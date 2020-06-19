- Страница 1 - Дизайн и эргономичность. Экран и видоискатель
- § Дизайн и эргономичность
- § Экран и видоискатель
- § Интерфейс
- § Беспроводные соединения
- § Камера в работе
- Страница 2 - Съемка. Автономная работа. Съемка видео. Заключение
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Обзор беззеркальной камеры Fujifilm X-T4: стремительный апгрейд
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Предшественница этой модели, Fujifilm X-T3, произвела весьма положительное впечатление: современная универсальная камера, которая выдает качественную картинку, в том числе при съемке на высоких ISO, с хорошим автофокусом и достойными скоростными характеристиками. Но ей определенно не хватало стабилизации изображения: Fujifilm несколько запуталась с маркетинговыми стратегиями и установила ее на отдельную, не самую популярную модель – X-H1. Выдержав паузу в полтора года, Fujifilm все-таки исправляет эту проблему и ставит стабилизатор в X-T4. Причем производитель обещает эффективность стабилизации аж в 6,5 ступени выдержки (эта цифра актуальна для 18 из 29 объективов серии X)! Отличная новость. Новость чуть похуже: начинка в целом осталась той же. Ключевые элементы и характеристики — сенсор (APS-C, X-Trans BSI CMOS 4 разрешением 26,1 Мп), процессор (X-Processor 4), система автофокуса (гибридная, 425 точек) — не изменились.
Впрочем, такое решение выглядит вполне логично и обоснованно — каждый год перерабатывать продукт от и до нереально. И безусловно, кое-какие обновления помимо стабилизатора в X-T4 появились. Первое — увеличена скорость серийной съемки с механическим затвором. X-T4 может делать серию из 15 кадров, тогда как X-T3 была способна на 11 кадров в секунду (скорость съемки с электронным затвором не изменилась). Второе — улучшены возможности съемки видео: камера способна снимать ролики Full HD со скоростью до 240 кадров в секунду, добавлена функция F-Log Assist. Существенно увеличилось время автономной работы — производитель заявляет, что Fujifilm X-T4 способна снимать 600 кадров на одном заряде батареи, а это очень впечатляющий показатель для беззеркалки. В камере установлен новый затвор, рассчитанный на 300 000 срабатываний — показатель в два раза лучший, чем у предыдущей модели. Изменилась также конструкция и разрешение ЖК-экрана. Посмотрим, хватает ли суммы изменений для того, чтобы рекомендовать X-T4 для замены X-T3.
⇡#Дизайн и эргономичность
Внешне Fujifilm X-T4 мало чем отличается от своей предшественницы — общая логика управления, как и ретро-дизайн, осталась неизменной. Камеры Fujifilm знамениты своими аналоговыми органами управления — выдержка, экспокоррекция и светочувствительность регулируются специальными колесами, кольцо регулировки диафрагмы находится прямо на объективах. Если некоторые производители стремятся визуально «сгладить» свои аппараты, то новинка Fujifilm – напротив, предельно рельефна.
Это может быть непривычно для тех, кто раньше не имел дела с подобной организацией пространства на корпусе камеры, но, на мой вкус, — удобно, наглядно и тактильно приятно. X-T4 – небольшая камера, но миниатюрной или особенно легкой ее все же не назвать: размеры — 135 × 93 × 84 мм, вес — примерно 607 граммов. X-T4 сильно толще и тяжелее предшественницы. Камера выполнена из магниевого сплава и имеет пыле- и влагозащиту; заявленная рабочая температура для съёмки — от -10 °C до +40 °C.
Теперь подробнее пройдемся по тому, как организована эргономика, и заодно отметим, какие изменения все же появились в четвертой модели серии X-T.
Слева сбоку расположены разъемы USB Type-C, micro-HDMI, микрофонный вход (3,5 мм) и выход для дистанционного пульта управления (2,5 мм). Отличий от X-T3 два: теперь разъемы объединены в 2 разные группы и, соответственно, находятся под двумя разными крышками — это удачный ход; но исчез выделенный разъем для наушников, для них предлагается использовать переходник с USB Type-C на 3,5 мм, который идет в комплекте.
