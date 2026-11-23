Японская Wacom, известная графическими планшетами Intuos и перьевыми дисплеями Cintiq, готовится уйти с Токийской фондовой биржи. Гендиректор компании Нобутака Идэ (Nobutaka Ide) намерен выкупить её вместе с южнокорейской инвестиционной компанией MBK Partners. Выкуп оценивается примерно в 136,6 млрд иен ($860 млн). На фоне конкуренции с более дешёвыми китайскими устройствами Wacom намерена обновить ассортимент и сместить фокус на продукты для образования и здравоохранения.

Совет директоров Wacom поддержал план и рекомендовал акционерам принять предложение о выкупе по 1030 иен за бумагу. Это на 54,9 % выше цены закрытия торгов 20 ноября, когда компания объявила о сделке. Выкуп планируют начать в середине февраля 2027 года после получения разрешений регуляторов. Для его завершения нужно собрать заявки на продажу не менее 88,35 млн акций, что соответствует примерно двум третям голосов. Выкуп бумаг оставшихся миноритариев намечен на июнь, после чего Wacom покинет биржу. Идэ продолжит руководить компанией.

В документах к сделке Wacom называет одной из причин перестройки бизнеса усиление конкуренции со стороны производителей недорогих устройств, прежде всего китайских. В этой категории с Wacom соперничают Huion и XPPen — бренд шэньчжэньской Hanvon Ugee. Обе марки выпускают и графические планшеты без экрана, и перьевые дисплеи. Например, в начальном сегменте с Wacom One конкурируют Huion Kamvas 13 и XPPen Artist 12.

Подразделение фирменных продуктов Wacom, куда входят графические планшеты и перьевые дисплеи, вернулось к прибыли в финансовом году, завершившемся в марте 2026-го. Оно заработало 2,02 млрд иен после убытка в 2,88 млрд иен годом ранее. Wacom связывает улучшение с сокращением постоянных расходов и обновлением ассортимента, в том числе с выпуском новых Cintiq и автономных планшетов MovinkPad.

В апреле–сентябре 2026 года выручка этого подразделения выросла на 24,4 %, до 18 млрд иен, а его прибыль — в 2,6 раза, до 2,43 млрд иен. Рост обеспечили портативные планшеты, перьевые дисплеи среднего класса и крупные корпоративные заказы. При этом выручка Wacom в целом сократилась на 5,8 %, до 48,4 млрд иен. Продажи более крупного подразделения, которое поставляет технологии и компоненты для цифровых перьев другим производителям, упали на 17,7 %. Среди причин Wacom называет циклы обновления устройств у заказчиков и резкое подорожание памяти.

В выкупе примет участие и Samsung Electronics. Её сингапурская дочерняя компания продаст принадлежащие ей 6,32 % акций Wacom и вложится в материнскую компанию покупателя, где получит около 6,3 % голосов. Samsung сотрудничает с Wacom с 2013 года. Технология электромагнитного резонанса Wacom используется в перьях S Pen для устройств Galaxy.

После делистинга руководство рассчитывает свободнее вкладываться в обновление продукции и развитие новых направлений, даже если расходы поначалу будут сказываться на прибыли. Wacom уже предлагает перьевой ввод для учебных устройств и системы электронной подписи, с помощью которых клиники могут оформлять согласие пациентов на лечение. С капиталом и деловыми связями MBK Partners компания намерена расширять эти направления и продолжать обновлять устройства для художников и дизайнеров.