Монитор Digma PRO Motion XL TM27SB03 c 27-дюймовым безрамочным экраном отличается расширенным набором функций, высоким разрешением, минимальным откликом и точной цветопередачей, что делает его отличным решением для профессионалов и геймеров.

Разрешение IPS-экрана с матовой поверхностью и антибликовым покрытием составляет QuadHD (2560 × 1440 пикселей), частота обновления — 144 Гц, временя отклика — 1 мс (MPRT) и яркость — 350 кд/м².

Монитор поддерживает технологии AMD FreeSync, Nvidia G-Sync и Adaptive-Sync, обеспечивая геймерам плавный игровой процесс без разрывов изображения и задержек. Также сообщается о такой игровой функции как экранный прицел.

Также монитор поддерживает технологию Flicker Free для устранения мерцания подсветки и режим Low Blue Light с пониженным уровнем вредного для глаз синего света, что позволяет снизить нагрузку на глаза в ходе длительных игровых сессий.

Digma PRO Motion XL TM27SB03 обеспечивает 85-процентный охват цветового пространства DCI-P3, 99-процентный — sRGB, 75-процентный — NTSC, 79-процентный — Adobe RGB и 8-битную передачу цвета, а также поддержку HDR.

Монитор оснащён аудиосистемой из двух 2-Вт динамиков, а также разъёмами HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB Type-C c поддержкой Power Delivery мощностью 15 Вт.

Монитор Digma PRO Motion XL TM27SB03 отличается строгим минималистичным дизайном с корпусом из пластика и подставкой из металлического сплава, которая незаметна на столе. Размеры монитора с подставкой составляют 616×455×184 мм, вес — 3,85 кг.

Цена DIGMA PRO Motion XL — 14 490 руб.

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