Обзор беззеркальной камеры Fujifilm X-T4: стремительный апгрейд

Предшественница этой модели, Fujifilm X-T3, произвела весьма положительное впечатление: современная универсальная камера, которая выдает качественную картинку, в том числе при съемке на высоких ISO, с хорошим автофокусом и достойными скоростными характеристиками. Но ей определенно не хватало стабилизации изображения: Fujifilm несколько запуталась с маркетинговыми стратегиями и установила ее на отдельную, не самую популярную модель – X-H1. Выдержав паузу в полтора года, Fujifilm все-таки исправляет эту проблему и ставит стабилизатор в X-T4. Причем производитель обещает эффективность стабилизации аж в 6,5 ступени выдержки (эта цифра актуальна для 18 из 29 объективов серии X)! Отличная новость. Новость чуть похуже: начинка в целом осталась той же. Ключевые элементы и характеристики — сенсор (APS-C, X-Trans BSI CMOS 4 разрешением 26,1 Мп), процессор (X-Processor 4), система автофокуса (гибридная, 425 точек) — не изменились.

Впрочем, такое решение выглядит вполне логично и обоснованно — каждый год перерабатывать продукт от и до нереально. И безусловно, кое-какие обновления помимо стабилизатора в X-T4 появились. Первое — увеличена скорость серийной съемки с механическим затвором. X-T4 может делать серию из 15 кадров, тогда как X-T3 была способна на 11 кадров в секунду (скорость съемки с электронным затвором не изменилась). Второе — улучшены возможности съемки видео: камера способна снимать ролики Full HD со скоростью до 240 кадров в секунду, добавлена функция F-Log Assist. Существенно увеличилось время автономной работы — производитель заявляет, что Fujifilm X-T4 способна снимать 600 кадров на одном заряде батареи, а это очень впечатляющий показатель для беззеркалки. В камере установлен новый затвор, рассчитанный на 300 000 срабатываний — показатель в два раза лучший, чем у предыдущей модели. Изменилась также конструкция и разрешение ЖК-экрана. Посмотрим, хватает ли суммы изменений для того, чтобы рекомендовать X-T4 для замены X-T3.

Fujifilm X-T4 Fujifilm X-T3 Fujifilm X-H1 Sony a7 III Canon EOS RP Сенсор изображения 23,6 × 15,6 мм (APS-C) X-Trans CMOS IV 23,6 × 15,6 мм (APS-C) X-Trans CMOS IV 23,5 × 15,6 мм (APS-C) X-Trans CMOS III 36 × 24 мм (полный кадр) 36 × 24 мм (полный кадр) Эффективное разрешение сенсора 26 мегапикселей 26,1 мегапикселя 24,3 мегапикселя 24 мегапикселя 26 мегапикселей Встроенный стабилизатор изображения 5-осевой Нет 5-осевой 5-осевой Нет Байонет Fujifilm X-mount Fujifilm X-mount Fujifilm X-mount Sony E Canon RF Формат фото JPEG (EXIF 2.3, DCF 2.0), RAW JPEG (EXIF 2.3, DCF 2.0), RAW JPEG (EXIF 2.3, DCF 2.0), RAW JPEG (EXIF 2.3, DCF 2.0), RAW (ARW) JPEG (EXIF 2.3, DCF 2.0), RAW, Dual Pixel RAW, C-Raw Формат видео MPEG 4 MPEG 4 MPEG 4 XAVC S, AVCHD 2.0, MP4 MOV, MP4 Размер кадра До 6240 × 4160 пикселей До 6240 × 4160 пикселей До 6000 × 4000 пикселей До 6000 × 4000 пикселей До 6240 × 4160 пикселей Разрешение видео До 4096 × 2160, 60p До 4096 × 2160, 60p До 4096 × 2160, 24p До 3840 × 2160, 30p До 3840 × 2160, 25p Чувствительность ISO 160–12800 с возможностью расширения до ISO 80–51200 ISO 160–12800 с возможностью расширения до ISO 80–51200 ISO 200–12800 с возможностью расширения до ISO 100–51200 ISO 100–51200 с возможностью расширения до 50, 102400 и 204800 ISO 100–40000 с возможностью расширения до ISO 50, 51200 и 102400 Затвор Механический затвор: 1/8000–30 с;

электронный затвор: 1/32000–1 с;

длительная (Bulb); бесшумный режим Механический затвор: 1/8000–30 с;

электронный затвор: 1/32000–1 с;

длительная (Bulb); бесшумный режим Механический затвор: 1/8000–30 с;

электронный затвор: 1/32000–1 с;

длительная (Bulb) Механический затвор: 1/8000–30 с;

длительная (Bulb); бесшумный режим Механический затвор: 1/4000–30 с;

