Обзор NAS ASUSTOR LOCKERSTOR 8: самый компактный из самых быстрых

По сравнению с другими IT-областями серверные технологии для дома и малого офиса куда более консервативны. Далеко не все пользователи предъявляют высокие требования к возможностям своего оборудования и, в частности, показателям его производительности. Впрочем, многие клиентские устройства уже сегодня готовы работать со скоростями обмена данными 2,5 Гбит/с и более. Такие порты в основном встречаются в старших моделях, которые рассчитаны на работу в крупных офисах и стоимость которых запредельна для абсолютного большинства частных пользователей. Но встречаются и приятные исключения, как, например, четырёхдисковая модель ASUSTOR AS4004T, которую мы изучали почти два года назад. Кроме двух гигабитных интерфейсов этот домашний сетевой накопитель имеет ещё и один десятигигабитный Ethernter-канал.

Вообще, тайваньская компания ASUStek Computer в отличие от конкурентов довольно щедра на богатые комплектации новинок. Новая модель ASUSTOR LOCKERSTOR 8 (AS6508T) только подтверждает это утверждение своей завораживающей спецификацией. Этот восьмидисковый NAS в первую очередь предназначен для работы в офисе, но с успехом может использоваться и дома, тем более что его стоимость существенно ниже, чем у всех известных конкурентов.

Устройство поставляется в картонной коробке белого цвета. Коробка не крупнее, чем у большинства четырёхдисковых моделей. Внутри, кроме самого накопителя, были найдены следующие аксессуары:

кабель питания;

два Ethernet-кабеля для подключения NAS по 2,5-гигабитным интерфейсам (категории 5);

два Ethernet-кабеля для подключения NAS по 10-гигабитным интерфейсам (категории 6);

четыре комплекта винтов для крепления дисков различного форм-фактора в салазках;

два винта для крепления дисков M.2;

многоязычное краткое руководство по началу работы.

Компакт-диска в комплекте с устройством нет. Всё необходимое ПО скачивается автоматически с сайта производителя. Особо отметим наличие в комплекте поставки сразу четырёх Ethernet-кабелей двух категорий, которых будет достаточно для любого типа подключения устройства.

Характеристика / Модель ASUSTOR LOCKERSTOR 8 (AS6508T) HDD 8 × 3,5”/2,5” SATA3 6 Гбит/с HDD или SSD Файловая система внутренние жёсткие диски: EXT4, Btrfs

внешние носители: FAT32, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, exFAT, Btrfs RAID, уровень Single disk, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10 Процессор Intel ATOM C3538 2,1 ГГц Оперативная память 8 Гбайт DDR4 (расширение до 32 Гбайт) Сетевые интерфейсы 2 × 2,5-Gigabit Ethernet RJ-45

2 × 10-Gigabit Ethernet RJ-45 Дополнительные интерфейсы 2 × USB 3.2 Протоколы CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP, TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog Клиенты Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Server 2003, Server 2008, Server 2012

Mac OS X 10.6 и более поздние

UNIX, Linux

iOS, Android Система охлаждения два вентилятора 120 × 120 мм Энергопотребление, Вт работа: 66,9

спящий режим: 37,2 Габариты, мм 216 × 293 × 230 Масса, кг 6,2 (без HDD) Гарантия, мес. 36 Ориентировочная цена*, руб. 82 900

* Средняя цена по «Яндекс.Маркету» на момент написания статьи.

В основе сетевого накопителя лежит 64-битный четырёхъядерный процессор Intel Atom C3538. Процессор работает с тактовой частотой 2,1 ГГц и имеет 8 Мбайт кеш-памяти. Расчётная тепловая мощность процессора составляет 15 Вт, что не так уж и мало. Поэтому процессор накрыт массивным алюминиевым радиатором.

Процессор работает с ОЗУ DDR4-2133 DRAM. При этом на системной плате NAS имеется два слота под модули SO-DIMM, но в штатной комплектации занят только один из них. В нашем экземпляре в нём был установлен модуль TLA DDR4-2666 ёмкостью 8 Гбайт на микросхемах SEC 946 K4A8G08 производства компании Samsung Semiconductor Inc. Скорость работы памяти будет ограничена пропускной способностью шины. Объём памяти может быть увеличен до 32 Гбайт при установке двух модулей по 16 Гбайт.

Сетевых портов у этого NAS четыре — по два 2,5- и 10-гигабитных. Обе пары портов с функцией агрегирования, что обеспечивает соединение на скорости соответственно 5 и 20 Гбит/с. Чтобы реализовать данные возможности, производителю не пришлось прилагать много усилий. Все сетевые интерфейсы реализованы на базе интегрированного в SoC решения. Тем не менее тот факт, что производитель не стал урезать возможности устройства в угоду маркетинговым причинам, заслуживает уважения. Также средствами SoC реализованы два внешних портаUSB 3.2 и все восемь контроллеров SATA3.

А вот порты M.2 для установки модулей SSD-кеша работают при помощи PCIe-моста ASM2806 разработки компании ASMedia Technology Inc. Устройство совместимо с картами стандартов 2280, 2260 и 2242. Также на системной плате нетрудно заметить модуль флеш-памяти eMMC SEC KLM8G1GETF-B041 ёмкостью 4 Гбайт. Ну а для контроля за функциями ввода-вывода установлена часто применяемая микросхема iTE IT8625E.

В целом набор системной логики полностью отвечает заявленным техническим характеристикам устройства и приятно удивляет своими потенциальными возможностями. Пользователь может оставить всё как есть, если ему пока не требуется высокая производительность, а может создать на основе ASUSTOR LOCKERSTOR 8 весьма серьёзный сервер, добавив к нему пару модулей SSD-кеша и увеличив объём оперативной памяти в четыре раза.

Внешний вид

Внешне модель ASUSTOR LOCKERSTOR 8 очень похожа на некоторые четырёхдисковые NAS этого же производителя. Как уже было сказано выше, габаритами этот сетевой накопитель также больше похож на относительно компактные четырёхдисковые модели, а потому ему не составит труда найти место как в офисе, так и в домашних условиях. Его можно поставить на стол или даже на полку, тем более что традиционный форм-фактор в виде небольшого системного блока с лёгкостью позволяет это сделать.

Отрадно видеть, что производитель не стал менять надёжную металлическую конструкцию корпуса на более дешёвую пластиковую. Из этого материала в данном случае выполнены лишь лицевая панель и ручки дисковых салазок. Всё остальное изготовлено из металла – качественно окрашенного снаружи, аккуратно загнутого на кромках, без острых углов, заусенцев и прочего. Качество изготовления просто идеальное.

Лицевая панель устройства не имеет защитной дверцы или какой-то другой съёмной панели. В данном случае реализован прямой доступ к салазкам с дисками, но выглядит при этом NAS так, что его хочется поставить на видное место. Лицевая часть зрительно разделена на три части. Основное место занимают дисковые салазки с массивными чёрными ручками, миниатюрными замками и светодиодными индикаторами, информирующими о состоянии и активности каждого диска. Над ними находится вентиляционная панель, а ещё выше зеркальная вставка, за полупрозрачным окошком которой скрывается небольшой двухстрочный ЖК-экран. Такой же экран мы видели и на некоторых других NAS ASUSTOR. Вместе с блоком управления, состоящим из четырёх квадратных кнопок, он помогает настроить сетевые параметры накопителя, а также изменить другие его настройки, не обращаясь к веб-интерфейсу.

Ну а слева на декоративном вертикальном выступе лицевой панели находятся светодиодные индикаторы, обозначающие подключение устройства к электрической сети, а также информирующие о дисковой и сетевой активности. Здесь же располагается один из портов USB 3.2, предназначенный для подключения внешних дисков.

Все остальные разъёмы и интерфейсы традиционно расположены на задней панели корпуса: четыре порта RJ-45, разделённые по цветам в зависимости от скорости подключения, второй порт USB 3.2, утопленная вглубь корпуса кнопка сброса настроек к заводским, стандартное гнездо для подключения кабеля питания и отверстие для крепления замка безопасности Kensington. Основное пространство на задней панели занято вентиляционными решётками двух больших, 120-миллиметровых вентиляторов. Но кроме них, здесь есть ещё и третья маленькая решётка с вентилятором встроенного блока питания.

Ну а сама система охлаждения у ASUSTOR LOCKERSTOR 8 спроектирована по традиционной схеме. Забор воздуха происходит как с лицевых панелей корпуса и салазок, так и с боковых. Воздух проходит по всем составным частям устройства, после чего выталкивается вентиляторами задней стенки наружу.

⇡#Монтаж жёстких дисков и внутреннее строение

С применяемыми в конструкции NAS салазками для дисков мы уже сталкивались при изучении других моделей этого производителя. Они весьма грамотно спроектированы с точки зрения удобства установки дисков и их охлаждения. При этом инженеры компании позаботились и о том, чтобы салазки и выглядели симпатично. Дизайну здесь также уделено немало внимания. Несмотря на то, что крепление дисков в данном случае традиционное – винтами, салазками очень приятно пользоваться. Боковые пластины изготовлены из пластика, чтобы предупредить возможную вибрацию при работе, а также для максимально простой установки – без противного скрежета металла по металлу.

В дисковом отсеке салазки фиксируются при помощи простых замков, открывающихся при повороте пластиковой ручки на лицевой панели салазок. Замки открываются и закрываются обычной отвёрткой или даже монеткой — никаких ключей, которые могут быть потеряны.

Чтобы добраться до внутренних частей корпуса, нужно открутить всего три винта, фиксирующих металлическую П-образную крышку на каркасе. Она снимается довольно легко, без всяких усилий. Теперь пользователю открывается строение устройства. Верхний этаж занят блоком питания мощностью 250 Вт. Свободного места рядом с ним очень много, но частично оно может быть занято двумя модулями M.2, плата с разъёмами для которых расположена тут же.

Системная плата размещается вертикально рядом с одной из стенок. К ней при помощи распаянных разъёмов крепятся платы с SATA-интерфейсами и слотами M.2. Вся проводка проложена очень аккуратно. Она стянута пластиковыми стяжками, не болтается и никак не мешает вентиляции. В целом качество сборки, продуманность расположения элементов и просто эстетическая составляющая внутренней конструкции ASUSTOR LOCKERSTOR 8 заслуживают самой высокой оценки.

Отметим также и тот факт, что производитель максимально упростил процесс доступа к слотам для установки модулей ОЗУ. Для этого нужно снять П-образную крышку и повернуть NAS к себе той стороной, с которой закреплена системная плата. Снаружи она оклеена тонким листом пластика, чтобы избежать случайного контакта с металлической стенкой. На пластике в двух местах имеются прорези. Отогнув край пластикового листа, можно найти соответствующие слоты. Весь процесс установки или замены модулей займёт не более пяти минут.

Работа с устройством

Для установки и настройки NAS можно воспользоваться специальным приложением для поиска NAS в сети, а можно просто узнать его IP-адрес, присвоенный роутером, и войти в веб-интерфейс. Если вы хотите настраивать устройство со смартфона, то нужно скачать и установить на него приложение AiMaster, при помощи которого в дальнейшем можно проводить любые работы с сетевым накопителем, которые доступны также и через веб-интерфейс.

При первоначальной настройке устройство автоматически скачает и установит свежую версию ОС ADM (ASUSTOR Data Master), универсальную для всех NAS ASUSTOR. Последний раз мы знакомились с ADM версии 3.2, но на момент тестирования для ASUSTOR AS6404T была доступна ADM 3.5.

Самое главное нововведение, которое появилось ещё в предыдущей версии ADM 3.4, заключается в том, что теперь сетевые накопители с этой ОС имеют возможность работы в файловой системе Btrfs, имеющей массу преимуществ при работе с дисками файловых серверов по сравнению с другими традиционными файловыми системами. При работе с Btrfs имеется возможность создания моментальных снимков – копий хранящихся на дисках данных, которые почти не занимают места. При повреждении, изменении или даже удалении файлов их всегда можно восстановить при помощи одного из моментальных снимков. Можно настроить создание снимка на каждое изменение файлов в той или иной папке и таким образом делать резервные копии данных, которые не займут дополнительного места в отличие от реальной копии файла или папки.

Управлять моментальными снимками можно непосредственно через встроенный менеджер файлов или через специализированное приложение Snapshot Center. В нём можно установить расписание для создания моментальных снимков или создавать их вручную в любое время. Всего может быть создано до 256 снимков.

Получила обновления и оригинальная функция MyArchive, с которой мы знакомились при изучении других моделей NAS ASUSTOR. Напомним, что эта функция позволяет использовать один или несколько дисков устройства исключительно в качестве отдельного хранилища или хранилищ данных. Впоследствии эти диски можно просто вынуть из сетевого накопителя и использовать их в качестве постоянного архива в ПК или ином внешнем накопителе. Начиная с ADM версии 3.4, диски MyArchive могут быть отформатированы не только в форматах EXT4, NTFS или HFS+, но и в Btrfs, а функция создания моментальных снимков доступна теперь и для них.

А ещё в ADM версии 3.5 появился новый оригинальный виджет панели управления. Нажав на кнопку в правом верхнем углу главного экрана, пользователь получает быстрый доступ сразу ко всем настройкам системы. Теперь не нужно думать, где расположена та или иная настройка, а достаточно открыть данный виджет, пролистать его вниз и найти нужную пиктограмму с подписью.

В остальном ADM осталась прежней – такой же дружественной к пользователю и с возможностями, которые могут удовлетворить потребности системного администратора даже крупного офиса. Эта ОС имеет настраиваемый многооконный интерфейс для работы с любыми клиентскими устройствами, включая мобильные. При помощи службы EZ-Connect можно настроить доступ к данным из любой точки планеты, где есть Интернет. Достаточно лишь зарегистрироваться в системе и получить идентификатор ASUSTOR Cloud ID.

В ADM имеются очень широкие возможности по резервированию данных. Работу можно вести с FTP-серверами, мобильными устройствами, другими NAS, подключаемыми внешними накопителями и удалёнными интернет-хранилищами, такими как Amazon S3, Dropbox, Google Drive, Onedrive и другие. Можно задать план резервного копирования.

Для обеспечения защиты хранящихся данных предусмотрены функции шифрования, а также различные решения, направленные на обеспечение безопасности. Среди последних можно отметить межсетевой экран Defender ADM и функцию Network Defender, защищающую сервер от вредоносных атак. При помощи Network Defender можно заблокировать IP-адрес любого клиента со слишком большим числом попыток входа в NAS в течение определенного времени. Также эта функция позволяет создавать чёрные и белые списки IP-адресов. Кроме того, в ADM есть возможность подключения по безопасному протоколу HTTPS.

Ну а при помощи библиотеки приложений можно расширить возможности NAS ASUSTOR буквально до бесконечности. В библиотеке есть целая масса различных мультимедийных проигрывателей, офисных программ, утилит для работы с резервным копированием, программ для защиты данных, баз данных, серверных приложений и многое другое.

Тестирование проводилось с восемью 2,5-дюймовыми дисками SSD Samsung SM863a MZ7KM480HMHQ. Тестовый стенд для проверки быстродействия имел следующую конфигурацию:

процессор Intel Core i5-2500 3,3 ГГц;

системная плата ASUS P8H67 rev.3.0 (PCIe 2.0 x16);

ОЗУ 16 Гбайт DDR3-1333;

видеоадаптер ASUS GeForce 6600 GT 128 Мбайт;

2× SSD-накопителя Intel SSD 520 ёмкостью 240 Гбайт каждый в режиме RAID 0;

десятигигабитный сетевой адаптер Intel X540-T1;

ОС Windows 10 Pro.

При тестировании диски устройства были собраны в RAID-массивы уровней 5, 6 и 10. В качестве файловой системы на всех этапах тестирования использовалась система Btrfs. На диске была создана открытая для общего доступа папка, которая была подключена в ОС тестового стенда как сетевой диск. Оценка производительности была получена при помощи специализированного теста. Результаты тестирования представлены ниже.

Как видно из полученных результатов, тип RAID-массива практически не оказывает влияния на скорость передачи данных. Более того, не оказало влияния и подключение шифрования папки, а также параллельная работа (просмотр фильмов) с другого подключённого к NAS компьютера.

Также мы проверили, как сказывается на производительности работа с файлом, размер которого превышает объём ОЗУ NAS. На приведённом выше скриншоте видно, что влияние отсутствует. Но на производительность может существенно повлиять установка модулей M.2 SSD, объединяемых в RAID-массив с основными дисками сетевого накопителя. Все часто используемые данные будут автоматически сохраняться на этих дисках. Также на твердотельных накопителях M.2 можно создать том iSCSI, чтобы, например, играть в игры с ноутбука. С расширяемой до 32 Гбайт оперативной памятью и возможностью установки SSD-кеша производительность ASUSTOR LOCKERSTOR 8 вполне может быть увеличена. Сам производитель заявляет, что при тестировании ASUSTOR LOCKERSTOR 8 в его тестовой лаборатории были достигнуты следующие показатели: 2348 Мбайт/с на чтение и 1040 Мбайт/с на запись. Правда, условия тестирования не раскрываются. Скорее всего, при этом использовались накопители M.2 для кеширования, был увеличен объём ОЗУ по сравнению со штатным значением, а сам NAS был подключён по двум 10-гигабитным каналам в режиме агрегации портов.

Остаётся добавить, что ASUSTOR LOCKERSTOR 8 оказался очень тихим устройством. И это несмотря на то, что он имеет три вентилятора! Даже в режиме повышенной производительности вентиляторы не шумят и, судя по всему, вращаются не на максимальной скорости. Это результат прекрасно продуманной системы охлаждения, о которой сам производитель специально упоминает на официальной странице с описанием устройства.

Сетевой накопитель ASUSTOR LOCKERSTOR 8 (AS6508T) вместе с обновлённой версией ОС ADM представляет собой новое поколение сетевых накопителей этого производителя, имеющих куда больший потенциал и круг возможностей применения, нежели модели ASUSTOR NAS прошлых лет.

К достоинствам ASUSTOR LOCKERSTOR 8 нужно отнести:

очень высокое качество изготовления и продуманную конструкцию;

наличие двух пар сетевых портов 5 и 10 Гбит/с;

возможность установки двух SSD-модулей M.2 для кеширования;

возможность расширения ОЗУ до 32 Гбайт и достаточно большой объём предустановленного модуля (8 Гбайт);

очень высокий уровень производительности с потенциалом увеличения;

низкие показатели шума и нагрева;

очень широкие возможности управляющего программного комплекса ADM, включая полноценную работу с файловой системой Btrfs и моментальными снимками.

Отметим, что конструкция этого NAS с металлическим корпусом куда интереснее, чем у конкурентов, а стоимость при равных возможностях ниже чуть ли не в несколько раз! При этом с ОС ADM стало очень комфортно работать, да и недостатка в функциях и приложениях больше нет.