Обзор NAS Synology DS220+: для дома только лучшее

NAS Synology DS220+ предназначен для работы с двумя дисками и относится к серии домашних сетевых накопителей с индексом Plus. И хотя именно этот файловый сервер представляет собой самую младшую модель данной серии, все протестированные нами ранее устройства с индексом Plus отличались высокой производительностью и интересными возможностями. Посмотрим, чем именно может порадовать своего владельца Synology DS220+.

Устройство поставляется в небольшой картонной коробке с удобной пластиковой ручкой для транспортировки. Внутри, кроме самого накопителя, был найден стандартный набор аксессуаров:

адаптер питания со съёмным силовым кабелем;

два сетевых кабеля;

набор винтов для крепления дисков;

печатное руководство по началу работы.

Synology DS220+ HDD 2 × 3,5" или 2 × 2,5" SATA HDD/SSD Файловая система Внутренние жёсткие диски: Btrfs, EXT4.

Внешние носители: Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT (лицензия приобретается отдельно) RAID, уровень 0/1/JBOD/Basic/Synology Hybrid RAID Процессор Intel Celeron J4025 2,0-2,9 ГГц Оперативная память 2 Гбайт DDR4 (расширение до 6 Гбайт) Сетевые интерфейсы 2 × Gigabit Ethernet RJ-45 (Link Aggregation) Дополнительные интерфейсы 2 × USB Host 3.0 Протоколы FTP, CIFS, AFP, NFSv3/v4/v4.1, WebDAV, iSCSI, SNMP, SMB1/2/3, HTTP, HTTPs, FTP, LDAP, CalDAV Клиентские браузеры Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer 10 и более поздние, Safari 10 и более поздние, Safari (iOS 10 и более поздние), Google Chrome (Android 6.0 и более поздние) Система охлаждения Один вентилятор, 92 × 92 мм Энергопотребление, Вт Режим доступа: 14,69.

Режим гибернации: 4,41 Габариты, мм 165 × 108 × 233 Масса, кг 1,3 (без HDD) Ориентировочная цена*, руб. 32 000

* Средняя цена по «Яндекс.Маркету» на момент написания статьи.

В основе новинки лежит однокристальная платформа Intel Gemini Lake Refresh (GLK-R) с двуххядерным процессором Celeron J4025. Диапазон рабочих тактовых частот для данного процессора составляет от 2,0 до 2,9 ГГц. Это один из самых младших процессоров в серии, но и он имеет встроенную графическую систему Intel UHD 600 с возможностью транскодирования видеосигнала с разрешением 4K (4096×2160, 60 Гц). На системной плате Synology DS220+ процессор накрыт алюминиевым радиатором без вентилятора.

Основной модуль оперативной памяти у новинки имеет ёмкость всего 2 Гбайт. Четыре микросхемы этого модуля распаяны непосредственно на системной плате. В нашем экземпляре применялись микросхемы SEC 949 K4A4G165WE-BCTD DDR4 производства компании Samsung Semiconductor, Inc. Кроме того, на системной плате есть свободный слот для установки второго модуля ОЗУ, ёмкость которого может составлять до 4 Гбайт. Соответственно, общий объём памяти Synology DS220+ может достигать 6 Гбайт.

NAS оснащён двумя гигабитными сетевыми интерфейсами, представленными парой широко распространённых контроллеров RTL8111HS производства Realtek Semiconductor Corp. Устройство позволяет объединять сетевые подключения благодаря функции Link Aggregation с настройкой типа подключения. Также на борту Synology DS220+ установлено два порта USB 3.0, реализованных средствами SoC.

Для хранения общих настроек и текущей конфигурации устройства используется модуль ПЛИС Altera 5M80Z. В целом с применяемой компонентной базой Synology DS220+ мы знакомы по другим моделям NAS Synology, но это устройство оснащено новым процессором.

Корпус устройства выполнен в классическом форм-факторе компактного системного блока с металлическим силовым каркасом и пластиковыми несущими стенками. Пластик имеет матовое покрытие с ярко выраженной шероховатостью — это смотрится строго и эффектно. Единственный недостаток такого покрытия заключается в том, что любая попавшая на поверхность пыль сразу становится видна. По бокам корпуса находятся вентиляционные решётки в виде фирменных логотипов компании.

Лицевая панель устройства сделана съёмной. Снаружи она имеет несколько гладко отполированных граней, но большая часть площади сделана матовой. Панель крепится при помощи больших резиновых втулок, закрепляемых в углах дискового отсека.

Справа от съёмной панели размещены светодиодные индикаторы активности жёстких дисков и статуса работы накопителя. Ниже находится один из двух имеющихся на борту портов USB 3.0 с кнопкой копирования данных при подключении к нему носителя, а также кнопка управления питанием с подсветкой. Ещё один порт USB 3.0 расположен на задней стенке корпуса, рядом с сетевыми интерфейсами RJ-45, гнездом для подключения внешнего адаптера питания и отверстием для крепления замка безопасности типа Kensington. Ну а основную часть задней панели занимает пластиковая вентиляционная решётка, за которой скрывается вентилятор размерности 92 × 92 мм.

⇡#Монтаж жёстких дисков и внутреннее строение

Для монтажа дисков достаточно снять лицевую панель с корпуса и вынуть из дискового отсека салазки.

Конструкция дисковых салазок у Synology DS220+ хорошо знакома нам по другим моделям NAS Synology. Они целиком выполнены из пластика, снаружи сделана большая ручка, за которую их легко и быстро можно вынимать. Если вы планируете работать с 3,5-дюймовыми носителями, то отвёртка для их монтажа в салазки не потребуется. Роль крепёжных элементов в этом случае играют съёмные боковые пластины со штифтами, которые вставляются в соответствующие резьбовые отверстия на боковых гранях дисков. Чтобы пластины самопроизвольно не выпадали, в отверстия на салазках вставлены мягкие резиновые втулки, в которые штифты входят с некоторым усилием. Винты из комплекта поставки предназначены исключительно для монтажа носителей форм-фактора 2,5 дюйма.

Если посмотреть на внутреннюю поверхность дискового отсека повнимательнее, то с одной стороны нетрудно заметить вырез в металлическом каркасе, под которым открывается слот для установки дополнительного модуля памяти. Установка этого модуля вполне по силам абсолютно любому человеку и не требует ни специальных знаний, ни похода к официальному представителю компании.

Под дисковым отсеком на корпусе можно рассмотреть вентиляционные отверстия для забора воздуха, а также отверстие, за которым скрывается разъём для сервисного обслуживания устройства.

Корпус у Synology DS220+ не предназначен для самостоятельной разборки без потери гарантии, но сделать это всё-таки не так уж и сложно. Внутри устройства ничего не болтается и не мешает свободной циркуляции воздуха. Системная плата закрыта металлической частью каркаса. Чтобы добраться до неё, придётся полностью разобрать все элементы корпуса. Свободного пространства внутри Synology DS220+ вполне достаточно, чтобы обеспечить эффективное охлаждение всех электронных компонентов сетевого накопителя.

Работа с устройством

Поиск подключённого к локальной сети накопителя, а также его настройка возможны при помощи как ПК, так и любого мобильного устройства под управлением ОС Android или iOS. Никаких изменений со времени тестирования нами последнего NAS Synology в этом отношении не произошло. Если NAS подключён к роутеру с выходом в Интернет, то при первом включении он сам скачает с официального сервера последнюю версию ОС DSM и установит её в автоматическом режиме. После подключения пользователю будет предложено завести новую учётную запись или же войти в уже существующую.

Не изменилась и версия ОС DSM. На момент тестирования Synology DS220+ для скачивания и установки была доступна DSM версии 6.2, возможности которой мы уже изучали подробно на примере модели Synology DS1618+. Тем, кто совсем не знаком с функциями DSM, лучше обратиться к обзору по ссылке выше.

Всем остальным напомним, что, благодаря огромной библиотеке приложений, эта ОС имеет практически неограниченные возможности, сравнимые с тем, что предлагает любая обычная ОС для ПК.

Приложения позволяют развернуть на основе NAS Synology, например, мультимедийный сервер для хранения фильмов и музыки и доступа к ним. Для этого можно использовать фирменные сервисы Synology Video Station, Audio Station и Photo Station, а можно установить, например, популярный Plex Media Server. Поклонники техники Apple могут также установить сервер iTunes.

Для тех пользователей, которые предпочитают работать с NAS со смартфона, в Synology разработали целый ряд мобильных приложений, мультимедийных и не только, доступных для установки под ОС Android, iOS или Windows Phone. Так, для работы с видео, фотографиями и музыкальными композициями, хранящимися на сетевом накопителе, можно воспользоваться соответствующими приложениями DS Video, DS Photo и DS Audio. Также на мобильные устройства с Android или iOS можно установить ещё одно бесплатное приложение, Synology Moments, которое позволяет просматривать на смартфоне фотографии и видео, сохранённые на диске сетевого накопителя Synology. Здесь можно не только быстро копировать все данные со смартфона, но и создавать альбомы, предоставлять доступ к файлам другим пользователям и даже редактировать фотографии.

Немало внимания уделено резервному хранению данных и безопасности. В DSM 6.2 уже встроено предустановленное приложение Security Advisor, которое в автоматическом режиме проводит анализ отказоустойчивости устройства, выявляя слабые места и предлагая решения. Для дополнительной безопасности можно установить пробную версию антивируса McAfee из магазина приложений.

Для резервного копирования и хранения данных в магазине приложений предлагается более десятка различных программ, включая решения сторонних разработчиков. Но самая простая, удобная для домашнего пользователя и одновременно всеобъемлющая – это Hyper Backup. Здесь можно настроить копирование данных на разные носители, в том числе на USB, удалённые облачные хранилища сторонних производителей и файловые серверы rsync. При выборе новой задачи резервирования пользователь может указывать папки, которые надо копировать, и задавать расписание. Также имеется возможность настраивать ротацию резервных копий или довольно просто удалять старые копии данных.

Ещё Synology предлагает пользователям свои облачные ресурсы для платного удалённого резервирования и хранения данных. Сервис Synology C2 имеет гибкие тарифные планы: стоимость хранения зависит не только от объёма предоставляемого хранилища, который может варьироваться от 100 Гбайт до 200 Тбайт, но ещё и от месторасположения удалённого сервера.

Также отметим, что Synology DS220+ работает с файловой системой Btrfs, а потому для него доступны дополнительные возможности резервирования данных. Так, например, при помощи сервиса Snapshot Replication можно создавать моментальные снимки системы, которые занимают минимум места на диске, но при этом позволяют восстановить данные в случае утери или повреждения носителя. Расписание создания моментальных снимков пользователь задаёт сам. Также можно создавать снимки вручную.

Возможностей у DSM 6.2 множество. Мы показали лишь некоторые из них, но для более полной оценки того, на что способна эта ОС, лучше обратиться к нашим предыдущим обзорам NAS Synology.

Тестирование производительности проводилось с двумя 3,5-дюймовыми жёсткими дисками TOSHIBA NAS N300 HDWN160 ёмкостью 6 Тбайт каждый, работающими со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин. Тестовый стенд для проверки быстродействия имел следующую конфигурацию:

процессор Intel Core i5-2320 3,0 ГГц;

системная плата GIGABYTE GA-P67A-D3-B3 Rev. 2.0;

ОЗУ 16 Гбайт DDR3-1333;

видеоадаптер ASUS GeForce 6600 GT 128 Мбайт;

SSD-накопитель Intel SSD 520 ёмкостью 240 Гбайт (2 × в режиме RAID 0);

сетевой адаптер Intel I350-T2 с двумя гигабитными сетевыми интерфейсами;

ОС Windows 10 Pro.

Собственные скорости чтения тестового стенда составили более 700 Мбайт/с, поэтому стенд не будет ограничивать результаты производительности сетевого накопителя. На накопителе была создана открытая для общего доступа папка, которая была подключена в ОС тестового стенда как сетевой диск. Тестирование проводилось с помощью тестов ATTO Disk Benchmark и Intel NAS Performance Toolkit. Результаты тестирования представлены ниже.

В первом случае тестирование проводилось для дисков, собранных в массив RAID 0. Во втором случае был собран массив RAID 1, а к папке на накопителе, с которой вёлся обмен данными, применялась штатная процедура шифрования. И в одном и в другом случае скорость обмена данными была ограничена не возможностями NAS, а пропускной способностью гигабитного канала связи. При интенсивной нагрузке с несколькими пользователями производительность, конечно, будет снижаться, но для домашнего использования возможностей Synology DS220+ явно хватит с избытком. Сетевой накопитель с таким уровнем производительности вполне может быть размещён в небольшом офисе с несколькими сотрудниками. При этом на нём можно не только хранить данные, но и развернуть какой-либо сервер.

Также отметим, что модель Synology DS220+ не докучает излишним шумом и при этом не слишком сильно греется. За всё время тестирования нагрев дисков не превышал значение в 54 °C даже при самой интенсивной работе.

Двухдисковый сетевой накопитель Synology DS220+ – это отличный NAS как для дома, так и для небольшого офиса. Не подойдёт это устройство лишь тем, кому требуется работа с очень большими объёмами данных. Впрочем, сегодня можно приобрести диски ёмкостью даже по 16 Тбайт, так что большинству пользователей не захочется подключать к данному NAS модуль расширения. Если же это всё-таки может потребоваться в дальнейшем, то лучше обратить внимание на модель Synology DS720+. В остальном же у новинки сплошь сильные стороны:

безупречный дизайн;

простая установка дисков без инструмента;

возможность самостоятельной установки дополнительного модуля памяти;

высокий уровень производительности;

низкий уровень шума и тепловыделения;

широкие возможности ОС DSM 6.2.

Если вы выбираете NAS для хранения домашней библиотеки, то к модели Synology DS220+ стоит присмотреться очень внимательно.