длительная (Bulb) Скорость серийной съемки До 15 кадров в секунду с механическим затвором, до 30 кадров в секунду с электронным затвором До 11 кадров в секунду с механическим затвором, до 30 кадров в секунду с электронным затвором До 8 кадров в секунду с механическим затвором, до 11 кадров в секунду с механическим затвором и батарейной ручкой, до 14 кадров в секунду с электронным затвором До 10 кадров в секунду с механическим затвором До 5 кадров в секунду в обычном режиме, до 4 кадров в секунду со следящей фокусировкой Автофокус Гибридный (контрастный + фазовый), 425 точек Гибридный (контрастный + фазовый), 425 точек Гибридный (контрастный + фазовый), 325 точек Гибридный (контрастный + фазовый), 693 точки Dual Pixel CMOS AF с покрытием до 88% датчика по горизонтали и до 100% по вертикали Экспозамер, режимы работы TTL-замер в 256 точках: многоточечный, центровзвешенный, средневзвешенный, точечный TTL-замер в 256 точках: многоточечный, центровзвешенный, средневзвешенный, точечный TTL-замер в 256 точках: многоточечный, центровзвешенный, средневзвешенный, точечный Замер по матрице, 1200 зон: матричный, центровзвешенный, точечный, точечный по стандартному/крупному участку, усредненный для всего экрана, по самой яркой области TTL-замер в 384 зонах: оценочный, частичный, центровзвешенный, точечный Экспокоррекция ± 5,0 EV с шагом 1/3 EV ± 5,0 EV с шагом 1/3 EV ± 5,0 EV с шагом 1/3 EV ± 5,0 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV ± 5,0 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени Встроенная вспышка Нет Нет, внешняя комплектная Нет, внешняя комплектная Нет, X-синхронизация

1/250 с Нет, X-синхронизация 1/180 с Автоспуск 2/10 с 2/10 с 2/10 с 2 с, 5 с, 10 с; автотаймер для съемки с брекетингом; автотаймер для непрерывной съемки (до 3 кадров) 2/10 с Карта памяти Два слота SD / SDHC / SDXC (UHS-II) Два слота SD / SDHC / SDXC (UHS-II) Два слота SD / SDHC / SDXC (UHS-II) Два слота, один совместим с картами Memory Stick (PRO, Pro Duo) и SD/SDHC/SDXC типа UHS I/II, второй только для SD Слот для SD/SDHC/SDXC типа UHS II Дисплей 3 дюйма, 1 620 тыс. точек, поворотный 3 дюйма, 1 040 тыс. точек, поворотный в двух плоскостях 3 дюйма, 1 040 тыс. точек, поворотный в двух плоскостях Сенсорный наклонный, ЖК, 3 дюйма, разрешение 0,92 млн. точек Сенсорный поворотный ЖК, 3 дюйма, 1,04 млн точек Видоискатель Электронный (OLED, 3,69 млн точек) Электронный (OLED, 3,69 млн точек) Электронный (OLED, 3,69 млн точек) Электронный (OLED, 2,36 млн точек) Электронный (OLED, 2,36 млн точек) Интерфейсы microHDMI, USB 3.2 (Type-C), 3,5-мм для внешнего микрофона, 2,5-мм разъем для пульта ДУ microHDMI, USB 3.1 (Type-C), 3,5-мм для внешнего микрофона, 3,5-мм разъем для наушников, 2,5-мм разъем для пульта ДУ HDMI, USB 3.0, 3,5-мм для внешнего микрофона, 2,5-мм разъем для пульта ДУ USB Type-C (USB 3.0), microUSB, 3,5-мм разъем для наушников, 3,5-мм разъем для микрофона, microHDMI тип D HDMI, USB 2.0 (USB Type-C), 3,5-мм для внешнего микрофона, 3,5-мм для наушников, порт для пульта ДУ Беспроводные модули Wi-Fi, Bluetooth Wi-Fi, Bluetooth Wi-Fi, Bluetooth Wi-Fi, NFC, Bluetooth Wi-Fi, Bluetooth Питание Литий-ионный аккумулятор NP-W126S емкостью 15,84 Вт·ч (2200 мА·ч, 7,2 В) Литий-ионный аккумулятор NP-W126S емкостью 8,7 Вт·ч (1200 мА·ч, 7,2 В) Литий-ионный аккумулятор NP-W126S емкостью 8,7 Вт·ч (1200 мА·ч, 7,2 В) Литий-ионный аккумулятор NP-FZ100, 16,4 Вт·ч (2280 мА·ч, 7,2 В) Литий-ионный аккумулятор LP-E17 емкостью 7,5 Вт·ч (1040 мА·ч, 7,2 В) Габариты 135 × 93 × 84 мм 133 × 93 × 59 мм 139,8 × 97,3 × 85,5 мм 126,9 × 95,6 × 73,7 мм 133 × 85 × 70 мм Масса 607 граммов (с аккумулятором и картой памяти) 539 граммов (с аккумулятором и картой памяти) 673 грамма (с аккумулятором и картой памяти) 650 граммов (с аккумулятором и картой памяти) 485 граммов (вкл. батарею и карту памяти) Актуальная цена 144 990 рублей за версию без объектива (body), 175 990 рублей за версию с объективом 18-55mm f/2.8-4 (kit) 99 990 рублей за версию без объектива (body), 127 900 рублей за версию с объективом 18-55mm f/2.8-4 (kit) 69 990 рублей за версию без объектива (body) 140 000 рублей за версию без объектива (body) 83 260 рублей за версию без объектива (body), 124 990 рублей за версию с объективом (kit)

