Во вторник с космодрома Байконур успешно стартовал грузовой корабль «Прогресс МС-36». Аппарат везёт экипажу Международной космической станции более 2,4 тонны грузов, включая новогодние подарки, свежие овощи и фрукты. Об этом журналистам рассказал заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

Запуск с 31-й площадки Байконура состоялся в 13:17 по московскому времени, а спустя десять минут корабль штатно вышел на целевую орбиту. Ожидается, что стыковка со станцией пройдет 26 ноября.

Помимо праздничных посылок и свежих продуктов, на борту «Прогресса МС-36» находятся научное оборудование. Главным грузом стал торсовый антропоморфный манипулятор, внешние обзорные камеры и крепления для робота «Теледроид». Робот предназначен для помощи космонавтам при работе на внешней поверхности МКС. Он устойчив к радиации, вакууму и перепадам температур.

Модульная конструкция робота упрощает ремонт прямо на станции. По данным РБК, робота «Теледроида» на МКС испытают российские космонавты Анна Кикина и Петр Дубров. Он должен будет повторять движения человека и выполнять операции с обычными инструментами, например, пользоваться молотком или закреплять оборудование с помощью карабина. Сначала космонавты будут управлять «Теледроидом» внутри станции, потом его установят за бортом на российском многоцелевом лабораторном модуле «Наука».

Также корабль везёт материалы для экспериментов «Вызов», «Асептик», «Каскад» и «Орбита-МГ». Кроме того, аппарат доставит 750 кг топлива для дозаправки МКС и 51 кг кислорода.

Экипаж станции также ожидает доставку 420 кг питьевой воды и 261 кг продуктов питания. По словам начальника отдела космического питания Андрея Ведерникова, в рацион космонавтов войдут свежие фрукты, консервы и сублимированная еда — например, вяленая оленина, омлеты и йогурты.