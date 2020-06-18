Обзор блока питания Seasonic TX-750: максимум эффективности

Среди представителей самой продвинутой серии блоков питания Seasonic PRIME TX есть модели мощностью от 650 до 1000 Вт. Разумеется, они обладают уже знакомым нам достоинством рассмотренных ранее блоков серий FOCUS GX и PX в виде двухрежимной системой охлаждения, но превосходят их по уровню эффективности и гарантийным обязательствам производителя. Правда, уместить начинку этих моделей в корпус стандартных габаритов не получилось: блоки питания серии PRIME имеют длину 170 мм, что на 30 мм больше, чем у моделей серии FOCUS.

Различия же в электрических и акустических параметрах покажет практическое тестирование.

⇡#Упаковка, комплект поставки, внешний вид

Упаковка Seasonic PRIME TX-750 отличается от тары «Фокусов» как большими размерами, так и более эффектной глянцевой отделкой, хотя стиль оформления в целом близок к тому, что мы уже видели раньше.

На «фасад» вынесены наименования производителя, серии и модели, значок сертификации 80 PLUS Titanium и такие особенности, как полностью модульная кабельная система, гибридный контроль вентилятора и рекордно долгая, 12-летняя гарантия.

На одной из боковин нанесены таблицы с электрическими параметрами модели и доступными кабелями и разъемами.

Оборотная часть разделена на две половинки: первая посвящена эффективности модели (график КПД в сетях 115 и 230 В, точность регуляции напряжений в пределах 0,5 % на всем диапазоне нагрузок), а вторая — системе охлаждения (описание алгоритма работы гибридного режима и относительный уровень шума при различной нагрузке — при максимальных оборотах заявленный шум лишь чуть выше фонового на студии звукозаписи).

Комплект поставки очень похож на то, что мы видели у моделей серии FOCUS. Он также включает многоязычную печатную инструкцию, руководство по установке, предложение зарегистрировать продукт с шансом выиграть $50 для покупки игр в Steam, тестер для проверки работоспособности БП без установки в корпус и дополненный одноразовыми и многоразовыми стяжками для кабелей набор крепежа. Отличия сводятся к тому, что печатная инструкция оформлена иначе, а также к комплекту добавлена наклейка на корпус системного блока.

Блок питания и съемные кабели упакованы в мешочки из бархатистой ткани, выглядящей намного эффектнее и надежнее, чем невзрачная синтетика у блоков питания серии FOCUS.

Корпус блока питания имеет размеры 170 × 150 × 86 мм, что может несколько расстроить владельцев компактных корпусов. Кабельная система — и это ожидаемо для блока такого класса — полностью модульная.

Внешнее оформление еще более эффектное, чем у моделей серии FOCUS: боковые грани с фигурными вырезами, двухцветная вентиляционная решетка с вытянутыми шестиугольными ячейками, выразительные вставки по бокам и сверху с именем серии PRIME.

Набор разъемов для подключения кабелей стал обширнее, чем у моделей линейки FOCUS той же мощности: доступны шесть разъемов для кабелей питания CPU/PCI-E и пять — для кабелей питания SATA/Molex (модели серии FOCUS предлагали по четыре разъема каждого типа).

Задняя панель забрана вентиляционной решеткой с ячейками той же формы, как и на верхней панели. На ней размещены вход шнура питания, выключатель питания и кнопка выбора режима работы системы охлаждения. На дне корпуса размещена наклейка с информацией о модели, включая входные и выходные электрические параметры.

Производитель Seasonic Модель PRIME TX-750 (SSR-750TR) Подключение кабелей Полностью модульное Максимальная мощность нагрузки, Вт 750 Сертификация 80 PLUS Titanium Версия ATX ATX12V 2.3 Параметры электросети 100-240 В, 9,5-4,5 А, 50-60 Гц КПД > 94 % PFC Активный Защита нагрузки OVP (защита от превышения напряжения) OPP (защита от превышения мощности) OCP (защита от превышения силы тока) UVP (защита от понижения напряжения в сети) OTP (защита от превышения температуры) SCP (защита от короткого замыкания) Габариты, мм 170 × 150 × 86 Масса, кг НД Наработка на отказ (MTBF), ч 150 000 при 25° C (50 000 при 40° C для вентилятора) Гарантийный срок, лет 12 Ориентировочная розничная цена, руб. 18 000

Таблица с электрическими параметрами, размещенная на дне блока питания, сообщает о том, что из 750 Вт общей выходной мощности 744 Вт может быть направлено по напряжению 12 В. Допустимая суммарная нагрузка на лини 3,3 и 5 В составляет 100 Вт, чего с большим запасом достаточно для любой современной системы. Дежурное питание допускает нагрузку до 3 А.