Справа сбоку – два слота для карт памяти формата SD. Каждый из них поддерживает карты SD, SDHC (до 32 Гбайт), SDXC (до 512 Гбайт) UHS-I/UHS-II/Video Speed Class V90. По выбору пользователя фото и видео могут записываться на карты параллельно либо последовательно. Также можно назначить одну карту под запись фото, а другую – для видео либо записывать на одну снимки в формате RAW, а на другую – в формате JPEG. Такая гибкая настройка, безусловно, очень удобна. Слоты для карт изменили свое положение по сравнению с прошлой моделью и теперь располагаются вертикально один над другим: таким образом, вы можете извлечь карту во время записи без риска случайно вынуть заодно и вторую. Тоже маленький, но характерный штрих, говорящий о работе, проделанной создателями камеры.
На фронтальной панели мы видим байонет с кнопкой высвобождения объектива, программируемую кнопку, гнездо синхроконтакта, переключатель режимов фокусировки, первый селекторный диск и диод подсветки автофокуса. Отмечу также увеличившийся по сравнению с X-T3 выступ для хвата правой рукой.
Снизу расположены батарейный отсек, штативное гнездо и контактная площадка для батарейной ручки, прикрытая прорезиненной крышкой.
Сверху находятся следующие органы управления, слева направо: селектор выбора ISO, совмещенный с переключателем режимов протяжки, «горячий башмак» с селектором диоптрийной регулировки, селектор установки значений выдержки, совмещенный с переключателем режимов съемки фото/видео, кнопка спуска с рычажком включения камеры, программируемая кнопка и диск ввода экспокоррекции. Селекторы оснащены функцией блокировки — таким образом, пользователь может не опасаться, что случайное движение внесет ненужные коррективы в настройки камеры. Действительно важным новшеством я считаю появление переключателя фото/видеосъемки — теперь запись видео становится возможной в одно касание, что, безусловно, порадует тех, кто привык не ограничиваться съемкой фото. Раньше, кстати, на этой позиции находился диск выбора режима экспозамера — на мой взгляд, нынешняя перестановка улучшает эргономику.
Задняя часть камеры также слегка изменилась — это касается в первую очередь перестановки нескольких кнопок: кнопка включения быстрого меню Q переместилась в верхний правый угол, а AEL (клавиша блокировки экспозиции) теперь располагается над джойстиком. Рядом с видоискателем место заняла клавиша установки автофокуса. Слева от видоискателя находятся кнопки удаления и просмотра снимков, справа — джойстик выбора точки автофокуса, пятипозиционная навигационная клавиша (центральная часть которой отвечает за вызов основного меню, а стрелки — за различные дополнительные функции). В самом низу — кнопка смены режима отображения информации на дисплее.
Все кнопки перенастраиваются, так что пользователь может гибко изменить управление камерой под свои нужды.
В целом эргономика Fujifilm X-T4 видится мне вполне удобной, и есть ощущение, что производитель прислушивается к мнению пользователей, внося небольшие, но значимые улучшения.
⇡#Экран и видоискатель
Основные характеристики OLED-видоискателя не изменились по сравнению с Fujifilm X-T3: размер 0,5 дюйма, разрешение 3,69 млн точек (1280 × 960), увеличение 0,75, покрытие кадра – 100%, подстройка диоптрий, есть встроенный сенсор поднесения камеры к глазам. Единственное изменение коснулось наглазника — он стал больше и прикреплен более надежно.
А вот экран подвергся существенной переработке. В отличие от предыдущей модели, где мы видели наклонный дисплей, экран X-T4 может поворачиваться под любым углом, в том числе вперед, что порадует видеоблогеров и любителей делать селфи; также он может полностью закрываться, что помогает защитить его царапин, например при переноске камеры. На мой взгляд, такая конструкция экрана максимально удобна и приятна тактильно, за исключением того, что снимать с нижней точки или от бедра мне комфортнее с экранами наклонного типа, но это вопрос привычки, а по факту большее число степеней свободы, конечно, важнее.
Увеличилось и разрешение экрана — оно теперь составляет 1,62 млн точек. Разумеется, экран оснащен сенсорным покрытием — это новшество мы впервые увидели еще в предыдущей модели. Сенсорное управление не доступно при навигации по основному меню, остальные же функции доступны: навигация по быстрому меню, фокусировка, съемка при касании, проматывание фото при просмотре.
