Обзор игрового ноутбука Alienware m15 R3: мощный спринтер

Ноутбуки Alienware — нечастый гость тестовой лаборатории 3DNews. Последний раз обзор «инопланетного» лэптопа выходил на нашем сайте в далеком 2017 году. За это время модели Alienware серьезно изменились, и сегодня вы познакомитесь с флагманской 15-дюймовой версией m15 R3, предлагающей высокую производительность и отличную функциональность — впрочем, по довольно высокой цене. Обо всех плюсах и минусах этого ноутбука читайте в нашем обзоре.
Модельный ряд Alienware m15 R3 предлагает довольно много различных версий этого лэптопа. Во-первых, производитель использует три разные матрицы. Во-вторых, вы можете встретить m15 R3 с самой разной графикой — от GeForce GTX 1650 Ti до GeForce RTX 2080 SUPER в Max-Q-дизайне, есть даже версия лэптопа с GPU AMD Radeon. В-третьих, модификации m15 R3 комплектуются аккумуляторами различной емкости. Все возможные характеристики «инопланетного» устройства приведены в таблице ниже.
2 × M.2 в режиме PCI Express x4 3.0 В нашем образце использован 1 × 512-Гбайт WD PC SN730
Оптический привод
Нет
Интерфейсы (максимальная комплектация)
1 × USB 3.2 Gen1 Type-C, совмещен с Thunderbolt 3 и DisplayPort 1.2 3 × USB 3.2 Gen1 Type-A 1 × 3,5-мм мини-джек 1 × HDMI 2.0b 1 × mini-DisplayPort 1.4 1 × порт графического ускорителя Alienware 1 × RJ-45 1 × картридер
Встроенный аккумулятор
56 или 86 Вт⋅ч
Внешний блок питания
240 Вт
Размеры
360 × 276 × 19,5 мм
Масса ноутбука
2,11-2,50 кг
Операционная система
Windows 10 Home/Pro
Гарантия
1 год
Цена в России по данным Яндекс.Маркет
От 160 000 рублей
К нам на тестирование приехала не самая производительная версия Alienware m15 R3, но одна из самых. Модель укомплектована 6-ядерным процессором Сore i7, 32 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4-2666, мобильной графикой GeForce RTX 2080 SUPER и SSD на 512 Гбайт. Вместе с предустановленной операционной системой Windows 10 Home в московской рознице такой ноутбук в среднем стоит 250 000 рублей.
За проводную сеть в ноутбуке отвечает гигабитный контроллер Killer Ethernet E3100, а за беспроводное соединение — Killer Wi-Fi 6 AX1650W. Модуль Wi-Fi поддерживает стандарты IEEE 802.11b/g/n/ac/ax с частотой 2,4 и 5 ГГц и максимальной пропускной способностью до 2,4 Гбит/с и Bluetooth 5.0.
В комплекте с ноутбуком шел довольно крупный внешний блок питания мощностью 240 Вт. Его масса составляет 900 граммов, а потому вечно таскать его с собой будет не очень-то удобно.
Alienware m15 R3 внешне практически не изменился, если сравнивать его с предыдущим поколением этой модели. Владельцы таких лэптопов отличат R3 от R2, пожалуй, только по отсутствию картридера у более пожилой версии. К нам в тестлаб приехала белая версия «инопланетянина» — производитель называет такой дизайн словосочетанием Lunar Light. Однако в продаже есть и черная версия m15 — Dark Side of the Moon, если использовать терминологию маркетологов Dell.
А еще производитель очень гордится своим индустриальным дизайном, называя его легендарным. Что ж, мне m15 R3 откровенно симпатичен.
Корпус выполнен из магниевого сплава, а его покрытие, получившее название High Endurance Clear Coat, отличается от оболочки предшественника меньшей маркостью — так заявляет сам производитель. Я же добавлю, что пыль и отпечатки пальцев на белом фоне выглядят почти всегда незаметно.
Устройство оснащено RGB-подсветкой. Подсвечивается не только клавиатура, но и логотип, кнопка включения и окантовка задней панели. То, насколько красивым может быть Alienware m15 R3, вы можете увидеть сами в видео ниже.
