В Сети появились пресс-изображения и предварительные характеристики складного смартфона Motorola Razr 2027 с кодовым именем Raptor. Как сообщают источники ресурса AndroidHeadlines, будет представлен в январе следующего года на мероприятии Lenovo Tech World в ходе выставки CES 2027.

На международном рынке Motorola Razr 2027 будет предлагаться под названием Razr 2027 или Razr 70. По предварительным данным, самым значительным изменением в дизайне Razr 2027 стал увеличенный размер внешнего экрана, который ранее был доступен только в версиях Plus и Ultra. Новинка получит 4-дюймовый внешний QuickView pOLED-дисплей с разрешением 1272 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Размеры внутреннего FlexView-экрана такие же, как у предшественника — 6,96 дюйма по диагонали, но частота обновления выше — 144 Гц. Разрешение составляет FHD+ (2640 × 1080 пикселей), есть поддержка HDR10+.

За производительность в смартфоне отвечает 4-нм восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7550X с 8 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт встроенной. Система камер включает основной 50-Мп сенсор с оптической стабилизацией (OIS), дополненный сверхширокоугольной 50-Мп камерой. Реализована поддержка записи видео в формате до 4K при скорости 30 кадров/с. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.

Также сообщается о стереодинамиках с поддержкой Dolby Atmos, боковом сканере отпечатков пальцев, поддержке Wi-Fi 6E 802.11ax (2,4 ГГц / 5 ГГц) MIMO и Bluetooth 5.4. По защите от влаги и пыли смартфон соответствует стандартам IPX8 / IPX9 / IP4X.

Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку TurboPower мощностью 45 Вт и беспроводную зарядку стандарта Qi мощностью 15 Вт.

Смартфон работает под управлением Android 17. При этом Motorola сократила сроки поддержки обновлений ПО с четырёх до трёх лет. Обновления софта будут выходить два раза в год.

Размеры корпуса смартфона составляют 171 (в разложенном виде) / 88 (в сложенном виде) × 74 × 7,3 мм (в разложенном виде) / 14,6 мм (в сложенном виде). Вес — 195 г.