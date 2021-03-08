Обзор игрового ноутбука Alienware m15 R3: мощный спринтер

Ноутбуки Alienware — нечастый гость тестовой лаборатории 3DNews. Последний раз обзор «инопланетного» лэптопа выходил на нашем сайте в далеком 2017 году. За это время модели Alienware серьезно изменились, и сегодня вы познакомитесь с флагманской 15-дюймовой версией m15 R3, предлагающей высокую производительность и отличную функциональность — впрочем, по довольно высокой цене. Обо всех плюсах и минусах этого ноутбука читайте в нашем обзоре.

⇡#Технические характеристики, комплектация и ПО

Модельный ряд Alienware m15 R3 предлагает довольно много различных версий этого лэптопа. Во-первых, производитель использует три разные матрицы. Во-вторых, вы можете встретить m15 R3 с самой разной графикой — от GeForce GTX 1650 Ti до GeForce RTX 2080 SUPER в Max-Q-дизайне, есть даже версия лэптопа с GPU AMD Radeon. В-третьих, модификации m15 R3 комплектуются аккумуляторами различной емкости. Все возможные характеристики «инопланетного» устройства приведены в таблице ниже.

Alienware m15 R3 Основной дисплей 15,6", 1920 × 1080, IPS, 144 Гц, 72 % NTSC

15,6", 1920 × 1080, IPS, 300 Гц, 100 % sRGB

15,6", 3840 × 2160, OLED, 60 Гц, 100 % DCI-P3 Центральный процессор Intel Core i9-10980HK

Intel Core i7-10750H

Intel Core i5-10300H Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q, 8 Гбайт GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER, 8 Гбайт GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 2070, 8 Гбайт GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 2060, 6 Гбайт GDDR6

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, 6 Гбайт GDDR6

NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, 4 Гбайт GDDR6

NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, 4 Гбайт GDDR6



AMD Radeon RX 5500M, 4 Гбайт GDDR6 Оперативная память До 32 Гбайт, DDR4-2666 Установка накопителей 2 × M.2 в режиме PCI Express x4 3.0

В нашем образце использован 1 × 512-Гбайт WD PC SN730 Оптический привод Нет Интерфейсы (максимальная комплектация) 1 × USB 3.2 Gen1 Type-C, совмещен с Thunderbolt 3 и DisplayPort 1.2

3 × USB 3.2 Gen1 Type-A

1 × 3,5-мм мини-джек

1 × HDMI 2.0b

1 × mini-DisplayPort 1.4

1 × порт графического ускорителя Alienware

1 × RJ-45

1 × картридер Встроенный аккумулятор 56 или 86 Вт⋅ч Внешний блок питания 240 Вт Размеры 360 × 276 × 19,5 мм Масса ноутбука 2,11-2,50 кг Операционная система Windows 10 Home/Pro Гарантия 1 год Цена в России по данным Яндекс.Маркет От 160 000 рублей

К нам на тестирование приехала не самая производительная версия Alienware m15 R3, но одна из самых. Модель укомплектована 6-ядерным процессором Сore i7, 32 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4-2666, мобильной графикой GeForce RTX 2080 SUPER и SSD на 512 Гбайт. Вместе с предустановленной операционной системой Windows 10 Home в московской рознице такой ноутбук в среднем стоит 250 000 рублей.

За проводную сеть в ноутбуке отвечает гигабитный контроллер Killer Ethernet E3100, а за беспроводное соединение — Killer Wi-Fi 6 AX1650W. Модуль Wi-Fi поддерживает стандарты IEEE 802.11b/g/n/ac/ax с частотой 2,4 и 5 ГГц и максимальной пропускной способностью до 2,4 Гбит/с и Bluetooth 5.0.

В комплекте с ноутбуком шел довольно крупный внешний блок питания мощностью 240 Вт. Его масса составляет 900 граммов, а потому вечно таскать его с собой будет не очень-то удобно.

⇡#Внешний вид и устройства ввода

Alienware m15 R3 внешне практически не изменился, если сравнивать его с предыдущим поколением этой модели. Владельцы таких лэптопов отличат R3 от R2, пожалуй, только по отсутствию картридера у более пожилой версии. К нам в тестлаб приехала белая версия «инопланетянина» — производитель называет такой дизайн словосочетанием Lunar Light. Однако в продаже есть и черная версия m15 — Dark Side of the Moon, если использовать терминологию маркетологов Dell.

А еще производитель очень гордится своим индустриальным дизайном, называя его легендарным. Что ж, мне m15 R3 откровенно симпатичен.

Корпус выполнен из магниевого сплава, а его покрытие, получившее название High Endurance Clear Coat, отличается от оболочки предшественника меньшей маркостью — так заявляет сам производитель. Я же добавлю, что пыль и отпечатки пальцев на белом фоне выглядят почти всегда незаметно.

Устройство оснащено RGB-подсветкой. Подсвечивается не только клавиатура, но и логотип, кнопка включения и окантовка задней панели. То, насколько красивым может быть Alienware m15 R3, вы можете увидеть сами в видео ниже.

Толщина лэптопа составляет всего 19,5 мм. Версия m15 с OLED-дисплеем окажется чуть толще, но все равно лэптоп выглядит стройно и компактно. Масса компьютера не превышает 2,2 кг. Например, недавно протестированный MSI GE66 Raider оказался и тяжелее, и толще. Однако стоит признать, что m15 R3 окажется шире многих 15-дюймовых игровых лэптопов. И связано это с увеличением системы охлаждения компьютера.

Рамки дисплея тонкие (5 мм) только по бокам. Веб-камера расположена в привычном месте — на верхней грани крышки экрана.

Еще одним элементом дизайна служит надпись "M15" на крышке ноутбука.

К качеству сборки тестового образца претензий у меня нет: проверку на изгиб и продавливание всевозможных поверхностей (клавиатуры, крышки дисплея) он проходит успешно. Крышка, кстати, легко открывается одной рукой, а ее максимальный угол раскрытия составляет примерно 140 градусов.

Основные интерфейсы ноутбука расположены на трех сторонах. Слева нашлось место слоту для замка Noble, RJ-45 от 2,5-гигабитного Ethernet-контроллера, USB 3.2 Gen1 А-типа и аудиоразъему. Справа расположены два USB 3.2 Gen1 А-типа и слот для карт памяти стандарта microSD.

На задней стороне разместились видеовыходы HDMI и mini-DisplayPort, разъем Thunderbolt 3, совмещенный с USB Type-C и mini-DisplayPort, и порт Alienware Graphics Amplifier, предназначенный для подключения внешней графики Dell.

Отмечу, что разъем USB Type-C поддерживает функцию зарядки.

Клавиатура R3 не претерпела изменений в сравнении с тем, что было в прошлой версии Alienware m15. Клавиши получили 4-зонную RGB-подсветку. Они не имеют ограничений по числу одновременных нажатий, а ход каждой кнопки составляет 1,7 мм.

В целом работать и играть за клавиатурой «инопланетянина» оказывается вполне удобно. Клавиши, которые должны быть крупными (Tab, Ctrl, Shift, Enter, Backspace, стрелки), крупные. А странностей в стиле «Давайте сделаем Ctrl меньше мизинца» не наблюдается.

Нет у меня претензий и к тачпаду. Он, как и все его «родственнички», позволяет управлять операционной системой при помощи жестов. Сам сенсорный манипулятор довольно большой (10,5 × 6 см) и традиционно для игровых решений размещен ближе к левой стороне. Нажатие отчетливое, с ярко выраженным и слышимым щелчком. Каких-либо недостатков при работе с тачпадом я не заметил, но в играх однозначно удобнее пользоваться мышью.

Веб-камера позволяет снимать в разрешении 720p при частоте 30 Гц. Качество видео плохое, в помещении при одном лишь искусственном освещении картинка получается темной и очень шумной. Для проведения стримов такое изображение точно не подойдет. Удовлетворительное качество реально получить только при ярком естественном освещении. Например, на улице в солнечный день.

⇡#Внутреннее устройство и возможности апгрейда

Ноутбук легко разбирается — для этого необходимо открутить всего 8 винтов. После этого днище само отстегивается от корпуса, а это значит, что нам не надо поддевать крышку чем-то тонким (пластиковой картой, например).

Кулер Alienware m15 R3 заметно преобразился, если сравнивать его с системой охлаждения, используемой в ноутбуке прошлой версии. Как утверждает производитель, в системе Cryo-Tech используется на 39 % больше меди, а вентиляторы получили на 25 % больше лопастей (всего — 132 лопасти), что дало +10 % к воздушному потоку. Также в Dell используют большие медные радиаторы и пять 3,5-мм теплотрубок — их размер увеличен на 40 %. Но самое главное — это применение испарительной камеры для охлаждения центрального процессора. Нечто похожее используется в ноутбуках Lenovo Legion, например.

Правда, чтобы добраться до кулера Cryo-Tech, придется полностью разобрать ноутбук. Сняв же заднюю крышку, мы получаем доступ только к обратной стороне печатной платы. Это значит, что быстро и без приключений можно заменить лишь твердотельные накопители — на PCB предусмотрено два посадочных места под SSD форм-фактора 2280. Еще один M.2-порт не занят — он поддерживает установку устройств форм-фактора 2230.

В нашем случае ноутбук оснащен одним полутерабайтным SSD WD PC SN730 и 32 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4-2666.

Методика тестирования игровых ноутбуков делает еще больший акцент на компьютерных играх. Измерение производительности лэптопов проводилось при помощи различного ПО.

Игры (разрешение Full HD):

World of Tanks EnCore RT. DirectX 11. Бенчмарк. Режим «Ультра», RT — выкл.

Counter Strike: Global Offensive. DirectX 9. Карта FPS Benchmark. Многоядерная обработка — вкл. Максимальное качество.

The Witcher III: Wild Hunt. DirectX 11. Новиград и окрестности. Максимальное качество.

GTA V. DirectX 11. Встроенный бенчмарк. Максимальное качество, FXAA + 2x MSAA, дополнительные настройки качества — вкл., 16х AF, масштаб разрешения изображения — выкл.

PlayerUnknown's Battlegrounds. DirectX 11. Режим тренировки. Режим «Ультра».

Shadow of the Tomb Raider. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Максимальное качество, DXR — выкл., TAA.

Assassin’s Creed Odyssey. DirectX 11. Встроенный бенчмарк. Режим «Самое высокое».

Battlefield V. DirectX 12. Миссия «Последний Тигр». Режим «Ультра», TAA, DXR — выкл.

Red Dead Redemption 2. Vulkan. Встроенный бенчмарк. Максимальное качество (дополнительные настройки — выкл.), TAA.

Gears 5. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Режим «Ультра».

Metro: Exodus. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Режим «Ультра».

Horizon Zero Dawn. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Наивысшее качество, TAA.

Death Stranding. DirectX 12. Пролог. Максимальное качество.

A Total War Saga: TROY. DirectX 11. Встроенный бенчмарк. Режим «Макс.», 4x AA (в Ultra HD — без АА).

DOOM Eternal. Vulkan. Начало игры. Режим «Ультра».

Watch Dogs: Legion. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Максимальное качество, TAA, DXR — выкл.

Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Режим качества «Впечатляющее», качество теней — невероятное, DXR — выкл.

Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 99-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.

Тестирование ноутбука в играх и приложениях проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач.

Приложения:

Corona 1.3. Тестирование скорости рендеринга при помощи одноименного рендера. Измеряется скорость построения стандартной сцены BTR, используемой для измерения производительности.

Blender 2.83. Определение скорости финального рендеринга в одном из популярных свободных пакетов для создания трехмерной графики. Измеряется продолжительность построения финальной модели pavillon_barcelona_v1.2 из Blender Benchmark.

x265 HD Benchmark. Тестирование скорости транскодирования видео в формат H.265/HEVC. В таблицах и графиках указано среднее целое значение, полученное после пяти запусков теста.

CINEBENCH R20. Измерение быстродействия фотореалистичного трехмерного рендеринга в анимационном пакете CINEMA 4D, тест CPU. В таблицах и графиках указано среднее целое значение, полученное после пяти запусков теста.

Adobe Premiere Pro 2020. Рендеринг проекта в разрешении 4K.

Topaz Video Enhance AI v1.2.3. Тестирование производительности в основанной на ИИ программе для улучшения детализации видео. В тесте используется исходное видео в разрешении 1280×720, которое увеличивается на 150 % с использованием модели Artemis-HQ: P, HQ, MC.

Комплексные бенчмарки:

Futuremark PCMARK10 Professional Edition 2.1.2177. Тестирование в сценариях Essentials (обычная работа среднестатистического пользователя: запуск приложений, сёрфинг в интернете, видеоконференции), Productivity (офисная работа с текстовым редактором и электронными таблицами), Digital Content Creation (создание цифрового контента: редактирование фотографий, нелинейный видеомонтаж, рендеринг и визуализация 3D-моделей).

3DMark Professional Edition 2.11.6846. Тестирование в сценах Time Spy и Fire Strike.

Unigine Superposition Benchmark. Тестирование в режиме 1080p Extreme.

Тестирование ноутбука в ресурсоемких приложениях проводилось в режиме по умолчанию без какой-либо настройки параметров центрального процессора и кулера.

Тестирование дисплея производится при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro и приложения DisplayCAL 3.

Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось в двух режимах. Первый вариант нагрузки — веб-серфинг — подразумевает поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 30 секунд. Для этого теста используется браузер Google Chrome актуальной на момент тестирования версии. Во втором режиме воспроизводится видео формата .mkv и разрешения Full HD во встроенном плеере ОС Windows с активированной функцией повтора. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея в 200 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук.

В играх и других приложениях рассмотрены результаты следующих ноутбуков:

Участники тестирования Модель Экран Процессор Оперативная память Графика Накопитель Батарея MSI GS66 Stealth 15,6'', 2560 × 1440 Intel Core i7-10870H, 8/16 ядер/потоков, 2,2 (5,0) ГГц, 45 Вт 16 Гбайт, DDR4-3200, два канала NVIDIA GeForce RTX 3080 для ноутбуков, 16 Гбайт GDDR6 SSD, 1 Тбайт 99,9 Вт⋅ч MSI GS66 Stealth 15,6'', 1920 × 1080 Intel Core i9-10980HK, 8/16 ядер/потоков, 2,4 (5,3) ГГц, 45 Вт 32 Гбайт, DDR4-2666, два канала NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q, 8 Гбайт GDDR6 SSD, 2 Тбайт 99,9 Вт⋅ч Dell G7 17 (7700) 17,3'', 1920 × 1080, WVA Intel Core i7-10750H, 6/12 ядер/потоков, 2,6 (5,0) ГГц, 45 Вт 16 Гбайт, DDR4-2933, два канала NVIDIA GeForce RTX 2070, 8 Гбайт GDDR6 SSD, 1 Тбайт 97 Вт⋅ч Alienware M15 R3 15,6'', 1920 × 1080 Intel Core i7-10750H, 6/12 ядер/потоков, 2,6 (5,0) ГГц, 45 Вт 32 Гбайт, DDR4-2666, два канала NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q, 8 Гбайт GDDR6 SSD, 512 Гбайт 86 Вт⋅ч

⇡#Дисплей и звук

Как уже было сказано, в различных версиях m15 R3 используется матрица одного из трех типов. К нам приехала модель с 300-герцевой IPS-матрицей, оснащенной антибликовым покрытием. Цветовой охват дисплея почти полностью соответствует стандарту sRGB, и если точность передачи цветов может не устроить людей, профессионально работающих с видео и фото, то остальным пользователям можно сказать следующее: дисплей — отличный. Играть и смотреть фильмы в компании с Alienware m15 R3 оказывается очень приятно и комфортно.

Alienware M15 R3 (матрица — HCVPC-156WFG) Минимальная яркость 16 кд/м2 Максимальная яркость 331 кд/м2 Цветовая температура 6673 К Контрастность 912:1 Цветовой охват sRGB 96 % Цветовой охват Adobe RGB 70 % Отклонение по шкале серого: среднее (максимальное) 2,12 (3,01) Отклонение в расширенном тесте: среднее (максимальное) 1,8 (2,99) Углы обзора соответствуют заявленным Glow-эффект присутствует ШИМ не замечена на всех уровнях яркости

Звук в ноутбуке тоже хороший — по меркам мобильных компьютеров, конечно же. Запас громкости приличный, а в музыкальных композициях даже слышен ощутимый бас.

⇡#Эффективность работы системы охлаждения

Любой Alienware m15 R3 имеет несколько профилей работы, настраиваемых в приложении Alienware Command Center. Так, например, нам доступны два режима разгона. Проблема только в том, что они мало чем отличаются друг от друга. И вообще сказывается ощущение, что ПО Dell работает неправильно.

Во-первых, разницы между профилями разгона ноутбука я не обнаружил: в обоих случаях частота графического процессора увеличивается всего на 20 МГц. Да и в целом разницы в работе между профилем с разгоном и без него не замечено — ноутбук в обоих случаях работает практически одинаково. Это хорошо заметно в играх, когда ГП и ЦП греются практически одинаково.

Сводные данные по работе и настройке ноутбука Режим работы ноутбука OC Profile 1 Без разгона Заявленные частота графического процессора (Boost) и быстродействие памяти 1250 МГц, 11 Гбит/с 1230 МГц, 11 Гбит/с Реальная частота графического процессора в The Witcher III: минимальная, максимальная, средняя 1440 МГц 1410 МГц 1560 МГц 1530 МГц 1454 МГц 1432 МГц Максимальный уровень шума 43,1 дБА 41,5 дБА Среднее энергопотребление: графического процессора, центрального процессора 91,7 Вт 88,8 Вт 45 Вт 46 Вт Температура графического процессора: средняя, максимальная 73 °C 72 °C 74 °C 73 °C Температура центрального процессора: средняя, максимальная 99 °C 98 °C 100 °C 100 °C Производительность, баллы Результаты тестирования в 3DMark Time Spy 8316 8292

В результате Alienware m15 R3 и с разгоном, и без него работает в режиме максимальной производительности: энергопотребление графического чипа увеличено с 80 до 90 Вт, а предел мощности PL1 для Core i7-10750H увеличен до 75 Вт. Здесь подход к настройке лэптопа очень напоминает то, что мы видели в игровых ноутбуках MSI, для которых инженеры конфигурируют BIOS так, чтобы центральный процессор ноутбука работал на максимуме своих возможностей — в рамках того, что допускает система охлаждения. Именно поэтому ЦП нагревается до предела, то есть до 100 градусов Цельсия.

Увеличение мощности GPU привело и к заметному росту его тактовой частоты. Средняя частота чипа GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q в Alienware m15 R3 в игре «Ведьмак-3» составила 1432 МГц. Например, в MSI GS66 Stealth средняя частота точно такого же GPU в точно таких же условиях оказывается равной всего 1245 МГц. Естественно, почти 200 МГц разницы серьезно сказываются на уровне быстродействия ноутбука.

В играх ноутбук работает шумно, но звук кулеров имеет низкочастотный характер — это значит, что на слух такой шум воспринимается вполне комфортно. В целом система охлаждения тестовой модели хорошо справляется со своей работой.

И еще — область вокруг клавиатуры ноутбука греется несильно, хотя мы помним, что именно под клавишами располагается кулер с испарительной камерой.

Значение PL1 для Core i7-10750H меняется в диапазоне от 75 до 100 Вт — это весьма серьезный показатель для чипа с паспортным TDP в 45 Вт. Однако мы видим, что в действительности система охлаждения справляется только с мощностью около 69 Вт. И все же это хороший показатель, ведь средняя частота всех ядер 6-ядерника держится на отметке 3,87 ГГц. У недавно протестированного Dell G7 17 система охлаждения не способна отвести и 45 Вт энергии. Из-за этого частота Core i7-10750H в среднем в тех же условиях держится на уровне 2,9 ГГц. В результате Alienware m15 R3 оказывается заметно быстрее своего «собрата», в котором явно решили сэкономить на охлаждении.

Эффективность работы системы охлаждения ноутбука в программе Adobe Premiere Pro 2020 По умолчанию Частота ЦП Средняя 3,87 ГГц Температура ЦП Максимальная 100 °C Средняя 100 °C Уровень шума Максимальный 42,2 дБА Энергопотребление ЦП Среднее 68,8 Вт Время на исполнение тестовой задачи (меньше – лучше) 1064 с

Мы выяснили, что в плане производительности Alienware m15 R3 просто обязан выступить хорошо, ведь графический и центральный процессоры работают за пределами своих стандартных лимитов. Это подтверждают и результаты тестирования.

Результаты тестирования в играх, Full HD, FPS (больше — лучше) Alienware m15 R3 (GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q) AVG 1% MIN World of Tanks 194 124 CS: GO 354 112 PlayerUnknown's Battlegrounds 173 120 The Witcher III: Wild Hunt 103 66 GTA V 85 60 Shadow of the Tomb Raider 104 79 Assassin’s Creed Odyssey 64 44 Red Dead Redemption 2 71 56 Gears 5 88 61 Metro: Exodus 60 35 Death Stranding 115 85 A Total War Saga: TROY 70 39 DOOM Eternal 220 166 Horizon Zero Dawn 80 44 Watch Dogs: Legion 60 50 Battlefield V 105 75 Cyberpunk 2077 47 35

В том же 3DMark Time Spy (подтест «Графика») Alienware m15 R3 опережает MSI Stealth GS66 с GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q на 20 %. И уступает другому Stealth GS66 (с GeForce RTX 3080, которая работает с лимитом мощности в 95 Вт) всего 9 %.

Как видите, преимущество нового ноутбука с флагманской графикой NVIDIA Ampere не выглядит впечатляющим, если сравнивать Stealth GS66 именно с m15 R3. С недавних пор сравнивать различные мобильные ускорители NVIDIA друг с другом оказывается очень непросто из-за того, что производители вольны сами выбирать, с какой мощностью будут работать чипы в их мобильных ПК. Теперь есть смысл сравнивать только конкретные модели ноутбуков, учитывая, какое охлаждение и какие ограничения в них используются. Например, ASUS ROG STRIX SCAR 17 легко опережает Stealth GS66 с GeForce RTX 3080 в большинстве игр, ведь в этом лэптопе версия GeForce RTX 2080 SUPER работает на полной мощности (150 Вт).

Возвращаясь же к герою сегодняшнего тестирования, отмечу, что незначительное отставание m15 R3 от Stealth GS66 с GeForce RTX 3080 (95 Вт) можно считать самым настоящим комплиментом для лэптопа Alienware.

Отлично «Инопланетянин» проявляет себя и при выполнении рабочих приложений — использование испарительной камеры позволило Core i7-10750H работать практически на максимуме, заложенном в технологии Turbo Boost. Для большего контраста я сравнил героя этого обзора с Dell G7 17, в котором быстродействие чипа, наоборот, урезано в угоду меньшему нагреву.

Ниже приведены результаты тестирования ноутбука в комплексном бенчмарке PCMARK10.

В ряде тестов (архивирование, работа с графикой и фото- и видеоконтентом, взаимодействие с браузерами, а также офисными приложениями) важную роль играет накопитель ноутбука. В лэптопе Alienware установлен SSD Western Digital PC SN730 — не самый быстрый (по меркам NVMe) накопитель. Например, скорости линейных чтения и записи не превышают 3 Гбайт/с. Случайные операции выполняются небыстро. Все это сказывается на результатах тестирования PCMARK 10, который, как известно, любит быстрые SSD.

⇡#Автономная работа ноутбука

В ноутбук установлен литий-ионный аккумулятор на 86 Вт⋅ч, но такой емкости не хватает, чтобы лэптоп даже в самых щадящих режимах смог проработать больше трех часов. Если изучить другие обзоры Alienware m15 R3, вы убедитесь, что низкой автономностью страдают и другие версии этого лэптопа.

Время автономной работы, яркость экрана 200 кд/м2 Веб 2 ч 36 мин Просмотр видео 2 ч 15 мин

Игровые лэптопы Alienware — это, если так можно выразиться, сборник лучших наработок инженеров Dell, применяемых в компьютерной технике. Мы видим заметную разницу между Alienware m15 R3 и лэптопами серии G, не относящимися к Alienware.

Да, протестированная модель тоже не лишена недостатков. Среди самых явных можно выделить катастрофически низкую автономность и некорректную работу специально разработанного ПО. Но плюсов намного больше. Среди них особо отмечу качественную сборку, эффективную систему охлаждения, высокую функциональность и отличный уровень быстродействия.