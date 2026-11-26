Американская компания Neuralink получила разрешение Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) на проведение клинического исследования LINK — первого для компании ключевого испытания имплантируемого нейрокомпьютерного интерфейса на территории США.

Исследование предназначено для оценки безопасности и эффективности системы у людей с тяжёлыми нарушениями двигательного аппарата, вызванными боковым амиотрофическим склерозом (БАС). В отличие от ранних испытаний, основная задача LINK — получить клинические данные, необходимые для оценки практической эффективности устройства при использовании в повседневной жизни.

В основе системы Neuralink лежит имплантат N1, который размещается в черепе без физического выхода наружу (интерфейс и питание — беспроводные), а его тонкие гибкие электроды вводятся непосредственно в моторную кору головного мозга — область, участвующую в управлении движениями.

Для установки электродов применяется хирургический робот R1. Имплантат регистрирует электрическую активность нейронов, связанную с мысленным намерением совершить движение, а программное обеспечение преобразует полученные сигналы в команды для компьютера. Например, человек может перемещать курсор, представляя движение собственной руки, и выполнять действия, соответствующие нажатию кнопок компьютерной мыши.

Программа LINK продолжит работу, начатую в рамках ранних исследований Neuralink в США, Канаде и Великобритании. По данным компании, в первых испытаниях участвовали более 30 человек с имплантированными устройствами, суммарно накопивших тысячи часов практического использования интерфейса. Участники применяли систему для общения, работы с компьютером, обучения, создания цифрового контента и видеоигр. В новом исследовании учёные намерены оценить не только возможность управления цифровыми устройствами посредством мозговых сигналов, но и долговременную безопасность, а также надёжность и пользу имплантата.

Полученное разрешение не означает, что FDA одобрило имплантат Neuralink для массового медицинского применения. Речь идёт именно о допуске к клиническому испытанию, результаты которого должны подтвердить безопасность и эффективность технологии для конкретной группы пациентов. Но само по себе начало проверки мозгового интерфейса Neuralink сразу на нескольких клинических площадках с привлечением сотен пациентов — это дорогого стоит.

Программа испытаний продлится не менее двух лет, в течение которых испытуемые будут проходить регулярные обследования. Затем будет приниматься решение о том, допустить имплантат к коммерческому использованию или нет. Но это уже другая история.