⇡#Дизайн и эргономичность

Внешне Fujifilm X-T4 мало чем отличается от своей предшественницы — общая логика управления, как и ретро-дизайн, осталась неизменной. Камеры Fujifilm знамениты своими аналоговыми органами управления — выдержка, экспокоррекция и светочувствительность регулируются специальными колесами, кольцо регулировки диафрагмы находится прямо на объективах. Если некоторые производители стремятся визуально «сгладить» свои аппараты, то новинка Fujifilm – напротив, предельно рельефна.

Это может быть непривычно для тех, кто раньше не имел дела с подобной организацией пространства на корпусе камеры, но, на мой вкус, — удобно, наглядно и тактильно приятно. X-T4 – небольшая камера, но миниатюрной или особенно легкой ее все же не назвать: размеры — 135 × 93 × 84 мм, вес — примерно 607 граммов. X-T4 сильно толще и тяжелее предшественницы. Камера выполнена из магниевого сплава и имеет пыле- и влагозащиту; заявленная рабочая температура для съёмки — от -10 °C до +40 °C.

Теперь подробнее пройдемся по тому, как организована эргономика, и заодно отметим, какие изменения все же появились в четвертой модели серии X-T.

Слева сбоку расположены разъемы USB Type-C, micro-HDMI, микрофонный вход (3,5 мм) и выход для дистанционного пульта управления (2,5 мм). Отличий от X-T3 два: теперь разъемы объединены в 2 разные группы и, соответственно, находятся под двумя разными крышками — это удачный ход; но исчез выделенный разъем для наушников, для них предлагается использовать переходник с USB Type-C на 3,5 мм, который идет в комплекте.

Справа сбоку – два слота для карт памяти формата SD. Каждый из них поддерживает карты SD, SDHC (до 32 Гбайт), SDXC (до 512 Гбайт) UHS-I/UHS-II/Video Speed Class V90. По выбору пользователя фото и видео могут записываться на карты параллельно либо последовательно. Также можно назначить одну карту под запись фото, а другую – для видео либо записывать на одну снимки в формате RAW, а на другую – в формате JPEG. Такая гибкая настройка, безусловно, очень удобна. Слоты для карт изменили свое положение по сравнению с прошлой моделью и теперь располагаются вертикально один над другим: таким образом, вы можете извлечь карту во время записи без риска случайно вынуть заодно и вторую. Тоже маленький, но характерный штрих, говорящий о работе, проделанной создателями камеры.

На фронтальной панели мы видим байонет с кнопкой высвобождения объектива, программируемую кнопку, гнездо синхроконтакта, переключатель режимов фокусировки, первый селекторный диск и диод подсветки автофокуса. Отмечу также увеличившийся по сравнению с X-T3 выступ для хвата правой рукой.

Снизу расположены батарейный отсек, штативное гнездо и контактная площадка для батарейной ручки, прикрытая прорезиненной крышкой.

Сверху находятся следующие органы управления, слева направо: селектор выбора ISO, совмещенный с переключателем режимов протяжки, «горячий башмак» с селектором диоптрийной регулировки, селектор установки значений выдержки, совмещенный с переключателем режимов съемки фото/видео, кнопка спуска с рычажком включения камеры, программируемая кнопка и диск ввода экспокоррекции. Селекторы оснащены функцией блокировки — таким образом, пользователь может не опасаться, что случайное движение внесет ненужные коррективы в настройки камеры. Действительно важным новшеством я считаю появление переключателя фото/видеосъемки — теперь запись видео становится возможной в одно касание, что, безусловно, порадует тех, кто привык не ограничиваться съемкой фото. Раньше, кстати, на этой позиции находился диск выбора режима экспозамера — на мой взгляд, нынешняя перестановка улучшает эргономику.

Задняя часть камеры также слегка изменилась — это касается в первую очередь перестановки нескольких кнопок: кнопка включения быстрого меню Q переместилась в верхний правый угол, а AEL (клавиша блокировки экспозиции) теперь располагается над джойстиком. Рядом с видоискателем место заняла клавиша установки автофокуса. Слева от видоискателя находятся кнопки удаления и просмотра снимков, справа — джойстик выбора точки автофокуса, пятипозиционная навигационная клавиша (центральная часть которой отвечает за вызов основного меню, а стрелки — за различные дополнительные функции). В самом низу — кнопка смены режима отображения информации на дисплее.

Все кнопки перенастраиваются, так что пользователь может гибко изменить управление камерой под свои нужды.

В целом эргономика Fujifilm X-T4 видится мне вполне удобной, и есть ощущение, что производитель прислушивается к мнению пользователей, внося небольшие, но значимые улучшения.

⇡#Экран и видоискатель

Основные характеристики OLED-видоискателя не изменились по сравнению с Fujifilm X-T3: размер 0,5 дюйма, разрешение 3,69 млн точек (1280 × 960), увеличение 0,75, покрытие кадра – 100%, подстройка диоптрий, есть встроенный сенсор поднесения камеры к глазам. Единственное изменение коснулось наглазника — он стал больше и прикреплен более надежно.

А вот экран подвергся существенной переработке. В отличие от предыдущей модели, где мы видели наклонный дисплей, экран X-T4 может поворачиваться под любым углом, в том числе вперед, что порадует видеоблогеров и любителей делать селфи; также он может полностью закрываться, что помогает защитить его царапин, например при переноске камеры. На мой взгляд, такая конструкция экрана максимально удобна и приятна тактильно, за исключением того, что снимать с нижней точки или от бедра мне комфортнее с экранами наклонного типа, но это вопрос привычки, а по факту большее число степеней свободы, конечно, важнее.

Увеличилось и разрешение экрана — оно теперь составляет 1,62 млн точек. Разумеется, экран оснащен сенсорным покрытием — это новшество мы впервые увидели еще в предыдущей модели. Сенсорное управление не доступно при навигации по основному меню, остальные же функции доступны: навигация по быстрому меню, фокусировка, съемка при касании, проматывание фото при просмотре.

Как и в других камерах Fujifilm, в X-T4 реализовано удобное быстрое меню, вызываемое кнопкой Q и содержащее максимум 16 позиций, которые пользователь может настроить в зависимости от того, какие опции наиболее востребованы. Можно настроить быстрое меню отдельно для режимов фото и видео, что весьма удобно. В основном меню также сохранилась прежняя структура: слева мы видим значки, обозначающие главные разделы, справа – пункты соответствующего раздела, которые при активации раскрываются в новой вкладке. На мой вкус, меню несколько запутанное, в нем не всегда удается быстро найти нужную опцию (например, не с ходу догадаешься, в какой раздел производитель определил опцию форматирования карт памяти). Отмечу также некоторые проблемы с русскоязычной версией меню, а именно наличие (довольно забавных, правда, — см. фото ниже) грамматических ошибок. Хорошо выручает быстрое меню и большое количество программируемых органов управления.

Галерея скриншотов

Fujifilm X-T4, как и любая современная камера, умеет подключаться к компьютеру или мобильному устройству посредством Wi-Fi и Bluetooth. Для работы вам понадобится бесплатное приложение Fujifilm Camera Remote, с помощью которого можно снимать удаленно, выставляя параметры съемки и просматривая кадры на экране смартфона, а также быстро отправлять снятые изображения и видеоролики на смартфон, в том числе настроив автоматическую передачу.

⇡#Камера в работе

Итак, перейдем к практической части обзора. Сразу обозначу: поскольку камера была у меня на тесте в период самоизоляции, набор сюжетов несколько ограничен, но я постаралась по возможности поснимать в наиболее популярных у фотолюбителей жанрах. Ожидать от X-T4 чего-то принципиально нового в плане картинки и качества изображения вряд ли стоило, я рассчитывала получить примерно тот же результат, что на предыдущей модели в линейке. При этом большие надежды возлагались на стабилизатор изображения — благодаря ему реже приходится прибегать к съемке на высоких значениях ISO, а это значит, что с X-T4 можно получить более качественные фото, чем с X-T3 в аналогичных условиях. В камере добавился также ряд творческих функций и немного обновилась система автофокуса — все эти моменты также интересно было испытать на практике.

Fujifilm X-T4 оказалась у меня на тесте с тремя объективами: FUJINON XF56mm F1.2 R, FUJINON XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS и FUJINON XF8-16mm F2.8 R LM WR.

⇡#Съемка в JPEG, моделирование пленки, творческие функции

Снимки, сделанные на Fujifilm X-T4 с автоматическим балансом белого и стандартным режимом моделирования пленки (PROVIA), традиционно для камер Fujifilm производят приятное впечатление: естественные цвета, отсутствие «задранного» контраста или чрезмерной насыщенности, достойный динамический диапазон.

Съемка с различными пленочными профилями — фирменная «фишка» Fujifilm, возможность немного окунуться в фотографию прошлого, подбирая под каждый сюжет оптимальную пленку. Конечно, это своеобразная игра, но игра довольно увлекательная. Если вам не хочется «заморачиваться» в процессе, можно установить стандартный профиль — для большинства ситуаций он подходит хорошо. Но на мой вкус, так мы потеряем значительную часть удовольствия от работы с камерами Fujifilm.

Набор пленочных профилей — общий для всех камер системы, однако производитель регулярно дополняет список. В предыдущих обзорах я уже отмечала недавно появившийся профиль CLASSIC Neg, который мне очень приглянулся. Теперь выдалась возможность потестировать его на новых сюжетах — в условиях летней погоды, и я отметила, что для съемки природы он также отлично подходит: зеленые тона выглядят очень привлекательно и стильно — это, конечно, чистая «вкусовщина», но меня результат порадовал.

Главная интрига — появление в X-T4 нового режима моделирования пленки «Eterna Bleach Bypass», который воссоздает эффект использования техники обработки фотопленки с галоидным серебром. Снимки получаются довольно «драматичные» — контрастные, со сниженной насыщенностью. Мне понравился профиль — хоть он и несколько мрачноват, но если удачно подобрать для него сюжет, можно без дополнительной обработки получить выразительные фото.

Остальные 16 режимов уже хорошо знакомы пользователям Fujifilm, возможно, у вас даже есть свои фавориты. Я чаще всего прибегаю к моделированию пленки Velvia, чтобы сделать цвета более насыщенными, либо к различным черно-белым форматам: их выбор весьма широк из-за того, что к черно-белому изображению можно применить эффект желтого, красного или зеленого цветового фильтра, таким образом дополнительно влияя на контраст снимка.

Добавить еще больше пленочной атмосферы на фото можно с помощью эффекта пленочного зерна. Можно регулировать эффект зернистости: сильный или слабый, крупное зерно или мелкое. Зерно часто «к лицу» контрастным черно-белым снимкам, но, разумеется, вы можете экспериментировать и с цветными.

Снимать сразу с выбранным пленочным профилем или применить его же позже, при обработке RAW, – безусловно, выбор каждого фотографа. Второй вариант, пожалуй, проще и логичнее, но отчего-то есть особое удовольствие от того, что видишь «тот самый» цвет уже в процессе.

Для любителей более радикально влиять на характер снимка в камере есть и традиционные для компании Fujifilm художественные фильтры. Всего их тринадцать, причем шесть из них — это черно-белые фильтры с возможностью выделить на снимке только один цвет. В предыдущих статьях (в частности, в обзоре камеры Fujifilm X-A7) я уже писала, что это довольно специфическая опция, которая работает успешно лишь в ограниченных условиях: когда в кадре есть только один объект нужного нам чистого цвета, и другие объекты не содержат его примесей.

Если подключить фантазию, можно найти подходящее применение художественным фильтрам, но слишком увлекаться ими я бы не советовала, так как изображение получается далеким от естественности.

Отмечу еще одну недавно появившуюся фирменную разработку Fujifilm: функции Color Chrome Effect и Color Chrome Blue. Первая добавляет дополнительный контраст и насыщенность цветам изображения, в то время как вторая применяет те же эффекты, но только к синему цвету. Результат получается довольно деликатный, но при этом снимки смотрятся сочнее. При съемке пейзажей в солнечную погоду я практически постоянно использовала функцию Color Chrome Blue — ее воздействие напоминает эффект поляризационного фильтра, небо действительно выглядит более выразительно.

У Fujifilm X-T4 есть и другие традиционные творческие функции: режим мультиэкспозиции, съемка панорам, HDR. Я не буду подробно останавливаться на них, так как они реализованы аналогично подобным во многих других камерах компании, обзоры которых выходили в последнее время.

⇡#Съемка в RAW, динамический диапазон

X-T4 предлагает пользователю новый формат сжатия RAW. Теперь у нас на выбор три варианта: несжатый RAW, сжатие без потерь и простое сжатие (очевидно, подразумевается, что с потерями). Это может показаться странным дополнением, но в ситуации, когда необходима экономия места на носителях, такое решение вполне себя оправдывает. Впрочем, разница в весе между сжатым и сжатым без потерь файлом в большинстве случаев оказалась не очень большой, у Canon с ее форматом C-RAW в этом отношении заметное преимущество. По умолчанию я снимала в формате без сжатия.

Чтобы оценить динамический диапазон камеры и возможности редактирования RAW-файлов, я выбрала несколько контрастных сюжетов. Если взглянуть на внутрикамерные JPEG этих снимков, мы заметим чрезмерно глубокие тени и/или пересвеченные участки. Наша задача – восстановить их так, чтобы и в светлых, и в темных областях кадра видеть максимум деталей. Обработка производилась в конвертере Adobe Camera RAW. Посмотрим примеры. Слева — внутрикамерные JPEG, справа — RAW, сконвертированные на усмотрение автора.

