10 самых интересных новостей 2020 года по версии читателей 3DNews

По традиции в начале каждого года мы вспоминаем о том, какими событиями нам запомнился год предыдущий. Не станут исключением и первые дни 2021 года. На нашем сайте уже вышел большой обзорный материал о том, какие темы стали главными в прошлогодней повестке в мире компьютеров и технологий по мнению редакции. Теперь же мы хотим подойти к вопросу к другой стороны, и вспомнить те новости, которые вызвали наибольший резонанс у нашей аудитории.

В списке ниже мы собрали «золотой фонд» — десятку новостей 2020 года, которые были прочитаны на нашем сайте максимальное количество раз.

В мае торговая война между США и Китаем вошла в очень горячую фазу противостояния. Было объявлено, что новые правила экспортной торговли потребуют получать разрешение (лицензию) на торговлю с Huawei практически любой компании, даже вне юрисдикции США. Это должно было отрезать китайского производителя телекоммуникационного оборудования от всех импортных поставок, включая программное обеспечение. Было похоже, что целью США было не просто затормозить Huawei, а, образно говоря, закопать.

С тех пор прошло семь месяцев. TSMC действительно перестала выпускать для Huawei полупроводниковые устройства. Но китайцы это предвидели и ещё до ужесточения санкций закупили у тайваньского партнёра такое количество 7-нм чипов для базовых станций 5G, что этого количества должно хватить до конца 2021 года. А в 2022 году Huawei рассчитывает запустить собственное 20-нм производство, которое начнёт понемногу восполнять нехватку импортных полупроводников.

В то же время Huawei не выпала из международных поставок. Производители начали находить дорожки для продажи продукции опальному китайцу. Samsung продолжила поставки дисплеев, Qualcomm — SoC 4G, а Kioxia — модулей серверной памяти. Но без потерь всё же не обошлось. Huawei сдаёт позиции конкурентам как на отечественном рынке смартфонов, так и в России, где её сместила с первого места Xiaomi. Кроме того, китайскому производителю пришлось продать дочерний бренд и бизнес Honor.

Вероятно, оборудование Huawei будет полностью выведено из сетей США, где у властей есть все рычаги влияния на операторов и бизнес. Что касается Европы, то Huawei в качестве поставщика базовых станций 5G сохранит позиции в Германии и Франции, и, быть может, в Великобритании, но там дела у компании обстоят хуже. Но в любом случае европейцы держатся за Huawei. За 2019 год, например, китайская компания создала в Старом свете 220 тыс. рабочих мест и уплатила миллиарды евро налогов. Но попытка США была зачётная, этого не отнять.

По мнению исследователей, популярное приложение TikTok для одноимённого сервиса пекинской компании ByteDance для создания и просмотра коротких видео собирает неприлично много персональных данных — намного больше, чем другие популярные мобильные приложения вроде Facebook, Instagram и Twitter. О таком стоит задуматься, ведь можно оказаться под «колпаком» у китайских спецслужб.

Но на самом деле, если бы это было так, то спецслужбам Китая пришлось бы аплодировать стоя, ведь они смогли обвести вокруг пальца службы контроля и надзора магазинов приложений Apple и Google, которые в последние годы становятся всё придирчивее и придирчивее к разработчикам. А шумиха вокруг опасностей использования TikTok имеет простое объяснение. Это китайское приложение только в США имеет аудиторию порядка 100 млн человек, и это в массе своей очень и очень молодые люди. Фактически TikTok — это потенциальный инструмент влияния, с чем власти США не желают мириться.

Администрация Дональда Трампа сделала попытку заставить ByteDance продать американский сегмент бизнеса с обслуживающими его ЦОД консорциуму из американских компаний, но выборы, вероятно, помешали довести дело до конца, и теперь вопрос с TikTok придётся как-то решать администрации новоизбранного президента Джо Байдена.

Проведение термоядерных реакций в земных условиях остаётся мечтой учёных вот уже 70 лет. Основу для этого заложили советские физики И. Е. Тамм и А. Д. Сахаров, предложившие в 1950 году идею удержания плазмы в магнитном поле. Публично об этом впервые сообщил в 1956 году в Оксфорде И. В. Курчатов, когда он с генсеком Никитой Хрущёвым прибыл в Англию для заключения договоров о сотрудничестве двух стран. С тех пор физики сделали многое, но управляемые термоядерные реакции до сих пор длятся лишь считаные секунды. Китай подхватил эстафету СССР и построил (и ещё построит) не один опытный термоядерный реактор. Реактор HL-2M Tokamak, который ввели в эксплуатацию в декабре, позволит разогревать плазму (изотопы водорода) до 150 млн °C и удерживать эту температуру до 10 секунд.

Впрочем, по длительности удержания плазмы пока лидирует Южная Корея. Южнокорейский токамак KSTAR показал возможность удерживать плазму температурой 100 млн °C в течение 20 секунд. В следующие годы корейцы модернизируют установку, чтобы к 2025 году попытаться удерживать плазму до 300 секунд. Все эти испытания предшествуют будущему запуску в Европе термоядерного реактора ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), который сейчас строится при участии десятка главных стран мира. Испытания китайского HL-2M Tokamak станут ценным источником знаний для будущего запуска ITER, ведь в нём плазма будет поддерживаться на том же температурном уровне, что и в HL-2M.

Ноутбуки Apple настолько элегантны, а их составные части так хорошо подогнаны друг к другу, что мода закрывать объективы встроенных веб-камер изолентой может плохо закончиться. Например, накладная шторка может повредить камеру при закрытии крышки ноутбука или испортить дисплей, а программное обеспечение автоматической настройки яркости и функции True Tone перестанут работать так, как надо. Об этом Apple сообщила в разделе технической поддержки, что также можно расценить, как намёк на возможный отказ в гарантийном обслуживании при обнаружении характерных повреждений.

Как утверждает Apple, её системы безопасности полностью защищены, и злоумышленники не могут получить доступ к веб-камерам. В то же время за три месяца до этого стало известно, что один из исследователей по безопасности получил от той же Apple премию в размере $75 000 за семь найденных уязвимостей, три из которых были напрямую связаны с возможным взломом камеры на устройствах под управлением MacOS и iOS.

Надо ли заклеивать камеру на ноутбуке? Каждый решает это для себя сам в меру своей распущенности. В подавляющем большинстве случаев обычный пользователь никому не интересен. Но вот сам для себя он опасность представляет. Особенно с ростом необходимости в удалённой работе. Случайная активация видеосвязи в самый неподходящий момент способна легко поставить в неловкое положение и примеров тому немало.

Примерно раз в 20 лет происходит событие, когда все планеты Солнечной системы оказываются по одну сторону от нашей звезды, и большинство из них выстраивается примерно по одной линии. В июле этого года из планет выстроилась именно такая конфигурация. Четыре планеты — Юпитер, Сатурн, Марс и Венеру — можно было легко наблюдать ночью и ближе к утру.

Как и всё связанное с космосом, астрономические явления оказались очень интересны нашей аудитории, что сделало публикацию о параде планет пятой по читаемости в прошедшем году. И это закономерно: сегодня для астрономических наблюдений не нужны какие-то специальные знания или инструменты. Смартфоны и программы с картами звёздного неба с понятными инструкциями каждого превратят в астронома, а цифровые камеры и многопиксельные матрицы помогут сделать фотографии на неплохом любительском уровне. И если люди смотрят на звёзды, значит они не потеряли надежду на лучшее будущее, что хорошо уже само по себе.

Новости о российских разработках всегда вызывают интерес, хотя страсти в комментариях кипят, и спорщики часто имеют строго противоположные мнения. В данном случае, как мы понимаем, градус интереса к новости был кратно увеличен благодаря упоминанию батарейки, ведь это — больное место современных гаджетов.

Что касается самой батарейки, вернее атомной батарейки, то речь идёт о разработке Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». Напряжение в описанном компактном элементе вырабатывается за счёт преобразования радиоактивного бета-излучения в электрический ток. Подобные элементы так и называются — бета-гальванические батареи (betavoltaic). В принципе, подобные батарейки могут сохранять работоспособность тысячи или даже десятки тысяч лет. Поэтому они идеальны для резервного аварийного питания маломощной аппаратуры или для организации питания электроники в отдалённых и труднодоступных местах.

Батарейка «МИСиС» компактная и может работать 20 лет. К сожалению, для смартфонов она не годится. Специальные бета-гальванические батареи для смартфонов и другой бытовой электроники разрабатывает американская компания NDB (Nano Diamond Battery), но зато российская атомная батарейка представляется намного более реальным изделием, чем обещания американцев.

Популярность рассказа о ремонте аккумулятора электромобиля — это ещё одна прекрасная иллюстрация того, что тема батарей относится к числу «горячих», особенно в контексте Tesla. В новости о «халявной» шестилетней Tesla Model S за $15 тыс. с негарантийной и неисправной батареей рассказывается, как сторонний сервис обнаружил и заменил за $5 000 один неисправный элемент в тяговом аккумуляторе, благодаря чему покупатель машины сэкономил не меньше $10 тыс. на подержанном, но полностью рабочем и укомплектованном электромобиле.

По мере увеличения на наших улицах количества электромобилей проблемы с аккумуляторами могут стать главной опасностью в эксплуатации личного электротранспорта. Особенно в ситуации, когда одни на этом будут стремиться сэкономить, а другие — заработать. Но если «вёдра с болтами» в случае технической неисправности представляют собой угрозу в первую очередь для владельца, то новомодные «вёдра с литиевыми аккумуляторами» могут стать причиной серьёзных пожаров и, как следствие, масштабного ущерба. Вероятно, в этой сфере нас ждёт жёсткая регуляция, до которой у властей во всём мире пока не доходят руки.

Впрочем, Tesla собирается сделать аккумулятор неотъемлемой частью конструкции корпуса электромобиля, что потребует иного подхода к эксплуатации и ремонту батарей. Вероятно, в этом случае замена ячеек вообще станет невозможной, как и замена батарейного блока. Электромобили станут одноразовыми, что отчасти нейтрализует опасности, связанные с бесконтрольным ремонтом и эксплуатацией машины свыше установленного производителем срока.

Рой военных беспилотников и самолёт-матка. Звучит как строка из научно-фантастического произведения. Только здесь речь про реальные испытания прототипов реактивного БПЛА «Гремлин», которые в завершении операции должны быть подхвачены в воздухе транспортным самолётом. По задумке специальный самолёт должен в течение получаса собрать четыре реактивных БПЛА прямо в полёте. Но первые испытания такого рода провалились из-за конструктивных недочётов системы сцепки. Читатели в комментариях удивлялись, отчего беспилотникам не залететь в брюхо грузовика самим? Когда-нибудь будет и такое, а пока лучше на «удочку». Так безопаснее.

Хвала прогрессу! Во всём мире военные получили интересные и высокотехнологичные игрушки. В них бы и игрались. С другой стороны, беспилотные ведомые, БПЛА-заправщики, автономные суда снабжения и другая вспомогательная военная техника сократят потребность в живом персонале на опасных для жизни участках боевых действий. Хуже будет, когда компьютерам доверят принятие решений для начала атаки, а ведь к тому идёт. Пару недель назад во время имитации ракетного удара по базе ВВС в Калифорнии искусственный интеллект на борту самолёта-разведчика U-2 уже занимался поиском и идентификацией вражеских ракетных пусковых установок. То есть, первый опыт, когда искусственный интеллект управляет боевыми системами военного самолёта, уже существует. Что же будет дальше?

Серия публикаций на зарубежных форумах позволила заглянуть под капот новейших электрокаров Tesla Model Y, где на системах охлаждения обнаружилась то ли транспортная упаковка, которую забыли снять перед установкой, то ли дополнительные крепёжные элементы радиаторов, собранные на скорую руку из подручных материалов. Для Tesla это довольно частое явление. Более того, как сказал один из бывших высших чинов компании, в первой тысяче–другой серийных электромобилей Tesla вы не найдёте ни одной повторяющейся по конструкции машины. Отчасти это шутка, но доля правды в этом есть.

Как признают автопроизводители с историей, Tesla в плане соблюдения технологий в подмётки им не годится. Но в этом есть своё преимущество. Руководство компании с Илоном Маском во главе не боится многое менять на ходу, компенсируя инженерные просчёты смекалкой сборщиков на местах. Именно это позволяет компании двигаться вперёд со скоростью, которая опережает развитие конкурентов. В этом с Tesla могут соревноваться разве что китайские компании. У них своя специфика, но они тоже умеют делать всё быстро и с выгодой для себя.

Наша галактика Млечный Путь идёт на столкновение с соседней галактикой Андромеда. ДТП неизбежно, но космические тела обеих галактик начнут опасно сближаться только через миллиарды лет. В соприкосновение пока вошли лишь газовые ореолы вокруг Андромеды и Млечного Пути. За Андромедой и её газовым ореолом множество квазаров, которые прекрасно подсвечивают ультрафиолетовым излучением всю её неземную красоту. Мы не можем посмотреть на себя со стороны, и представляем гало вокруг Млечного Пути на наглядном примере нашей соседки.

Кстати, также выяснилось, что когда-то в нашу галактику влетела карликовая галактика в ходе другого «космического ДТП» да так в ней и осталась, разорванная на отдельные звёзды и материю.

Фантастические по своей сути новости становятся частью обычной жизни. Экзопланеты, поиски жизни за сотни и тысячи световых лет от нас вплоть до определения химического состава атмосферы — всё это и многие другие открытия даёт нам современная наука. И просто отлично, что у нас с вами есть возможность за всем этим следить не выходя из дома и едва ли не в режиме реального времени!

Приведённый топ-10 новостей 2020 года очень разнороден, как и вся наша аудитория. Посетителей 3DNews интересуют совершенно разные темы: глобальные тенденции рынка, проблемы безопасности, научно-технический прогресс, космос, электротранспорт и даже высокотехнологичные вооружения. В наступившем году мы продолжим подробно освещать все эти и многие другие темы, поэтому оставайтесь с нами – впереди будет много интересного!