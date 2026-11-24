1 октября 2026 года была опубликована новая редакция лицензионного соглашения «Яндекс Браузера». Самые значимые изменения произошли в пятом разделе документа, посвящённом работе браузера с пользовательской информацией. Из соглашения убраны упоминания об анонимности и обезличенности данных пользователей и пропал пункт о возможности отказаться от передачи данных.

В предыдущей редакции соглашения от 27 февраля 2026 года, пока ещё доступной на сайте «Яндекса» анонимность данных упоминалась пять раз, а обезличенность — дважды. Для собираемых данных о посещаемых сайтах и загруженных файлах была использована формулировка «анонимная (без привязки к Пользователю) информация». Теперь она упразднена, а компания прямо заявляет об обработке персональных данных.

Многие пользователи воспринимают браузер лишь как средство сёрфинга по интернету, не отдавая себе отчёт, сколько персональных данных и личной информации проходит через него, включая поиск товаров, использование платёжных систем и банковских сервисов, не говоря уже о доступе к «Госуслугам».

Эксперты выделяет следующие пять главных изменений в формулировках нового лицензионного соглашения «Яндекс браузера»:

Удалены упоминания об анонимности и обезличенности информации;

Подробнее описаны категории обрабатываемых персональных данных;

Изменены описания механизма синхронизации браузера между устройствами;

Исчезло упоминание о возможности отказа от передачи данных;

Добавлено требование к пользователям, предоставляющим браузеру доступ к телефонной книге.

Новая редакция соглашения «Яндекс Браузера» предусматривает обработку следующих персональных данных:

IP-адрес устройства;

файлы cookie и идентификаторы браузера;

сведения об устройстве и его программном обеспечении;

информация о посещаемых сайтах и открываемых страницах;

данные о взаимодействии с элементами сайтов;

сведения о скачиваемых файлах;

информация об использовании различных функций браузера.

«Политика конфиденциальности Яндекса» предусматривает возможность передачи данных пользователей:

партнёрам и рекламным сервисам;

банкам и другим финансовым организациям в предусмотренных документом случаях;

правоохранительным органам;

судам и другим государственным органам по запросу в соответствии с законодательством.

«Яндекс» называет изменения в лицензионном соглашении «техническими» и уверяет, что браузер не стал собирать больше информации или дополнительно связывать её с конкретными людьми. Тем не менее, даже чисто технические сведения об использовании браузера могут трактоваться как персональные данные, а формальное изменение юридических формулировок может в дальнейшем привести к появлению новых механизмов отслеживания.