Толщина лэптопа составляет всего 19,5 мм. Версия m15 с OLED-дисплеем окажется чуть толще, но все равно лэптоп выглядит стройно и компактно. Масса компьютера не превышает 2,2 кг. Например, недавно протестированный MSI GE66 Raider оказался и тяжелее, и толще. Однако стоит признать, что m15 R3 окажется шире многих 15-дюймовых игровых лэптопов. И связано это с увеличением системы охлаждения компьютера.
Рамки дисплея тонкие (5 мм) только по бокам. Веб-камера расположена в привычном месте — на верхней грани крышки экрана.
Еще одним элементом дизайна служит надпись "M15" на крышке ноутбука.
К качеству сборки тестового образца претензий у меня нет: проверку на изгиб и продавливание всевозможных поверхностей (клавиатуры, крышки дисплея) он проходит успешно. Крышка, кстати, легко открывается одной рукой, а ее максимальный угол раскрытия составляет примерно 140 градусов.
Основные интерфейсы ноутбука расположены на трех сторонах. Слева нашлось место слоту для замка Noble, RJ-45 от 2,5-гигабитного Ethernet-контроллера, USB 3.2 Gen1 А-типа и аудиоразъему. Справа расположены два USB 3.2 Gen1 А-типа и слот для карт памяти стандарта microSD.
На задней стороне разместились видеовыходы HDMI и mini-DisplayPort, разъем Thunderbolt 3, совмещенный с USB Type-C и mini-DisplayPort, и порт Alienware Graphics Amplifier, предназначенный для подключения внешней графики Dell.
Отмечу, что разъем USB Type-C поддерживает функцию зарядки.
Клавиатура R3 не претерпела изменений в сравнении с тем, что было в прошлой версии Alienware m15. Клавиши получили 4-зонную RGB-подсветку. Они не имеют ограничений по числу одновременных нажатий, а ход каждой кнопки составляет 1,7 мм.
В целом работать и играть за клавиатурой «инопланетянина» оказывается вполне удобно. Клавиши, которые должны быть крупными (Tab, Ctrl, Shift, Enter, Backspace, стрелки), крупные. А странностей в стиле «Давайте сделаем Ctrl меньше мизинца» не наблюдается.
Нет у меня претензий и к тачпаду. Он, как и все его «родственнички», позволяет управлять операционной системой при помощи жестов. Сам сенсорный манипулятор довольно большой (10,5 × 6 см) и традиционно для игровых решений размещен ближе к левой стороне. Нажатие отчетливое, с ярко выраженным и слышимым щелчком. Каких-либо недостатков при работе с тачпадом я не заметил, но в играх однозначно удобнее пользоваться мышью.
Веб-камера позволяет снимать в разрешении 720p при частоте 30 Гц. Качество видео плохое, в помещении при одном лишь искусственном освещении картинка получается темной и очень шумной. Для проведения стримов такое изображение точно не подойдет. Удовлетворительное качество реально получить только при ярком естественном освещении. Например, на улице в солнечный день.
Ноутбук легко разбирается — для этого необходимо открутить всего 8 винтов. После этого днище само отстегивается от корпуса, а это значит, что нам не надо поддевать крышку чем-то тонким (пластиковой картой, например).
Кулер Alienware m15 R3 заметно преобразился, если сравнивать его с системой охлаждения, используемой в ноутбуке прошлой версии. Как утверждает производитель, в системе Cryo-Tech используется на 39 % больше меди, а вентиляторы получили на 25 % больше лопастей (всего — 132 лопасти), что дало +10 % к воздушному потоку. Также в Dell используют большие медные радиаторы и пять 3,5-мм теплотрубок — их размер увеличен на 40 %. Но самое главное — это применение испарительной камеры для охлаждения центрального процессора. Нечто похожее используется в ноутбуках Lenovo Legion, например.
Правда, чтобы добраться до кулера Cryo-Tech, придется полностью разобрать ноутбук. Сняв же заднюю крышку, мы получаем доступ только к обратной стороне печатной платы. Это значит, что быстро и без приключений можно заменить лишь твердотельные накопители — на PCB предусмотрено два посадочных места под SSD форм-фактора 2280. Еще один M.2-порт не занят — он поддерживает установку устройств форм-фактора 2230.
В нашем случае ноутбук оснащен одним полутерабайтным SSD WD PC SN730 и 32 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4-2666.
Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Режим качества «Впечатляющее», качество теней — невероятное, DXR — выкл.
Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 99-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.
Тестирование ноутбука в играх и приложениях проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач.
Приложения:
Corona 1.3. Тестирование скорости рендеринга при помощи одноименного рендера. Измеряется скорость построения стандартной сцены BTR, используемой для измерения производительности.
Blender 2.83. Определение скорости финального рендеринга в одном из популярных свободных пакетов для создания трехмерной графики. Измеряется продолжительность построения финальной модели pavillon_barcelona_v1.2 из Blender Benchmark.
x265 HD Benchmark. Тестирование скорости транскодирования видео в формат H.265/HEVC. В таблицах и графиках указано среднее целое значение, полученное после пяти запусков теста.
CINEBENCH R20. Измерение быстродействия фотореалистичного трехмерного рендеринга в анимационном пакете CINEMA 4D, тест CPU. В таблицах и графиках указано среднее целое значение, полученное после пяти запусков теста.
Adobe Premiere Pro 2020. Рендеринг проекта в разрешении 4K.
Topaz Video Enhance AI v1.2.3. Тестирование производительности в основанной на ИИ программе для улучшения детализации видео. В тесте используется исходное видео в разрешении 1280×720, которое увеличивается на 150 % с использованием модели Artemis-HQ: P, HQ, MC.
Комплексные бенчмарки:
Futuremark PCMARK10 Professional Edition 2.1.2177. Тестирование в сценариях Essentials (обычная работа среднестатистического пользователя: запуск приложений, сёрфинг в интернете, видеоконференции), Productivity (офисная работа с текстовым редактором и электронными таблицами), Digital Content Creation (создание цифрового контента: редактирование фотографий, нелинейный видеомонтаж, рендеринг и визуализация 3D-моделей).
3DMark Professional Edition 2.11.6846. Тестирование в сценах Time Spy и Fire Strike.
Unigine Superposition Benchmark. Тестирование в режиме 1080p Extreme.
Тестирование ноутбука в ресурсоемких приложениях проводилось в режиме по умолчанию без какой-либо настройки параметров центрального процессора и кулера.
Тестирование дисплея производится при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro и приложения DisplayCAL 3.
Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось в двух режимах. Первый вариант нагрузки — веб-серфинг — подразумевает поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 30 секунд. Для этого теста используется браузер Google Chrome актуальной на момент тестирования версии. Во втором режиме воспроизводится видео формата .mkv и разрешения Full HD во встроенном плеере ОС Windows с активированной функцией повтора. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея в 200 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук.
В играх и других приложениях рассмотрены результаты следующих ноутбуков:
Как уже было сказано, в различных версиях m15 R3 используется матрица одного из трех типов. К нам приехала модель с 300-герцевой IPS-матрицей, оснащенной антибликовым покрытием. Цветовой охват дисплея почти полностью соответствует стандарту sRGB, и если точность передачи цветов может не устроить людей, профессионально работающих с видео и фото, то остальным пользователям можно сказать следующее: дисплей — отличный. Играть и смотреть фильмы в компании с Alienware m15 R3 оказывается очень приятно и комфортно.
Alienware M15 R3 (матрица — HCVPC-156WFG)
Минимальная яркость
16 кд/м2
Максимальная яркость
331 кд/м2
Цветовая температура
6673 К
Контрастность
912:1
Цветовой охват sRGB
96 %
Цветовой охват Adobe RGB
70 %
Отклонение по шкале серого: среднее (максимальное)
2,12 (3,01)
Отклонение в расширенном тесте: среднее (максимальное)
1,8 (2,99)
Углы обзора
соответствуют заявленным
Glow-эффект
присутствует
ШИМ
не замечена на всех уровнях яркости
Звук в ноутбуке тоже хороший — по меркам мобильных компьютеров, конечно же. Запас громкости приличный, а в музыкальных композициях даже слышен ощутимый бас.
Любой Alienware m15 R3 имеет несколько профилей работы, настраиваемых в приложении Alienware Command Center. Так, например, нам доступны два режима разгона. Проблема только в том, что они мало чем отличаются друг от друга. И вообще сказывается ощущение, что ПО Dell работает неправильно.
Во-первых, разницы между профилями разгона ноутбука я не обнаружил: в обоих случаях частота графического процессора увеличивается всего на 20 МГц. Да и в целом разницы в работе между профилем с разгоном и без него не замечено — ноутбук в обоих случаях работает практически одинаково. Это хорошо заметно в играх, когда ГП и ЦП греются практически одинаково.
Сводные данные по работе и настройке ноутбука
Режим работы ноутбука
OC Profile 1
Без разгона
Заявленные частота графического процессора (Boost) и быстродействие памяти
1250 МГц, 11 Гбит/с
1230 МГц, 11 Гбит/с
Реальная частота графического процессора в The Witcher III: минимальная, максимальная, средняя
1440 МГц
1410 МГц
1560 МГц
1530 МГц
1454 МГц
1432 МГц
Максимальный уровень шума
43,1 дБА
41,5 дБА
Среднее энергопотребление: графического процессора, центрального процессора
91,7 Вт
88,8 Вт
45 Вт
46 Вт
Температура графического процессора: средняя, максимальная
73 °C
72 °C
74 °C
73 °C
Температура центрального процессора: средняя, максимальная
99 °C
98 °C
100 °C
100 °C
Производительность, баллы
Результаты тестирования в 3DMark Time Spy
8316
8292
Номинальный режим работы
Профиль Overclocking
Нагрев корпуса ноутбука (игры, номинальный режим работы)
В результате Alienware m15 R3 и с разгоном, и без него работает в режиме максимальной производительности: энергопотребление графического чипа увеличено с 80 до 90 Вт, а предел мощности PL1 для Core i7-10750H увеличен до 75 Вт. Здесь подход к настройке лэптопа очень напоминает то, что мы видели в игровых ноутбуках MSI, для которых инженеры конфигурируют BIOS так, чтобы центральный процессор ноутбука работал на максимуме своих возможностей — в рамках того, что допускает система охлаждения. Именно поэтому ЦП нагревается до предела, то есть до 100 градусов Цельсия.
Увеличение мощности GPU привело и к заметному росту его тактовой частоты. Средняя частота чипа GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q в Alienware m15 R3 в игре «Ведьмак-3» составила 1432 МГц. Например, в MSI GS66 Stealth средняя частота точно такого же GPU в точно таких же условиях оказывается равной всего 1245 МГц. Естественно, почти 200 МГц разницы серьезно сказываются на уровне быстродействия ноутбука.
В играх ноутбук работает шумно, но звук кулеров имеет низкочастотный характер — это значит, что на слух такой шум воспринимается вполне комфортно. В целом система охлаждения тестовой модели хорошо справляется со своей работой.
И еще — область вокруг клавиатуры ноутбука греется несильно, хотя мы помним, что именно под клавишами располагается кулер с испарительной камерой.
Значение PL1 для Core i7-10750H меняется в диапазоне от 75 до 100 Вт — это весьма серьезный показатель для чипа с паспортным TDP в 45 Вт. Однако мы видим, что в действительности система охлаждения справляется только с мощностью около 69 Вт. И все же это хороший показатель, ведь средняя частота всех ядер 6-ядерника держится на отметке 3,87 ГГц. У недавно протестированного Dell G7 17 система охлаждения не способна отвести и 45 Вт энергии. Из-за этого частота Core i7-10750H в среднем в тех же условиях держится на уровне 2,9 ГГц. В результате Alienware m15 R3 оказывается заметно быстрее своего «собрата», в котором явно решили сэкономить на охлаждении.
Эффективность работы системы охлаждения ноутбука в программе Adobe Premiere Pro 2020
По умолчанию
Частота ЦП
Средняя
3,87 ГГц
Температура ЦП
Максимальная
100 °C
Средняя
100 °C
Уровень шума
Максимальный
42,2 дБА
Энергопотребление ЦП
Среднее
68,8 Вт
Время на исполнение тестовой задачи (меньше – лучше)
Мы выяснили, что в плане производительности Alienware m15 R3 просто обязан выступить хорошо, ведь графический и центральный процессоры работают за пределами своих стандартных лимитов. Это подтверждают и результаты тестирования.
Результаты тестирования в играх, Full HD, FPS (больше — лучше)
Alienware m15 R3 (GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q)
AVG
1% MIN
World of Tanks
194
124
CS: GO
354
112
PlayerUnknown's Battlegrounds
173
120
The Witcher III: Wild Hunt
103
66
GTA V
85
60
Shadow of the Tomb Raider
104
79
Assassin’s Creed Odyssey
64
44
Red Dead Redemption 2
71
56
Gears 5
88
61
Metro: Exodus
60
35
Death Stranding
115
85
A Total War Saga: TROY
70
39
DOOM Eternal
220
166
Horizon Zero Dawn
80
44
Watch Dogs: Legion
60
50
Battlefield V
105
75
Cyberpunk 2077
47
35
В том же 3DMark Time Spy (подтест «Графика») Alienware m15 R3 опережает MSI Stealth GS66 с GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q на 20 %. И уступает другому Stealth GS66 (с GeForce RTX 3080, которая работает с лимитом мощности в 95 Вт) всего 9 %.
Как видите, преимущество нового ноутбука с флагманской графикой NVIDIA Ampere не выглядит впечатляющим, если сравнивать Stealth GS66 именно с m15 R3. С недавних пор сравнивать различные мобильные ускорители NVIDIA друг с другом оказывается очень непросто из-за того, что производители вольны сами выбирать, с какой мощностью будут работать чипы в их мобильных ПК. Теперь есть смысл сравнивать только конкретные модели ноутбуков, учитывая, какое охлаждение и какие ограничения в них используются. Например, ASUS ROG STRIX SCAR 17 легко опережает Stealth GS66 с GeForce RTX 3080 в большинстве игр, ведь в этом лэптопе версия GeForce RTX 2080 SUPER работает на полной мощности (150 Вт).
Возвращаясь же к герою сегодняшнего тестирования, отмечу, что незначительное отставание m15 R3 от Stealth GS66 с GeForce RTX 3080 (95 Вт) можно считать самым настоящим комплиментом для лэптопа Alienware.
Отлично «Инопланетянин» проявляет себя и при выполнении рабочих приложений — использование испарительной камеры позволило Core i7-10750H работать практически на максимуме, заложенном в технологии Turbo Boost. Для большего контраста я сравнил героя этого обзора с Dell G7 17, в котором быстродействие чипа, наоборот, урезано в угоду меньшему нагреву.
Ниже приведены результаты тестирования ноутбука в комплексном бенчмарке PCMARK10.
В ряде тестов (архивирование, работа с графикой и фото- и видеоконтентом, взаимодействие с браузерами, а также офисными приложениями) важную роль играет накопитель ноутбука. В лэптопе Alienware установлен SSD Western Digital PC SN730 — не самый быстрый (по меркам NVMe) накопитель. Например, скорости линейных чтения и записи не превышают 3 Гбайт/с. Случайные операции выполняются небыстро. Все это сказывается на результатах тестирования PCMARK 10, который, как известно, любит быстрые SSD.
В ноутбук установлен литий-ионный аккумулятор на 86 Вт⋅ч, но такой емкости не хватает, чтобы лэптоп даже в самых щадящих режимах смог проработать больше трех часов. Если изучить другие обзоры Alienware m15 R3, вы убедитесь, что низкой автономностью страдают и другие версии этого лэптопа.
Игровые лэптопы Alienware — это, если так можно выразиться, сборник лучших наработок инженеров Dell, применяемых в компьютерной технике. Мы видим заметную разницу между Alienware m15 R3 и лэптопами серии G, не относящимися к Alienware.
Да, протестированная модель тоже не лишена недостатков. Среди самых явных можно выделить катастрофически низкую автономность и некорректную работу специально разработанного ПО. Но плюсов намного больше. Среди них особо отмечу качественную сборку, эффективную систему охлаждения, высокую функциональность и отличный уровень быстродействия.
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