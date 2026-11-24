MSI Prestige N16 Flip AI+ C1XMT-057RUY — это ноутбук-трансформер с функциональностью портативной рабочей станции, созданной для локального инференса больших ИИ-моделей, творческих проектов и ИИ-разработки с применением агентов. Устройство построено на платформе NVIDIA RTX Spark N1X, объединяющей 20-ядерный Arm-процессор Grace и графику RTX на архитектуре Blackwell с 6144 ядрами CUDA, и работает под управлением Windows 11 для Arm.

Безопасность этой серии выведена на уровень выше, чем у других ноутбуков на процессоре NVIDIA RTX Spark N1X: дискретный модуль доверенной платформы dTPM 2.0, датчик отпечатков пальцев, технология Microsoft Pluton Security и шторка веб-камеры позволяют сохранить информацию действительно защищённой как от сетевых, так и от физических злоумышленников.

Корпус трансформируется на 360 градусов и содержит в себе встроенный стилус MSI Nano Pen с беспроводной зарядкой. Батарея на 99,9 Вт и экономичное энергопотребление позволяют работать с локальными ИИ в любом месте без привязки к источнику питания с одинаковой эффективностью. Устройство сочетает завораживающий и лаконичный дизайн с практичностью переносной рабочей станции.

Ключевая особенность — единая архитектура памяти объёмом 64 Гбайт LPDDR5x, общая для CPU и GPU. Она позволяет развёртывать локально модели с числом параметров до 120 миллиардов и контекстным окном в 1 млн токенов, а также рендерить сложные 3D-сцены без постоянной связи с серверами. Программный интерфейс CUDA обеспечивает совместимость со современным ИИ-стеком.

Для ускорения рабочих нагрузок предусмотрены тензорные ядра и NVFP4 для локальных ИИ-задач, а также NVENC, DLSS, OptiX и Broadcast RTX Video для создания изображений и видео. Любителям игр доступны DLSS, Reflex, Remix, ACE и G-Sync. На пакетных задачах — прогон тысяч документов за ночь, разметка датасетов, сбор эмбеддингов — устройство раскрывается особенно эффективно. Оно подходит для тех, кому приватность и локальность важнее пиковой скорости, кто осознанно выбирает MoE-модели и нуждается в стенде для дообучения и прототипирования под дальнейший деплой в дата-центр.

Дополнительный год гарантии и ремонта при повреждении доступны поверх стандартной гарантии для всех, кто в этом году приобретет ноутбук этой серии с российскими номерами поставки и зарегистрирует ноутбук на официальном сайте MSI.

Цена MSI Prestige N16 Flip AI+ C1XMT-057RUY — 499 999 руб.

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