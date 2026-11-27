Защищённые смартфоны у многих ассоциируются с громоздкими и не слишком производительными и продвинутыми решениями. Смартфон 8849 TANK 5 рушит этот стереотип — это всё ещё весьма крупный и тяжёлый аппарат, но в то же время он построен на субфлагманском чипе MediaTek, обладает качественным экраном, а также обладает необычной изюминкой — встроенным Full HD-проектором. Это далеко не всё, чем устройство может удивить.

По габаритам 8849 TANK 5 заметно отличается от обычных смартфонов. Размеры устройства составляют 177,1 × 87 × 33,8 мм, а масса достигает 715 граммов. Столь внушительные параметры объясняются усиленной конструкцией корпуса, ёмкой батареей и дополнительным оборудованием, включая проектор и мощный фонарь.

Корпус соответствует стандартам защиты IP68 и IP69K, так что ему не страшны ни пыль с песком, ни вода, даже горячая и в струях под давлением. Смартфон рассчитан на эксплуатацию в сложных условиях, хотя производитель отдельно предупреждает, что защита не делает устройство полностью неуязвимым для механических повреждений, так что гвозди забивать «Танком» не стоит.

Главной особенностью TANK 5 является встроенный DLP-проектор с разрешением 2048 × 1080 пикселей и яркостью 220 люмен. По заявлению компании, это первый в мире защищённый смартфон с проектором такого разрешения. Система оснащена системой лазерной автофокусировки, работающей на расстоянии от 0,5 до 4 метров, а также автоматической коррекцией трапецеидальных искажений по горизонтали и вертикали в пределах ±45 градусов. Работают обе системы хорошо и довольно быстро, картинка отображается ровно и чётко, даже когда смартфон расположен под углом.

Смартфон поддерживает несколько режимов работы при использовании проектора. В режиме повышенной яркости он способен функционировать до пяти часов, а в ночном режиме — до шести часов без подзарядки. Для воспроизведения звука используется встроенный динамик Smart PA с заявленной громкостью до 96 дБ. Всё это позволяет использовать TANK 5 в качестве портативного кинотеатра, например, во время туристических поездок или отдыха на природе, а также для демонстрации презентаций и другого контента.

Помимо проектора, смартфон оснащён отдельным кемпинговым фонарём яркостью до 1200 люмен. Для него предусмотрено несколько режимов работы, включая SOS и стробоскоп. Дополнительно имеются красная и синяя сигнальные подсветки, которые могут пригодиться в аварийных ситуациях или при работе на дороге в тёмное время суток.

Ещё одна необычная функция — встроенный лазерный дальномер, способный измерять расстояние от 0,5 до 4 метров. Он поддерживает определение дистанции, площади и объёма, а также расчёты по теореме Пифагора, что может оказаться полезным при строительных и ремонтных работах. Есть и более привычные инструменты, включая уровень, отвес, транспортир, высотомер, барометр, шагомер и компас.

Несмотря на обилие дополнительного оборудования, производитель не стал экономить на аппаратной платформе. В основе TANK 5 лежит 4-нм восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 9400e с одним ядром Cortex-X4 на частоте до 3,4 ГГц, тремя Cortex-X4 с частотой до 2,85 ГГц и четырьмя Cortex-A720 на частоте до 2,0 ГГц. За обработку графики отвечает ускоритель Immortalis-G720 MC12. Смартфон набирает более 2,3 млн баллов в AnTuTu, что позволяет отнести его к производительным устройствам и рассчитывать на комфортную работу с ресурсоёмкими приложениями и современными играми. К тому же большая батарея позволяет рассчитывать на долгие игровые сессии.

Экран можно назвать отдельной гордостью пятого «Танка». Новинка получила 6,73-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3200 × 1440 пикселей (3K), плотностью 522 пикселя на дюйм и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость панели достигает 3000 кд/м2, благодаря чему изображение должно оставаться хорошо различимым даже при ярком солнечном освещении. Для снижения нагрузки на зрение предусмотрено управление яркостью с помощью ШИМ-частотой 1920 Гц и регулировки постоянным током (DC Dimming).

Набор камер TANK 5 тоже под стать высококлассному смартфону, и включает три тыльных модуля с разрешением по 50 Мп. Основная камера построена на 50-Мп сенсоре Samsung S5KGN1SP оптического формата 1/1,56 дюйма с полнопиксельной автофокусировкой. Дополняют её телеобъектив с автофокусировкой и поддержкой увеличения до 20 крат, а также камера ночного видения на сенсоре OmniVision OV50D40. Последняя оснащена четырьмя инфракрасными светодиодами с длиной волны 940 нм, позволяющими получать фотографии и видео в полной темноте на расстоянии до 15 метров. Фронтальная камера построена на 32-Мп сенсоре OmniVision OV32B40.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 17 600 мА·ч. Это значительно больше, чем предлагают обычные смартфоны, причём столь внушительная батарея должна пригодиться не только для повседневного использования, но и при продолжительной работе проектора и дополнительных источников освещения. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 120 Вт, позволяющая полностью восстановить запас энергии примерно за 90 минут. Причём соответствующий блок питания поставляется в комплекте. Также предусмотрена обратная проводная зарядка мощностью до 25 Вт, благодаря которой TANK 5 можно использовать в качестве внешнего аккумулятора для других устройств.

В оснащение смартфона входят 18 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X с возможностью виртуального расширения ещё на 18 Гбайт за счёт хранилища. Для хранения данных имеется накопитель UFS 4.0 вместимостью 512 Гбайт, а также поддерживаются карты памяти microSD. Устройство работает под управлением Android 16. Производитель обещает выпускать обновления безопасности в течение пяти лет.

Отдельного внимания заслуживает набор коммуникационных возможностей. TANK 5 поддерживает сети 5G, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, оснащён NFC-модулем и инфракрасным передатчиком для управления бытовой техникой. Для навигации предусмотрена поддержка двухчастотного GPS (L1+L5), ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Смартфон позволяет использовать две nano-SIM-карты либо сочетание nano-SIM и eSIM. Также доступны два программируемых боковых элемента управления, которые можно настроить на запуск приложений и функций устройства.

Для подключения периферии у 8849 TANK 5 предусмотрен разъём USB Type-C с интерфейсом USB 3.2 Gen 1 и поддержкой DisplayPort 1.4 Alt Mode. Это позволяет выводить изображение со смартфона на внешний монитор или телевизор с разрешением до 4K. Кроме того, производитель сохранил 3,5-мм аудиоразъём для проводных наушников.

8849 TANK 5 уже представлен в официальном интернет-магазине компании. На момент подготовки материала стоимость смартфона в России составляла 62 142 рублей.