Для блока гарантируется постоянная работа на 100 % выходной мощности при окружающей температуре от 0 до 40° C и на 80 % мощности — от 40 до 50° C.

Все вышеперечисленные параметры полностью совпадают с показателями уже знакомых нам 750-ваттных «Фокусов». Из отличий — уровень сертификации 80 PLUS Titanium и на два года более долгая гарантия производителя (12 лет против 10).

Отдельно остановимся на особенностях стабилизации напряжений, заявленных для блоков серии PRIME. На коробку вынесено лишь упоминание о точности регуляции 0,5% благодаря технологии MTLR (Micro Tolerance Load Regulation). Однако при более внимательном изучении документации становится ясно, что это относится лишь к отклонениям напряжения при изменении нагрузки, тогда как «базовый» уровень отклонений может составлять до ±1 % от номинального значения для линий 3,3 и 5 В и до +2 % для напряжения 12 В (что, впрочем, тоже является отличным показателем).

Кабельная система вполне соответствует современным требованиям как по ассортименту доступных разъемов (которому позавидуют многие модели более высокой мощности), так и по длине проводов.

Набор разъемов питания:

1 × 20+4 контакта;

2 × ATX12V (4+4 контакта) — питание CPU;

4 × 6+2 контактов — дополнительное питание плат PCIe;

10 × SATA;

5 × Molex;

переходник Molex на 2 × SATA.

Стоит отметить, что, в отличие от моделей серии FOCUS, у PRIME шлейфы с разъемами питания PCI-E выполнены исключительно одиночными — без вариантов с двумя разъемами на одном шлейфе.

Как и у обновленных моделей серии FOCUS, на обновленных блоках серии PRIME основной шлейф питания выполнен в нейлоновой оплетке, а все прочие имеют плоскую конструкцию.

Сечение всех проводов составляет типичные 18 AWG.

Внутренние компоненты охлаждаются вентилятором HongHua HA13525H12F-Z типоразмера 135 мм, основанным на гидродинамическом подшипнике. Номинальная скорость вращения вентилятора составляет 2300 об/мин.

Отметим, что в блоках питания Seasonic PRIME Titanium ранних выпусков, с которыми мне приходилось иметь дело, использовалась более медленная модификация вентилятора HA13525M12F-Z (1800 об/мин).

Внутреннее устройство демонстрирует знакомую компоновку платформы Seasonic PRIME (среди рассмотренных нами моделей на доработанном «платиновом» варианте этой платформы основан блок питания ASUS ROG Thor 1200W Platinum).

Соответственно, перед нами современная платформа на основе резонансной топологии LLC с индивидуальной стабилизацией напряжений и активной коррекцией фактора мощности.

Плата с преобразователями постоянного тока размещена между панелью модульных разъемов и дочерней платой с контроллером охлаждения. Также на фото видны сглаживающие твердотельные конденсаторы на плате с модульными разъемами.

Еще одна дочерняя плата с микросхемой контроллера SRC/LLC+SR Champion Micro CM6901 размещена за платой, регулирующей работу системы охлаждения.

На дочерней плате вдоль боковины корпуса размещена микросхема супервизора Weltrend WT7527V

Входной фильтр на основной печатной плате включает суммарно вполне типичный набор из двух синфазных дросселей, конденсатора CX, четырех конденсаторов CY и варистора.

Также фильтрующие элементы имеются и под экраном на входе шнура питания: там размещены по паре конденсаторов CX и CY, а также плавкий предохранитель.

На входе используются два электролитических конденсатора производства японской компании Rubycon суммарной емкостью 1030 мкФ. Эмпирически отличным результатом считается емкость входных конденсаторов в микрофарадах, численно равная выходной мощности в ваттах, — и этот уровень в PRIME TX заметно превзойден.