⇡#Интерфейс
Как и в других камерах Fujifilm, в X-T4 реализовано удобное быстрое меню, вызываемое кнопкой Q и содержащее максимум 16 позиций, которые пользователь может настроить в зависимости от того, какие опции наиболее востребованы. Можно настроить быстрое меню отдельно для режимов фото и видео, что весьма удобно. В основном меню также сохранилась прежняя структура: слева мы видим значки, обозначающие главные разделы, справа – пункты соответствующего раздела, которые при активации раскрываются в новой вкладке. На мой вкус, меню несколько запутанное, в нем не всегда удается быстро найти нужную опцию (например, не с ходу догадаешься, в какой раздел производитель определил опцию форматирования карт памяти). Отмечу также некоторые проблемы с русскоязычной версией меню, а именно наличие (довольно забавных, правда, — см. фото ниже) грамматических ошибок. Хорошо выручает быстрое меню и большое количество программируемых органов управления.
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⇡#Беспроводные соединения
Fujifilm X-T4, как и любая современная камера, умеет подключаться к компьютеру или мобильному устройству посредством Wi-Fi и Bluetooth. Для работы вам понадобится бесплатное приложение Fujifilm Camera Remote, с помощью которого можно снимать удаленно, выставляя параметры съемки и просматривая кадры на экране смартфона, а также быстро отправлять снятые изображения и видеоролики на смартфон, в том числе настроив автоматическую передачу.
⇡#Камера в работе
Итак, перейдем к практической части обзора. Сразу обозначу: поскольку камера была у меня на тесте в период самоизоляции, набор сюжетов несколько ограничен, но я постаралась по возможности поснимать в наиболее популярных у фотолюбителей жанрах. Ожидать от X-T4 чего-то принципиально нового в плане картинки и качества изображения вряд ли стоило, я рассчитывала получить примерно тот же результат, что на предыдущей модели в линейке. При этом большие надежды возлагались на стабилизатор изображения — благодаря ему реже приходится прибегать к съемке на высоких значениях ISO, а это значит, что с X-T4 можно получить более качественные фото, чем с X-T3 в аналогичных условиях. В камере добавился также ряд творческих функций и немного обновилась система автофокуса — все эти моменты также интересно было испытать на практике.
Fujifilm X-T4 оказалась у меня на тесте с тремя объективами: FUJINON XF56mm F1.2 R, FUJINON XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS и FUJINON XF8-16mm F2.8 R LM WR.
⇡#Съемка в JPEG, моделирование пленки, творческие функции
Снимки, сделанные на Fujifilm X-T4 с автоматическим балансом белого и стандартным режимом моделирования пленки (PROVIA), традиционно для камер Fujifilm производят приятное впечатление: естественные цвета, отсутствие «задранного» контраста или чрезмерной насыщенности, достойный динамический диапазон.
Съемка с различными пленочными профилями — фирменная «фишка» Fujifilm, возможность немного окунуться в фотографию прошлого, подбирая под каждый сюжет оптимальную пленку. Конечно, это своеобразная игра, но игра довольно увлекательная. Если вам не хочется «заморачиваться» в процессе, можно установить стандартный профиль — для большинства ситуаций он подходит хорошо. Но на мой вкус, так мы потеряем значительную часть удовольствия от работы с камерами Fujifilm.
Набор пленочных профилей — общий для всех камер системы, однако производитель регулярно дополняет список. В предыдущих обзорах я уже отмечала недавно появившийся профиль CLASSIC Neg, который мне очень приглянулся. Теперь выдалась возможность потестировать его на новых сюжетах — в условиях летней погоды, и я отметила, что для съемки природы он также отлично подходит: зеленые тона выглядят очень привлекательно и стильно — это, конечно, чистая «вкусовщина», но меня результат порадовал.
Главная интрига — появление в X-T4 нового режима моделирования пленки «Eterna Bleach Bypass», который воссоздает эффект использования техники обработки фотопленки с галоидным серебром. Снимки получаются довольно «драматичные» — контрастные, со сниженной насыщенностью. Мне понравился профиль — хоть он и несколько мрачноват, но если удачно подобрать для него сюжет, можно без дополнительной обработки получить выразительные фото.
Остальные 16 режимов уже хорошо знакомы пользователям Fujifilm, возможно, у вас даже есть свои фавориты. Я чаще всего прибегаю к моделированию пленки Velvia, чтобы сделать цвета более насыщенными, либо к различным черно-белым форматам: их выбор весьма широк из-за того, что к черно-белому изображению можно применить эффект желтого, красного или зеленого цветового фильтра, таким образом дополнительно влияя на контраст снимка.
Добавить еще больше пленочной атмосферы на фото можно с помощью эффекта пленочного зерна. Можно регулировать эффект зернистости: сильный или слабый, крупное зерно или мелкое. Зерно часто «к лицу» контрастным черно-белым снимкам, но, разумеется, вы можете экспериментировать и с цветными.
Снимать сразу с выбранным пленочным профилем или применить его же позже, при обработке RAW, – безусловно, выбор каждого фотографа. Второй вариант, пожалуй, проще и логичнее, но отчего-то есть особое удовольствие от того, что видишь «тот самый» цвет уже в процессе.
Для любителей более радикально влиять на характер снимка в камере есть и традиционные для компании Fujifilm художественные фильтры. Всего их тринадцать, причем шесть из них — это черно-белые фильтры с возможностью выделить на снимке только один цвет. В предыдущих статьях (в частности, в обзоре камеры Fujifilm X-A7) я уже писала, что это довольно специфическая опция, которая работает успешно лишь в ограниченных условиях: когда в кадре есть только один объект нужного нам чистого цвета, и другие объекты не содержат его примесей.
Если подключить фантазию, можно найти подходящее применение художественным фильтрам, но слишком увлекаться ими я бы не советовала, так как изображение получается далеким от естественности.
Отмечу еще одну недавно появившуюся фирменную разработку Fujifilm: функции Color Chrome Effect и Color Chrome Blue. Первая добавляет дополнительный контраст и насыщенность цветам изображения, в то время как вторая применяет те же эффекты, но только к синему цвету. Результат получается довольно деликатный, но при этом снимки смотрятся сочнее. При съемке пейзажей в солнечную погоду я практически постоянно использовала функцию Color Chrome Blue — ее воздействие напоминает эффект поляризационного фильтра, небо действительно выглядит более выразительно.
У Fujifilm X-T4 есть и другие традиционные творческие функции: режим мультиэкспозиции, съемка панорам, HDR. Я не буду подробно останавливаться на них, так как они реализованы аналогично подобным во многих других камерах компании, обзоры которых выходили в последнее время.
⇡#Съемка в RAW, динамический диапазон
X-T4 предлагает пользователю новый формат сжатия RAW. Теперь у нас на выбор три варианта: несжатый RAW, сжатие без потерь и простое сжатие (очевидно, подразумевается, что с потерями). Это может показаться странным дополнением, но в ситуации, когда необходима экономия места на носителях, такое решение вполне себя оправдывает. Впрочем, разница в весе между сжатым и сжатым без потерь файлом в большинстве случаев оказалась не очень большой, у Canon с ее форматом C-RAW в этом отношении заметное преимущество. По умолчанию я снимала в формате без сжатия.
Чтобы оценить динамический диапазон камеры и возможности редактирования RAW-файлов, я выбрала несколько контрастных сюжетов. Если взглянуть на внутрикамерные JPEG этих снимков, мы заметим чрезмерно глубокие тени и/или пересвеченные участки. Наша задача – восстановить их так, чтобы и в светлых, и в темных областях кадра видеть максимум деталей. Обработка производилась в конвертере Adobe Camera RAW. Посмотрим примеры. Слева — внутрикамерные JPEG, справа — RAW, сконвертированные на усмотрение автора.
Запас в тенях хороший: даже из практически черных участков без проблем удается извлечь информацию. При этом очень радует отсутствие выраженного шума при осветлении. Борьба с пересветами тоже весьма эффективна — конечно, «выбитые в ноль» участки восстановить не выйдет, но значительно проявить фактуру в ярких областях — легко. При съемке сильно контрастных сцен лучше немного недоэкспонировать фото, чтобы не терять всю информацию в светах, — тогда, скорее всего, обработка поможет спасти кадр.
⇡#Автофокус, серийная съемка, буфер
Несмотря на то, что количество точек автофокуса осталось неизменным по сравнению с Fujifilm X-T3 (425), — некоторые изменения новое поколение камер также предлагает. Одно из них — улучшение отслеживания объекта, в том числе в условиях низкой освещенности. Второе — улучшенная система обнаружения лиц и глаз, позаимствованная у модели X-Pro3. Также появилась опция выбора определенного лица.
В реальной практике съемки портретов эта функция показала себя хорошо: камера быстро обнаруживает лицо и глаза и «не отпускает» их при движении модели или фотографа. С расстояния около 6 метров (портрет по колено) при хорошем освещении X-T4 еще способна распознавать глаза, если отойти дальше — срабатывает уже только распознавание лиц. Хороший результат. При необходимости можно назначить приоритет конкретного глаза — правого или левого — и камера будет фокусироваться по нему. Для моих задач удобнее автоматический выбор. При съемке против солнца распознавание глаз работает несколько хуже — иногда камера указывает не на глаз, а, например, на переносицу. Cо слабым освещением ощутимых проблем с распознаванием лиц и глаз не было.
При съемке не портретных сюжетов режим распознавания лиц лучше отключать — это облегчит задачу камере. Автофокус Fujifilm X-T4 в целом цепкий и быстрый, но при съемке низкоконтрастных сцен бывают проблемы — камера не может сразу «зацепиться» за нужный объект, даже если задать точку фокусировки в нужном месте. Также я столкнулась со странной ситуацией, когда при съемке в режиме «все точки» область фокусировки фиксировалась в какой-то одной позиции (например, в правом верхнем углу) и при перекомпоновке кадра или даже при переходе на другой сюжет не менялась. Для смены приходилось задавать новую область вручную. Такое ощущение, что камера просто периодически зависала — это может быть особенностью конкретного тестового образца.
Следующее испытание — следящая фокусировка. Fujifilm X-T4 имеет новый механический затвор, способный снимать со скоростью 15 кадров в секунду. С электронным затвором вы можете получить 20 в секунду, а если воспользоваться функцией съемки с кропом 1,25 — 30 кадров в секунду. Что радует — экспозиция не обязательно фиксируется по первому кадру, она может меняться от кадра к кадру, если выбрать соответствующий пункт в меню. При съемке динамичных сцен можно облегчить камере задачу, указав, какой тип движения мы снимаем. Например, есть универсальная настройка, есть параметры «Игнорировать препятствия и продолжать следить за объектом», «Для объектов, двигающихся хаотично, ускоряясь/замедляясь» и другие. Я снимала тест с бегущим на камеру человеком, используя универсальную настройку и режим распознавания лиц/глаз. Большая часть снимков сфокусирована корректно, но периодически модель на 1-2 кадра выпадала из резкости.
Буфер обмена при этом недостаточно большой: мне удалось получить непрерывную серию длиной 33 кадра при съемке в формате RAW (несжатый) + JPEG (максимальное качество). Сама по себе цифра неплохая, но при скорости съемки 15 кадров в секунду это означает две с небольшим секунды съемки — для камеры, позиционирующейся и в качестве репортажной, этого откровенно недостаточно.
⇡#Съемка на высоких ISO
Диапазон светочувствительности Fujifilm X-T4 – 160–12 800 ISO, с расширением «вниз» до 80 ISO и «вверх» до 51 200 ISO.
Как и в предыдущих моделях серии, здесь есть функция Auto ISO: пользователь может задать три разные схемы, назначив нижний и верхний порог светочувствительности, а также предельное значение выдержки — между ними удобно переключаться, снимая различные типы сюжетов: например, при съемке пейзажей ограничить светочувствительность значением 800 ISO, чтобы не переживать о шумах, а при съемке детей в движении — установить верхний порог на 6400 ISO, чтобы камера могла использовать более короткие выдержки при недостатке света.
Модель X-T3 показала в свое время неплохие для своего класса результаты съемки на высоких ISO – вплоть до значения ISO 6400 камера не выдавала сильного шума, да и на ISO 12800 многие сюжеты смотрелись неплохо. От Fujifilm X-T4 мы можем ожидать аналогичных результатов. Для наглядности покажу несколько сюжетов, снятых на разной светочувствительности. Фото сделаны в формате RAW + JPEG (в JPEG применен стандартный уровень шумоподавления).
ISO 1600: снимок «гладкий», сохранена хорошая детализация, невооруженным глазом шум особенно не заметен ни в RAW, ни в JPEG.
ISO 3200: небольшой шум виден при приближении снимка в тенях при разглядывании оригинального RAW-файла, но общую картину он сильно не испортил: фото также хорошо детализировано, цвета переданы корректно. В JPEG встроенный шумодав немного сгладил детали пейзажа, но это также не вредит общему восприятию картинки — фото весьма неплохого качества.
Для сравнения — другой типа сюжета, ночная съемка. Здесь в кадре много равномерно окрашенного неба, и на нем шумы уже заметны довольно отчетливо. Кадр сделан на ISO 4000.
ISO 6400 – все еще неплохое качество, шум мелкий и монохромный, не сильно портит общую картину.
ISO 8000 – качество достаточное для публикации в соцсетях или печати небольшим форматом. JPEG уже чуть «замыленный», но в целом шумоподавление справляется хорошо.
Последний пример — портрет при тусклом свете монитора на ISO 12800. Здесь уже очевидны проблемы с качеством. В «серьезной» съемке я бы избегала такого значения светочувствительности, но снять что-то на память можно. На другом сюжете, например, при съемке архитектуры, подобные шумы будут не столь критичны.
Для более полной и объективной картины посмотрим снимки тестовой сцены на всех основных значениях ISO.
В целом результаты ожидаемые, какого-то прогресса по сравнению с предыдущей моделью нет, но для своего класса фотокамер Fujifilm X-T4 демонстрирует достойные результаты.
⇡#Стабилизатор
Итак, появление стабилизатора — ключевое изменение в рамках линейки. В Fujifilm X-T4 используется пятиосевая стабилизация на основе сдвига матрицы. По заявлению производителя, стабилизация дает выигрыш до целых 6,5 стопа при использовании объективов с оптической стабилизацией (в нашем тесте это объектив FUJINON XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS, его я и использовала, снимая для этого раздела). Это означает, что статичные сюжеты теперь можно снимать с рук на значительно более длинных выдержках, получая прирост в качестве за счет снижения ISO – заманчивая перспектива. Я попробовала поснимать несколько разных сюжетов с рук, чтобы проверить, какова будет эффективность стабилизатора. Результаты довольно неоднозначные.
Периодически мне удавалось сделать резкие кадры на действительно длинных выдержках. Например, фото ниже сделано на выдержке 1/2 секунды при фокусном расстоянии 18 мм. Резкость, конечно, не совсем такая, как при съемке со штатива, но очевидного смаза нет.
А этот снимок сделан также на выдержке 1/2, но при этом на фокусном расстоянии 55 мм. И также резкость очень неплохая!
В то же время иногда на гораздо более коротких выдержках результат был неудовлетворительным:
Общее впечатление — получить резкий кадр на длинной выдержке можно, но не гарантированно. При использовании выдержек 1/2 или 1/4 качественным получаются несколько фото из серии, остальные приходится отправлять в брак. Многое, конечно, зависит и от навыков самого фотографа. Мой вывод — стабилизатор X-T4 весьма хорош. Возможно, не лучший из тех, что я видела в камерах вообще, но для Fujifilm это очень важный шаг вперед.
⇡#Автономная работа
Fujifilm X-T4 – первая камера X-Mount, которая отошла от батареи типа W126, представленной впервые еще в камере X-Pro1 (2012 год!). Вместо нее используется новый аккумулятор NP-W235.
Это батарея емкостью 15,84 Вт·ч (2200 мА·ч, 7,2 В), очень похожая на используемые в зеркальных камерах любительского уровня. При тестировании по стандарту CIPA X-T4 способна сделать около 500 кадров на одном заряде. Сколько кадров вы сможете сделать на практике, предсказать в точности невозможно, так как это зависит от множества факторов: температуры окружающей среды, того, насколько часто вы прибегаете к работе с дисплеем для управления камерой и просмотра файлов, как часто вы включаете-выключаете камеру, снимаете ли вы только фото или видео тоже и так далее. У каждого фотографа свои привычки и манера обращения с инструментом, поэтому мой опыт не может экстраполироваться на всех. Мне удавалось получить даже больше снимков до полной разрядки камеры, чем заявляет производитель.
Зарядка камеры происходит с помощью USB-кабеля, доступна съемка во время зарядки. Если вам необходимо вынесенное зарядное устройство — его придется приобретать отдельно; необычная жадность, ведь речь идет о камере ценой в полторы сотни тысяч рублей. Зато новое зарядное устройство DC-W235 позволяет заряжать одновременно два аккумулятора, показывая уровень заряда в процентах.
⇡#Съемка видео
Как уже частично упоминалось в статье, любители видеосъемки найдут для себя ряд приятных улучшений в X-T4: во-первых, доступ к функции видеосъемки стал удобнее и осуществляется одним движением, во-вторых, появился экран с абсолютными степенями свободы, что, в частности, придется по вкусу видеоблогерам, в-третьих, конечно же, — наличие стабилизации, которая также работает в режиме видео. Есть, однако, и изменение в обратную сторону — в X-T4 исчез разъем для наушников, вместо него предлагается использовать порт USB Type-C с переходником, как на современных смартфонах.
В остальном же в плане видеовозможностей Fujifilm X-T4 мало отличается от своей предшественницы, но за полтора года в мире изменилось не так много — возможности вполне в духе времени. Она способна снимать 4K-видео с частотой до 30 или 60 кадров в секунду. На выбор предлагается 8- или 10-битный захват цвета 4:2:0 (при использовании внешнего рекордера — 4:2:2) с различными цветовыми режимами, включая F-Log, Hybrid Log Gamma и кинематографический режим Eterna. Длина роликов ограничена — в 4K-разрешении с частотой 60p можно снимать не более 20 минут, с частотой 30p – порядка получаса.
Скачать оригинал видео (1,1 Гбайт)
Как и в Fujifilm X-T3, в режиме видео отсутствует опция отслеживания произвольного объекта, однако доступно распознавание и отслеживание лиц и глаз. И камера действительно ловко «цепляет» лицо в кадре, но так же легко его и теряет в произвольный момент — так что я бы не рекомендовала снимать с этой настройкой, например, интервью – X-T4 способна непредсказуемо сместить фокус не туда.
Скачать оригинал видео (838 Мбайт)
Скачать оригинал видео (448 Мбайт)
Стабилизатор работает неплохо, но уровня Panasonic Lumix S1R или Leica SL2 он не достигает — изображение может непредсказуемо подрагивать даже при плавных движениях руки. Качество картинки в целом хорошее, эффект плавающего затвора не выражен.
Скачать оригинал видео (1,18 Гбайт)
Следующее видео снято в режиме моделирования пленки Velvia для придания пейзажу максимально сочных цветов.
Скачать оригинал видео (1,16 Гбайт)
Из приятных бонусов отмечу возможность записи видео одновременно на две карты памяти, возможность съемки с использованием пленочных профилей, замедленную съемку Full-HD со скоростью до 200/240 кадров в секунду.
⇡#Заключение
Fujifilm X-T4 — весьма удачный, пусть и не радикальный, апгрейд семейства наиболее близких к профессиональному статусу кроп-камер X-серии, но не уверена, что стоит рекомендовать эту камеру к покупке тем, у кого уже есть X-T3. Начинка по большей части осталась той же, заметного прироста качества самой картинки вы не получите. А вот тем, кто присматривался к X-T3 и размышлял о покупке, я бы посоветовала именно новую модель: все-таки наличие стабилизатора — большой плюс, да и более высокая скорость серийной съемки, продолжительность жизни батареи, лучше реализованная эргономика не будут лишними. Но и доплатить за эти радости жизни придется изрядно — на старте продаж X-T4 стоит 144 000 рублей, то есть в полтора раза дороже X-T3.
В целом Fujifilm X-T4 видится мне камерой, не заточенной под какую-то узкую нишу: она вполне может быть интересна и профессионалам, и энтузиастам; она подходит для съемки и фото, и видео в разных жанрах. Для своего класса камера мощная, с ней приятно и не скучно работать. Может быть, такая фишка, как, например, имитация пленочных профилей, объективно не очень нужна в наш век изобилия пресетов для обработки уже на компьютере, но эта та вещь, которая делает опыт работы с камерами Fujifilm действительно особенным. Для тех же, кому важна исключительно функциональность, X-T4 тоже не станет разочарованием: достойная работа на высоких ISO, хороший стабилизатор, современные стандарты съемки видео, широкий динамический диапазон, качественный результат в JPEG — все ключевые характеристики у нее на уровне. У меня возникли некоторые вопросы к работе автофокуса, но подозреваю, что часть проблем — особенность конкретного тестового образца. В том, что касается портретной съемки, распознавания лиц и глаз, камера показала себя хорошо.
В сравнении с другими кроп-камерами, обладающими столь универсальными характеристиками, Fujifilm X-T4 смотрится очень уверенно, но из-за высокой цены она уже начинает конкурировать и с полнокадровыми моделями: Sony a7 III, Canon EOS RP, Nikon Z6. Перед ними она имеет преимущество в скорости работы и в более недорогой и компактной оптике, но уступает в качестве съемки. Далее все зависит от ваших приоритетов.
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