соляные пещеры или заброшенные выработки. Но китайцы пошли дальше — они не ждут милости от природы и геологии, а роют пещеры для аккумуляторов там, где им нужно.

Так, в китайской провинции Ганьсу к электросети подключили первую в мире промышленную электростанцию, использующую искусственно созданные подземные камеры для хранения энергии в виде сжатого воздуха. Установка Yuanchu No. 1 мощностью 300 МВт и ёмкостью 1800 МВт·ч расположена в городе Юймэнь. Первую выдачу электроэнергии в сеть она осуществила 16 ноября 2026 года. Проект стоимостью около 2,5 млрд юаней ($368 млн) реализовала компания China Energy Digital Technology Group, входящая в состав государственной корпорации China Energy Engineering Corporation. Продолжительность расчётного цикла зарядки составляет восемь часов, а непрерывной генерации — шесть часов.

В отличие от традиционных систем CAES (Compressed Air Energy Storage), использующих естественные подземные полости, прежде всего соляные каверны, на новой станции хранилище построили непосредственно в массиве твёрдых горных пород. На глубине около 110 м выработали четыре соединённые между собой камеры общим объёмом приблизительно 200 000 м3. Они рассчитаны на рабочее давление до 18 МПа. Такое решение позволяет не привязывать строительство накопителей к наличию подходящих соляных пластов, однако требует проведения горных работ и создания специальной герметичной конструкции, способной выдерживать высокое давление. В частности, камеры обшиты изнутри стальными листами для удержания воздуха под давлением.

При зарядке электричество используется для работы компрессоров, нагнетающих воздух в подземные камеры. Выделяющееся при сжатии тепло не сбрасывается в окружающую среду, а аккумулируется в специальной системе теплового хранения. Она сочетает расплав тройной солевой смеси с низкой температурой плавления и резервуары с горячей водой под давлением, что позволяет использовать разные уровни температур в процессе работы станции. При выработке электроэнергии накопленное тепло последовательно возвращается сжатому воздуху, который затем расширяется в турбинах, вращающих электрогенераторы.

По заявлению разработчика, электрический КПД полного цикла зарядки и разрядки достигает 72 %, а расчётная годовая выработка составляет 600 ГВт·ч. Станция предназначена в том числе для накопления избыточной электроэнергии ветровых и солнечных электростанций региона и её последующей подачи в сеть в периоды повышенного спроса. При этом показатель КПД пока следует считать заявленной характеристикой проекта: независимых данных о длительной эксплуатации, подтверждающих его достижение в реальных условиях, пока нет.

Практическая значимость технологии заключается в возможности сооружать крупные подземные хранилища сжатого воздуха там, где отсутствуют подходящие естественные соляные каверны. Однако экономическая целесообразность такого подхода будет зависеть от стоимости проходки, расходов на герметизацию камер и продолжительности их устойчивой работы под давлением.