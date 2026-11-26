Компания Gigabyte сообщила о старте продаж 31,5-дюймового игрового монитора Aorus Elite FO32U24G. Новинка поддерживает режим Dual Mode, позволяющий одним нажатием переключаться между работой с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц для максимальной детализации, и Full HD с частотой 480 Гц для сверхбыстрого отклика в соревновательных играх.

В основе Aorus Elite FO32U24G используется OLED-панель 4-го поколения Tandem WOLED с пиковой яркостью до 1500 кд/м2 в режиме HDR (типичная яркость 335 кд/м2). Монитор имеет сертификацию DisplayHDR True Black 500. Для дисплея заявлен 99,5-процентный цветовой охват DCI-P3. Также заявлена поддержка технологии синхронизации изображения AMD FreeSync Premium Pro и совместимость с Nvidia G-Sync.

В новинке используется фирменная технология Gigabyte HyperNits, решающая одну из распространенных проблем OLED-мониторов: в режимах HDR с высокой пиковой яркостью изображение может выглядеть слишком тёмным из-за ограничений, связанных со средним уровнем яркости кадра (APL). HyperNits гибко корректирует кривую EOTF, повышая яркость до 30 % и сохраняя важные детали в светлых участках изображения.

В мониторе реализован ряд игровых функций, включая «Tactical Crosshair», который автоматически меняет цвет прицела с красного на зелёный и обратно, чтобы сделать его заметным на меняющемся фоне. Функция «Tactical HUD» позволяет перемещать ключевые области экрана в выбранную пользователем зону для быстрого доступа к важной информации.

В оснащение монитора входит встроенный KVM-переключатель, который позволяет управлять несколькими устройствами с помощью одного комплекта периферии, а также разъёмом HDMI 2.1 eARC для упрощенного подключения аудиосистем. Среди внешних портов также заявлены второй HDMI 2.1, один DisplayPort 2.1, USB Type-C с альтернативным режимом зарядки мощностью 65 Вт, один восходящий USB Type-B, два USB-A и 3,5-мм аудиовыход. У монитора также имеется пара встроенных колонок мощностью по 5 Вт и эргономичная подставка.

Для продления срока службы OLED-панели технология AI OLED Care Pro обеспечивает мониторинг ярких участков экрана в реальном времени, автоматическую очистку пикселей и интеллектуальные функции защиты, включая Adaptive Light, Auto Lock и Screen Privacy. Система охлаждения Cooling Force с усовершенствованной конструкцией на основе тепловых трубок помогает контролировать нагрев. На монитор предоставляется трёхлетняя гарантия.

Монитор уже поступил в продажу, в том числе и на российском рынке. В одном из магазинов его удалось обнаружить ыза 110 240 рублей.