Скачать RAW-файлы (324 Мбайт)

Запас в тенях хороший: даже из практически черных участков без проблем удается извлечь информацию. При этом очень радует отсутствие выраженного шума при осветлении. Борьба с пересветами тоже весьма эффективна — конечно, «выбитые в ноль» участки восстановить не выйдет, но значительно проявить фактуру в ярких областях — легко. При съемке сильно контрастных сцен лучше немного недоэкспонировать фото, чтобы не терять всю информацию в светах, — тогда, скорее всего, обработка поможет спасти кадр.

Несмотря на то, что количество точек автофокуса осталось неизменным по сравнению с Fujifilm X-T3 (425), — некоторые изменения новое поколение камер также предлагает. Одно из них — улучшение отслеживания объекта, в том числе в условиях низкой освещенности. Второе — улучшенная система обнаружения лиц и глаз, позаимствованная у модели X-Pro3. Также появилась опция выбора определенного лица.

В реальной практике съемки портретов эта функция показала себя хорошо: камера быстро обнаруживает лицо и глаза и «не отпускает» их при движении модели или фотографа. С расстояния около 6 метров (портрет по колено) при хорошем освещении X-T4 еще способна распознавать глаза, если отойти дальше — срабатывает уже только распознавание лиц. Хороший результат. При необходимости можно назначить приоритет конкретного глаза — правого или левого — и камера будет фокусироваться по нему. Для моих задач удобнее автоматический выбор. При съемке против солнца распознавание глаз работает несколько хуже — иногда камера указывает не на глаз, а, например, на переносицу. Cо слабым освещением ощутимых проблем с распознаванием лиц и глаз не было.

При съемке не портретных сюжетов режим распознавания лиц лучше отключать — это облегчит задачу камере. Автофокус Fujifilm X-T4 в целом цепкий и быстрый, но при съемке низкоконтрастных сцен бывают проблемы — камера не может сразу «зацепиться» за нужный объект, даже если задать точку фокусировки в нужном месте. Также я столкнулась со странной ситуацией, когда при съемке в режиме «все точки» область фокусировки фиксировалась в какой-то одной позиции (например, в правом верхнем углу) и при перекомпоновке кадра или даже при переходе на другой сюжет не менялась. Для смены приходилось задавать новую область вручную. Такое ощущение, что камера просто периодически зависала — это может быть особенностью конкретного тестового образца.

Следующее испытание — следящая фокусировка. Fujifilm X-T4 имеет новый механический затвор, способный снимать со скоростью 15 кадров в секунду. С электронным затвором вы можете получить 20 в секунду, а если воспользоваться функцией съемки с кропом 1,25 — 30 кадров в секунду. Что радует — экспозиция не обязательно фиксируется по первому кадру, она может меняться от кадра к кадру, если выбрать соответствующий пункт в меню. При съемке динамичных сцен можно облегчить камере задачу, указав, какой тип движения мы снимаем. Например, есть универсальная настройка, есть параметры «Игнорировать препятствия и продолжать следить за объектом», «Для объектов, двигающихся хаотично, ускоряясь/замедляясь» и другие. Я снимала тест с бегущим на камеру человеком, используя универсальную настройку и режим распознавания лиц/глаз. Большая часть снимков сфокусирована корректно, но периодически модель на 1-2 кадра выпадала из резкости.

Буфер обмена при этом недостаточно большой: мне удалось получить непрерывную серию длиной 33 кадра при съемке в формате RAW (несжатый) + JPEG (максимальное качество). Сама по себе цифра неплохая, но при скорости съемки 15 кадров в секунду это означает две с небольшим секунды съемки — для камеры, позиционирующейся и в качестве репортажной, этого откровенно недостаточно.

⇡#Съемка на высоких ISO

Диапазон светочувствительности Fujifilm X-T4 – 160–12 800 ISO, с расширением «вниз» до 80 ISO и «вверх» до 51 200 ISO.

Как и в предыдущих моделях серии, здесь есть функция Auto ISO: пользователь может задать три разные схемы, назначив нижний и верхний порог светочувствительности, а также предельное значение выдержки — между ними удобно переключаться, снимая различные типы сюжетов: например, при съемке пейзажей ограничить светочувствительность значением 800 ISO, чтобы не переживать о шумах, а при съемке детей в движении — установить верхний порог на 6400 ISO, чтобы камера могла использовать более короткие выдержки при недостатке света.

Модель X-T3 показала в свое время неплохие для своего класса результаты съемки на высоких ISO – вплоть до значения ISO 6400 камера не выдавала сильного шума, да и на ISO 12800 многие сюжеты смотрелись неплохо. От Fujifilm X-T4 мы можем ожидать аналогичных результатов. Для наглядности покажу несколько сюжетов, снятых на разной светочувствительности. Фото сделаны в формате RAW + JPEG (в JPEG применен стандартный уровень шумоподавления).

ISO 1600: снимок «гладкий», сохранена хорошая детализация, невооруженным глазом шум особенно не заметен ни в RAW, ни в JPEG.

ISO 3200: небольшой шум виден при приближении снимка в тенях при разглядывании оригинального RAW-файла, но общую картину он сильно не испортил: фото также хорошо детализировано, цвета переданы корректно. В JPEG встроенный шумодав немного сгладил детали пейзажа, но это также не вредит общему восприятию картинки — фото весьма неплохого качества.

Для сравнения — другой типа сюжета, ночная съемка. Здесь в кадре много равномерно окрашенного неба, и на нем шумы уже заметны довольно отчетливо. Кадр сделан на ISO 4000.

ISO 6400 – все еще неплохое качество, шум мелкий и монохромный, не сильно портит общую картину.

ISO 8000 – качество достаточное для публикации в соцсетях или печати небольшим форматом. JPEG уже чуть «замыленный», но в целом шумоподавление справляется хорошо.

Последний пример — портрет при тусклом свете монитора на ISO 12800. Здесь уже очевидны проблемы с качеством. В «серьезной» съемке я бы избегала такого значения светочувствительности, но снять что-то на память можно. На другом сюжете, например, при съемке архитектуры, подобные шумы будут не столь критичны.

Скачать RAW-файлы (225 Мбайт)

Для более полной и объективной картины посмотрим снимки тестовой сцены на всех основных значениях ISO.

Скачать RAW-файлы (522 Мбайт)

В целом результаты ожидаемые, какого-то прогресса по сравнению с предыдущей моделью нет, но для своего класса фотокамер Fujifilm X-T4 демонстрирует достойные результаты.

Итак, появление стабилизатора — ключевое изменение в рамках линейки. В Fujifilm X-T4 используется пятиосевая стабилизация на основе сдвига матрицы. По заявлению производителя, стабилизация дает выигрыш до целых 6,5 стопа при использовании объективов с оптической стабилизацией (в нашем тесте это объектив FUJINON XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS, его я и использовала, снимая для этого раздела). Это означает, что статичные сюжеты теперь можно снимать с рук на значительно более длинных выдержках, получая прирост в качестве за счет снижения ISO – заманчивая перспектива. Я попробовала поснимать несколько разных сюжетов с рук, чтобы проверить, какова будет эффективность стабилизатора. Результаты довольно неоднозначные.

Периодически мне удавалось сделать резкие кадры на действительно длинных выдержках. Например, фото ниже сделано на выдержке 1/2 секунды при фокусном расстоянии 18 мм. Резкость, конечно, не совсем такая, как при съемке со штатива, но очевидного смаза нет.

А этот снимок сделан также на выдержке 1/2, но при этом на фокусном расстоянии 55 мм. И также резкость очень неплохая!

В то же время иногда на гораздо более коротких выдержках результат был неудовлетворительным:

Общее впечатление — получить резкий кадр на длинной выдержке можно, но не гарантированно. При использовании выдержек 1/2 или 1/4 качественным получаются несколько фото из серии, остальные приходится отправлять в брак. Многое, конечно, зависит и от навыков самого фотографа. Мой вывод — стабилизатор X-T4 весьма хорош. Возможно, не лучший из тех, что я видела в камерах вообще, но для Fujifilm это очень важный шаг вперед.

Fujifilm X-T4 – первая камера X-Mount, которая отошла от батареи типа W126, представленной впервые еще в камере X-Pro1 (2012 год!). Вместо нее используется новый аккумулятор NP-W235.

Это батарея емкостью 15,84 Вт·ч (2200 мА·ч, 7,2 В), очень похожая на используемые в зеркальных камерах любительского уровня. При тестировании по стандарту CIPA X-T4 способна сделать около 500 кадров на одном заряде. Сколько кадров вы сможете сделать на практике, предсказать в точности невозможно, так как это зависит от множества факторов: температуры окружающей среды, того, насколько часто вы прибегаете к работе с дисплеем для управления камерой и просмотра файлов, как часто вы включаете-выключаете камеру, снимаете ли вы только фото или видео тоже и так далее. У каждого фотографа свои привычки и манера обращения с инструментом, поэтому мой опыт не может экстраполироваться на всех. Мне удавалось получить даже больше снимков до полной разрядки камеры, чем заявляет производитель.

Зарядка камеры происходит с помощью USB-кабеля, доступна съемка во время зарядки. Если вам необходимо вынесенное зарядное устройство — его придется приобретать отдельно; необычная жадность, ведь речь идет о камере ценой в полторы сотни тысяч рублей. Зато новое зарядное устройство DC-W235 позволяет заряжать одновременно два аккумулятора, показывая уровень заряда в процентах.

Как уже частично упоминалось в статье, любители видеосъемки найдут для себя ряд приятных улучшений в X-T4: во-первых, доступ к функции видеосъемки стал удобнее и осуществляется одним движением, во-вторых, появился экран с абсолютными степенями свободы, что, в частности, придется по вкусу видеоблогерам, в-третьих, конечно же, — наличие стабилизации, которая также работает в режиме видео. Есть, однако, и изменение в обратную сторону — в X-T4 исчез разъем для наушников, вместо него предлагается использовать порт USB Type-C с переходником, как на современных смартфонах.

В остальном же в плане видеовозможностей Fujifilm X-T4 мало отличается от своей предшественницы, но за полтора года в мире изменилось не так много — возможности вполне в духе времени. Она способна снимать 4K-видео с частотой до 30 или 60 кадров в секунду. На выбор предлагается 8- или 10-битный захват цвета 4:2:0 (при использовании внешнего рекордера — 4:2:2) с различными цветовыми режимами, включая F-Log, Hybrid Log Gamma и кинематографический режим Eterna. Длина роликов ограничена — в 4K-разрешении с частотой 60p можно снимать не более 20 минут, с частотой 30p – порядка получаса.

Скачать оригинал видео (1,1 Гбайт)

Как и в Fujifilm X-T3, в режиме видео отсутствует опция отслеживания произвольного объекта, однако доступно распознавание и отслеживание лиц и глаз. И камера действительно ловко «цепляет» лицо в кадре, но так же легко его и теряет в произвольный момент — так что я бы не рекомендовала снимать с этой настройкой, например, интервью – X-T4 способна непредсказуемо сместить фокус не туда.

Скачать оригинал видео (838 Мбайт)

Скачать оригинал видео (448 Мбайт)

Стабилизатор работает неплохо, но уровня Panasonic Lumix S1R или Leica SL2 он не достигает — изображение может непредсказуемо подрагивать даже при плавных движениях руки. Качество картинки в целом хорошее, эффект плавающего затвора не выражен.

Скачать оригинал видео (1,18 Гбайт)

Следующее видео снято в режиме моделирования пленки Velvia для придания пейзажу максимально сочных цветов.

Скачать оригинал видео (1,16 Гбайт)

Из приятных бонусов отмечу возможность записи видео одновременно на две карты памяти, возможность съемки с использованием пленочных профилей, замедленную съемку Full-HD со скоростью до 200/240 кадров в секунду.

Fujifilm X-T4 — весьма удачный, пусть и не радикальный, апгрейд семейства наиболее близких к профессиональному статусу кроп-камер X-серии, но не уверена, что стоит рекомендовать эту камеру к покупке тем, у кого уже есть X-T3. Начинка по большей части осталась той же, заметного прироста качества самой картинки вы не получите. А вот тем, кто присматривался к X-T3 и размышлял о покупке, я бы посоветовала именно новую модель: все-таки наличие стабилизатора — большой плюс, да и более высокая скорость серийной съемки, продолжительность жизни батареи, лучше реализованная эргономика не будут лишними. Но и доплатить за эти радости жизни придется изрядно — на старте продаж X-T4 стоит 144 000 рублей, то есть в полтора раза дороже X-T3.

В целом Fujifilm X-T4 видится мне камерой, не заточенной под какую-то узкую нишу: она вполне может быть интересна и профессионалам, и энтузиастам; она подходит для съемки и фото, и видео в разных жанрах. Для своего класса камера мощная, с ней приятно и не скучно работать. Может быть, такая фишка, как, например, имитация пленочных профилей, объективно не очень нужна в наш век изобилия пресетов для обработки уже на компьютере, но эта та вещь, которая делает опыт работы с камерами Fujifilm действительно особенным. Для тех же, кому важна исключительно функциональность, X-T4 тоже не станет разочарованием: достойная работа на высоких ISO, хороший стабилизатор, современные стандарты съемки видео, широкий динамический диапазон, качественный результат в JPEG — все ключевые характеристики у нее на уровне. У меня возникли некоторые вопросы к работе автофокуса, но подозреваю, что часть проблем — особенность конкретного тестового образца. В том, что касается портретной съемки, распознавания лиц и глаз, камера показала себя хорошо.

В сравнении с другими кроп-камерами, обладающими столь универсальными характеристиками, Fujifilm X-T4 смотрится очень уверенно, но из-за высокой цены она уже начинает конкурировать и с полнокадровыми моделями: Sony a7 III, Canon EOS RP, Nikon Z6. Перед ними она имеет преимущество в скорости работы и в более недорогой и компактной оптике, но уступает в качестве съемки. Далее все зависит от ваших приоритетов.

Галерея снимков

Скачать RAW-файлы (1,72 Гбайт)

Достоинства:

качество изготовления, наличие защиты от погодных условий;

продуманная эргономика, широкие возможности кастомизации органов управления;

поворотный механизм экрана с абсолютными степенями свободы;

хороший стабилизатор;

качественная съемка на высоких значениях ISO;

пленочные профили и другие интересные творческие функции;

широкий динамический диапазон;

высокая скорость серийной съемки;

хорошие возможности видеосъемки;

большое время автономной работы;

отдельные меню для фото и видео;

два слота для карт памяти.

Недостатки: