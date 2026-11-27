Традиционный ЖК-дисплей включает в себя панель задней подсветки белого цвета — излучаемый ею свет проходит через цветовые фильтры, разделяясь на красный, зелёный и синий. В Seoul Semiconductor предлагают исключить этот этап, разместив за ЖК-панелью красные, зелёные и синие оптополупроводники на расстоянии нескольких микрон друг от друга. Данная технология, получившая название WICOP Pixel, обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и яркость до 3000 кд/м2. Решение уже перешло к серийному производству.

Разработка принадлежит Seoul Viosys — дочернему предприятию Seoul Semiconductor. Технология позволяет отказаться от традиционной конструкции со светодиодным кристаллом. При этом структура самого чипа остаётся достаточно прочной, чтобы с ним можно было обращаться как с обычным электронным компонентом. Первоначально этот метод использовался в синих оптоэлектронных полупроводниках, а впоследствии был адаптирован для зелёного, красного и ультрафиолетового диапазонов. В системе WICOP Pixel несколько таких излучателей объединяются в единый пиксельный блок — каждый цвет управляется независимо, что позволяет точно смешивать оттенки.

Заявленные характеристики напрямую нацелены на конкуренцию с технологией OLED, которая считается эталоном качества изображения. Пиковая яркость до 3000 кд/м2 более чем втрое превышает показатели OLED, отмечают в Seoul Semiconductor, а срок службы такой системы более чем вдвое превышает срок службы OLED. Высокая яркость особенно важна в помещениях с интенсивным внешним освещением, например в гостиных или общественных пространствах, где разница наиболее заметна. Изображение остаётся чётким даже в ярко освещённых помещениях или на открытом воздухе.

Приведённые разработчиком показатели — это не результаты независимых испытаний, а собственные спецификации компании. На практике они будут зависеть от реализации ЖК-панелей производителями телевизоров, системы локального затемнения и алгоритмов обработки изображения с учётом нового источника света. Поскольку источник света размещается позади стандартной ЖК-панели, производители телевизоров могут использовать привычные цепочки поставок и компоненты. Это повышает ценность продукции и рентабельность для производителей — Seoul Semiconductor позиционирует технологию как привлекательное решение для сегмента домашних кинотеатров.

Компания изучает возможность отказаться от цветового фильтра, на долю которого приходится около 20 % материальных затрат при производстве ЖК-панелей. Это логично: если подсветка уже излучает красный, зелёный и синий цвета, то фильтр, выделяющий нужные оттенки из белого света, перестаёт быть необходимым. Но пока это лишь исследовательский проект, а не готовое коммерческое решение.

Seoul Semiconductor сообщает, что начала расширять поставки мировым производителям телевизоров. Её выручка от продаж дисплеев в третьем квартале выросла почти на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместо того чтобы взваливать на себя значительные новые капиталовложения, Seoul Semiconductor намерена перепрофилировать существующие мощности по производству белой подсветки под выпуск WICOP Pixel.

Компания также планирует лицензировать соответствующие патенты. Переход на RGB-подсветку сейчас набирает обороты. К 2030 году мировые поставки телевизоров с RGB-подсветкой, и прежде всего премиальных моделей с большими экранами, достигнут 7 млн единиц, что составит около 10 % от общего объёма выручки мирового рынка телевизоров, говорится в прогнозе Omdia. Сейчас объём рынка систем с белой подсветкой составляет около $3 млрд. По мере перехода на новые RGB-решения он может вырасти более чем вдвое, считают в Seoul Semiconductor.