На выходе применяются электролитические конденсаторы производства Rubycon и Nichicon, а также скрытые под радиатором охлаждения твердотельные конденсаторы.

В целом, как и ожидалось, нет ни малейших претензий ни к примененным компонентам, ни к качеству сборки.

Методика тестирования, принятая в 3DNews, описана в отдельной статье, которая рекомендуется к прочтению для понимания работы компьютерных блоков питания и их важнейших характеристик. Обращайтесь к ней, чтобы узнать, зачем нужен и как работает тот или иной компонент, упомянутый в обзоре, и как интерпретировать результаты тестирования.

Измеренный в ходе теста КПД Seasonic PRIME TX-750 показывает ожидаемо высокие результаты.

Отчасти столь высокие показатели являются следствием погрешности измерений бытового ваттметра, занижающего мощность «из розетки» при средних и больших нагрузках.

Ближе к реальным значениям эффективности будут результаты отчета о сертификации 80 PLUS для Seasonic SSR-750TR (на 10/20/50/100% мощности был зафиксирован КПД 91,71/93,85/94,59/92,89 % соответственно). Эти результаты были получены в питающей сети с напряжением 115 В, так что в сети 230 В эффективность должна быть выше.

Согласно графику от производителя, в сети 230 В блок приобретает весьма внушительный бонус к эффективности: на полной мощности КПД сравним с пиковым в сети 115 В, а в пике превышает 97%.

В сравнении с моделями серии FOCUS можно отметить значительно более высокую стартовую скорость вентилятора охлаждения (свыше 800 об/мин), что компенсируется ее сохранением практически до полной мощности. Под полной нагрузкой скорость крыльчатки лишь чуть превысила отметку 900 об/мин.

При активации гибридного режима охлаждения старт вентилятора был отмечен только по достижении 70% мощности. На этой отметке и далее скорость вращения крыльчатки была практически одинакова в обоих режимах работы системы охлаждения. Однако и тут не обошлось без небольшой ложки дегтя: при старте вентилятора (как при включении блока питания, так и при активации вентилятора после бездействия в гибридном режиме) он изначально запускается на полной скорости, и секунду-другую оказывается вполне слышимым.

Хотя в ходе тестирования мы не отметили частого включения/выключения вентилятора в гибридном режиме, на всякий случай мы бы остановились на работе системы охлаждения с постоянно включенным вентилятором — он практически не слышен при любых нагрузках.

Кросс-нагрузочные характеристики блока хотя и демонстрируют вполне достойные параметры, укладывающиеся в обещания производителя, но все же немного разочаровывают: на большей части нагрузок отклонения по всем напряжениям немного превышают 1 % от номинала — хотя и уверенно, с хорошим запасом укладываются в 2 % допуска. Напомним, производитель обещал не более 1 % по линиям 3 и 5 В, а также не более 2 % для напряжения 12 В — плюс 0,5 % при изменении нагрузки по каждой из линий. В эти параметры, включая колебания напряжений не более чем на 0,5 % при изменении нагрузки, блок уложился.

Впрочем, пример уже упомянутого выше родственного по конструкции ASUS ROG Thor 1200W Platinum с идеальной стабильностью всех напряжений говорит о том, что, скорее всего, нам просто немного не повезло с экземпляром.

По напряжению 12 В на низкой частоте пиковый размах пульсаций составляет около 20 мВ (при допустимых 120 мВ), а на высокой частоте пульсации практически отсутствуют. По напряжению 5 В размах пульсаций минимален как на низкой, так и на высокой частоте.

Блок питания Seasonic PRIME TX-750 продемонстрировал весьма хорошие параметры: достойную стабильность напряжений, минимальный размах пульсаций и великолепную эффективность. Также в активе модели весьма богатый комплект поставки и рекордная продолжительность гарантии.

Из недочетов можно отметить разве что помарки в работе системы охлаждения: шумный старт вентилятора и несколько завышенную (хотя и не вызывающую ни малейшего акустического дискомфорта) скорость при работе на малых и средних нагрузках. Ну и конечно же, далекую от всеобщей доступности цену.