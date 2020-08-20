Обзор vivo X50 Pro: лучший смартфон для ночной съемки

Мы уже описывали свои первые впечатления от vivo X50 Pro в день анонса этого смартфона в России. У китайской компании получился на редкость интересный смартфон, который сочетает в себе флагманские признаки (дисплей, исполнение корпуса, камера) с платформой среднего класса. Это любопытный заход в нише, которая сегодня почти пустует — относительно недорогой аппарат для тех, кому важны определенные характеристики. В первую очередь, речь о качестве съемки — компания возрождает полузабытую практику камерофонов в то время, когда все достижения обычно сосредоточены в самых дорогих и статусных моделях. Аналогов у X-серии практически нет — вспоминается разве что Xiaomi Mi Note 10.

Камера в смартфоне впечатляет: тут и 60-кратный цифровой зум на манер vivo X30 Pro, и выделенный портретный модуль, и, самое главное, абсолютно новая система стабилизации, которая должна дать мощный бонус гаджету при съемке со слабым освещением. Проверяем, насколько хорош vivo X50 Pro на практике.

vivo X50 Pro vivo X30 Pro Xiaomi Mi 10 Huawei P40 Pro OPPO Reno3 Pro Дисплей 6,56 дюйма, Super AMOLED,

2376 × 1080 точек, 398 ppi, емкостный мультитач, 90 Гц 6,44 дюйма, Super AMOLED,

2400 × 1080 точек, 409 ppi, емкостный мультитач 6,67 дюйма, AMOLED,

2340 × 1080 точек, 386 ppi, емкостный мультитач 6,58 дюйма, OLED, 2640 × 1200, 441 ppi, емкостный мультитач 6,5 дюйма, Super AMOLED,

2400 × 1080 точек, 401 ppi, емкостный мультитач Защитное стекло Schott Xensation UP Нет информации Corning Gorilla Glass 5 Нет информации Corning Gorilla Glass 5 Процессор Qualcomm Snapdragon 765G: одно ядро Kryo 475 Prime, частота 2,4 ГГц + одно ядро Kryo 475 Gold, частота 2,2 ГГц, шесть ядер Kryo 475 Silver, частота 1,8 ГГц; 5G-модем Samsung Exynos 980: два ядра ARM Cortex-A77, частота 2,2 ГГц + шесть ядер ARM Cortex-A55, частота 1,8 ГГц Qualcomm Snapdragon 865: одно ядро Kryo 585 частотой 2,84 ГГц, три ядра Kryo 585 частотой 2,42 ГГц, четыре ядра Kryo 585 частотой 1,8 ГГц HiSilicon Kirin 990 5G: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A76, частота 2,86 ГГц + 2 × ARM Cortex-A76, частота 2,36 ГГц + 4 × ARM Cortex-A55, частота 1,95 ГГц); архитектура HiAI; 5G-модем Qualcomm Snapdragon 765G: одно ядро Kryo 475 Prime, частота 2,4 ГГц + одно ядро Kryo 475 Gold, частота 2,2 ГГц, шесть ядер Kryo 475 Silver, частота 1,8 ГГц; 5G-модем Графический контроллер Adreno 620 ARM Mali-G76 MP5 Adreno 650 ARM Mali-G76 MP16 Adreno 620 Оперативная память 8 Гбайт 8 Гбайт 8/12 Гбайт 8 Гбайт 8 Гбайт Флеш-память 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт 256 Гбайт 128/256 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Да (только Huawei nanoSD) Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C, миниджек 3,5 мм USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Две nano-SIM Две nano-SIM Одна/две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 Сотовая связь 3G HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 34, 38, 39, 40, 41 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41 LTE: диапазоны 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n/ac/ax 802.11a/b/g/n/ac/ax 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.1 5.0 5.1 5.1 5.0 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS (двухдиапазонный), A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), Face ID Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Основная камера Четверной модуль, 48 + 13 + 8 + 8 Мп, ƒ/1,6 + ƒ/2,5 + ƒ/3,4 + ƒ/2,2, оптическая стабилизация с основным и телефото-модулями, фазовый автофокус с тремя модулями, тройная светодиодная вспышка Четверной модуль, 64 + 13 + 32 + 8 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/3,0 + ƒ/2,0 + ƒ/2,2, оптическая стабилизация с тремя модулями, фазовый автофокус с главным и телефото-модулями, двойная светодиодная вспышка Четверной модуль: 108 Мп, ƒ/1,7 + 13 Мп, ƒ/2,4 + 2 Мп, ƒ/2,4 + 2 Мп, ƒ/2,4, фазовый автофокус, двойная светодиодная вспышка Четверной модуль, 50 + 40 + 12 Мп + TOF, ƒ/1,9 + ƒ/1,8 + ƒ/3,4, гибридный автофокус, оптический стабилизатор, двойная светодиодная вспышка Четверной модуль, 48 + 8 + 13 + 2 Мп, ƒ/1,7 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, оптическая стабилизация с 48-Мп модулем, фазовый автофокус с главным и телефото-модулями, двойная светодиодная вспышка Фронтальная камера 32 Мп, ƒ/2,5, фиксированный фокус 32 Мп, ƒ/2,4, фиксированный фокус 20 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус Двойной модуль: 32 Мп, ƒ/2,2 + TOF-камера, фиксированный фокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,4, фиксированный фокус Питание Несъемный аккумулятор: 16,40 Вт·ч (4315 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 16,53 Вт·ч (4350 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 18,16 Вт·ч (4780 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 15,96 Вт·ч (4200 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 15,3 Вт·ч (4025 мА·ч, 3,8 В) Размер 158,5 × 72,8 × 8 мм 158,5 × 74,1 × 8,8 мм 162,5 × 74,8 × 9 мм 158,2 × 72,6 × 8,95 мм 159,4 × 72,4 × 7,7 мм Масса 182 грамма 199 граммов 208 граммов 203 грамма 171 грамм Защита корпуса Нет Нет Нет IP68 Нет Операционная система Android 10, оболочка Funtouch OS Android 10, оболочка Funtouch OS Android 10, оболочка MIUI Android 10, оболочка EMUI 10 Android 10, оболочка ColorOS Актуальная цена 58 990 рублей за версию 8/256 Гбайт Примерно 40 тысяч рублей 43 750 рублей за версию 8/128 Гбайт, 53 690 рублей 64 890 рублей 49 990 рублей

