«Сбер» представил на конференции AI Journey модели умных телевизоров новой 9000-й серии. Новинки предлагают экраны размером 55, 65, 75 и впервые в ассортименте «Сбера» — 85 дюймов. Ключевой особенностью всех моделей является подсветка RGB MiniLED, которая ранее не встречалась в телевизорах других российских производителей. Кроме того, телевизоры 9000-й серии оснащены ИИ-чат-ботом «ГигаЧат».

Если обычная подсветка MiniLED меняет по зонам только яркость, то в RGB MiniLED реализовано ещё и изменение цвета подсветки. Зритель может увидеть больше оттенков и деталей изображения, а также прочувствовать атмосферу фильма. Например, в сцене с закатом тёплый оранжевый у горизонта плавно переходит в глубокий синий наверху, без резких границ. Поддержка локального затемнения и пиковая яркость до 2000 кд/м2 обеспечивают высокий контраст. В ночном кадре тротуар под фонарём остаётся освещённым, а окружающее пространство сохраняет глубину чёрного цвета.

Телевизоры поддерживают разрешение 4K и частоту обновления 144 Гц. Для любителей игр предусмотрен специальный режим DLG с частотой обновления до 288 Гц. Звуковая система состоит из четырёх динамиков с поддержкой Dolby Atmos: два расположены внизу корпуса, ещё два — на верхней панели. Звук отражается от потолка и создаёт объёмную сцену. В моделях с диагональю от 65 дюймов есть встроенный сабвуфер, а общая мощность достигает 75 Вт.

Умные телевизоры «Сбер» серии 9000 оснащены ИИ-помощником «ГигаЧат». В линейке представлен новый голосовой режим непрерывного диалога (в бета-версии). Теперь с помощником можно говорить так же естественно, как с собеседником. Например, спросить: «Почему мы с Земли всегда видим одну и ту же сторону Луны?», перебить его на середине ответа: «Объясни проще, чтобы ребёнок понял», — и тут же сменить тему: «Кстати, какой фильм про космос посмотреть вместе?».

«ГигаЧату» можно поручать и более сложные повседневные задачи. Например, попросить его подобрать интересные места для поездок с детьми на выходные и сразу составить маршрут по дням. Микрофоны с технологией FarField слышат речь из любой части комнаты, поэтому управлять устройством голосом так же удобно, как умной колонкой.

Обновлённая витрина «Салют ТВ» помогает быстрее находить фильмы, сериалы и другой контент. Подборки подстраиваются под интересы зрителя, а «ГигаЧат» учитывает контекст и предлагает то, что уместно именно сейчас. Также предусмотрен новый детский профиль, в котором собеседником становится СберКот. Он общается с детьми своим голосом и в характерной для него манере, отвечает на вопросы и помогает узнавать новое. Общение проходит в безопасном для детей режиме.

Серия 9000 помогает управлять и техникой в доме. Перед началом фильма можно голосом приглушить свет и настроить в гостиной комфортную атмосферу для просмотра. Благодаря встроенному модулю Zigbee телевизор становится хабом умного дома — отдельное устройство покупать не нужно. Пользователь может подключить различную умную технику и объединить её в стабильную сеть на весь дом. Подобные датчики и гаджеты, как правило, работают без задержек и экономно расходуют заряд.

Все модели телевизоров серии 9000 собраны в тонком металлическом корпусе. Благодаря тонкому кронштейну их можно расположить практически вплотную к стене. Для установки на тумбу предусмотрена центральная металлическая подставка, которая поместится даже на узкой поверхности. Боковая подсветка телевизоров при включении меняется вместе с громкостью и откликается на разговор с «ГигаЧатом».

В комплект поставки входит новый пульт с металлическим корпусом, кнопками с покрытием софт-тач и тачпадом: обложки в каталоге онлайн-кинотеатра можно листать одним движением пальца.

Умные телевизоры «Сбер» серии 9000 уже продаются в официальном интернет-магазине SberDevices, на маркетплейсах и в крупных розничных сетях. Цена модели с диагональю 55 дюймов начинается от 84 999 рублей.