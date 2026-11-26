Немецкая компания Proxima Fusion сообщила об изготовлении первой радиальной пластины для стелларатора — термоядерного реактора в форме восьмёрки, а не бублика как в случае токамаков. Пластина станет основой сверхпроводящего магнита для первого в мире стеллатора с положительным выходом энергии, который начали создавать в Германии.

Пластина или Stellarator Model Coil (SMC), предназначена для отработки технологий высокотемпературных сверхпроводящих магнитов будущих термоядерных реакторов. Деталь изготовили три немецких промышленных предприятия: Rolf Kind GmbH предоставила исходный материал, Pro Beam GmbH выполнила соединение элементов методом электронно-лучевой сварки, а Mühlbauer Maschinenbau провела высокоточную механическую обработку. Это первая из нескольких радиальных пластин, необходимых для создания демонстрационной магнитной катушки.

Радиальные пластины выполняют функцию несущей конструкции магнита: в предусмотренные конструкцией каналы укладываются высокотемпературные сверхпроводящие кабели (HTS), которые должны сохранять строго заданное положение при работе магнитной системы. Особая сложность заключается в геометрии квазиизодинамического стелларатора (QI-stellarator): его магнитные катушки имеют сложную пространственную форму с изгибами и свёртками в трёх измерениях. Поэтому несущие пластины также должны иметь очень сложную геометрию. Кроме того, конструкция обязана выдерживать значительные механические нагрузки, возникающие при работе мощных электромагнитов.

Для соединения металлических элементов применили электронно-лучевую сварку в самой большой мире камере гражданского назначения, принадлежащей компании Pro Beam GmbH. При этом методе сфокусированный поток ускоренных электронов передаёт свою кинетическую энергию материалу, расплавляя его локально. Процесс позволяет получать глубокие сварные швы при сравнительно небольшом нагреве окружающего металла, что уменьшает температурные деформации и помогает сохранять точность сложной объёмной конструкции.

По словам представителей Pro Beam, при изготовлении деталей для термоядерных установок необходимо одновременно обеспечивать высокую механическую прочность и жёсткие допуски. После сварки пластина прошла прецизионную механическую обработку, на что даётся лишь одна попытка и это ещё одно испытание.

Изготовление радиальной пластины — часть программы создания магнитной системы, которая должна подтвердить возможность промышленного изготовления высокотемпературных сверхпроводящих магнитов со сложной трёхмерной геометрией. Согласно планам Proxima Fusion, которая является разработчиком термоядерного реактора и заказчиком его компонентов, к концу 2027 года демонстрационная катушка должна пройти испытания, позволяющие проверить ключевые элементы магнитов.

Полученный опыт предполагается использовать при создании установки Alpha — демонстрационного стелларатора, на котором компания намерена добиться положительного энергетического баланса термоядерной плазмы (будет построен рядом с Институтом физики плазмы Макса Планка), а впоследствии и коммерческой электростанции Stellaris на территории бывшей атомной электростанции в городе Гундремминген (Gundremmingen), федеральная земля Бавария, Германия. «Альфа» должна начать работу к 2030 году, а Stellaris — в первой половине 30-х годов, став первой термоядерной электростанцией на территории Европы.