⇡#Дизайн, эргономичность и программное обеспечение

В своих обзорах смартфонов я регулярно пишу о том, как сложно сегодня придумать что-то оригинальное в дизайне этих гаджетов, насколько все повторяют друг за другом и боятся экспериментировать — причем боятся обоснованно, вспомним хотя бы, как быстро стухла волна слайдеров и аппаратов с выдвижными блоками камер; пользователи проголосовали за скучные и уродливые «вырезы». Сейчас с вырезами за пределами мира Apple почти покончено, но смартфоны все равно унифицированы — с одинаковыми многокамерными блоками в углу задней панели и отверстия в углу лицевой.

И vivo X50 Pro вроде бы подхватил дух времени, однако сумел хоть немного пойти против течения. Лицевая панель вполне обычна — минимальные рамки, загнутые края (еще один флагманский признак), а вот блок камер нестандартный: объективы расположены ассиметрично и различаются формой и размерами. Причем дело не только в прямоугольной шахте перископической зум-камеры, но и в огромном визуально объективе главной камеры — это иллюзия, созданная дополнительными концентрическими окружностями вокруг оптики, сам объектив крупнее, но ненамного. Однако впечатление особенной камеры создается — задача выполнена.

Другая особенность vivo X50 Pro – тонкий и относительно легкий для своих габаритов корпус. Сегодня компании не считают зазорным пускаться во все тяжкие в этом отношении и спокойно предлагают смартфоны весом от 200 до 230 граммов (причем не всегда с аккумулятором на 6000 миллиампер-часов, как у ASUS ROG Phone 3). X50 Pro же весит 182 грамма при толщине 8 мм. Как-то даже несерьезно — тот же vivo X30 Pro с экраном меньшей диагонали был тяжелее и толще.

В итоге смартфон получился довольно необычным и при этом весьма красивым — не громоздким, относительно изящным и аккуратным.

Цветовых исполнения два, оба отталкиваются от оттенков синего — потемнее, как в нашем случае, и посветлее. Лицевая и задняя поверхности прикрыты изогнутым стеклом, боковины выполнены из алюминия.

Органы управления и другие функциональные элементы вполне обыденны — две механические клавиши на правой грани, порт USB Type-C и слот для SIM-карт на нижней, нет мини-джека и отдельной кнопки спуска затвора камеры (как, к примеру, у Sony Xperia 1 II). Нет и влагозащиты — по крайней мере она не заявлена.

Смартфон получил оптический сенсор для сканирования отпечатков пальцев — он спрятан в «сэндвич» экрана, работает четко и быстро, но не реагирует на прикосновения влажного пальца. Дополнительно можно использовать и систему распознавания лица с использованием фронтальной камеры, лишенной датчика глубины или ИК-сенсора, — способ не самый надежный, не рекомендую его применять в качестве основного.

Галерея скриншотов

Про серьезные изменения оболочки FunTouch для Android 10 я рассказывал в недавнем обзоре недорогого vivo Y30 — разработчики отказались от ее главной особенности с разделением панели уведомлений на две, верхнюю и нижнюю, сведя все к типичному для Android виду. Да, специфики смартфоны vivo из-за этого лишились, но это скорее хорошие новости: не надо переучиваться, пересаживаясь с другого Android-смартфона, а весь арсенал дополнительных фишек FunTouch (умный помощник Jovi, хитрые профили работы, необычные настройки анимаций) доступен в ожидаемых местах — среди настроек и в углу панели уведомлений (ищем значок Jovi). Выглядит оболочка неплохо, работает гладко и быстро, проблем с русификацией и шрифтами толком не осталось. Прогресс налицо.

⇡#Дисплей и звук

Смартфон vivo X50 Pro получил весьма крупный дисплей — посередине между экранами vivo NEX3 и vivo X30 Pro: 6,56 дюйма, разрешение 2376 × 1080 точек. Плотность пикселей — 398 ppi. Матрица — AMOLED. Экран изогнут по краям, но это его свойство никак не используется, кроме как для дополнительных анимаций.

Матрица качественная, с отличными углами обзора, есть нормальное олеофобное покрытие (в отличие от такового у X30 Pro). Есть и закаленное стекло марки Schott Xensation UP. Заявлена поддержка формата HDR10+ и режима обновления 90 Гц. Причем активировать его можно вручную, принудительно.

Максимальная измеренная яркость составила 499 кд/м2 – превосходно для AMOLED-матрицы. Пользоваться смартфоном комфортно при любом освещении.

В настройках дисплея, помимо упомянутой возможности регулировать частоту обновления, доступно изменение размера и стиля шрифтов. Тут же можно активировать автоматическую регулировку яркости, задать упомянутый темный режим, блокировать поворот изображения, включить функцию снижения мерцания при низкой яркости (используется технология DC Dimming, то есть характерного для AMOLED мерцания тут нет) и отрегулировать цветопередачу. В соответствующей вкладке можно менять вручную цветовую температуру, а также выбрать одну из трех предустановок цветопередачи: стандартную, нормальную или яркую. Различаются они в первую очередь степенью расширения цветового охвата. Я измерил показатели дисплея в стандартном режиме, который используется по умолчанию, и в нормальном.

В стандартном режиме цветовой охват примерно соответствует стандарту DCI-P3. Средняя гамма заметно меньше нормы — 2,09, цветовая температура повышена — колеблется от 7 100 до 8 500 К. Среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker, включающей в себя как широкий спектр цветов, так и оттенки серого, составляет 6,39 при норме в 3,00 — показатель слабый. Честной цветопередачей в этом режиме X50 Pro порадовать не может.

При активации нормального режима цветовое пространство сужается до чуть искаженного и смещенного sRGB. Гамма идентична той, что мы видели при стандартном режиме цветопередачи, кривые ведут себя так же. Цветовая температура приближается к норме — тут уже всего 7 000 К. Среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker тоже приближается к норме, но все равно остается за ее пределами — 4,41. Экран vivo X50 Pro настроен посредственно.

Со звуком у vivo X50 Pro дела обстоят неплохо: да, мини-джека нет, динамик монофонический (громкий, но качеством не отличается). Но в смартфоне установлен Hi-Fi ЦАП, позволяющий рассчитывать на приличное звучание, а в комплекте при этом идут проводные наушники и переходник с USB Type-C на аналоговый аудиоразъем, есть поддержка всех необходимых профилей передачи данных высокого разрешения по Bluetooth (aptX, LDAC).

«Железо» и производительность

Аппаратная платформа в vivo X50 Pro — Qualcomm Snapdragon 765G Это система среднего класса с 5G-модемом на борту. Ранее мы встречали ее в OPPO Reno3 Pro, который был представлен, но пока так и не вышел в продажу (и, видимо, уже не выйдет).

Платформа состоит из восьми ядер Kryo 475: одно переработанное ядро Cortex-A76 с частотой 2,4 ГГц, еще одно ядро ARM Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц и шесть энергоэффективных ядер ARM Cortex-A55 частотой 1,8 ГГц. Графический процессор — Adreno 620, тактовая частота которого не раскрывается, но в версии G она должна быть повышена относительно показателей обычного Snapdragon 765. Техпроцесс — 7 нм.

Рука тянется написать, что аппаратная платформа — слабое место vivo X50 Pro, все-таки по результатам бенчмарков смартфон проигрывает всем конкурентам без исключения (кроме того самого OPPO Reno3 Pro), даже прогресс относительно предшественника сомнителен (он есть не во всех синтетических тестах). Но по факту почувствуют нехватку мощи только заядлые геймеры, которые рассчитывают на предельную кадровую частоту в самых требовательных играх. Операционная система работает быстро, приложения открываются мгновенно, запускаются любые игры. Но запаса на несколько лет вперед нет — это да.

С троттлингом дела у vivo X50 Pro обстоят так же, как и у X30 Pro, – средне. Точнее даже чуть хуже. Бенчмарк CPU Throttling Test продемонстрировал падение производительности до 83 % от максимума при средней производительности 162 GIPS. У X30 Pro – 84 % и 189 GIPS, соответственно. Правда, это опять падение в самом начале, то есть охлаждение у смартфона работает нормально, просто сама SoC не сразу соображает, что можно развернуться на полную мощность.

Памяти в vivo X50 Pro достаточно: 8 Гбайт оперативной LPDDR4X и 128 либо 256 Гбайт флеша UFS 2.1. В Россию поставляется только старшая версия на 8/256 Гбайт. Слота для карты памяти тут не предусмотрено.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В vivo X50 Pro есть 5G-модем, но в российской версии он отключен — смысла в нем без поддержки миллиметровых частот здесь все равно нет. С 4G все в порядке: скорость соединения производитель не указывает, но ее нехватки в процессе тестирования я не почувствовал. Все необходимые диапазоны в сертифицированной для российского рынка версии смартфона — в наличии. Смартфон работает с двумя операторскими карточками стандарта nano-SIM.

Все беспроводные модули на месте: Bluetooth 5.1, двухдиапазонный Wi-Fi-модем, работающий со стандартами 802.11 a/b/g/n/ac, NFC и навигационная система, которая работает с GPS (в том числе A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo.

Как планетарная система строится вокруг звезды, так и vivo X50 Pro как смартфон строится вокруг камеры. Он неплох по целому ряду характеристик, но все-таки именно камера — главное, что в нем есть.

Ключевой ее элемент — главный модуль, который базируется на обыденном, казалось бы, Quad-Bayer сенсоре Sony IMX598 с разрешением 48 мегапикселей (размер отдельного пикселя — 0,8 мкм). Вся соль — в оптике с очень высокой светосилой (f/1,6) и уникальной системой стабилизации. Фактически, камера установлена внутри корпуса смартфона на специальном подвесе — на манер внешних стабилизационных подвесов, применяемых для видеосъемки, что позволяет добиться высокой эффективности.

Мои очевидные предположения о том, что камера с такими характеристиками может себя экстраординарно проявить при ночной съемке, подтвердились. Фактически vivo X50 Pro позволяет рассчитывать на резкий и четкий снимок не только при съемке ночного города или в каких-то подобных ситуациях с акцентированным внешним освещением, но и за городом, где дополнительные источники света расположены далеко. Причем для нормального изображения не обязательно включать специальный ночной режим с многокадровой экспозицией и применением технологий машинного обучения. Но в ночном режиме, конечно, картинка еще более впечатляет. Обратите внимание на нижний пример съемки — небо не просто не превратилось в кашу из цифровых шумов, на нем даже заметны звезды. Близкого уровня в ночной съемке позволяют добиться сегодня только Huawei P40 Pro/P40 Pro+, но, на мой взгляд, и они уступают камерофону vivo.

Помимо главного модуля, в vivo X50 pro установлено еще три, причем среди них нет ни одного так называемого «датчика глубины» (устанавливаемого обычно для количества). Вторая камера — это широкоугольный модуль габаритами 1/4,0 дюйма и разрешением 8 мегапикселей с объективом светосилой f/2,2. С автофокусом и возможностью тоже делать ночные снимки приемлемого уровня. Примеры — выше. Автофокус же позволяет использовать широкий угол для съемки эффектных крупных планов; многие производители игнорируют такую возможность применения подобного модуля, настаивая, что выставленной на гиперфокальное расстояние фокусировки достаточно, ведь все снимают на нее только пейзажи. Нет, не только.

Третья камера предлагает двукратный оптический зум (эквивалентное фокусное расстояние — 50 мм), который в первую очередь будет использоваться для портретов. Сенсор — 13-мегапиксельный, светосила — f/2,2. Ну и, наконец, перископический модуль для пятикратного зума: 8 мегапикселей, f/3,5, эквивалентное фокусное расстояние — 135 мм. Примеры съемки с различными фокусными расстояниями можно увидеть выше. Портретная камера лишена оптического стабилизатора, на ультразуме же он есть. Обе они не очень полезны при ночной съемке, но в условиях достаточного освещения проявляют себя здорово — и по детализации, и по динамическому диапазону претензий минимум. Снимки на широкоугольную камеру вызывают вопросы в плане детализации, но по цветопередаче все здорово. Отдельно отмечу единый баланс белого для всех четырех камер — он не «скачет» при переключении угла обзора, как это бывает у иных конкурентов.

Как и в vivo X30 Pro, оснащенном перископической камерой, здесь есть опция 60-кратного цифрового зума — тут до стократного зума Huawei P40 Pro+ или Samsung S20 Ultra камерофон vivo не дотягивает, в том числе и по качеству картинки. Есть даже специальный режим для съемки Луны (под названием «Суперлуние»), но добиться с его помощью интересного результата у меня не получилось.

На главную камеру можно снимать как в предлагаемом по умолчанию «сжатом» разрешении 12 мегапикселей, так и с использованием всех субпикселей, то есть 48 Мп. Какого-то серьезного преимущества в детализации такая опция, как обычно, не дает. Также нужно сказать про то, насколько активно vivo X50 Pro работает со снимками, применяя нейросетевые вычисления, — причем отключить «искусственный интеллект» прямо в главном меню съемки нельзя, только в глубоких настройках. Более того, он не отключается полностью — фотографии все равно будут очень насыщенные, со слегка задранной яркостью. На мой взгляд, X50 Pro несколько перебирает с «улучшением» картинки, но это уже дело вкуса.

В портретном режиме можно снимать на основную камеру, с двукратным и пятикратным зумом. Активируется регулируемое программное размытие фона (весьма качественное), есть встроенный бьютификатор и набор фильтров. При съемке без зума и с двукратным зумом доступна регулировка размытия, для съемки с пятикратным зумом — нет, искусственное боке фиксированное.

Приложение камеры стало лаконичнее и проще, чем в FunTouch 9, — зуммирование реализовано вполне логично и правильно, без неудобного ползунка, функции называются корректно, дополнительные опции сосредоточены в удобном меню. Но вызывает некоторые вопросы отдельная, выбивающаяся из логики вкладка, в которой собрана съемка с размытием, активация широкого угла и режим макро — особенно странно тут смотрится широкий угол, который доступен и в базовой карусели переключения фокусных расстояний.Также по умолчанию на фотографии ставится водяной знак с названием смартфона — необходимо первым делом в настройках найти эту жуткую функцию и обезвредить ее.

Галерея снимков

Смартфон vivo X50 Pro может писать 4K-видео с частотой до 60 кадров в секунду с оптической стабилизацией, электронная доступна только при частоте 30 кадров в секунду. Собственно, картинка без электронной стабилизации смотрится даже лучше — резче, более детализированно, шире угол обзора. Но при встрече оптической и электронной стабилизации происходят реальные чудеса — в режиме суперстабилизации (доступен максимум в Full HD 30p) заставить изображение дрожать почти невозможно, картинка очень плавная. Эффект rolling shutter почти не выражен. При съемке в любом разрешении (но не в режиме суперстабилизации) доступно переключение между двумя фокусными расстояниями — стандартным и двукратным зумом. Съемка на широкоугольную камеру предлагается максимум в Full HD-разрешении и без возможности переключиться на другие фокусные расстояния. В приложении есть небольшая проблема — при переходе назад из какого-либо режима, переводящего в Full HD, параметры не возвращаются на место. Если вы снимали в 4K, а потом решили поснимать с максимальной стабилизацией и переключились на обычный формат видео — разрешение останется Full HD, а частота будет снижена до 30 кадров в секунду. Будьте внимательны. В целом же по возможностям и качеству видеосъемки vivo X50 Pro – на вполне современном флагманском уровне.

Фронтальная камера в vivo X50 Pro переехала с vivo X30 Pro почти без изменений: 32 мегапикселя, широкоугольный объектив (26 мм) светосилой f/2,5 (было f/2,4). Автофокуса и вспышки нет, но камера вполне неплохо снимает и при слабом освещении. Есть мощный бьютификатор и система программного размытия фона — правда, надо знать, как до нее добраться: портрет — подменю «Боке». Угол обзора очень широкий — искажения пропорций при съемке автопортретов есть, но находятся в пределах терпимого.

На vivo X50 Pro установлена батарея емкостью 16,40 Вт·ч (4315 мА·ч, 3,8 В) — несмотря на экран большей диагонали, аккумулятор тут чуть меньше, чем в 30-й модели. В том числе и за счет этого обеспечивается тонкость корпуса. На мой взгляд, жертва вполне обоснованная — в автономности смартфон практически не теряет: X50 Pro даже при серьезной нагрузке спокойно живет полный день. При максимальной слово «полный» можно заменить словом «световой», но свои 8-9 часов гаджет точно должен выдержать в любом режиме без подзарядки.

В нашем тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенными обновлениями и уведомлениями, смартфон продержался 13 с небольшим часов. Хороший результат.

Для зарядки используется порт USB Type-C, поддерживается фирменная система с мощностью в 33 Вт, которая заряжает смартфон полностью примерно за 1 час 10 минут. Беспроводную зарядку смартфон не поддерживает.

Компания vivo не реализовала в X50 Pro и половины изобретений, представленных в концептуальном APEX 2020, но, по сути, для реально впечатляющего результата хватило и одной — уникальной системы стабилизации на камере с высокой светосилой. Да, обычные оптические и электронные стабилизаторы работают сегодня порой не хуже, но сочетание получилось впечатляющим. Даже использование рядового по нынешним меркам модуля Sony IMX598 не мешает признать vivo X50 Pro лучшим на сегодня смартфоном по качеству съемки в темноте. Дневная съемка тоже дается ему неплохо, но тут уже никакого преимущества перед конкурентами нет. Тем не менее попытка возрождения класса камерофонов засчитана — у vivo X50 Pro есть ярко выраженные преимущества и собственное лицо.

Достоинства:

отличная камера с четырьмя доступными фокусными расстояниями;

превосходное качество съемки в темноте;

приличная автономность и быстрая зарядка;

оригинальный дизайн, тонкий корпус;

яркий (но не слишком хорошо настроенный) OLED-дисплей.

Недостатки: