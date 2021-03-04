«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы

Майнеров стало принято ненавидеть. Общественное мнение записывает их в главные виновники сложившегося дефицита видеокарт, дескать, проклятые майнеры скупили все видеокарты, и теперь жалкие остатки продаются по баснословным ценам. Однако если посмотреть на ситуацию отстранённо, то становится понятно, что винить лишь тех, кто занимается добычей криптовалют, не совсем справедливо. Майнерам неинтересны игровые консоли, но их тоже нет в продаже. Майнеры не скупают процессоры, а купить Ryzen по рекомендованной цене невозможно. В конце концов, автопроизводители останавливают конвейеры тоже явно не из-за майнеров.

Первоочередная причина дефицита в каждом из перечисленных случаев заключается в глобальном дефиците полупроводников, от которого сейчас страдают многие отрасли экономики. Но майнеры, тем не менее, остаются большими игроками на рынке графических карт и оказывают на него заметное влияние. Отчётливо видно, что криптостаратели включились в активную конкуренцию с геймерами за право обладания новыми видеокартами, и, чтобы понимать, что происходит на рынке видеокарт в целом, нужно представлять, что движет майнерами, каковы их мотивы, имеют ли производители возможность как-то отделить геймеров от майнеров и когда майнеры наконец-то насытятся оборудованием и перестанут его закупать.

Чтобы ответить на все эти вопросы, мы нашли подходящего собеседника – главного исполнительного директора компании LAZM. Филиппа Моднова. Компания LAZM. – это оператор вычислительного, в том числе и майнингового, оборудования в масштабах дата-центров, то есть фактически очень-очень большая майнинговая ферма, а потому её директор не понаслышке знает о том, что происходит с майнингом, с майнерским оборудованием и с криптоиндустрией в целом.

Кроме того, Филипп – ветеран IT-индустрии. До того, как прийти в компанию LAZM., он успел потрудиться над разработкой оборудования и сервисов для «Триколор-ТВ» в GS Group, курировал запуск разработки и производства суперкомпьютеров в «Т-Платформах», принимал участие в подготовке к выпуску процессоров семейства «Байкал» в компании «БайкалЭлектроникс» и даже некоторое время поработал в Bitfury – международной компании, которая занимается майнингом в промышленных масштабах, в том числе на оборудовании собственной разработки. Иными словами, наш собеседник обладает экспертными знаниями не только в области криптовалют, но и в части разработки и производства микроэлектроники.

— Расскажите, пожалуйста, немножко подробнее о Вашем бизнесе.

— LAZM. – компания, которая занимается строительством и эксплуатацией инфраструктуры для параллельных вычислений, в частности для майнинга. На практике это означает, что мы строим и поддерживаем дата-центры, в которых находится майнинговое оборудование, – вот как раз те самые фермы, где трудятся графические карты, выполняя вычисления для функционирования криптовалютных сетей. В действительности не совсем верно считать, что мы – оператор IT-инфраструктуры исключительно для майнинга, поскольку наши вычислительные мощности могут быть использованы и используются и для других задач, например в области ИИ или даже для проверки надёжности паролей. Однако именно сейчас ввиду сложившейся конъюнктуры мы в основном работаем на зарубежных заказчиков и преимущественно на майнинг, то есть наши мощности загружены прежде всего расчётом хеш-сумм. В этом смысле наших партнёров и заказчиков сейчас можно условно назвать майнерами в особо крупном размере.

Чтобы вы представляли масштабы бизнеса: в общей сложности в наших дата-центрах установлено несколько тысяч графических карт. Но сразу же оговорюсь, чтобы несколько сбавить градус ненависти со стороны ваших читателей: почти весь парк – это не новейшие GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000. Безусловно, мы заинтересованы в наращивании вычислительных мощностей как за счёт модернизации старых систем, так и за счёт установки дополнительного оборудования, однако в сложившихся сейчас условиях сделать это очень непросто. Взять и закупить новые видеокарты мы не можем точно так же, как и многочисленные геймеры.

— Значит ли это, что бизнес LAZM. по сути заключается в хостинге майнинговых ферм и в сдаче вычислительных мощностей в аренду?

— В действительности это не совсем так. Мы сильно отличаемся от привычных площадок, которые вы имеете в виду, по нескольким причинам. Самое главное, LAZM. является резидентом ОЭЗ (Особых Экономических Зон) и работает в строгом соответствии с законодательством. Это даёт многие преференции как по налогам и технологическим схемам подключения к энергетическим подстанциям, так и по возможности импорта вычислительного оборудования без уплаты НДС и таможенных платежей. Кроме того, мы умеем совершенно легально экспортировать вычислительные услуги, то есть на законных основаниях обслуживать иностранных клиентов (как пример, тех же майнеров).

В целом это означает, что заказчики наших вычислительных услуг получают площадку с низкой себестоимостью обслуживания инфраструктуры, которая при этом выдаёт соответствующий действующему законодательству результат со всеми необходимыми документами, оплаченными налогами и прочим. Разумные сроки окупаемости и легальность – это два основных козыря, которыми мы выделяемся на фоне большого количества «серых» и даже «черных» майнинговых площадок и благодаря этому привлекаем инвесторов, в том числе и институциональных.

Есть у нас и особые технические решения. Например, мы используем концепцию мобильных дата-центров, которые собираются в стандартизированных 45-футовых контейнерах увеличенной высоты. Это позволяет не только легко масштабировать вычислительную инфраструктуру, но и при необходимости перемещаться на другие площадки. Кроме того, мы имеем возможность легко подстраиваться под энергетические режимы и использовать широкий спектр разнообразного вычислительного оборудования, например даже такого, которое считается у большинства майнеров неэффективным по энергопотреблению или по каким-то иным факторам. Но самое главное, и это предмет особой гордости, мы достигли лучшего показателя P.U.E. (коэффициента энергоэффективности) на рынке – до 1,005.

Кстати, сдачу в аренду вычислительных мощностей мы готовы предложить и частным клиентам на международном рынке. На наших мощностях работает партнёрский сервис облачного майнинга, но формально он зарегистрирован в юрисдикции с разрешительным законодательством в области криптовалют, что делает полностью легальным и его тоже.

— Вы упомянули, что вычислительные мощности LAZM. – это в первую очередь не новейшие видеокарты. А какие карты тогда установлены в основном в ваших системах?

— Основу нашего парка составляют достаточно старые графические карты: GeForce GTX 1070 и 1080, а также Radeon RX 570 и 580. Используются и более новые карты, но их заметно меньше. Получилось так по той простой причине, что перечисленные видеокарты были закуплены нами изначально, они показали вполне удовлетворительную эффективность, и в целом у нас не было причин от них отказываться. Безусловно, сейчас на рынке появились более интересные решения, но закупить их в необходимом количестве не представляется возможным. Тут мы находимся примерно в такой же ситуации, как и все остальные: карт попросту нет на рынке, ни старых, ни новых.

— То есть вы хотите сказать, что вы относите себя к числу пострадавших от дефицита, а отнюдь не к числу его причин?

— То, что наш бизнес страдает от дефицита, – это правда. Мы бы хотели наращивать вычислительные мощности, у нас есть необходимые площади и необходимые запасы по электрической мощности, но, к сожалению, никакими картами из последних новинок мы закупиться так до сих пор и не смогли. Максимум, что нам удалось приобрести за последнее время, – единичные экземпляры RTX 30-й серии для лабораторных нужд. Но в составе вычислительных мощностей, которые мы сдаём в аренду клиентам, такие карты у нас до сих пор не используются ввиду их отсутствия на рынке в необходимых количествах.

Но было бы неправдой сказать, что в сложившихся условиях мы не пытаемся расширяться. Спрос на вычислительные мощности для майнинга криптовалют сейчас беспрецедентно высок, поэтому мы используем любые возможности, чтобы добавить в наши дата-центры дополнительные фермы. Но честно говоря, все закупки, которые удаётся сделать в последние месяцы, происходят на вторичном рынке. Конечно, не на «Авито», но мы реально вынуждены покупать либо партии карт, построенных на GPU прошлых поколений, либо вообще б/у. Например, недавно нам удалось перехватить небольшую партию Radeon RX 5700 для комплектации серверов нашего производства, которые мы собирали для стороннего заказчика.

— А чем, по-вашему, обусловлен такой возросший интерес к майнингу? Несколько месяцев назад всё было спокойно, никто и не думал, что надо скупать карты и расширять мощности, а что поменялось сейчас? Повлиял ли на это выход новых поколений графических ускорителей?

— Новые графические ускорители тут вообще ни при чём. Просто так совпало, что рост доходности майнинга пришёлся на момент, когда AMD и NVIDIA решили обновить свои модельные ряды.

Новая волна интереса к майнингу возникла из-за того, что тема криптовалют была в очередной раз «разогрета» – здесь ситуация очень напоминает 2017 год. И в первую очередь нужно говорить даже не про биткоин, а про Ethereum – майнят на видеокартах в основном эту криптовалюту, и на доходность GPU-майнинга непосредственно влияет её курс, а не курс биткоина. Хотя, безусловно, курсы большинства криптовалют определённым образом коррелируют друг с другом.

В конце прошлого – начале этого года на крипторынке начали разворачиваться довольно бурные события. С Ethereum стали активно работать, наметилось движение по дорожной карте Ethereum 2.0, начались активности DeFi (Decentralized Finance – финансовые инструменты на блокчейне), стали происходить заметные интервенции в другие криптовалюты, на крипторынок стали заходить крупные институциональные игроки (PayPal, Tesla, Mastercard и другие). Все это толкнуло курс Ethereum вверх. В целом майнить было выгодно и до всего этого, по крайней мере имея доступ к недорогой электроэнергии. Но сейчас за счёт роста курсов криптовалют вознаграждение майнеров стало столь существенным, что затраты на электроэнергию попросту отошли на второй план, а срок окупаемости нового оборудования сократился в некоторых условиях до нескольких месяцев.

Всё это для многих показалось подходящим моментом для входа в майнинг. Год назад оборудование было дешевле, но курс был низкий – инвесторы не хотели входить в этот бизнес, боясь, что курс упадёт ещё сильнее. Теперь курс взлетел в разы, цены на оборудование при этом тоже выросли, но не столь сильно. Плюс многие увидели какие-то перспективы дальнейшего роста крипторынка, по крайней мере на краткосрочной дистанции. Это привлекло инвесторов в отрасль, особенно если учесть, что порог входа здесь не такой высокий, а сроки окупаемости кажутся довольно небольшими.

— Почему же тогда вместе с инвесторами на взлёт доходности майнинга не отреагировали производители чипов и видеокарт? Можно же было нарастить выпуск видеокарт, тем более по вашему опыту мы видим, что майнеров вполне могут устроить и видеокарты на чипах предыдущих поколений.

— Проблема в том, что спрос на видеокарты со стороны майнеров плохо предсказуем, в то время как оперативно нарастить объёмы производства видеокарт попросту невозможно.

Смотрите: рынок игровых карт живёт по чётко понятным правилам. Пик спроса каждый год приходится на месяц перед Новым годом, в остальное время продажи значительно ниже и довольно равномерны. С майнингом же никаких подобных зависимостей нет даже близко. Курс Ethereum и доходность майнинга могут вырасти и упасть в любой момент: заранее про это ничего не известно. При этом производственный цикл изготовления чипа GPU после размещения заказа у TSMC или Samsung занимает около трёх-четырёх месяцев, и это при условии, что у чипмейкера есть свободные квоты. К этому нужно добавить временные затраты на сборку видеокарты производителем, плюс логистическое плечо и прочие задержки вроде растаможки и китайского Нового года. Получается, что мгновенно отреагировать на рост спроса и выкинуть на рынок партию видеокарт можно, только каким-то образом предугадывая рынок, что на практике невозможно.

Та же логика продолжает действовать и тогда, когда майнеры уже смели с прилавков все запасы карт и требуют ещё. Производители в этой ситуации снова должны брать на себя риски в надежде, что криптолихорадка продлится ещё несколько месяцев, пока будут произведены дополнительные объёмы карт. Готовы ли они на это? Очень сомневаюсь, тем более что они уже хорошо научены прошлым «криптопохмельем» 2018 года: тогда дополнительные объёмы видеокарт для майнеров подъехали как раз в тот момент, когда доходность добычи криптовалют упала, и в результате они потом долго пылились на складах.

— И что в такой ситуации приходится делать крупным дата-центрам вроде вашего, который хочет купить партию видеокарт?

— Всё зависит от размеров этой партии. Самый простой, но не слишком удобный вариант – попробовать заказать видеокарты напрямую у производителя. Однако это возможно, только когда речь идёт об очень больших партиях и бюджетах порядка сотен миллионов рублей, к тому же в этом случае нужно вносить предоплату и ждать несколько месяцев, пока заказ будет исполнен. Поэтому чаще всего приходится вылавливать видеокарты в канале «на подлёте» и довольствоваться тем, что получится достать.

Если есть заказы на вычислительные мощности и инвестор готов вкладываться по существующим ценам – то просто выкупаем, что появляется у оптовиков. К сожалению, тут мы тоже страдаем от дефицита. Более того, взвинчивают цены на волне ажиотажа не только перекупщики. Поставщики комплектующих поступают так же, к тому же зачастую они отказываются от белых схем оплаты (по контрактам, с НДС). Приходится иметь дело с тем, что поставщики предлагают работать исключительно за наличный расчёт, и это сильно ограничивает для нас выбор вариантов.

А так как особого выбора не остаётся, порой приходится идти на различные технически сложные варианты. Как я уже говорил, иногда приходится покупать б/у – такие случаи в нашей практике уже есть. Есть у нас и другой не слишком удачный опыт, когда производители, пользуясь ситуацией, поставляют карты с технологическими дефектами, устранение которых ложится на наши плечи. Это тоже реальный случай – недавно нам досталась партия майнерских карт на базе Radeon RX 5700 с заведомо дефектными системами охлаждения.

— Часто приходится слышать, будто производители и поставщики сейчас предпочитают работать напрямую с майнерами, а не с традиционным розничным каналом. Считается, что майнеры менее привередливы и не требуют предоставлять на карты длительную гарантию, а ещё они готовы покупать карты с более существенной переплатой.

— Это утверждение верно лишь наполовину. Да, майнеры действительно готовы переплачивать больше, чем геймеры. Это закономерно: в то время как геймеры покупают видеокарты для развлечений (и только лишь изредка для монетизации этих развлечений), для майнеров – это средства производства, от которых в конечном итоге будет зависеть доход.

Но вот что касается гарантии, то это не так. Майнеры нуждаются в длительной гарантии не меньше геймеров, поскольку жизненный цикл видеокарт в майнинге может быть даже длиннее, чем в компьютере у среднестатистического геймера. И на протяжении всего этого жизненного цикла майнерам хочется иметь возможность обратиться к производителю за гарантийным обслуживанием. Более того, сейчас майнеры нередко рассчитывают, что после эксплуатации видеокарты в течение пары лет они смогут её потом либо продать, либо пристроить куда-нибудь на расчёты ИИ. То есть в среде майнеров мало кто готов подходить к картам как к расходному материалу.

Кстати говоря, гарантия – это одна из причин, по которой майнеры чаще отдают предпочтение видеокартам, а не системам на базе ASIC – чипов специального назначения. Узкоспециализированное майнерское оборудование на базе ASIC не снабжается такой длительной гарантией, как видеокарты, и имеет довольно короткий жизненный цикл — всего несколько месяцев, по истечении которого оно превращается в моральный и физический труп: неэффективный, изношенный, изгаженный и разваливающийся прямо на глазах. С видеокартами ситуация совершенно иная: по истечении пары лет майнинга карта остаётся не только живой, но и в хорошем состоянии. При аккуратной эксплуатации в оборудованном дата-центре она сохраняет товарный вид и остаётся чистой, но самое главное, её нельзя назвать измученной работой, потому что при «правильном» майнинге карты переводятся в энергоэффективные режимы со сравнительно невысокими рабочими температурами. Поэтому, послужив в добыче криптовалюты, такая карта может быть легко реализована на вторичном рынке, причём с точки зрения внешнего состояния она даст сто очков вперёд аналогичной карте, изъятой из игровой системы.

— Подождите, но ведь у любой видеокарты есть система охлаждения, в которой при постоянной работе в течение пары лет с высокой нагрузкой начнут отказывать вентиляторы. Разве нет?

— Да, так и есть. Но нужно иметь в виду, что мы говорим про то, как карты работают в специально оборудованном дата-центре. Те майнерские риги, которые любители ставят у себя дома, – это совсем не то, что майнерский сервер. У нас, например, видеокарты вообще работают без штатных вентиляторов – мы их сразу снимаем, оставляя на видеокарте лишь «голый» радиатор. Охлаждение же работает так: в серверах карты набиваются почти вплотную друг к дружке, и эта система продувается насквозь мощными корпусными вентиляторами. Такая компоновка значительно более эффективна с точки зрения плотности вычислительной мощности на единицу объёма и к тому же позволяет обеспечить более благоприятный температурный режим для карт.

Единственная тонкость – в этом случае нужно выбирать видеокарты с продольным расположением рёбер на радиаторе. Обратите внимание, специализированные видеокарты для дата-центров изначально имеют именно такие продольные пассивные радиаторы. А мы воссоздаём примерно ту же схему охлаждения в сервере с обычными геймерскими картами.

— То есть получается, что распространённое мнение о том, будто майнинг убивает видеокарты, не соответствует действительности?

— Всё зависит от условий, в которых происходит работа карт. Но если мы говорим про инфраструктуру с нормально организованным охлаждением и про то, что майнер предпринимает определённые усилия по оптимизации энергопотребления, то ресурс видеокарты вряд ли подвергается какой-то серьёзной опасности.

Простой пример. В нашем дата-центре есть партия видеокарт, которая была закуплена почти четыре года тому назад. И там мы видим крайне небольшой процент отказов. Из 500 карт за это время из строя вышли буквально три карты, то есть это совершенно точно не превышает процент отказов, с которым сталкиваются пользователи при игровой эксплуатации.

Хотя нельзя сказать, что всё протекает совершенно гладко. Есть и негативный опыт, который касается иммерсионного охлаждения. Некоторая часть наших систем работает с погружным охлаждением, и вот там карты ломаются гораздо чаще. Но это не претензия к картам, это специфика такого теплоотвода – в жидкости какие-то элементы на картах могут частично деградировать и растворяться, случаются пробои, и всё это заканчивается фатально для оборудования. Поэтому теперь мы отказались от дальнейшего внедрения иммерсионного охлаждения – на воздухе в нашем случае всё работает явно надёжнее.

Плюс нужно иметь в виду, что есть модели видеокарт, которые для длительной майнинговой нагрузки подходят в меньшей степени, и с ними процент отказов может быть выше. В качестве примера могу привести Radeon RX 5700: карты этой серии страдают от высоких температур чипов памяти. Во избежание эксцессов раньше мы старались не использовать такие видеокарты, но сложившаяся ситуация с доступностью приводит к тому, что теперь приходится хвататься за любые варианты.

— А какие примеры удачных для майнинга видеокарт вы можете привести, исходя из своего опыта?

— Пока никакого дефицита видеокарт не было, мы с удовольствием закупали GeForce RTX 2060 и Radeon RX 580. Но это было довольно давно, сейчас, наверное, мы бы сделали ставку на GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3070, однако рыночная ситуация пока не позволяет. Естественно, сформировались определённые предпочтения по производителям видеокарт. Например, к картам ASUS у нас претензий нет, неплохо зарекомендовали себя и видеокарты Sapphire.

Вообще, с точки зрения отношения производительности к энергозатратам при майнинге видеокарты AMD выглядят более интересно. Но карты NVIDIA поддерживают архитектуру CUDA, и это важный аргумент. Наши клиенты – это не только майнеры, мы выполняем и другие расчёты, например в сфере ИИ. И поэтому мы стараемся выбирать карты на чипах NVIDIA – они в конечном итоге более универсальны и применимы в более широком спектре задач.

— А что думаете о специализированных картах для майнинга, стали бы покупать такие решения? Например, те же NVIDIA CMP, которые были анонсированы недавно.

— Лично мы бы стали. На чипах NVIDIA и раньше выпускались майнерские видеокарты. Например, на пике прошлого криптобума на рынке появились такие карты, как P104 и P106, как раз нацеленные на майнеров, и мы их закупали в некоторых количествах. В целом это были довольно интересные решения с точки зрения эффективности, и ими вполне можно пользоваться в наших целях при условии качественного исполнения самих карт и их систем охлаждения. К сожалению, это выполняется не всегда, но это частные случаи.

Главный минус таких карт – отсутствие видеовыводов, и это сильно ограничивает возможность их перепродажи при выводе из эксплуатации. Но конкретно для нас это неважно – мы не распродаём старые карты: всё, что когда-либо было закуплено, продолжает работать до сих пор, и избавляться от чего-то мы не планируем. Мы подключены к энергоснабжению по очень гибкому тарифу, и даже старые видеокарты с невысокой производительностью и с небольшим объёмом видеопамяти (например, Radeon RX 570 с 4 Гбайт памяти) в наших условиях продолжают демонстрировать положительную эффективность.

Что касается нового модельного рада NVIDIA CMP, то пока нет полного понимания, что это будут за карты. По заявленным характеристикам очень похоже, что речь идёт про какие-то версии GeForce прошлого поколения, вроде GeForce GTX 1660 и RTX 2070, и это вполне нормальные предложения в существующих условиях, когда выбирать особо не из чего. Другое дело, что таких карт вряд ли будет на рынке много – не верится, что ради удовлетворения спроса со стороны майнеров NVIDIA решилась на выпуск дополнительных объёмов GPU. Как я уже говорил, крипторынок невозможно прогнозировать, и рассчитывать на майнерский спрос – значит брать на себя серьёзный риск остаться с невостребованными чипами, которые потом придётся списывать в утиль. Поэтому, скорее всего, для серии NVIDIA CMP будут использованы нереализованные остатки GPU или отбраковка. В любом случае это сравнительно небольшие объёмы.

— Да, но NVIDIA стала блокировать майнерскую производительность новых карт. GeForce RTX 3060 уже урезана по скорости майнинга Ethereum вдвое, и вроде как к подобной практике NVIDIA собирается прибегать и в дальнейшем. Не кажется ли вам, что ради борьбы с дефицитом NVIDIA решила оградить рынок игровых ускорителей от майнеров?

— AMD и NVIDIA не делают чипы конкретно для майнинга или конкретно для гейминга – это одни и те же GPU для массового рынка. Поэтому разделение может быть чисто условным, оно происходит уже на этапе сортировки чипов и сборки графических карт. А раз это одни и те же чипы, которые печатаются на одном и том же конвейере, их количество в любом случае фиксировано и не может быть увеличено, особенно сейчас, когда наблюдается глобальная нехватка полупроводников. То есть выпуск специальных ускорителей для майнеров так или иначе приведёт к уменьшению числа ускорителей для геймеров и только к усугублению дефицита. Вряд ли это можно назвать «оградить геймеров от майнеров», скорее геймеры тут будут выступать пострадавшей стороной.

Ещё один момент. Если у майнера есть возможность закупить и майнерский, и геймерский ускоритель, то он всегда выберет игровую графическую карту хотя бы потому, что она более универсальна. Её при необходимости будет гораздо легче продать, к тому же, если NVIDIA захочет блокировать в майнерских ускорителях какие-то функциональные блоки, это ограничит возможности их применения в иных расчётах, не связанных с расчётом хеш-сумм. Поэтому майнерские ускорители могут иметь смысл только в том случае, если геймерских карт нет в продаже, как сейчас.

Что касается искусственного урезания производительности игровых карт на алгоритмах майнинга, то я, честно говоря, не особенно верю в стойкость этой защиты, что бы там ни декларировала NVIDIA. На уровне софта можно убрать почти всё, что на том же уровне заблокировано, тем более когда у майнеров есть весомый финансовый стимул.

С драйверами умеют работать и в мире, и в России. С картами AMD ситуация немного попроще, но есть примеры, когда майнеры находили способы взаимодействия на низком уровне и с ускорителями NVIDIA. Например, в своё время был сделан софт, который меняет тайминги GDDR5X-памяти у карт GeForce GTX, увеличивая скорость майнинга чуть ли не в полтора раза. Есть и более близкие нам примеры: в Санкт-Петербурге компания Luxoft одно время держала команду Embedded-разработчиков как раз для создания собственных драйверов для ускорителей AMD, и её работа была вполне успешна.

Короче говоря, попытка разделить рынок ускорителей для геймеров и майнеров не имеет особого смысла в качестве меры борьбы с дефицитом. Пока это больше похоже на маркетинговую историю, направленную на понижение градуса недовольства ситуацией и, может быть, на распродажу каких-то отдельных партий чипов, которые не смогли пройти валидацию для использования в составе игровых ускорителей.

— То есть вы хотите сказать, что никакие меры, принятые NVIDIA, вернуть графические карты на прилавки магазинов не смогут? На что же тогда остаётся надеяться геймерам? На падение курса Ethereum?

— В том, что графические карты пропали из продажи, виноваты не только майнеры. На ситуацию оказывает влияние глобальный дефицит полупроводников, и очевидно, что, пока AMD и NVIDIA не получат возможность нарастить выпуск чипов, удовлетворения спроса не произойдёт. Впрочем, и заметный вклад майнеров в рост спроса отрицать невозможно. Ведь в то время как одному геймеру нужна только одна видеокарта, майнеры при закупках оперируют совершенно иными объёмами.

Но спрос со стороны майнеров очень непостоянен. В прошлый раз, в 2017 году, криптолихорадка миновала быстрее чем за полгода, завершившись вместе с обвалом всего крипторынка. И на этот раз всё снова будет зависеть от того, как поведёт себя курс Ethereum. Если курс будет расти, то тут всё понятно – майнеры будут продолжать гоняться за видеокартами и стремиться расширять свои мощности. Удовлетворить этот спрос практически нереально, он безграничен. Ведь технически заходить в майнинг выгодно и сейчас. Даже те цены на видеокарты, которые мы видим, далеко не заградительные. Есть сугубо рыночная ситуация, перепродавцы спекулируют на остатках и ажиотажном спросе, а майнеров, которые верят в дальнейший рост крипторынка, такие цены вполне устраивают.

Если курсы криптовалют стабилизируются на текущем уровне, ситуация тоже вряд ли поменяется. Прибыльность майнинга зависит, в частности, и от сложности сети – то есть, грубо говоря, от суммарной производительности всех устройств, которые задействованы в майнинге. Поэтому чем больше новых высокопроизводительных видеокарт входит в майнинг, тем меньшее вознаграждение приходится на единицу вычислительной мощности. При постоянстве курса Ethereum прибыльность станет понемногу падать, но это может сделать майнинг неинтересным только на каких-то старых картах, относящихся к прошлым поколениям и имеющих низкую вычислительную мощность. Интерес же к новому оборудованию, несомненно, сохранится. Просто оно станет чуть менее доходным, возможно, это приведёт к коррекции цен, но никаких принципиальных перемен в ситуации не произойдёт. С доходностью при добыче Ethereum сейчас всё хорошо настолько, что одного только роста сложности сети для окончания криптолихорадки явно не хватит.

Что-то поменяться может только в одном случае – если курсы криптовалют в целом и Ethereum в частности пойдут резко вниз. Тогда прибыльность майнинга упадёт, и сначала майнеры перестанут заниматься закупками нового оборудования, а через некоторое время, если нового скачка курса не последует, начнут выбрасывать свои видеокарты на вторичный рынок. Но это произойдёт далеко не сразу – от момента снижения доходности до того, как майнеры примут решение сворачивать деятельность, должно пройти довольно заметное время, необходимое для осознания ими ситуации. По прошлому опыту это занимает полгода-год. И вот только тогда золотой сезон наступит уже для геймеров – на вторичный рынок начинают вываливаться гигантские объёмы недорогих, но при этом довольно свежих б/у видеокарт, многие из которых находятся в очень приличном состоянии.

— Только ли рухнувший курс может положить конец майнерской лихорадке? Кажется, давно идёт речь про Ethereum 2.0 и про переход на принципиально иной алгоритм подтверждения транзакций в сети, где за валидацию блоков будут отвечать не майнеры, а держатели кошельков. Это, как нетрудно предположить, в корне изменит весь ландшафт на крипторынке, но стоит ли всерьёз надеяться, что такое когда-то случится?

— Так называемый переход на PoS, то есть отказ от майнинга как такового, действительно стоит в планах развития Ethereum 2.0. Это необходимый шаг в развитии блокчейна, поскольку майнинг как средство валидации имеет множество недостатков, которые становятся всё более очевидными по мере роста сети. Но движение по этому пути – отнюдь не простой процесс, сроки которого постоянно растягиваются и отодвигаются.

На данный момент прошёл этап номер 0 в процессе перехода к Ethereum 2.0. Отказ от майнинга произойдёт на этапе 2. Предварительно он запланирован на конец 2021 – первую половину 2022 года. Но с учётом того, что сроки традиционно срываются, я думаю, что год-полтора, а то и два года беспроблемной деятельности у майнеров в запасе есть.

Что случится после включения в сети Ethereum алгоритма PoS, никто не знает. Помимо Ethereum существует огромное множество альтернативных криптовалют, которые продолжат использовать алгоритм PoW, то есть будут, как и раньше, полагаться на деятельность майнеров. Следовательно, окончание майнинга Ethereum не означает финал всей майнерской деятельности, но оно приведёт к колоссальному перетоку вычислительных мощностей между монетами, который, вероятно, станет причиной резкого снижения доходности майнинга в целом. Но это не точно. Всё будет зависеть от курсов криптовалют и состояния крипторынка. Иными словами, в ближайшей перспективе майнингу ничего не угрожает. Но вкладываться в оборудование для добычи криптовалют с длительными сроками окупаемости я бы не советовал. Рассчитывать на безмятежные заработки в перспективе 3–5 лет не стоит.